У Сенаті США оприлюднили законопроєкт про санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Представники Демократичної партії у Сенаті США розробили законопроєкт про пакет санкцій проти Російської Федерації, який буде застосований у разі вторгнення російських військ до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненим документом, санкції торкнуться президента та прем'єр-міністра РФ, а також міністра закордонних справ, міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних сил РФ, головнокомандувачів Сухопутних і Повітряно-космічних сил, головнокомандувача Військово-морського флоту, командувачів повітряно-десантних ракет, командувача Сил спеціальних операцій РФ та командувача тилового забезпечення ЗС РФ.

Пакет санкцій включає блокування та заборону на проведення будь-яких операцій з майном або в інтересах підсанкційних осіб, якщо це майно або інтереси перебувають на території США або під контролем громадянина США. Крім того, підсанкційним особам буде заборонено в'їзд до США. Забороняється видача їм віз чи інших в'їзних документів. Видані раніше документи, які дозволяють в'їзд на територію США, будуть анульовані.

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Санкції також торкнуться російських компаній, що використовують систему SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ЗЕБ РФ, РФПІ, Московський кредитний банк, Альфа-Банк, Россільгоспбанк, ФК "Відкриття", Промзв'язокбанк, Радкомбанк, Транскапіталбанк.

Також, зокрема, сенатори пропонують президенту США заборонити американцям будь-які транзакції з російським держборгом. Йдеться лише про операції, що проводяться після набрання чинності законом.

Крім того, законопроєкт включає низку положень, спрямованих на зміцнення безпеки України, і закликає США "розглянути всі доступні та належні заходи" для того, щоб газопровід "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію.

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