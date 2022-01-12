Росія повідомила НАТО про набір військових заходів у разі провалу переговорів, - МЗС РФ
Росія на переговорах з НАТО повідомила про набір військово-технічних заходів, які вона готова застосувати у разі провалу дипломатичного треку.
Про це заявив заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Росія означила: у нас є набір законних військово-технічних заходів, які ми вживатимемо, якщо ми відчуватимемо реальні загрози безпеці. А ми вже відчуваємо - якщо нашу територію розглядають як об'єкт для націлювання ударних засобів, звичайно, погодитися (на це) не можемо", - сказав Грушко.
"Будемо вживати всіх необхідних заходів, щоб погрози парирувати військовими засобами, якщо не вийде політичними", - додав російський чиновник.
Топ коментарі
+105 olele
показати весь коментар12.01.2022 23:49
+89 Випадково Зазирнув #487889
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+81 olele
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Запад откровенно проспал рождение монстра, а когда понял, начал политику умиротворения, что привело к ультиматуму.
Но большая война с НАТО маловероятна. Не каждый ватник захочет умирать ради мифической угрозы.
29 мая 2022 г.
С каждым днем продовольственное положение РФ ухудшается.
Хлеба все меньше и меньше доставляется в потребляющие районы.
Голод уже пришел; его ужасное дыхание чувствуется в городах, фабрично-заводских центрах и потребляющих регионах.
Голодные и истомившиеся рабочие и крестьянская беднота, мужественно переносящие все тягостные последствия преступной империалистической войны, обращаются с мучительными вопросами к власти:
Почему нет хлеба?
Когда, наконец, прекратятся страдания голодных людей?
Что делает власть, чтобы ослабить продовольственный кризис?
Что должны делать рабочие и крестьянская беднота, чтобы выйти из создавшегося положения и не дать голоду разрушить завоевания революции?
На все эти вполне естественные вопросы Российско-Федерационное правительство должно дать ясные и определенные ответы, сказавши всю правду.
Товарищи рабочие и крестьяне! Хлеба в России стало меньше, благодаря наступление НАТО, которую вот уже восем лет ведет буржуазия всего мира во имя своих преступных и корыстных интересов украинцев.
Затянем потуже пояса! Очень скоро будет Светлое Будущее.