У Сенаті США оприлюднили законопроєкт про санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну
Представники Демократичної партії у Сенаті США розробили законопроєкт про пакет санкцій проти Російської Федерації, який буде застосований у разі вторгнення російських військ до України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з оприлюдненим документом, санкції торкнуться президента та прем'єр-міністра РФ, а також міністра закордонних справ, міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних сил РФ, головнокомандувачів Сухопутних і Повітряно-космічних сил, головнокомандувача Військово-морського флоту, командувачів повітряно-десантних ракет, командувача Сил спеціальних операцій РФ та командувача тилового забезпечення ЗС РФ.
Пакет санкцій включає блокування та заборону на проведення будь-яких операцій з майном або в інтересах підсанкційних осіб, якщо це майно або інтереси перебувають на території США або під контролем громадянина США. Крім того, підсанкційним особам буде заборонено в'їзд до США. Забороняється видача їм віз чи інших в'їзних документів. Видані раніше документи, які дозволяють в'їзд на територію США, будуть анульовані.
Санкції також торкнуться російських компаній, що використовують систему SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ЗЕБ РФ, РФПІ, Московський кредитний банк, Альфа-Банк, Россільгоспбанк, ФК "Відкриття", Промзв'язокбанк, Радкомбанк, Транскапіталбанк.
Також, зокрема, сенатори пропонують президенту США заборонити американцям будь-які транзакції з російським держборгом. Йдеться лише про операції, що проводяться після набрання чинності законом.
Крім того, законопроєкт включає низку положень, спрямованих на зміцнення безпеки України, і закликає США "розглянути всі доступні та належні заходи" для того, щоб газопровід "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію.
Будь ласка, зачекайте...
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и пока не понатно (см. вагнергейт), что-то поменялось или осталось все по старому
гадаю, що оточення його й здасть…
конечно, началось раньше.
но если бы кучма строил богатую страну богатых граждан,, а за ним и все остальные, разве скусились бы крымские отсравники и прочая публика на московитскую бедность?
Ну вот, наш нарид уже двое. кто-то поставит пару лайков - уже нас будет 5.
Так нарид, гляди и получится, а Вы как думали, само, без анализа сьогодення все рассосется?
может, не такое и тупое?
лгко разобралось и с зе. недолго будет навсегда
Помнится, те самые что привели яныковоща к власти - всю зиму 14го смотрели зомбоящик и верещали про "бИндеровцы, наколотые апельсинки и госдеп дал 5 млрд.долл на майдан!"
А спустя 5 лет - это же тупое быд*о проголосовало за паяца, который высмеивал погибших на Майдане и в АТО, выступая по баням в расеи и в ордло.. или отмазывая расейскую армию, говоря что "расейск войск в Украине нет, просто расейские войска стоят на границе и продвигают эту границу вперед!"
Майдан, как и все 8 лет войны, держится на плечах тех самых, ненавидимых ватниками и кацапами, 25% населения Украины..
Благодаря стонам народа нежелающего кормить "' нахлебников"" армию в стране осталось 7000 военнослужащих. Кто должен был воевать? Нарид уничтоживший свою армию теперь кидает предъявы ?
Кстати. напомню тебе, зебил, что Крым был оккупирован при януковоще: 20..24 февраля..
даже кацапы этого не отрицают.
а кто привел к власти янковоща и клоуна квартального? правильно - такие как ты долпо*бы...
Про "здалі бєз єдіного вистрєла " то кацапська брехня. По - перше були постріли, по-друге є загиблі (й не забувайте зниклих котрих ФСБ викрадало та по звірячому вбивали). Але на той час Україна була слабка, чим й скористалися мерзотні рашиссти (як завжди). Віддали Крим тимчасово але врятували Україну й ***** з рашисстами соснули "тунця" з їх проектом "новососсія" , так що кацапа шліть зразу на хутлера з його "здалі бєз вистрєла".
Усе буде Україна!
СП2 под вопросом. ЕС сам, без санкций США не торопится его запускать.
Свифт, то таке, щелчок по носу.
А ведь достаточно одного меткого выстрела!
Я еще не встречал ни одного законопроекта, где было бы прямо прописано "Оплатить услуги снайпера"
а еще гады,на святое покусились .запретили имуществом пользоваться и распоряжаться.
Це ж демократи, ліваки/марксисти, яких ще пошукати потрібно .
kremlin_mother_expert 37 минут назад
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🇺🇸🖕🏻🇷🇺Сенат США подготовил новый санкционный законопроект против России: ключевое изменений - санкции предлагается вводить не только в случае открытого вторжения на Украину, но и в случае «значительной военной эскалации» по сравнению с положением на 1 декабря 2021.
Значительность эскалации и, соответственно, необходимость применения санкций президент США будет определять на основе действий России или её сателлитов, а также направленности этих действий на «вмешательство в суверенитет Украины и нарушение её территориальной целостности».
Законопроект предполагает:
• ввод персональных санкций против высших российских чиновников - Путина, Мишустина, Лаврова, Герасимова и командующих всеми видами войск РФ. Санкции предполагают блокировку любого имущества, доступного американским властям, и запрет на въезд в США;
• ввод санкций против российских кредитно-финансовых учреждений - как минимум трёх из перечисленных в законопроекте. Среди них: ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк. Санкции также могут ввести против структур, которые предоставляют этим банкам услуги по обмену сообщениями о транзакциях (например, SWIFT и др.);
· запрет гражданам США совершать операции с новыми выпусками российского госдолга и долговыми бумагами 10+ российских госкомпаний;
• рассмотрение всевозможных мер для предотвращения запуска «Северного потока-2»;
• создание списка физических и юридических лиц, подлежащих санкциям, в ТЭК и других отраслях, которые определит президент США;
· увеличение объёма военной помощи Украине (на $500 млн в 2022 году) и другим противникам России в Европе.
Согласно материалу The Washington Post, Белый дом уже поддержал законопроект и активно лоббирует его среди конгрессменов-демократов. Нет сомнений, что санкции окажутся более чем чувствительными для российской экономики, но главная их опасность, в том числе для власти, состоит в росте недовольства народа, стремительно нищающего даже при текущих экономических условиях.
Protecting Ukraine Sovereignty Act of 2022.pdf
application/pdf 104.35 kB
Kavkaz Center
@newkc14
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https://twitter.com/newkc14/status/1481335541731930115 1 ч
Акт войны. 7 января стратегический подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Норвегией и архипелагом Шпицберген в Северном Ледовитом океане поврежден и выведен из строя. В Лондоне заявили, что это акт войны. Подозрение пало на русские подводные лодки
это очень страшные санкции...нельзя будет купить виллу в майами, а вот на лазурном берегу - пожалуйста...ну и не увидеть путлеру статую свободы своими глазами...это позорище а не санкции. Тем более речь даже не про сегодня, а если он вторгнется, те убьет тысячи людей у нас....это писец просто.
вгадайте де онук, наприклад, охоронця пуйла, голови паРашагвардii Золотова?
i так у них у всiх...
Ні, у їхньому уявленні вони, напевне, реально "пекельні" (с), "жорсткі", "потужні" - всіх епітетів не перезвеш, але в реалі ...
Я б не сказала, що вони насправді такі, які можуть зупинити х**ло.
Більше того, не знаю, як в Штатах, але в Канаді вже давно були прийняті і персональні санкції проти москалів, і організацій / установ.
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng#a2
Canadian Sanctions Related to Russia
А тут прям представляють, як неймовірний прорив.
Взагалі-то важливішими для запорєбріка будуть санкції ЄС, як основного ринку збуту (якщо будуть). Але там між принципами та грошима вибирають останнє. Не хоче більшість європейців змінювати свої споживацькі звички, обмежуючи себе в чомусь. Тож, це все не виглядає як щось критичне для мордора.