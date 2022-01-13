УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9986 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 749 8
статистика (2247) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У світі встановлено новий рекорд: за добу COVID-19 виявили у понад 3,1 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

У світі встановлено новий рекорд: за добу COVID-19 виявили у понад 3,1 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 січня у світі зареєстрували 3 199 579 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 392 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 317 627 277 випадків інфікування, з них 3 199 579 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 531 118 осіб, з них 8 392 за минулу добу.

У світі встановлено новий рекорд: за добу COVID-19 виявили у понад 3,1 млн осіб 01

Побороли хворобу та вилікувалися 262,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертність від COVID-19 в Україні 256,6 на 100 тис. населення, найвища на Буковині - 338. Летальність - 2,6%, найвища на Кіровоградщині - 4,7%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.

У світі встановлено новий рекорд: за добу COVID-19 виявили у понад 3,1 млн осіб 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 43-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 26-ту, за летальними випадками за добу Україна - 9-та у світі та 7-ма в Європі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Болгарии люди вышли на массовые протесты против обьязательной вакцинации и "Куриных кодов".
показати весь коментар
13.01.2022 08:19 Відповісти
Омикроном заболеют все, но умрут единицы, как от обычного гриппа. Не моя мысль, а ученых, которых публика разващенная инстасамками и блогерами предпочитает не слышать
показати весь коментар
13.01.2022 08:20 Відповісти
Еще пока сильнее смертность, чем у гриппа, возможно следующая мутация будет еще слабее.
показати весь коментар
13.01.2022 11:09 Відповісти
Как за два года вбить страну 1-го мира в Средневековье:
"Мир исполнительного искусства Мельбурна переживает кризис, поскольку неохотная публика отказывается посещать шоу и сдает билеты.
Театральные компании говорят, что им нужна срочная помощь, чтобы выдержать следующие четыре-шесть недель, иначе индустрия будет затронута в течение нескольких месяцев."

"Melbourne arts scene in crisis as reluctant audiences abandon shows and tickets
Performing arts companies say they need urgent help to endure the next four to six weeks or the industry will be affected for months." - The Age

А ведь меньше месяца назад было прервано представление мюзикла в Мельбурне и зрители изгнаны прямо из зала, потому что во время спектакля какой-то исполнитель положительно протестировался на ковидлу.
Вы прочли правильно: какой-то участник спектакля положительно протестировался на ковидлу прямо во время представления, не до, не после, а во время!
То есть представление называлось не "Мулин Руж", а "создадим-ка мы повышенную статистику заражения ковидлой и славно отрапортуем хозяевам".

Отрапортовали?
Вот пусть теперь хозяева и платят театрам, раз во время представления участников спектаклей тестировали.
показати весь коментар
13.01.2022 08:41 Відповісти
Что такое жизнь с ковидлой?
А это жизнь, как в Средние века. когда мед помощь не оказывалась.
Вчера было сообщение в газете штата Виктория, Австралия, The Age, что из-за самоизоляции абсолютно здоровых, протестировавшихся отрицательно на ковидлу работников Скорой Помощи, которые обязаны сидеть по домам из-за того, что мими них ковидл проходила, Скорая Помощь на вызовы не приезжала, из-за чего в Мебьбурне 4 человека умерли ( и еще несколько остались инвалидами.

Это и есть жизнь в Средние века, когда из-за чумы жили лет по 45 в среднем - и не дольше.
И сейчас так жить будут.
И в Украине будут, Ляшко с Кузиным устроят.

"Probe into four deaths after triple-0 delays - Herald Sun
https://www.heraldsun.com.au › coronavirus › news-story
17 hours ago - Monday's 'code red' comes after paramedics begged Victorians to leave triple-0 for emergencies, as shocking figures reveal the number of people .
показати весь коментар
13.01.2022 08:46 Відповісти
А вот что киздел Премьер штата Виктория, Эндрюс, 21 октября 2021 года о том, что после высокого уровня вакцинации заживут австралийцы как раньше, только еще лучше:

"После рекордных показателей вакцинации, благодаря которым Виктория вскоре станет одним из самых вакцинированных мест в мире, наш штат встал на путь возвращения к нормальной жизни, напоминающей нашу жизнь до COVID."

Прямо с сайта Премьера штата Виктория:
"After record vaccination rates that will soon see Victoria become one of the most vaccinated places in the world, our state is set on a path back to normal living resembling our pre-COVID lives."
https://www.premier.vic.gov.au/nearly-there-return-normality-80-and-90-vax-rates

"Возвращение к нормальной жизни" - это 4 смерти из-за неоказания неотложной медицинской помощи.
И нет, эти люди умерли не от ковидлы.
Я пару деней назад уже приводила цифры (их мне показал на экране своего компьютера медик, медики получают информацию), что во вторник, 11 января, в Остин госпитале находилось аж целых 7 человек с ковидлой, а 400 работников госпиталя, абсолютно здоровых людей, находились дома на самоизоляции.
Бюджет Остин госпиталя составляет 1 миллиард долларов в год. Это государственный госпиталь, так что это 1 миллиард денег налогоплательщиков.
Удивляюсь, как у менеджмента госпиталя харя не треснет от такой преступной наглости и почему премьер штата Виктория, Эндрюс, еще не получил обвинения во лжи, результатом которой стала смерть как минимум 4 людей?
показати весь коментар
13.01.2022 08:56 Відповісти
Губернатор Забайкалья А.Осипов призывает принять любые меры для вакцинации:
"- Ходите- вместе с Роспотребнадзором, военными , оцепляйте кварталы, вакцинируйте всех по списку...."
показати весь коментар
13.01.2022 09:05 Відповісти
Он так хочет Москву увидеть,чтоб хотя бы управдомом туда назначил Кремль.
показати весь коментар
13.01.2022 11:12 Відповісти
 
 