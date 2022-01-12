Росія повідомила НАТО про набір військових заходів у разі провалу переговорів, - МЗС РФ

Росія на переговорах з НАТО повідомила про набір військово-технічних заходів, які вона готова застосувати у разі провалу дипломатичного треку.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Росія означила: у нас є набір законних військово-технічних заходів, які ми вживатимемо, якщо ми відчуватимемо реальні загрози безпеці. А ми вже відчуваємо - якщо нашу територію розглядають як об'єкт для націлювання ударних засобів, звичайно, погодитися (на це) не можемо", - сказав Грушко.

"Будемо вживати всіх необхідних заходів, щоб погрози парирувати військовими засобами, якщо не вийде політичними", - додав російський чиновник.

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