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В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали

В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали

За добу 12 січня в Україні зафіксовано 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померла 191 людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 12 січня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали 02 зафіксовано 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 590, медпрацівників – 255);

В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали 02 102 580 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У світі встановлено новий рекорд: за добу COVID-19 виявили у понад 3,1 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали 02 госпіталізовано – 1 676 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали 02 летальних випадків – 191;

В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали 02 одужало – 7 202 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали 02 захворіло – 3 727 034 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали 02 одужало – 3 537 826 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали 02 летальних випадків – 97 928;

В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 17 071 469.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 909 168 людей, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом проведено 29 125 670 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померла 191 особа, зафіксовано 10 046 нових випадків зараження, 7 202 особи одужали 13

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Топ коментарі
+4
В Томске (Росия) проводился розыгрышь призов для вакцинированых. Когда назвали фамилию победительницы , она отозвалась через соцсети: "Я очень "рада", но не смогу приехать за призом, так как нахожусь в ковидном госпитале...".
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13.01.2022 08:52
+2
привiт новий рiк!
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13.01.2022 08:27
+2
Пішло догори... Починається нова хвилька
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13.01.2022 08:27
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Можна сміливо приписувати нуль до цих цифр.
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13.01.2022 08:15 Відповісти
Чого нуль,зразу 3.
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13.01.2022 08:22 Відповісти
Ну звичайно, хворіють геть усі, але не українці.
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13.01.2022 08:31 Відповісти
привiт новий рiк!
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13.01.2022 08:27 Відповісти
Пішло догори... Починається нова хвилька
показати весь коментар
13.01.2022 08:27 Відповісти
В Томске (Росия) проводился розыгрышь призов для вакцинированых. Когда назвали фамилию победительницы , она отозвалась через соцсети: "Я очень "рада", но не смогу приехать за призом, так как нахожусь в ковидном госпитале...".
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13.01.2022 08:52 Відповісти
вакцинация - ещё не значит не заболеть, тем более если ширяться сиг-сиг-спутником...

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13.01.2022 09:15 Відповісти
Так вона ж спутнєгом щеплена була. Навіщо як приклад наводити відсталу країну?
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13.01.2022 09:17 Відповісти
Неделю назад общался в Будапеште с телкой из москвы. Говорит, что ес им закрыта потому что кацапы поголовно вакцинированы спутником.
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13.01.2022 09:27 Відповісти
В Италии начали штрафовать невакцинированых.
В Германии не пускают в общественный транспорт без "сертификата"- "куриного кода".
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13.01.2022 09:16 Відповісти
А ти в Італії проживаєш? Чи може на расєї?))
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13.01.2022 09:20 Відповісти
Сейчас в ЕС, тебе откажут в посадке на международный автобус если нет вакцины или теста плр.
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13.01.2022 09:29 Відповісти
Знов пішов ріст…
чекаємо тепер заяв про кризу кисню у лікарнях але бубочка невинуватий…
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13.01.2022 10:10 Відповісти
 
 