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В ООН вимагають від Казахстану розслідування вбивств і пояснень щодо кількості затриманих

В ООН вимагають від Казахстану розслідування вбивств і пояснень щодо кількості затриманих

Управління ООН з прав людини вимагає "негайного, незалежного і неупередженого розслідування" вбивств в Казахстані, в тому числі щоб виявити наскільки було необхідним застосування сили з боку правоохоронних органів та армії країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами представника ООН Ліз Троссел, потрібно розібратися хто з майже 10 тис. затриманих у Казахстані брав участь у мирних протестах, а хто прийшов на них озброєним.

"Близько 9 900 осіб перебувають в ув'язненні станом на 11 січня. Це, безумовно, величезна цифра. Ми хотіли б сказати, що відповідно до міжнародного законодавства люди мають право на мирний протест і право висловлювати свою думку. І вони не повинні бути затримані просто за висловлення своєї думки", - зазначила вона.

Також читайте: У Казахстані затримали майже 10 тис. осіб

Автор: 

Казахстан (873) ООН (3348)


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Топ коментарі
+5
А зачем это нужно ООН? Чтобы выразить обеспокоенность?
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12.01.2022 21:59
+5
Ще раз, і ще раз, не забуваймо: ми перемогли тоді - масою, числом. (В кінцевому підсумку - О. Субтельним, який встиг цілому поколінню школярів 1990-х вкласти в голови: УНР програла, бо "Київ сидів удома", висновок: коли є загроза країні, не сиди вдома). Це був той безцінний історичний момент, коли країну, дослівно, врятував особисто кожен із тих, хто став на захист Майдану, хай не конче свідомо: кінцева сума докладених зусиль врятувала.

Ось це й є те "чудо на Дніпрі", яке майбутні покоління розглядатимуть крізь лупу, намагаючись вирахувати загадкове "число Дельта", котре - і тільки воно! - дозволяє час від часу побачити в історії "народ" - як колективного індивіда...

Ще раз, "борисфенці" (як звав нас Нострадамус): в 2014-му ми "дали Дельту". І тільки ми одні її поки що дали - не тільки порівняно з білорусами чи казахами (що вже всім очевидно), а на всьому просторі "Европы от Лиссабона до Владивостока" (с). Увімкненим інстинктом колективної небезпеки, так. Бережімо цей інстинкт: нічого ціннішого в нас наразі немає. Нічого безціннішого й потрібнішого людству на цьому етапі історії. https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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12.01.2022 22:09
+3
Нині, спостерігаючи за трагедією Казахстану (де вже почалися репресії й катування), багато хто вперше (навіть Білорусь недосить іще наочною була!) починає усвідомлювати, від чого нас урятував Майдан 2013-2014 і складати нарешті докупи цілий той пазл, ради якого я 5 літ тому видавала "І знов я влізаю в танк...".
Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..

Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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12.01.2022 22:08
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А зачем это нужно ООН? Чтобы выразить обеспокоенность?
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12.01.2022 21:59 Відповісти
Стурбованість, ноту протесту, резолюцію, месседжи. Є безліч потужних дипломатичних методів пердіння в калюжу у такої дієвої організації, як ООН. "Amnesty international" висловить занепокоєння обмеженням прав казахської ЛГБТ-спільноти на самовираження під час "конфлікту". Екоактивісти з Німеччини висловлять серйозні побоювання щодо викидів парникових газів під час неекофрендлі спалювання поліцейських машин.
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12.01.2022 23:50 Відповісти
Сейчас кто говорит о выражении обесп. получает лайк от народов Европы,вот и стараются.
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13.01.2022 11:19 Відповісти
К силовикам Казахстана должно быть много вопросов у всех...
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12.01.2022 22:03 Відповісти
Токаев трус и своим силовикам он не верил и не верит. Видимо у него на это есть причины. Но Казахстан для меня загадка - мне он казался самым стабильным государством Средней Азии.
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12.01.2022 22:23 Відповісти
И еще люди Назарбаева руководили КНБ (аналог нашего СБУ), МВД и армией. Потому и пошло указание не мешать протестующим. А толпа есть толпа - в условиях бесконтрольности там рано или поздно обязательно возникают банды. Можно вспомнить, как после майдана "31-я сотня", "воины Нарнии" и другие под лозунгами майдана захватывали банки, офисы и т. п.
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12.01.2022 22:49 Відповісти
Разве не логичнее было поставить кого-то из своего клана непосредственно? Понятно же, что новый человек всё равно всех вычистит. Как Пу постепенно вычистил ельцинских
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13.01.2022 09:19 Відповісти
це той гройсман такий як С.Лещенко-Наєм-Заліщук ??? і прикидуються чесними
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12.01.2022 22:07 Відповісти
це той Гройсман що був багато років мером Вінниці і його адмінресурс спрацював за Гройсмана. .
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12.01.2022 22:13 Відповісти
Нині, спостерігаючи за трагедією Казахстану (де вже почалися репресії й катування), багато хто вперше (навіть Білорусь недосить іще наочною була!) починає усвідомлювати, від чого нас урятував Майдан 2013-2014 і складати нарешті докупи цілий той пазл, ради якого я 5 літ тому видавала "І знов я влізаю в танк...".
Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..

Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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12.01.2022 22:08 Відповісти
Ще раз, і ще раз, не забуваймо: ми перемогли тоді - масою, числом. (В кінцевому підсумку - О. Субтельним, який встиг цілому поколінню школярів 1990-х вкласти в голови: УНР програла, бо "Київ сидів удома", висновок: коли є загроза країні, не сиди вдома). Це був той безцінний історичний момент, коли країну, дослівно, врятував особисто кожен із тих, хто став на захист Майдану, хай не конче свідомо: кінцева сума докладених зусиль врятувала.

Ось це й є те "чудо на Дніпрі", яке майбутні покоління розглядатимуть крізь лупу, намагаючись вирахувати загадкове "число Дельта", котре - і тільки воно! - дозволяє час від часу побачити в історії "народ" - як колективного індивіда...

Ще раз, "борисфенці" (як звав нас Нострадамус): в 2014-му ми "дали Дельту". І тільки ми одні її поки що дали - не тільки порівняно з білорусами чи казахами (що вже всім очевидно), а на всьому просторі "Европы от Лиссабона до Владивостока" (с). Увімкненим інстинктом колективної небезпеки, так. Бережімо цей інстинкт: нічого ціннішого в нас наразі немає. Нічого безціннішого й потрібнішого людству на цьому етапі історії. https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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12.01.2022 22:09 Відповісти
бляха, аж злість бере, ви в загалі "що таке" , "хто ви" ? Ви абсолютно ніщо!!! Толку з вас нуль, абсолютный нуль. Окрім як патякати ви нічого не можете!
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12.01.2022 22:11 Відповісти
Цікава аналітика.

Кто напал на КАЗАХСТАН? ОДКБ против НАТО / Как свергали Назарбаева? Путина ставят на место в Женеве.
https://www.youtube.com/watch?v=MQntxV0hMz4
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12.01.2022 22:16 Відповісти
Найцікавіше почнеться після закінчення олімпіади у лютому в Пекіні. Китай ще скаже своє слово. Крім того у Ердогана свої плани на тюркський мир - великий туран, від Туреччини через Азербайджан, Казахстан і до Якутії.
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12.01.2022 22:21 Відповісти
Якщо у вологих мріях чуркогана український Крим входить у склад його довбаного "турану" - то хай іде до дідька у своє муслімське пекло.
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13.01.2022 00:01 Відповісти
На сьогодні зміцнення обороноздатності України відбувається у трикутнику НАТО: США-Великобританія-Туреччина. А кримські татари в Криму є тюркомовним народом. У культурному плані вони належать до тюркського світу.
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13.01.2022 00:51 Відповісти
О Тузла это турецкое название, а вообще в 2048 г как писал американский аналитик, Крым ,азовское побережье и большая часть черноморского побережья перейдёт Турции, так оно и видно всё по правителям государства Украина. А Расея к которой тянется наша власть к 2039 г будет ослаблена Китаем и на неё рассчитывать нет смысла.
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13.01.2022 08:29 Відповісти
Напало 20 000 террористов. Нашли только одного, и тот джаз-пианист из Кыргызстана.
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12.01.2022 22:41 Відповісти
какая бесполезная организация, наверное, на антидепрессантах сидит, все время обеспокоена ..
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12.01.2022 23:26 Відповісти
Вам же уже сказали - убивали приезжие террористы, которые незаметно пробрались в страну, потом они сбрили бороды и рассосались по стране, все 200 тысяч, при этом выкрали из моргов тела своих убитых сотоварищей и где-то спрятали. Как говорится "концы в воду" расследовать нечего😁
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12.01.2022 23:41 Відповісти
Ни одного пойманного мародера или грабителя после протестов. Только 10 тысяч арестованных из числа мирных протестующих. Ну а трупы террористов украли вместе с моргами !! Надо просто верить!! Вот это и есть доказательство того, чьи это были мародеры и грабители и зачем их использовал преступный режим. Вель с первого дня было понятно кто организовал эти погромы. Знакомый почерк, неправда ли !?.
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13.01.2022 00:00 Відповісти
 
 