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"Прямої підготовки до агресивних дій, що щось серйозне відбудеться завтра – немає", - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що в Україні не ведуть прямого підготовчого процесу до початку агресивних військових дій у найближчий день.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"У разі необхідності у нас є чітко виписані всі ці процедури. Відповідно, ми пройшли всі необхідні підготовчі етапи. На сьогоднішній день прямого підготовчого процесу до агресивних дій, що щось серйозне відбудеться завтра – немає.

Якщо це буде завтра, ми обов’язково будемо з цього приводу спілкуватися з суспільством. Дуже швидко можуть відбуватися певні процеси, на які ми маємо реагувати", - сказав він.

За словами Данілова, у накопичуванні російських військ на кордоні з Україною немає нічого непередбачуваного.

Окремо засідання РНБО не збиралося, щоб розглянути можливе вторгнення Росії на територію України, проте щотижня відбувається нарада, де підбивають підсумки тижня та аналізують всю інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах, - секретар РНБО Данілов

Секретар РНБО розповів, що збираються розвідки, військові, служби безпеки і ще певні структури для обговорення ситуації. У цій групі працює приблизно 18 осіб.

Також щодня про ситуацію доповідають президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, восени 2021 року іноземні ЗМІ повідомили про накопичення російських військ на кордоні з Україною.

В РФ спочатку заявляли, що це внутрішні справи Росії, де концентрувати свої війська. Згодом президент Росії Володимир Путін заявив, що НАТО та США розташували свої військові бази "на порозі їхнього дому", тому РФ має захищатися.

Також Путін заявив, що хоче отримати гарантії від Альянсу, що Україну не приймуть до НАТО.
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Топ коментарі
+13
Так практика вже була, коли у 2014 році ворог напав на Україну, то один споряджав і відроджував знищену армію і був разом з нею, а інший споряджав "95 квартал" в місто Горлівку, щоб веселити окупантів і сепаратистів.
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13.01.2022 08:45
+11
Краще таким стратегам як Данілов, єрмак, зепандопало мовчати з коментарями про агресію росії. Як добре, що у 2014 році цих видатниї діячів ********** не було за кермом держави, а то б нас захопили за 2 дні, а всіх захисників зробили б терористами, як у Казахстані.
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13.01.2022 08:32
+8
А почему тогда США и НАТО чуть ли не каждый день ведут переговоры с росией, чтобы те не нападали на Украину?
Наверное. тебя Данилов не послушали...
США и НАТО работают!!! А не пьют водку в Буковели две недели...
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13.01.2022 08:37
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хотілось на зеленського подивитись. переживаю вже за атпачівальніка.
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13.01.2022 09:14 Відповісти
Як так керувати,краще не заважати.
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13.01.2022 09:39 Відповісти
Путлер Капут d9fff7b5 , а шо вы скажете ,если ***** всетаки продолжит наступление на Украину ,потому что напал он в 14-м . Если бы не Казахстан, я возможно с вами и согласился . А насчёт развала империи , так у них есть богатый опыт репрессий . Или вы опять скажете, что это невозможно
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13.01.2022 09:35 Відповісти
Разные пакости путлер будет делать, как и делал. Но полномасштабного вторжения не будет. У него не получилось вторжение в 14 году, когда у нас почти не было армии. А сейчас тем более еще сложнее будет, армия уже есть. Хотя тоже небеспроблемная. Все это только страшилки для народа, таким народом легче управлять. Наши бабушки сидят полуголодные и говорят - лишь бы не было войны....
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13.01.2022 10:07 Відповісти
А вы разницу между гибридной и полномасштабной войной понимаете?
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13.01.2022 12:26 Відповісти
Война, всегда начинается вдруг.
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13.01.2022 09:40 Відповісти
Ну да 15 января в ВОСКРЕСЕНЬЕ,потому что московская Орда уже не может ждать.
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13.01.2022 09:46 Відповісти
А что говорит по этому поводу Министр обороны от советской части Украины Верещук?
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13.01.2022 09:49 Відповісти
Успокоил Данилов. Сегодня еще рано думать об угрозе, а завтра может быть уже будет поздно думать.
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13.01.2022 10:00 Відповісти
Я так зрозумів, що через аґента москви "козиря", данілов знає більше за всіх. Тому такі спокійні з блаЗЄнським.
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13.01.2022 10:06 Відповісти
Цей данілофф вже заї....бав своєю зільоною курячою сліпотою
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13.01.2022 11:31 Відповісти
"По словам Данилова, в накоплении российских войск на границе с Украиной нет ничего непредсказуемого." Источник:

Понятно, то все предсказуемо.
То есть СНБО в курсе, Данилов в курсе.
Тогда вопрос к Данилову лично: а зачем Кремль собирает столько войск на границе с Украиной?
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13.01.2022 11:33 Відповісти
Перефразору вопрос к Данилову еще раз.
Если все так предсказуемо, то зачем РФ собрала столько войск на границе с Украиной (и продолжает исиливать свою группировку)?
Что РФ собирается делать?
Картошку сажать по весне? И в каком направлении будет пахота?
Снег Санта Клаусу собирать? И в каком направлении?
Делать то что войска российские будут, если все так предсказуемо, и когда будут делать и куда пойдут?
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13.01.2022 11:38 Відповісти
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