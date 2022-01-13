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Танки, "Гради", "Рапіри" і міномети: спецмісія ОБСЄ виявила десятки одиниць техніки військ РФ на Донбасі

Танки,

Спостерігачі спецмісії ОБСЄ виявили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, серед якої танки, "Гради", міномети, гаубиці та гармати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 12 січня.

Так, місія зафіксувала 3 реактивні системи залпового вогню, розміщені в порушення ліній відведення на полігоні біля н. п. Мирне (непідконтрольний уряду, 28 км на південний захід від Луганська).

Також, за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння спостерігачі зафіксували 67 танків, 20 гаубиць, 6 протитанкових гармат та 3 міномети на двох полігонах біля непідконтрольних уряду Круглика та Мирного Луганської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі глушили безпілотники ОБСЄ під час 16 польотів, - звіт спецмісії

Танки, Гради, Рапіри і міномети: спецмісія ОБСЄ виявила десятки одиниць техніки військ РФ на Донбасі 01
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Топ коментарі
+4
Вони ж не загрожують "правильному пацану"Зепандопало відпочивати в Буковелях і в Індії, Оманах... Вони, якщо стрільнуть, то по чужих синах, братах, батьках, "правильні пацани" туди їздять тільки для селфі і то на велику відстань. Чи хтось назве хоч одну особину із "кварталу", яка воювала?
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13.01.2022 08:09
+3
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13.01.2022 08:18
+2
Какие там богатые, на оружие, шахты!
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13.01.2022 09:12
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повилазили орки
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13.01.2022 07:33 Відповісти
Вони ж не загрожують "правильному пацану"Зепандопало відпочивати в Буковелях і в Індії, Оманах... Вони, якщо стрільнуть, то по чужих синах, братах, батьках, "правильні пацани" туди їздять тільки для селфі і то на велику відстань. Чи хтось назве хоч одну особину із "кварталу", яка воювала?
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13.01.2022 08:09 Відповісти
У Сивохи прадед воевал в Первую мировую ,он был штаб писарем



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13.01.2022 08:39 Відповісти
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13.01.2022 08:18 Відповісти
Боже, прозрели!
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13.01.2022 08:38 Відповісти
Та невже??? Не пройшло і восьми років... Лицемірне ОБСЄ !
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13.01.2022 08:47 Відповісти
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13.01.2022 09:12 Відповісти
Какие там богатые, на оружие, шахты!
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13.01.2022 09:12 Відповісти
Поэтому зеленый президент не хочет назвать парашу страной агрессором, а путлера - убийцей.
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13.01.2022 09:25 Відповісти
а убегать потом куда будет??)))
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13.01.2022 10:50 Відповісти
кто наркошу потом примет????* если будет обзываться...))
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13.01.2022 10:51 Відповісти
виявили...а далі що?які дії,санкції?чому наш "найвеличніший" не повертає наші війська на межі,на яких вони були до відведення? де воно хоч слово вякнуло проти окупанта????
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13.01.2022 10:55 Відповісти
 
 