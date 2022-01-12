Головні новини 12 січня: Росія перекидає озброєння до своїх західних кордонів, справу Татарова закрили

Росія перекидає з Далекого Сходу на захід озброєння та техніку, справу Татарова закрили, Кабмін запровадив держрегулювання цін на продукти - головні новини України 12 січня.

Росія перекидає озброєння та техніку з Далекого Сходу

Такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі CIT. Відео з перекиданням техніки останніми днями масово з’являється в інтернеті. З’явувалося, що на захід із Далекого Сходу РФ везуть вантажівки, автозаправники, танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню "Град" і "Ураган".

НАТО відмовило Росії у вимогах не приймати Україну

Росія не змогла добитися від НАТО гарантій невступу України до цього альянсу. "Тільки Україна і 30 союзників можуть вирішити, коли Україна буде готовою стати членом НАТО. І ніхто інший. Росія, звісно, не має права вето щодо питання, чи стане Україна членом НАТО", - каже генсек НАТО Столтенберг.

При цьому вступ не на часі: у Держдепі підкреслюють, що для членства Україні ще знадобиться певний час.

Росія каже, що відповість НАТО "політикою контрстримування та контрзалякування".

Порошенко обіцяє повернутися 17 січня

Він заявив, що прибуде рейсовим літаком з Варшави. У Державному бюро розслідувань твердять, що п’ятий президент буцімто не з’явився до суду, тож, тільки-но він повернеться, щодо нього будуть проведені процесуальні дії. Адвокат Порошенка Головань стверджує, що до суду його клієнта не викликали.

Справу Татарова закрили

Рішення прийняв Шевченківський райсуд. Цей же суд раніше зобов’язав забрати справу в Національного антикорупційного бюро України.

Кабмін запровадив держрегулювання цін на продукти

Регулюватмуться ціни на гречку, борошно, цукор та молоко. Надбавка на них не може перевищувати 10%.

Зарплатню лікарям підвищили до 20 тис. грн.

Таке рішення прийняв нині уряд. Мінімальна зарплата лікаря становитиме 20 тис. грн, інтерна - 13 тис. грн.

Вакцини дозволили комбінувати по-новому

Порядок тепер такий:

1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;

1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna;

1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca.

Інтервал між введенням доз для всіх вакцин складає 28 днів.