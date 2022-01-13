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Новини Війна
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Путін навряд наважиться на широкомасштабне вторгнення в Україну, – експосол США Гербст

Путін навряд наважиться на широкомасштабне вторгнення в Україну, – експосол США Гербст

Президент Росії Володимир Путін намагається залякати Захід, Україну і Європейський Союз, щоб вони пішли на поступки.

Про це Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні в 2003-2006 роках Джон Гербст заявив під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З переговорів в Женеві виглядає так, що це не відбувається. Я так розумію, що і сьогоднішні переговори в Брюсселі вже також завершилися, і таких ознак ми також не бачимо, щоб ми здавали позиції", - сказав він.

"Тепер Путін має зробити свої розрахунки, чи зробити широку агресію проти України, чи готовий він піти на ці наслідки, чи ні. Треба пам’ятати, що вся агресія на сьогоднішній день була спрямована на такі легкі цілі. І зараз, якщо він це зробить більш широким, то реакція буде набагато потужніша, ніж вона була до цього", - наголосив Джон Гербст.

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Він висловив думку, що якщо Путін і наважиться на збройне протистояння, то це буде обмежена військова операція.

"Але якщо Путін, скажімо, розпочне напад на Зміїний острів і таке інше, він розуміє, що будуть дуже серйозні санкції проти Росії. І значне посилення позицій НАТО у Східній Європі. Це такий ефективний трьохвимірний спосіб реагування на дії Росії", - сказав Гербст.

Він зазначив, що команда Президента США Джозефа Байдена дуже серйозно підходить до економічних санкцій.

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"І я вважаю, що вони чудово спрацювали в цьому. Вони змобілізували і ЄС для того, щоби такі санкції запровадити", - резюмував Джон Гербст.

Автор: 

росія (65244) Гербст Джон (111)


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Топ коментарі
+11
Наважиться чи не наважиться, цього не знає навіть само *****. Але військова допомога та надання ПДЧ у НАТО (або статусу союзника США по за НАТО) значно зменшать шанси на це вторгнення.
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13.01.2022 02:07
+7
Тогда пусть Украина возвращает статус ядерной державы и США дают ядерное оружие.Хватит церемониться с РФ.
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13.01.2022 02:05
+4
***** твій путлєр.
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13.01.2022 04:40
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Тогда пусть Украина возвращает статус ядерной державы и США дают ядерное оружие.Хватит церемониться с РФ.
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13.01.2022 02:05 Відповісти
Україні потрібний Статус союзника США поза НАТО, бо з НАТО "поки сонце зійде роса очі виїсть...", але складається враження, що нашій владі якась вражина на це дозвіл не дає, та вона і не просить...? Якщо бути союзником США, хто нас зачепить...?, А якщо і зачепить, то буде мати справу з США, членом НАТО..?!Ізраїль, Тайвань, Японія не члени НАТО, ну то й ЩО, їх це бентежить? Щось тут з нами не так?
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13.01.2022 06:35 Відповісти
Наважиться чи не наважиться, цього не знає навіть само *****. Але військова допомога та надання ПДЧ у НАТО (або статусу союзника США по за НАТО) значно зменшать шанси на це вторгнення.
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13.01.2022 02:07 Відповісти
Согласен, не все от Путлера зависит...
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13.01.2022 02:27 Відповісти
***** твій путлєр.
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13.01.2022 04:40 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031206097912&comment_id=Y29tbWVudDo2MzIwMDMxMTQ1MTY1NTNfNjMyMDU4NzgxMTc3NjUz&__cft__[0]=AZWP_SHvCntrYCFpl_0N3vhtM2AyqkltDzgnOOVqXsaKE_EwaqVvW6Dc8U36E__gZ0UpHm0MTpSOxfs3vepzEKoAmyUeXcFX5kuCJEvECtoVIQbmp7XgmlU8_e3itNv6luY&__tn__=R]-R Володимир Пилипчук

В мене останнє запитання: - юридичні гарантії у геополітиці для росії- це взаємна штука, чи як писав про її договороздатність Бісмарк? Бо ж Україні вже ж були дані росією "залізні ГАРАНТІЇ" миру і недоторканості .... як за Будапештським меморандумом, так і за "Великим договором" про дружбу... Де вони ?

Росія готова дати юридичні гарантії на нерозширення? А які? Гарантії (чи пусті обіцянки) про ненапади на сусідні країни чи про повернення вже окупованих нею територій? А чим вона може (здатна) їх підкрипити ?
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13.01.2022 11:06 Відповісти
легко - ***** само не помре, воно з собою і ваньків забере і всіх кого зможе...
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13.01.2022 02:14 Відповісти
щоб зрозуміти хід думок бувших послів і їх відношення до України, почитайте їх одкровення в конгресі в комісії по імпічменту клінічного ідіотаДе вони говорили правду. Нострадамуси новоявленні. Так і стоїть перед очима обличчя Керрі, який у 2014 році з виразом Грети Тунберг відповідав тодішньому МІДу Дещиці, що Америці діла не має до України. Так як саксофоністу Клінтону з його Хілларі.
Єдині поляки все вірно зробили, коли комсомолка насміхалася над ними. Давайте танки, Літаки, а ми побудуємо базу США і котіться Путін ферштейн пиво пити у Путіна. І чхали вони на погрози. А то-держите меня семеро.
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13.01.2022 04:39 Відповісти
У нас гдбіські кроти сидять при владі, мають доступ до державних таемниць. Кожна натовська зброя має технічний інтерес зі сторони кацапіі, китаю, ірану.. Якщо така зброя потрапить до доступу прибічників фсб, ці зразки зброі легко можуть потрапити до лап кацапів, а нахіба таке треба американцям?
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13.01.2022 05:30 Відповісти
У кацапів все це давно вже є. Ось тільки нічого з того вони виробити не можуть, без комплектуючих та технологій. Бо самі вони ні на що не здатні.
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13.01.2022 08:59 Відповісти
Этот Гербст у соловьева в программе выступал
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13.01.2022 06:22 Відповісти
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13.01.2022 08:24 Відповісти
Пусть Гербст вначале голову научиться мыть, а потом уже делает свои неправильные прогнозы
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13.01.2022 08:35 Відповісти
Українцям потрібно Крим і Донбас повертати, а не патякати про уйла і паРашу.
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13.01.2022 10:01 Відповісти
Ну тоді все добре. Навіщо витрачати гроші на армію коли не нападуть?
Бубочка все правильно робить. Забив на оборону. Як в воду дивився. Чи то може такі мудрі радники в нього, Арестович, Лещенко і Подоляк?
Краще на дороги хай, Юзіку чимось кормитись треба?
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13.01.2022 08:55 Відповісти
Почему он так думает , ***** наважелся напасть на Казахстан, кто помешает напасть на Украину .Я думаю 98%, что будет наступать, дальше. В 2012 -м тоже никто не верил про оккупацию Крыма и Донбасса
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13.01.2022 09:16 Відповісти
А как быть с баблом ? Все активы будут заморожены - не только верхушки, но и всех ведущих банков. Остаток дней придётся провести, нюхая родные пенаты, а не не в поместье где-то в чистенькой ухоженной Европе.
Нефтяное и технологическое эмбарго не прибавят оптимизма простым россиянам, хотя правящей верхушке на них наплевать.
А в случае войны не останется и этого.
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13.01.2022 11:27 Відповісти
Раскудахталась: "Вторжение!! Вторжение!!!"
Вот вам Хербст на воротник
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13.01.2022 11:51 Відповісти
 
 