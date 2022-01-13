Журналіст Дроздов про цензуру на "4 каналі": Нам звеліли забути прізвище Єрмака
Остап Дроздов після звільнення з "4 каналу", власником якого став "слуга народу" Олексій Ковальов, розказав про цензуру.
Про те, яких змін новий власник зажадав від журналістів, Дроздов розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, новий власник підписав із колективом Меморандум про невтручання в редакційну політику, але "протримався" він один день.
"Можу по пунктах озвучити ті параметри, які виставляються і на які я в житті не пішов би:
- Забути про термін велике крадівництво (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути).
- Забути про збагачення владної еліти.
- Забути прізвище Єрмак.
- Зеленський – всенародний лідер, тому критика або невинно-нейтральна, або ніяка.
- Вагнерівці, офшорний скандал, Коломойський, антимонопольний комітет, конституційний суд – цих тем не існує.
- Категоричне табу на колишніх слуг, які відкололися від зе-команди.
- Обов’язкова присутність спікерів Слуг Народу в кожній груповій програмі.
- Для російської мови – сприяння і лояльність.
- Віднині патріотична риторика – це услишать Донбас (дослівно).
- Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.
- Позиція щодо Росії: Путін ворог, але рускій народ – братній.
- Систематичне мочилово політичних опонентів (у першу чергу П’ятий і Ахметов). Стосовно ОПЗЖ – хай будуть.
- Усі тезові меседжі узгоджувати з куратором.
- Розворот риторики здійснювати плавно й нерізко, аби не було явно помітно (про це подбають "праффесіонали")", - написав Дроздов.
Він додав, що радий би був побачити на "4 каналі" розслідування про завищення цін на "Великому будівництві", справу Антона Полякова або зйомки з квадракоптера маєтків Кирила Тимошенка та Олега Татарова.
Нагадаємо, 28 грудня стало відомо, що "слуга народу" Ковальов став новим власником "4 каналу". Він твердить, що ОП не причетний до угоди. Купівлю телеканалу він оформив як подарунок від батьків, аргументувавши це тим, що він "сам юрист, тому вирішив зробити так".
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У них еще не наступило помутнение в мозгу
так всi цi пункти по методичкам кремлядi та гебнi.
гарно виконують ЗеЧмо та дЄрьмак-Козир вказiвки своiх кураторiв з паРашi...
Якщо ви порохобот, то можете не відповідати.
ДРОЗДОВ «Прямим текстом. Бліц». «Гість -- Віктор Медведчук» 14.05.13 https://www.youtube.com/watch?v=kTULoiW1iqw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCQRUp7aD3B7qLlC8eT77gxA nik speed Отак от Дроздов в 2013, думаючи, що яник переможе і ось-ось кремль задушить Україну і сюди прийдуть владарювати його гбшні куратори з лубянки, безсоромно піарив мертвечука. Ну повний зашквар! Але потім, коли Майдан таки переміг і йому дали нове завдання "маскуватись під патріота і розсварювати схід і захід", то це брехливе створіння миттєво перезулось і стало в кожному своєму ефірі грати роль ектримально-затятого галичанина але при цьому тишком нишком завжди намагався навіювати львівському глядачу "ми вищі, розвинутіші ніж ці дамбасяо" і всяко зачіпати і ображати східняків! І це він тепер вже робить системно і постійно, гадить в голови наших людей. продукує і нав'язує шкідницькі і підлі маніпулятивні кремлівські заготовки! І майстерність його в цьому росте!!! А те. що він змушений був демонстративно звільнитись тепер з мертвечуківсткого ЗІКу, то це все гра на публіку, для підтримання конспіративної легенди! А ще задовго до 2013-го Остапчик написав статтю де стверджував і переконував нас, що мовляв " українці насправді не хочуть незалежності, вона нам зайва і тільки заважає"!!! Тоді ще з Могилянки викладач вступив з ним в дискуссію а це одноклітинне ще й дводило, що мовляв "Україна як держава не відбулась"!!! Тому той, хто уважний і здатний мислити добре розуміє, що Остап Дроздов - це дуже хитра і підступна стара гбшна консерва, що за наказом кремля роками отруює наш інфо простір своїми вкиданнями і шкідливими антиукраїнськими тезами і кремлівськими ідеологемами-заготовками!!!
Та як вони посміли.
Вашими устами глаголит истина.
Ротом таких як Дроздов було заподіяно Україні шкоди більше, ніж усім 95 кварталом.
Бо їм вірили, як українці!!!
Краще не скажеш!
В котрий раз здача України дроздовими та іншими «філозофами»
Вы слыхали как поют дрозды и токуют глухари?