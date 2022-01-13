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Журналіст Дроздов про цензуру на "4 каналі": Нам звеліли забути прізвище Єрмака

Журналіст Дроздов про цензуру на

Остап Дроздов після звільнення з "4 каналу", власником якого став "слуга народу" Олексій Ковальов, розказав про цензуру.

Про те, яких змін новий власник зажадав від журналістів, Дроздов розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, новий власник підписав із колективом Меморандум про невтручання в редакційну політику, але "протримався" він один день.

Читайте: "Слуга народу" Ковальов про подробиці придбання "4 каналу": "Купив на батьків, а вони мені подарували. Я сам юрист, тому вирішив зробити так"

"Можу по пунктах озвучити ті параметри, які виставляються і на які я в житті не пішов би:

  1. Забути про термін велике крадівництво (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути).
  2. Забути про збагачення владної еліти.
  3. Забути прізвище Єрмак.
  4. Зеленський – всенародний лідер, тому критика або невинно-нейтральна, або ніяка.
  5. Вагнерівці, офшорний скандал, Коломойський, антимонопольний комітет, конституційний суд – цих тем не існує.
  6. Категоричне табу на колишніх слуг, які відкололися від зе-команди.
  7. Обов’язкова присутність спікерів Слуг Народу в кожній груповій програмі.
  8. Для російської мови – сприяння і лояльність.
  9. Віднині патріотична риторика – це услишать Донбас (дослівно).
  10. Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.
  11. Позиція щодо Росії: Путін ворог, але рускій народ – братній.
  12. Систематичне мочилово політичних опонентів (у першу чергу П’ятий і Ахметов). Стосовно ОПЗЖ – хай будуть.
  13. Усі тезові меседжі узгоджувати з куратором.
  14. Розворот риторики здійснювати плавно й нерізко, аби не було явно помітно (про це подбають "праффесіонали")", - написав Дроздов.

Він додав, що радий би був побачити на "4 каналі" розслідування про завищення цін на "Великому будівництві", справу Антона Полякова або зйомки з квадракоптера маєтків Кирила Тимошенка та Олега Татарова.

Нагадаємо, 28 грудня стало відомо, що "слуга народу" Ковальов став новим власником "4 каналу". Він твердить, що ОП не причетний до угоди. Купівлю телеканалу він оформив як подарунок від батьків, аргументувавши це тим, що він "сам юрист, тому вирішив зробити так".

Автор: 

цензура (363) телебачення (1170) Ковальов Олексій (40)


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Топ коментарі
+90
Справа не тільки в Єрмаку, ви почитайте решту тезисів- набір для хахлов.
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13.01.2022 01:33
+81
Ермак путинская шлюха как и Осел. Ни чего удивительного
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13.01.2022 01:23
+45
Для російської мови - сприяння і лояльність.
2. Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.

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13.01.2022 01:36
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Цукеркова повія - це діагноз. Особливо коли цукерки - з лайна...
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13.01.2022 17:13 Відповісти
Кто после этого перечня ещё будет сомневаться, что зеля - это х**ло ?! Но им не обломится. Если есть сила, который ломанёт совок - так это козацкий род. А ермака реально надо забыть..Какой ермак ? Дерьмак.
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13.01.2022 12:34 Відповісти
Дроздовы сомневаются и юрики полищуки Дайте им еще 100дней.
У них еще не наступило помутнение в мозгу
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13.01.2022 13:23 Відповісти
Журналист Дроздов? Та какой он журналист? Это журнашлюха по обслуживанию олигархопаханата. В Украине нет журналистов, есть только журнашлюхи, которые гадят людям в голову за деньги.
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13.01.2022 12:39 Відповісти
вы же знаете ! скажите, за какого олигарха(-ов) "топил" Дроздов ?
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13.01.2022 13:18 Відповісти
.

так всi цi пункти по методичкам кремлядi та гебнi.

гарно виконують ЗеЧмо та дЄрьмак-Козир вказiвки своiх кураторiв з паРашi...
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13.01.2022 12:40 Відповісти
Дроздов, ты доволен сдачей Украины врагу такими как ты заумными философами?
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13.01.2022 12:46 Відповісти
Остап - один з останніх представників чесної журналістики, який не став пропагандоном у найгіршому кацапському значенні цього слова. Респект йому!
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13.01.2022 13:05 Відповісти
В Украине нет журналистов, есть журнашлюхи с перечнем услуг. Дроздов один из них.
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13.01.2022 13:08 Відповісти
Я з цим не згоден. Якщо ви так думаєте, то що ви робите на ресурсі Юрія Бутусова, якого теж без кінця подібні вам поливають брудом?
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13.01.2022 13:13 Відповісти
два реальных имбЕцила... и сошлись в неравном бою ... доказывая друг другу..кто имеет больше прав называться идиотом!)))
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13.01.2022 13:17 Відповісти
Дроздов хуже открытых врагов.
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13.01.2022 13:26 Відповісти
І чим він хуже?
Якщо ви порохобот, то можете не відповідати.
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13.01.2022 13:34 Відповісти
Зайде.

ДРОЗДОВ «Прямим текстом. Бліц». «Гість -- Віктор Медведчук» 14.05.13 https://www.youtube.com/watch?v=kTULoiW1iqw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/channel/UCQRUp7aD3B7qLlC8eT77gxA nik speed Отак от Дроздов в 2013, думаючи, що яник переможе і ось-ось кремль задушить Україну і сюди прийдуть владарювати його гбшні куратори з лубянки, безсоромно піарив мертвечука. Ну повний зашквар! Але потім, коли Майдан таки переміг і йому дали нове завдання "маскуватись під патріота і розсварювати схід і захід", то це брехливе створіння миттєво перезулось і стало в кожному своєму ефірі грати роль ектримально-затятого галичанина але при цьому тишком нишком завжди намагався навіювати львівському глядачу "ми вищі, розвинутіші ніж ці дамбасяо" і всяко зачіпати і ображати східняків! І це він тепер вже робить системно і постійно, гадить в голови наших людей. продукує і нав'язує шкідницькі і підлі маніпулятивні кремлівські заготовки! І майстерність його в цьому росте!!! А те. що він змушений був демонстративно звільнитись тепер з мертвечуківсткого ЗІКу, то це все гра на публіку, для підтримання конспіративної легенди! А ще задовго до 2013-го Остапчик написав статтю де стверджував і переконував нас, що мовляв " українці насправді не хочуть незалежності, вона нам зайва і тільки заважає"!!! Тоді ще з Могилянки викладач вступив з ним в дискуссію а це одноклітинне ще й дводило, що мовляв "Україна як держава не відбулась"!!! Тому той, хто уважний і здатний мислити добре розуміє, що Остап Дроздов - це дуже хитра і підступна стара гбшна консерва, що за наказом кремля роками отруює наш інфо простір своїми вкиданнями і шкідливими антиукраїнськими тезами і кремлівськими ідеологемами-заготовками!!!
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14.01.2022 08:43 Відповісти
Лживый петух Дроздов. Тимошенко съела Ющенко??? https://www.facebook.com/watch/?v=633664077213357
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13.01.2022 13:11 Відповісти
Що, на твою бабу Юлу, олігархічну бабулю наїхали, мерзотники ?
Та як вони посміли.
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13.01.2022 13:16 Відповісти
Остапчику, соловейко наш галицький! Як у тебе вистачило совісті давати інтерв'ю Прямому каналу? Твоїм ротом було заподіяно Україні шкоди більше, ніж усім 95 кварталом. Бо тобі вірили, як українцю. Куди підеш. небоже? До Рабіновича? Який порядний канал тебе прийме?
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13.01.2022 13:13 Відповісти


Вашими устами глаголит истина.

Ротом таких як Дроздов було заподіяно Україні шкоди більше, ніж усім 95 кварталом.

Бо їм вірили, як українці!!!

Краще не скажеш!

В котрий раз здача України дроздовими та іншими «філозофами»

Вы слыхали как поют дрозды и токуют глухари?
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13.01.2022 13:35 Відповісти
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13.01.2022 13:14 Відповісти
ЗеБанда во всей красе.
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13.01.2022 13:16 Відповісти
За всім цей анал особисто контролює олігарх Зеленський
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13.01.2022 13:27 Відповісти
були темники,стали зелемники
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13.01.2022 13:30 Відповісти
Эти пункты, которые тут перечислены, и есть программа развития Украины Зеленского - полный разворот в сторону России, уничтожение всего украинского и замалчивание преступлений зеленой банды.
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13.01.2022 13:32 Відповісти
Однозначно, уничтожение всего украинского и замалчивание преступлений зеленой банды.
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13.01.2022 13:53 Відповісти
Дроздов такий собі чистоплюй, він в білих рукавичках і краватці літає десь в ідеальних хмаринках. Єдине, що добре йому вдавалось- мистецькі програми. От цим він пракрасно може займатися на тому ж 4-му. А за політику нехай і не береться : там бруд, кров, гній і підлість. Все це комусь потрібно розгрібати, і справа ця важка, брудна , невдячна і, головне, тривала.
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13.01.2022 15:03 Відповісти
Дроздов - розпалювач ворожнечі та провокатор, працює на розбрат українців.
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13.01.2022 14:10 Відповісти
********?
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13.01.2022 15:22 Відповісти
Дроздов уже напрацював нам ЗЄ
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13.01.2022 14:15 Відповісти
Этот борец с Порошенко сделал все чтобы сейчас жрать зеленое говно.По делом курдуплю.
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13.01.2022 16:18 Відповісти
Сраколизам окупантів виписана інструкція, як зкацапленим лизнути хуілу дупу, щоб воно замітило зелю !!!!
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18.01.2022 17:24 Відповісти
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