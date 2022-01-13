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Мешканці гуртожитку, який знесли забудовник та НАН, опинилися на вулиці. ФОТОрепортаж

Мешканці гуртожитку, який знесли забудовник та НАН, опинилися на вулиці. ФОТОрепортаж

Людям не дали забрати ані речі, ані документи. Екскаватори знесли їхні кімнати разом з усім майном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Lb.ua.

Йдеться про гуртожиток за адресою вул. Метрологічна, 1, що належить Національній академії наук України. Люди жили в ньому понад 20 років.

У 2016 році КП "Київжитлоексплуатація" визнало гуртожиток аварійним. Мешканці розповідають, що їх мали б переселити в нові квартири, але фактично запропонували або ліжко-місця, або гуртожитки в Київській області. Люди не захотіли переїжджати на таких умовах.

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Мешканці гуртожитку, який знесли забудовник та НАН, опинилися на вулиці 01Мешканці гуртожитку, який знесли забудовник та НАН, опинилися на вулиці 02

Торік у серпні їм відключили спершу газ, потім світло, залишилася тільки холодна вода.

Сьогодні вранці забудовник "КСМ-груп" зніс гуртожиток, не давши людям забрати свої речі. Про те, що знесення відбудеться саме сьогодні, люди не знали до останнього.

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Одна з мешканок гуртожитку, Людмила Анатоліївна, розповіла, що вранці до її кімнати увірвалися невідомі.

"Поводилися дуже грубо, — розповідає Людмила Анатоліївна. — Кидали мене в різні сторони, як футбольний мʼяч, випихали. Я була в домашніх капцях, чинила опір їм. А мене викинули на сніг, на вулицю. Ми всі прописані тут офіційно з 90 року. А тепер куди з цією пропискою? Де мій дім?" – каже вона.

Мешканці гуртожитку, який знесли забудовник та НАН, опинилися на вулиці 03

Людмила Анатоліївна, яка мешкала в гуртожитку (по центру)

Загалом у гуртожитку було прописано 15 сімей. Дехто з них виїхав, але речей ще не забрав і планував повернутися.

На місці під час знесення не було ні депутатів міськради, ні представників райадміністрації, ні співробітників НАНУ. Так само жодної згадки про знесення гуртожитку немає на сайті Голосіївської РДА.

Мешканці гуртожитку, який знесли забудовник та НАН, опинилися на вулиці 04

Академія Наук прокоментувала знесення на своїй сторінці у фейсбуці.

"Група осіб, які незаконно захопили та залишались у будівлі гуртожитку по вул. Метрологічна, 1 у Голосіївському районі м. Києва, не є співробітниками НАН України та не перебувають із НАН України у жодних юридичних правовідносинах. Їм, як і іншим, також було запропоновано переселення до інших гуртожитків, проте вони наполягали на отриманні квартир у новобудовах", - йдеться у повідомленні.

У НАН твердять, що ці люди вже не жили в гуртожитку, а лише приодили на денне чергування, а також зрізали в будівлі радіатори та труби.

Мешканці гуртожитку, який знесли забудовник та НАН, опинилися на вулиці 05

Автор: 

житло (1068) гуртожиток (130) забудова (580)


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Топ коментарі
+22
Потрібно розігнати це НАНУ , ніякої користі не приносять в науковому плані , тільки тим і займаються що розпродують майно і здають в оренду приміщення .
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13.01.2022 06:14
+14
К сожалению, Украина всё ещё страна нищеты и бесправия.
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13.01.2022 02:36
+12
Больше всего насмешило, что надеялись получить квартиры.
Это теперь все бомжи, захватившие расселенные развалюхи, хотят квартиры в Киеве?
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13.01.2022 06:54
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К сожалению, Украина всё ещё страна нищеты и бесправия.
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13.01.2022 02:36 Відповісти
Нібито і шкода людей якщо б не знати як вони цими кімнатами ато й цілими блоками заволоділи.
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13.01.2022 03:47 Відповісти
Як? Напевно шикували у тих хоромах та горя не знали))
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13.01.2022 08:14 Відповісти
Да, я лично была в том общежитии, когда там подруга жила ученый биолог - фанатик своего дела) биолог. Очень нищенское общежитие, зачем нам учёные.....Уже живёт в Чехии.
А какой у нас мер всём должно стать понятно.
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13.01.2022 12:59 Відповісти
Дивно, що в цьому конфлікті не приймала участь поліція, чи представники суду. Просто прийшли тітушки і випхали людей на мороз. Україна у всій красі. Неправова держава.
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13.01.2022 05:16 Відповісти
И в самую холодную ночь, обратите внимание.
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13.01.2022 12:56 Відповісти
При Порошенко такого не було )))))
Без комунікацій.. я не думаю, що хтось там рік протримався би...
Усі втікли, а зараз піар акція..
Я думаю скажуть шо то Клічко паганий...
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13.01.2022 05:35 Відповісти
Это меру скорее спасибо. У меня там когда-то подруга жила, учёный биолог, сейчас в Чехии.
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13.01.2022 12:55 Відповісти
Потрібно розігнати це НАНУ , ніякої користі не приносять в науковому плані , тільки тим і займаються що розпродують майно і здають в оренду приміщення .
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13.01.2022 06:14 Відповісти
Патону главному академику сколько 100 же было? А 75 летние академики ( видал таких), то чуть ли не пацаны по их меркам. И это в то время когда между 20 летними и 40 летними открывается цифровая пропасть на наших глазах. Надо конечно разгонять НАН этот оплот совка и маразма
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13.01.2022 08:15 Відповісти
"... ніякої користі не приносять в науковому плані..." - одна шкода. Багато друзів та знайомих в універах. Кажуть що НАН це частина механізму розпилу бюджету = продають висновки кому освоювати кошти на науку, кому дати доктора наук, про наукову цінність нкр, понастворювали повно якихось рад і комісій для відсіювання з науки чужих.
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13.01.2022 08:24 Відповісти
По нынешним временам-совковый анахронизм. В РФ, такие же старики-портители воздуха сидят. Но им лафу укоротили. Забрали главное-право распоряжаться недвижимостью. У нас-деды-бизнесмены продают и сдают в аренду по всей Украине. Имеют хорошую прибавку к пенсии.
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13.01.2022 10:04 Відповісти
"Мешканці розповідають, що їх мали б переселити в нові квартири, але фактично запропонували або ліжко-місця, або гуртожитки в Київській області. Люди не захотіли переїжджати на таких умовах. Джерело: "

Підскажіть аварійний гуртожиток, я теж там пропишусь заради халявної квартири в Києві.
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13.01.2022 06:51 Відповісти
Все верно.Я сам жил при похожей ситуации,прошел слух,что дом будут сносить,а на его месте строить ЖК.И в течение пары месяцев в каждой квартире оказалось прописаным по 30-40 человек,и все претендовали на отдельную хату.Я же не против халявы.Государство нас имеет всю жизнь во всех позах,так что разок поиметь его не грех.Но и сильно жалеть этих,якобы несчастных,я бы не стал.Попытались на шару получить квартиры,не вышло,ничего страшного,грайте далі😃
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13.01.2022 09:33 Відповісти
Больше всего насмешило, что надеялись получить квартиры.
Это теперь все бомжи, захватившие расселенные развалюхи, хотят квартиры в Киеве?
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13.01.2022 06:54 Відповісти
Угу, если долг 150 тыс грн.
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13.01.2022 12:51 Відповісти
К слову сказать зелики готовят законопроект о сносе хрущевок,мол жилье уже строить негде и что бы согласия жильцов на это уже не нужно 100% а только 75.При этом равноценное жилье предлагать не будут,только худшее.
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13.01.2022 08:00 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/2/1/7/1/2171a295208061a929093611eea7c89b/original.jpg

Нужно идти к Ермаку на приём в АП, только он поможет
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13.01.2022 08:14 Відповісти
и в суд обращаться бестолку - рассматривать будут годами...
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13.01.2022 08:41 Відповісти
И что они в суде предъявят?
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13.01.2022 15:39 Відповісти
епоха бідності скінчилася
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13.01.2022 09:03 Відповісти
Когда президент страны клоун, то государство превращается в цирк.
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13.01.2022 09:24 Відповісти
Хехехе, требуют они квартир вместо общаги. Смешно). Вот ведь менталитет мощный : "мне должны!". Не важно кто, должны и всё.
Кстати, прописка вообще не является поводом для права собственности
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13.01.2022 09:28 Відповісти
хлебните ЗЕленки . она вас успокоит.
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13.01.2022 10:29 Відповісти
Так, всем заткнуться и слушать!
По этой улице строится совершенно шикарный коттеджныйц городок. Прямо в Киеве. Понимаете почём землица?
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13.01.2022 11:48 Відповісти
Брехня ! Вырастет дом и большой
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13.01.2022 12:48 Відповісти
Застройщиков нужно судить!
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13.01.2022 12:47 Відповісти
Это всё, что нужно знать про Виталика...
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13.01.2022 12:49 Відповісти
Голосовали за Виталика? Жрите!
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13.01.2022 12:52 Відповісти
На задньому плані видно дома ЖК Кришталеві джерела. Напевно під ще один будинок місце звільнили.
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13.01.2022 20:36 Відповісти
 
 