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Новини Санкції проти Росії
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У Сенаті США оприлюднили законопроєкт про санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

У Сенаті США оприлюднили законопроєкт про санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Представники Демократичної партії у Сенаті США розробили законопроєкт про пакет санкцій проти Російської Федерації, який буде застосований у разі вторгнення російських військ до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненим документом, санкції торкнуться президента та прем'єр-міністра РФ, а також міністра закордонних справ, міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних сил РФ, головнокомандувачів Сухопутних і Повітряно-космічних сил, головнокомандувача Військово-морського флоту, командувачів повітряно-десантних ракет, командувача Сил спеціальних операцій РФ та командувача тилового забезпечення ЗС РФ.

Пакет санкцій включає блокування та заборону на проведення будь-яких операцій з майном або в інтересах підсанкційних осіб, якщо це майно або інтереси перебувають на території США або під контролем громадянина США. Крім того, підсанкційним особам буде заборонено в'їзд до США. Забороняється видача їм віз чи інших в'їзних документів. Видані раніше документи, які дозволяють в'їзд на територію США, будуть анульовані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США домовились з союзниками в Європі стосовно "дуже болючих" санкцій проти Росії, - Нуланд

Санкції також торкнуться російських компаній, що використовують систему SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ЗЕБ РФ, РФПІ, Московський кредитний банк, Альфа-Банк, Россільгоспбанк, ФК "Відкриття", Промзв'язокбанк, Радкомбанк, Транскапіталбанк.

Також, зокрема, сенатори пропонують президенту США заборонити американцям будь-які транзакції з російським держборгом. Йдеться лише про операції, що проводяться після набрання чинності законом.

Крім того, законопроєкт включає низку положень, спрямованих на зміцнення безпеки України, і закликає США "розглянути всі доступні та належні заходи" для того, щоб газопровід "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію.

Також читайте: Деталей санкцій проти Росії не повідомляють, щоб вона не змогла підготуватися, - CNN

Автор: 

росія (65223) санкції (11840) США (22861) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+59
это все надо было сделать в 2014 году...
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12.01.2022 21:07
+34
хороші санкції, корисні для вати
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12.01.2022 21:06
+28
"того времени", блін, то починаючи з 1918? Чи ти вважаєш, що то все сталось весною 14-го? То раз. І друге. Крим здала не влада, Крим здав нарід, той, що в 10-му вибрав собі паяца і весь той монозброд. До речі, саме предки того наріду, ну того, зубожілого і втомленого бидла, сто років тому так само здали не лише Крим, вони тоді здали величезну країну. Правда, через якийсь десяток років то бидло здихало з голоду і жерло своїх дітей. Ну то таке, тепер, напевно, і 10 років чекати не доведеться, пілять...
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12.01.2022 21:40
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хороші санкції, корисні для вати
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12.01.2022 21:06 Відповісти
это все надо было сделать в 2014 году...
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12.01.2022 21:07 Відповісти
З язика зірвав
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12.01.2022 21:07 Відповісти
подивись інтерв'ю з Турчиновим і зрозумієш, чому без єдиного пострілу. коли 90% всіх силових структур і армії перейшла на бік окупанта, то особливо не постріляєш
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12.01.2022 21:20 Відповісти
это работа антиукраинской власти того времени
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12.01.2022 21:33 Відповісти
именно.
и пока не понатно (см. вагнергейт), что-то поменялось или осталось все по старому
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12.01.2022 21:38 Відповісти
если после смены власти зеиуда и прочие шиферы-дерьмаки-таторавы-партновы останутся живы, то значит ничего не поменялось.
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12.01.2022 22:42 Відповісти
Нехай живуть довго, тільки за гратами.
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12.01.2022 23:06 Відповісти
задай це питання Януковичу
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12.01.2022 21:36 Відповісти
Той, хто за це повинен відповісти - у Ростові зараз…
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12.01.2022 21:36 Відповісти
ну так может и по нынешним растов плачет, вы так уверены в зе?
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12.01.2022 21:39 Відповісти
в ростові вже пропуски ставлять для зеленого чма
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12.01.2022 21:40 Відповісти
Я маю надію, що теперішнього до Ростову не випустять…
гадаю, що оточення його й здасть…
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12.01.2022 21:57 Відповісти
"того времени", блін, то починаючи з 1918? Чи ти вважаєш, що то все сталось весною 14-го? То раз. І друге. Крим здала не влада, Крим здав нарід, той, що в 10-му вибрав собі паяца і весь той монозброд. До речі, саме предки того наріду, ну того, зубожілого і втомленого бидла, сто років тому так само здали не лише Крим, вони тоді здали величезну країну. Правда, через якийсь десяток років то бидло здихало з голоду і жерло своїх дітей. Ну то таке, тепер, напевно, і 10 років чекати не доведеться, пілять...
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12.01.2022 21:40 Відповісти
...той, що в 19-му вибрав собі паяца... (помилка, вибачте)
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12.01.2022 21:53 Відповісти
не надо лезть так далеко в 18, может Владимира вспомним, что рабами торговал, негодяй?

конечно, началось раньше.
но если бы кучма строил богатую страну богатых граждан,, а за ним и все остальные, разве скусились бы крымские отсравники и прочая публика на московитскую бедность?
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12.01.2022 21:54 Відповісти
Ну то значить не того часу, а цього часу, чи не так? Починаючи з Кучма-Чорновіл, може так?І хто ж то здав, а не то саме втомлене і зубожіле? О тож... Влад достойна наріду, а не навпаки, білн...
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12.01.2022 21:58 Відповісти
погодите, я высказываю свою точку зрения. я нарид или нет? А Вы нарид?
Ну вот, наш нарид уже двое. кто-то поставит пару лайков - уже нас будет 5.
Так нарид, гляди и получится, а Вы как думали, само, без анализа сьогодення все рассосется?
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12.01.2022 22:04 Відповісти
Та сьогодення не буває без вчора і позавчора, а тому аналізувати треба в причинно-наслідковому ряду, в послідовності подій, що виникають одна в наслідок попередньої, а не конкретно ТОГО часу. То є раз. І друге, найголовніше, в тих всіх бідах і проблемах, що нас переслідують винні не конкретно якісь там кучми, януковичі чи навіть зеленські, а тупе бидло, що постійно наступає на граблі своєї байдужості і впоротої тупості. А хто є хто, ну то таке, вам самому вирішувати, хто ви і що ви, всіх до всіх змішувати не варто.
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12.01.2022 22:13 Відповісти
"тупе быдло" очень спокойно разобралось и с кучмой и с януковичем, и с ющенко и с порошенко.
может, не такое и тупое?
лгко разобралось и с зе. недолго будет навсегда
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12.01.2022 22:33 Відповісти
''"разобралось"" около 10% патриотов а остальное быдло смотрело телевизор и ждало покращень.
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12.01.2022 22:55 Відповісти
тупое быд*о 73% как сидело на диване в 2004 и 2014, так и сейчас сидит.
Помнится, те самые что привели яныковоща к власти - всю зиму 14го смотрели зомбоящик и верещали про "бИндеровцы, наколотые апельсинки и госдеп дал 5 млрд.долл на майдан!"

А спустя 5 лет - это же тупое быд*о проголосовало за паяца, который высмеивал погибших на Майдане и в АТО, выступая по баням в расеи и в ордло.. или отмазывая расейскую армию, говоря что "расейск войск в Украине нет, просто расейские войска стоят на границе и продвигают эту границу вперед!"

Майдан, как и все 8 лет войны, держится на плечах тех самых, ненавидимых ватниками и кацапами, 25% населения Украины..
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12.01.2022 23:09 Відповісти
а ти мабуть з тих 10%, які чекали приказу?
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12.01.2022 22:56 Відповісти
Проясните ситуацию!
Благодаря стонам народа нежелающего кормить "' нахлебников"" армию в стране осталось 7000 военнослужащих. Кто должен был воевать? Нарид уничтоживший свою армию теперь кидает предъявы ?
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12.01.2022 22:59 Відповісти
зебил, напомни - ты в каком батальоне в феврале 2014 года ждал приказа?))
Кстати. напомню тебе, зебил, что Крым был оккупирован при януковоще: 20..24 февраля..
даже кацапы этого не отрицают.
а кто привел к власти янковоща и клоуна квартального? правильно - такие как ты долпо*бы...
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12.01.2022 23:12 Відповісти
во-во, це зараз говорять ті утирки, які в 2019 році нили, як вони усталі ат вайни.
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12.01.2022 23:36 Відповісти
Не витрачайте час на тупорилу вату - пишіть зразу: путин-*****. РФ - нацисска фашисская страна террорист. Кацап - брехливый раб *********** на швабре.
Про "здалі бєз єдіного вистрєла " то кацапська брехня. По - перше були постріли, по-друге є загиблі (й не забувайте зниклих котрих ФСБ викрадало та по звірячому вбивали). Але на той час Україна була слабка, чим й скористалися мерзотні рашиссти (як завжди). Віддали Крим тимчасово але врятували Україну й ***** з рашисстами соснули "тунця" з їх проектом "новососсія" , так що кацапа шліть зразу на хутлера з його "здалі бєз вистрєла".
Усе буде Україна!
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13.01.2022 11:16 Відповісти
А еслиб сделали в 2008 .....
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12.01.2022 21:45 Відповісти
А как бы тогда кармильцы узнали шо руский мир самый лутший мир в мире?
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12.01.2022 21:49 Відповісти
Гарна новина !
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12.01.2022 21:08 Відповісти
Путин угрожает Западу https://www.youtube.com/watch?v=kOgvSYqza0g
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12.01.2022 21:09 Відповісти
Понти.
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12.01.2022 21:56 Відповісти
И это все? Уйло и так не выездной. Ему и в тайге в куче дворцов живется не плохо.
СП2 под вопросом. ЕС сам, без санкций США не торопится его запускать.
Свифт, то таке, щелчок по носу.
А ведь достаточно одного меткого выстрела!
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12.01.2022 21:10 Відповісти
А ведь достаточно одного меткого выстрела!
Я еще не встречал ни одного законопроекта, где было бы прямо прописано "Оплатить услуги снайпера"
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12.01.2022 21:17 Відповісти
да там 100 двойников, 50 тройников и два удлинителя. посадят какунить мартышку и будет ватанов под видом *****, дальше катать...
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12.01.2022 21:22 Відповісти
Так что, сразу весь бункер? Ну, чтобы не разбежались, как тараканы))
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12.01.2022 21:26 Відповісти
ну,значит будешь с нащелканым носом...
а еще гады,на святое покусились .запретили имуществом пользоваться и распоряжаться.
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12.01.2022 22:44 Відповісти
А запрет на ввоз импортной электроники? Тут же ранее проскакивала об этом новость. Я уже не говорю про эмбарго на нефть-газ и запрет на въезд всем мокшам...
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12.01.2022 21:14 Відповісти
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12.01.2022 21:15 Відповісти
Против расеюшки санкций много не бывает. Она ведь любит всего и побольше.
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12.01.2022 21:20 Відповісти
А ещё говорили что детали санкций разглашать не будут, чтобы парашники не смогли подготовиться... Что-то непоследовательны эти американцы
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12.01.2022 21:18 Відповісти
Законопроект окреслює санкції в цілому, а на основі закону будуть прописуватись деталі санкцій.
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12.01.2022 21:59 Відповісти
а шо,только сенат имеет право поизмываться над ******? есть еще конгресс,есть президент,есть еще ес и нато...все хотят
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12.01.2022 22:46 Відповісти
Що проти кацапів для захисту нас з вами від окупації робить Захід, а що робить Україна. Візовий режим відсутній, як і за часів миру і дружби з росією; російські банки, російські культурні центри, церква московського патріархату, російський капітал в Україні дуже комфортно себе почувають. Чотири російські консульства - шпигунські гнізда були і є. Торгівля з ворогом продовжується хоч баригам руки повикручуй, бо без росії вони жити не можуть. Різницю між діями Заходу і діями української влади проти ворога, який з нами веде сім років війну, відчуваєте? То хто більше патріот України - наші союзники чи українська влада?
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12.01.2022 23:24 Відповісти
Ну зачем все карты то раскрыли, сейчас эти упыри примут превентивные меры
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12.01.2022 21:27 Відповісти
мабуть за мету як раз це і було - галопом "рішайтє" питання з своїм майном і коштами.
Це ж демократи, ліваки/марксисти, яких ще пошукати потрібно .
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12.01.2022 21:31 Відповісти
Выглядит как предупреждение, типа вывозите деньги, продавайте имущество, пока не началось
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12.01.2022 21:28 Відповісти
паніка -це добре.
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12.01.2022 21:49 Відповісти
ну и как,выгодно ты продашь то имущество в кратчайшие сроки и с конкуренцией соседей,которые тоже продавать будут? в любом случае ощипаными будут
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12.01.2022 22:47 Відповісти
Кроме того на соцсетях кацапы жалуются что США ужесточило для кацапов вьезд. И даже попасть в США под видом беженца стало почти невозможным. На американско-мексиканской границе кацапов еще издалека примечают и разворачивают поджопниками в лучшем случае. В худшем отбирают паспорт и садят в мексиканскую тюрьму. В мексиканском городе Тихуана уже полно кацапов которые бомжуют так как не могут вернуться даже назад на Рашку из за потери документов и денег.
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12.01.2022 21:30 Відповісти
а кстати да, мелькал тут паблик с кацапкой плачущей в Мексике."ну пачиму нас так ненавидят".
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12.01.2022 21:54 Відповісти
нарешті!
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12.01.2022 22:41 Відповісти
А саме головне? Ембарго на нафто і газ? Іран , наприклад, нікого нічого неанексував і отримав ембарго по самі помідори. А зробити це, вже цілком справедливо для РФ слабо? Знову полуміри...
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12.01.2022 21:39 Відповісти
А ми самі проти кацапів хоч якісь санкції ввели? Чи ждемо погоди з-за океану?
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12.01.2022 23:28 Відповісти
І вони праві будуть.
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13.01.2022 06:02 Відповісти
Хорошо, но МАЛО !
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12.01.2022 21:52 Відповісти
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 37 минут назад
ОТКРЫТЬ В
🇺🇸🖕🏻🇷🇺Сенат США подготовил новый санкционный законопроект против России: ключевое изменений - санкции предлагается вводить не только в случае открытого вторжения на Украину, но и в случае «значительной военной эскалации» по сравнению с положением на 1 декабря 2021.

Значительность эскалации и, соответственно, необходимость применения санкций президент США будет определять на основе действий России или её сателлитов, а также направленности этих действий на «вмешательство в суверенитет Украины и нарушение её территориальной целостности».

Законопроект предполагает:

• ввод персональных санкций против высших российских чиновников - Путина, Мишустина, Лаврова, Герасимова и командующих всеми видами войск РФ. Санкции предполагают блокировку любого имущества, доступного американским властям, и запрет на въезд в США;

• ввод санкций против российских кредитно-финансовых учреждений - как минимум трёх из перечисленных в законопроекте. Среди них: ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк. Санкции также могут ввести против структур, которые предоставляют этим банкам услуги по обмену сообщениями о транзакциях (например, SWIFT и др.);

· запрет гражданам США совершать операции с новыми выпусками российского госдолга и долговыми бумагами 10+ российских госкомпаний;

• рассмотрение всевозможных мер для предотвращения запуска «Северного потока-2»;

• создание списка физических и юридических лиц, подлежащих санкциям, в ТЭК и других отраслях, которые определит президент США;

· увеличение объёма военной помощи Украине (на $500 млн в 2022 году) и другим противникам России в Европе.

Согласно материалу The Washington Post, Белый дом уже поддержал законопроект и активно лоббирует его среди конгрессменов-демократов. Нет сомнений, что санкции окажутся более чем чувствительными для российской экономики, но главная их опасность, в том числе для власти, состоит в росте недовольства народа, стремительно нищающего даже при текущих экономических условиях.
Protecting Ukraine Sovereignty Act of 2022.pdf
application/pdf 104.35 kB
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12.01.2022 21:53 Відповісти
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12.01.2022 21:54 Відповісти
Хтось у Твіттері склав фотомапу курортів: За 2,5 роки своєї каденції Зеленський УЖЕ провів на відпочинку 214 днів!!!!!!!!!!!.......963 дня у владі,214 днів отпусків, а ще в нього по суботах та неділях вихідні, це ще 275 діб. У середньому, "Бубочка працює 3.5 дні у недію, та 3,5 дні у неділю відпочивае.
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12.01.2022 22:07 Відповісти
3,5 дні на тиждень.
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13.01.2022 06:06 Відповісти
Это ничего. Нет эмбарго на энергоносители, кащеева игла для Рашки. Слабаки...
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12.01.2022 21:59 Відповісти
Параша подавилась Кримом і маленькою частинкою Донбасу. Тому не панікуйте. Україна ху*лові вже не по зубах. Дякуйте там у Естонії нам українцям, що відтягнули біду від балтійців на себе, ви б не вистояли.
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12.01.2022 22:12 Відповісти
опоздали на 8 лет
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12.01.2022 22:02 Відповісти


Kavkaz Center


@newkc14

·
https://twitter.com/newkc14/status/1481335541731930115 1 ч



Акт войны. 7 января стратегический подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Норвегией и архипелагом Шпицберген в Северном Ледовитом океане поврежден и выведен из строя. В Лондоне заявили, что это акт войны. Подозрение пало на русские подводные лодки
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12.01.2022 22:04 Відповісти
а кто еще так нагадить мог?
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12.01.2022 22:51 Відповісти
Ви вже Крим "болючими та дорогими" санкціями звільнили.... ліпіть херню далі!
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12.01.2022 22:14 Відповісти
А де ембарго на постачання нафти, газу та ін. природних ресурсів!? Можете все відмінити, залишити тільки ембарго.
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12.01.2022 22:14 Відповісти
Пакет санкцій включає блокування та заборону на проведення будь-яких операцій з майном або в інтересах підсанкційних осіб, якщо це майно або інтереси перебувають на території США або під контролем громадянина США. Крім того, підсанкційним особам буде заборонено в'їзд до США

это очень страшные санкции...нельзя будет купить виллу в майами, а вот на лазурном берегу - пожалуйста...ну и не увидеть путлеру статую свободы своими глазами...это позорище а не санкции. Тем более речь даже не про сегодня, а если он вторгнется, те убьет тысячи людей у нас....это писец просто.
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12.01.2022 22:22 Відповісти
если он вторгнется, то убьет СОТНИ тысячи людей у нас
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12.01.2022 22:43 Відповісти
Свобода даром не дається. А для того, аби зменшити можливі втрати при вторгненні, треба мотивувати і розвивати армію
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13.01.2022 08:59 Відповісти
А какие санкции введены у нас в Украине? Может быть у нас "эмбарго" на покупку энергоносителей из россии есть?.. Почему вдруг американцы должны больше заботиться о нашем сувернитете, нежели мы?
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13.01.2022 10:31 Відповісти
И эти сопли остановят *****?Не смешите.Только возможные гробы с кацапами внутри его остановят.
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12.01.2022 22:28 Відповісти
А це дуже слушна ідея: всім грабіжникам, розбійникам і гвалтівникам замість саджати їх у тюрми заборонити видачу кредитів і готівки в банкоматах та ще й не випускати їх на зарубіжні курорти.
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12.01.2022 22:29 Відповісти
Ці санкції мали б бути введені вже. А далі готувати санкції вже для рідних - тобто такі самі заборони для дітей, дружин, внуків, батьків і їхніх бізнесів!!!
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12.01.2022 22:40 Відповісти
Не, запрет на импорт в россию процессоров и товаров с процессорами гораздо забавнее будет.
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12.01.2022 22:46 Відповісти
Маловато.
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12.01.2022 22:47 Відповісти
Що стосується "розглянути всі доступні та належні заходи" для того, щоб газопровід "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію - це дуже правильно. Окрім всих плюсів для Укураїни є ще й мій особистий інтерес. Бо якщо запустать, до я сусіду буду винен пляшку коньяку. А якщо не запустать, то він мені. Всебічно підтримую таку американську ініциативу!
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12.01.2022 23:00 Відповісти
Хіба російські генерали мають майно чи рахунки в США ? Дурня якась.
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12.01.2022 23:52 Відповісти
iх родичi мають...

вгадайте де онук, наприклад, охоронця пуйла, голови паРашагвардii Золотова?
i так у них у всiх...

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13.01.2022 00:55 Відповісти
Це так, але здається, що ці дітки не будуть депортовані з ЄС навіть якщо сколєновстан буде вести відкриті бойові дії проти когось із членів ЄС.
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13.01.2022 08:54 Відповісти
Це ті санкції, якими з витріщеними очима американці намагалися злякати рашку ?

Ні, у їхньому уявленні вони, напевне, реально "пекельні" (с), "жорсткі", "потужні" - всіх епітетів не перезвеш, але в реалі ...

Я б не сказала, що вони насправді такі, які можуть зупинити х**ло.

Більше того, не знаю, як в Штатах, але в Канаді вже давно були прийняті і персональні санкції проти москалів, і організацій / установ.

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng#a2

Canadian Sanctions Related to Russia

А тут прям представляють, як неймовірний прорив.
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13.01.2022 00:59 Відповісти
...в своё время был карибский кризис: страны демонстрировали и манипулировали мышцами с ядерной накачкой, много копий политзубров было истёсано, много политлегионеров полегло на полях политбаталий (весь мир молча наблюдал скрежет и завывания боевого металла). В итоге, каждая сторона достигла своих "желанных" целей. Вот и сейчас нужно без лишней слюны и соплей смотреть на события с точки зрения прагматизма на политбаталии сильных мира сего и не обращая на треск ломающихся копий жить дальше и готовиться к посевным работам весной : жизнь тяжела, а нам надо кормить семьи - иначе кусок мимо рта пролетит (это образно выражаясь) ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ!
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13.01.2022 04:28 Відповісти
А де ембарго на придбання сировини (нафти, газу тощо)?
Взагалі-то важливішими для запорєбріка будуть санкції ЄС, як основного ринку збуту (якщо будуть). Але там між принципами та грошима вибирають останнє. Не хоче більшість європейців змінювати свої споживацькі звички, обмежуючи себе в чомусь. Тож, це все не виглядає як щось критичне для мордора.
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13.01.2022 08:44 Відповісти
Депортація потомства всіх чиновників з боліт де?
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13.01.2022 08:49 Відповісти
дочь лошади изнасилуйте там....
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13.01.2022 08:55 Відповісти
А як щодо виключення агресора з ради безпеки ООН або позбавлення права голосу?
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13.01.2022 09:05 Відповісти
Отож, це нагадує ситуацію, коли якийсь бандюган молотить свою вже ледве живу жертву, а поряд стоїть гурт глядачів, ********** кулаками з криками "щазззз як дам! от щас-щас-щас!"
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13.01.2022 09:48 Відповісти
 
 