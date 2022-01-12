УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10078 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 533 40

Постійною боротьбою проти НАТО, України та США Путін насправді бореться за свою владу в Росії, – Яценюк

Постійною боротьбою проти НАТО, України та США Путін насправді бореться за свою владу в Росії, – Яценюк

Своїми агресивними діями президент РФ Володимир Путін хоче "підігріти" свій електорат. Так само радянська влада колись боролася зі США, НАТО та усім Західним світом. Це найкращий спосіб зберегти владу всередині Росії.

Таку думку висловив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України в 2014-16 роках Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 12 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Яценюк підкреслив, що Росія, яка є агресором, хоче представити себе як жертву. Він назвав "повною маячнею" обговорення безпекових гарантій для Росії: "Це Росія порушила Будапештський меморандум. Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією. Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей. І Росія просить якісь безпекові гарантії?"

"Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін", - сказав він.

"Ми маємо усвідомити, що найкращим способом зупинити Путіна є єдність - між США, НАТО, ЄС та Україною", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не змінить свої плани, доки Україна не стане членом ЄС і НАТО, - Яценюк

Яценюк також наголосив на необхідності потужних санкцій проти Російської Федерації і особисто Путіна. За інформацією ЗМІ, додав він, адміністрація і Конгрес США готові запровадити такі персональні санкції проти Путіна.

Україні також потрібне летальне оборонне озброєння, щоби зупинити Росію, підкреслив експрем’єр.

"Ми ніколи не здамося. Бо це питання існування для України. Це для нас вирішальний момент. І ми встоїмо", - сказав Яценюк.

Також читайте: В руках Путіна - автомат. Потрібен терміновий саміт союзників, - Яценюк

Автор: 

НАТО (6446) путін володимир (23827) Яценюк Арсеній (2570) Київський безпековий форум (160)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
в клована вперлися недоумки, котрим подобався блаЗЕнь на вєлікє в серіалі... Щодо Яценюка, то за його каденції (так само, як і за каденції Гройсмана) та взагалі за попередньої влади Порошенка, економіка України, починаючи з кінця 2015-початку 2016 р. щорічно зростала, не зважаючи на війну з москалями, що тривала... Про такі темпи росту економіки, як за Пороха, зараз можна лише мріяти ... А просрали все ті, хто, несповна розуму, у 2019 обрали на біду Україні зрадливого та ницого зеленого вилупка ...
показати весь коментар
12.01.2022 22:46
+5
Даруй. Я не в тренді. БО - Тоді ще зеленкуватних довбнів не існувало. Про них у школі нічого не вивчали.
показати весь коментар
12.01.2022 22:53
+4
тоже мне новость.
показати весь коментар
12.01.2022 22:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тоже мне новость.
показати весь коментар
12.01.2022 22:31 Відповісти
если бы так, то пусть борется, нам же кацапов совсем не жалко - пусть у них будет Северная Корея !
показати весь коментар
12.01.2022 23:34 Відповісти
Сеня, як завжди, дивиться у корінь...
а от був же шанс і непоганий - ні, треба просрати усе і в клована впертися...
показати весь коментар
12.01.2022 22:32 Відповісти
в клована вперлися недоумки, котрим подобався блаЗЕнь на вєлікє в серіалі... Щодо Яценюка, то за його каденції (так само, як і за каденції Гройсмана) та взагалі за попередньої влади Порошенка, економіка України, починаючи з кінця 2015-початку 2016 р. щорічно зростала, не зважаючи на війну з москалями, що тривала... Про такі темпи росту економіки, як за Пороха, зараз можна лише мріяти ... А просрали все ті, хто, несповна розуму, у 2019 обрали на біду Україні зрадливого та ницого зеленого вилупка ...
показати весь коментар
12.01.2022 22:46 Відповісти
Куля в лоб, так куля в лоб)))
показати весь коментар
12.01.2022 22:33 Відповісти
Не розумію як взаємопов'язане інтерв'ю Сені і чирій на твоїх пухкениках ?
То все стафілокок...
показати весь коментар
12.01.2022 22:46 Відповісти
Даруй. Я не в тренді. БО - Тоді ще зеленкуватних довбнів не існувало. Про них у школі нічого не вивчали.
показати весь коментар
12.01.2022 22:53 Відповісти
Про зебілів та феномен Голобородька- то на психічних хворобах в меді вивчатимуть скоро.
показати весь коментар
12.01.2022 23:17 Відповісти
Ти "не в тренді", а не в своєму розумі. Ти і таке як ти. Ви далюгідна купка адептів не України і демократії, а копупціонера, чиновника, який п'ятнадцять років сидів у владі і зробив себе мільярдером, а Україну убогою. Який торгував зі вбивцями, прикидаючись патріотом.
І який скоро відповість за все.
показати весь коментар
12.01.2022 23:42 Відповісти
як же ж ви, хробаки за копійчіну, вже всіх зае....снували...
мабуть вам у школі це преподають, шо нам недодали ...
тепер я розумію коли на заході потребують підверження діплома і додаткові тести - довбні бо...
показати весь коментар
12.01.2022 23:24 Відповісти
Після *****,буде таке саме *****.Ніякий Навальний,нічого там би все одно не змінив.
показати весь коментар
12.01.2022 22:37 Відповісти
Навальный такое же Х...ло, как и прежнее. Как и Ходор. Там с Немцовым были шансы и то, не факт.
показати весь коментар
12.01.2022 23:19 Відповісти
У двох світових війнах ХХ ст. Україна була поміж двома імперськими силами, які воювали за Євразію: германським світом та російським світом. Війна за Євразію - або стримування експансії Євразії - була ключовою геополітичною темою ХХ ст.

І германський, і російський світ першої половини ХХ ст. мріяли про континентальні імперії, які би могли протистояти морським імперіям Європи та Атлантики. Обидва світи, зрештою, здійснили найбільші злочини в Європі ХХ ст. Один із них, російський, мріє повернутися.

Але трагедія Росії полягає в тому, що світ змінився. І ключове протистояння ХХІ ст. - не за Євразію, а за Тихий океан. І не між германським світом та російським, а між Америкою та Китаєм.

РФ відчуває, що є зайвою в цьому новому світі. Вона звикла перетворювати інші країни на плацдарми воєн, і їй страшно відчувати, що вона сама може бути "плацдармом". Необов'язково гарячої війни - але точно війни цінностей. Війна між Америкою та Китаєм буде йти в головах і в технологіях. Це буде війна між свободою і порядком, індивідуалізмом і новим колективізмом.

РФ боїться цього світу, тому так хоче повернутися в свої "золоті часи". Її золоті часи - це Ялта. Коли вона перетворила пів Європи на свій "пояс безпеки". Але Ялта - це Сталін. І щоб відновити Ялту, треба воскресити Сталіна. Не як культ ютюб-блогерів, а реального Сталіна. З чистками, ГУЛАГами, розстрілами, Голодоморами, бідністю, відсутністю приватної власності, колгоспами і т.д. Цікаво, чи росіяни справді готові до цього.

Не знаю, що буде у 2022. Але те, що "геть від Москви" є як ніколи актуальним гаслом - має ставати очевидним для кожного українця - https://gazeta.ua/blog/56383/klyuchove-protistoyannya-hhi-stolittya-jde-mizh-amerikoyu-i-kitayem-rosiya-boyitsya
показати весь коментар
12.01.2022 22:48 Відповісти
Сеня единственный кто обладает государственным мышлением,ну кроме Ющенко конечно,все остальные просто олухи не способные смотреть в корень.
показати весь коментар
12.01.2022 22:48 Відповісти
А что ж его, этого государственного мыслителя, самый лучший в мире Петя с должности попер то? Видать Грося еще более крутой государственный мыслитель..одни мыслители кругом, а страна в жопе. Может потому, что мыслителями они становятся , когда должности лишаются? А как при должности- так идиот на идиоте
показати весь коментар
12.01.2022 23:45 Відповісти
Страна в жопе из за 73%. При Яценюке и Гройсмане экономика росла и армия развивалась.
показати весь коментар
13.01.2022 10:03 Відповісти
НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не пропагандирует антироссийские настроения. Все действия Альянса - следствие оккупации Крыму и агрессивной внешней политики РФ.
показати весь коментар
12.01.2022 22:50 Відповісти
это классика "Официально союзник и враг никогда не менялись. Океания воюет с Евразией; следовательно, Океания всегда воевала с Евразией......и дружит с Остазией" (С)
показати весь коментар
12.01.2022 22:53 Відповісти
з путіним все ясно. він має мету, нехай безглузду, амбіційну але зрозумілу.
людина оуєла від влади та грошей, хоче перед здихом увійти в історію як цар всея русі.
це не виліковно,
тільки гроб виправить ситуацію.
ЩО З НАШИМ??????
ЧОГО НАШ ХОЧЕ????
сопить, мовчить, скидає відосики,
колотить бабло,
вбиває Україну як може.
поки порох прогинається та просе допомоги у ЄС та сша.
цей козел катається на лижах.
ДЕ, ****, ТА ОПОЗИЦІЯ???
чосу крім єс у всіх язик в сссраці?
показати весь коментар
12.01.2022 23:02 Відповісти
пане Арсеній, не спрощуйте
це тільки частина його цілей
показати весь коментар
12.01.2022 23:16 Відповісти
Хто поведе ****** columna на Київ?
Попри колони ворога, які сконцентровані навколо України, противник чекає і заохочує активні дії з боку п'ятої колони.
Про це до речі, говорить і пані Нуланд.
Енциклопедично як ключову ознаку п'ятої колони вважають «підривну діяльність, яка може зводитись від підвищення градусу істерії до незначних явищ для розколихування хвилювань до вплетіння та блокування механізмів державності, саботаж, шпигунство, диверсійну діяльність та подальшу відкриту держзраду у військових операціях…»
А тепер накладіть на визначення «п'ята колона» її ключові ознаки і визначіть, кого саме Путін вестиме п'ятою колоною на Київ.
І яка «рука Москви» організовуватиме картинку для Путіна цього разу.
А виглядає так що вестимуть п'яту колону і на Банкову і з Банкової. І ті, хто ніби збирається арештовувати попереднього Президента і ті, хто збирається відбивати.
Бо змагання державних зрадників - це не про Україну.
І змагання п'ятих з шостим, схоже на шевченковий опис діяльністі «первого» і «второй»:
«Це той первий, що розпинав
Нашу Україну,
А вторая доканала…»
Тепер рімейк п'ятого і шостого в тому ж дусі.
Шостого з нерозуміння, а от щодо п'ятого запитання.
А ще більш логічне запитання до прихильників п'ятого.
Якщо торгувати з окупантом під час боїв за Донецький аеропорт не зрада, а вершина політичної та дипломатичної майстерності, і Петро відповідно герой-рятівник, то за цією ж логікою, кум Путіна і його довірена особа в Україні Медведчук - це глибоко законспірований український розвідник, Володимир Демчишин - те ж герой, а топ-менеджер Саши-стоматолога Сергій Кузяра - політв'язень і репресований.
Бо ж вони всі фігуранти однієї справи…
Чи як?
показати весь коментар
12.01.2022 23:26 Відповісти
Кроль ведь обезопасил нас Стеной с двухметровыми рвами и колючкой, можно не беспокоится - никакой оккупант не пройдет!
показати весь коментар
12.01.2022 23:33 Відповісти
ельцин таке назуячів напослiдок, ***** поставивши - поколінням 3м не вигрести ту отрутну кацапцьку яму, і то як в них, тих поколінь, буде шанс...
***** всіх з собою забере....
показати весь коментар
12.01.2022 23:39 Відповісти
надо отправить его туда послом мира, пусть там так говорит
показати весь коментар
13.01.2022 00:11 Відповісти
после стены бакайцынюку стала сниться как недосягаемая высота сверхпопулярность смешка или разумкова.
показати весь коментар
13.01.2022 00:11 Відповісти
Золоті слова.Тільки так воно може держатися при владі. Гітлер, милошовіч, хусейн, лукашенко, путлер за ради влади готові знищувати людей.Радує, що у них всіх один кінець.
показати весь коментар
13.01.2022 02:03 Відповісти
А мне Яценюк нравится, и я его поддерживаю.
показати весь коментар
13.01.2022 09:16 Відповісти
Європейська людина, патріот.
показати весь коментар
13.01.2022 10:45 Відповісти
"А кто это у нас такой красивый?"©
Ёпт! Так это ж Сеня яЙценюк вылез из шкафа для хранения под толстым слоем нафталина кодлы "отставной козы барабанщиков"© повыведать умишка, а не соскучились ли по нём лохмандеи? Не призовут ли под купол? Не одарят ли мандатом, хоть бы самым завалящим? Страсть, как Сене хоцца ребрендинговать в мандатоносцы. Так хоцца, что ни кушать, ни на мать Терезу взгромоздиться не может. Да, видать, не судьба - не забыл "кулю в лоб" электорат злопамятный - опять Сене, обильно посыпавшись нафталином, лезть в шкаф и не высовываться.
показати весь коментар
13.01.2022 11:10 Відповісти
Ай, Сеня!
Я уверен что Путин НА САМОМ ДЕЛЕ уверовал в зловещие планы НАТЫ!
показати весь коментар
13.01.2022 11:37 Відповісти
 
 