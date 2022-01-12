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Новини Війна
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Росія може, але поки не хоче швидко організувати деескалацію навколо України, - Держдеп

Росія може, але поки не хоче швидко організувати деескалацію навколо України, - Держдеп

Росія здатна протягом найближчих днів організувати деескалацію ситуації на кордоні з Україною, але поки що рухається у протилежний бік.

Про це заявив прес-секретар держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Деескалація могла б статися вже завтра, або ж у п'ятницю, і це те, що ми хотіли б побачити", - сказав Прайс на брифінгу у середу.

"Але цього не сталося поки що, і насправді є, навпаки, вказівки на рух у зворотному напрямку, але деескалація (...) - це не те, що має займати кілька тижнів або більше", - зазначив він, говорячи, як швидко, на думку США, Росії слід зробити обстановку поблизу України спокійнішою.

Читайте: Для деескалації ситуації країни НАТО мають припинити будь-яке військове сприяння Україні, - МЗС РФ

Автор: 

Держдепартамент США (1629) росія (65244) Прайс Нед (144)


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"Деескалація могла б статися вже завтра, або ж у п'ятницю, і це те, що ми хотіли б побачити", - сказав Прайс на брифінгу у середу.
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12.01.2022 23:25 Відповісти
Що значить деескалація?
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12.01.2022 23:43 Відповісти
У двох світових війнах ХХ ст. Україна була поміж двома імперськими силами, які воювали за Євразію: германським світом та російським світом. Війна за Євразію - або стримування експансії Євразії - була ключовою геополітичною темою ХХ ст.

І германський, і російський світ першої половини ХХ ст. мріяли про континентальні імперії, які би могли протистояти морським імперіям Європи та Атлантики. Обидва світи, зрештою, здійснили найбільші злочини в Європі ХХ ст. Один із них, російський, мріє повернутися.

Але трагедія Росії полягає в тому, що світ змінився. І ключове протистояння ХХІ ст. - не за Євразію, а за Тихий океан. І не між германським світом та російським, а між Америкою та Китаєм.

РФ відчуває, що є зайвою в цьому новому світі. Вона звикла перетворювати інші країни на плацдарми воєн, і їй страшно відчувати, що вона сама може бути "плацдармом". Необов'язково гарячої війни - але точно війни цінностей. Війна між Америкою та Китаєм буде йти в головах і в технологіях. Це буде війна між свободою і порядком, індивідуалізмом і новим колективізмом.

РФ боїться цього світу, тому так хоче повернутися в свої "золоті часи". Її золоті часи - це Ялта. Коли вона перетворила пів Європи на свій "пояс безпеки". Але Ялта - це Сталін. І щоб відновити Ялту, треба воскресити Сталіна. Не як культ ютюб-блогерів, а реального Сталіна. З чистками, ГУЛАГами, розстрілами, Голодоморами, бідністю, відсутністю приватної власності, колгоспами і т.д. Цікаво, чи росіяни справді готові до цього.

Не знаю, що буде у 2022. Але те, що "геть від Москви" є як ніколи актуальним гаслом - має ставати очевидним для кожного українця - https://gazeta.ua/blog/56383/klyuchove-protistoyannya-hhi-stolittya-jde-mizh-amerikoyu-i-kitayem-rosiya-boyitsya
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12.01.2022 23:44 Відповісти
 
 