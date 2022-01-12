Росія може, але поки не хоче швидко організувати деескалацію навколо України, - Держдеп

Росія здатна протягом найближчих днів організувати деескалацію ситуації на кордоні з Україною, але поки що рухається у протилежний бік.

Про це заявив прес-секретар держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Деескалація могла б статися вже завтра, або ж у п'ятницю, і це те, що ми хотіли б побачити", - сказав Прайс на брифінгу у середу.

"Але цього не сталося поки що, і насправді є, навпаки, вказівки на рух у зворотному напрямку, але деескалація (...) - це не те, що має займати кілька тижнів або більше", - зазначив він, говорячи, як швидко, на думку США, Росії слід зробити обстановку поблизу України спокійнішою.

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