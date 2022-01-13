В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали
За добу 12 січня в Україні зафіксовано 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померла 191 людина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
"За добу 12 січня в Україні:
зафіксовано 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 590, медпрацівників – 255);
102 580 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 676 осіб;
летальних випадків – 191;
одужало – 7 202 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 727 034 особи;
одужало – 3 537 826 осіб;
летальних випадків – 97 928;
проведено ПЛР-тестувань – 17 071 469.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 909 168 людей, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом проведено 29 125 670 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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