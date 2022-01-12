В ООН вимагають від Казахстану розслідування вбивств і пояснень щодо кількості затриманих

Управління ООН з прав людини вимагає "негайного, незалежного і неупередженого розслідування" вбивств в Казахстані, в тому числі щоб виявити наскільки було необхідним застосування сили з боку правоохоронних органів та армії країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами представника ООН Ліз Троссел, потрібно розібратися хто з майже 10 тис. затриманих у Казахстані брав участь у мирних протестах, а хто прийшов на них озброєним.

"Близько 9 900 осіб перебувають в ув'язненні станом на 11 січня. Це, безумовно, величезна цифра. Ми хотіли б сказати, що відповідно до міжнародного законодавства люди мають право на мирний протест і право висловлювати свою думку. І вони не повинні бути затримані просто за висловлення своєї думки", - зазначила вона.

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