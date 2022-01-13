Мешканці гуртожитку, який знесли забудовник та НАН, опинилися на вулиці. ФОТОрепортаж

Людям не дали забрати ані речі, ані документи. Екскаватори знесли їхні кімнати разом з усім майном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Lb.ua.

Йдеться про гуртожиток за адресою вул. Метрологічна, 1, що належить Національній академії наук України. Люди жили в ньому понад 20 років.

У 2016 році КП "Київжитлоексплуатація" визнало гуртожиток аварійним. Мешканці розповідають, що їх мали б переселити в нові квартири, але фактично запропонували або ліжко-місця, або гуртожитки в Київській області. Люди не захотіли переїжджати на таких умовах.

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Торік у серпні їм відключили спершу газ, потім світло, залишилася тільки холодна вода.

Сьогодні вранці забудовник "КСМ-груп" зніс гуртожиток, не давши людям забрати свої речі. Про те, що знесення відбудеться саме сьогодні, люди не знали до останнього.

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Одна з мешканок гуртожитку, Людмила Анатоліївна, розповіла, що вранці до її кімнати увірвалися невідомі.

"Поводилися дуже грубо, — розповідає Людмила Анатоліївна. — Кидали мене в різні сторони, як футбольний мʼяч, випихали. Я була в домашніх капцях, чинила опір їм. А мене викинули на сніг, на вулицю. Ми всі прописані тут офіційно з 90 року. А тепер куди з цією пропискою? Де мій дім?" – каже вона.

Людмила Анатоліївна, яка мешкала в гуртожитку (по центру)

Загалом у гуртожитку було прописано 15 сімей. Дехто з них виїхав, але речей ще не забрав і планував повернутися.

На місці під час знесення не було ні депутатів міськради, ні представників райадміністрації, ні співробітників НАНУ. Так само жодної згадки про знесення гуртожитку немає на сайті Голосіївської РДА.

Академія Наук прокоментувала знесення на своїй сторінці у фейсбуці.

"Група осіб, які незаконно захопили та залишались у будівлі гуртожитку по вул. Метрологічна, 1 у Голосіївському районі м. Києва, не є співробітниками НАН України та не перебувають із НАН України у жодних юридичних правовідносинах. Їм, як і іншим, також було запропоновано переселення до інших гуртожитків, проте вони наполягали на отриманні квартир у новобудовах", - йдеться у повідомленні.

У НАН твердять, що ці люди вже не жили в гуртожитку, а лише приодили на денне чергування, а також зрізали в будівлі радіатори та труби.