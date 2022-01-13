У ВООЗ заявили, що коронавірус перебуває "на шляху до того, щоб стати ендемічним"
У ВООЗ заявили, що коронавірус може поступово перетворитися на ендемічну інфекцію. Тобто ту, що характерна для певної місцевості.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила голова технічної групи ВООЗ Марія Ван Керкхове під час брифінгу.
"Цей вірус перебуває на шляху до того, щоб стати ендемічним. Це безперечно", - заявила вона.
За словами експерта, наразі пандемія коронавірусу "в самому розпалі".
"Зростає рівень захворюваності, а разом із ним і навантаження на системи охорони здоров'я країн. Але ми ще не дійшли до цієї стадії", - зазначила ван Керкхове.
Вона наголосила, що вірус часто мутує, тому передбачати розвиток пандемії складно. Зокрема, й через те, що різні країни борються з пандемією по-різному.
"Тут немає такої передбачуваності, як із грипом та іншими типовими сезонними інфекціями. Можливо, ми прийдемо до цього, але поки що не прийшли", - резюмувала ван Керкхове.
Нагадаємо, у грудні минулого року глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус припустив, що 2022 рік може стати роком кінця пандемії коронавірусу.
Про те, що коронавірус, ймовірно, стане ендемічним, експерт організації Девід Хейман говорив ще в грудні 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
Думаю - і у нас до цього дійде! Ох і "вереск" піднімуть!!!
Вибирай що для тебе краще!
Тому пояснюю простими словами для ТУПОГО: Так! Якщо буде існувать небезпека для мого здоров"я - я буду вакцинуваться у визначені медиками-спеціалістами терміни! А ти можеш "хоч на голові ходить" - мене це не цікавить!
Головне, що нік собі патріотичний/гордий вибрав. Щоб раптом ніхто не подумав,що ти ниций?
І я тебе не принижую - ти сам це зробив , "засвітивши" свої "ніки" І порівняння з "двоєженцем" - цілком логічне - бо ти пишучи під одним "ніком", підтримуєш сам себе, підписуючись іншим! А це якраз і є ОБМАНОМ і "лукавством"!!!
А ти тут "намолов сім мішків гречаної вовни і всі неповні!" Ти-б ще написав про загрозу астероїдних роїв з кілець Сатурна!
А щодо "заднеприводного голубка" то я тобі відповім словами Фаїни Ранєвської: "Каждый волен распоряжаться своей жопой как ему заблагорассудится! Поэтому я свою поднимаю и ******ю!" Стосовно таких, як ти , фон Візін давно сказав: "Не мечите бисера перед свиниями - да не попрут они его ногами!"
І можеш тут писать скільки хочеш про мої "предпочтєнія" - мене це не чіпає Таких "нульовок", як ти, я тут набачився сотні: "прибігаєте , спускаєте штани , серете і тікаєте І так до тих пір , поки адмін вас не деактивує А я продовжую свою справу!
Може ще закони Яника скажеш,що на це можна дивитись з різної сторони)
І що це ви взяли за тенденцію ще по вакцинуванню людей ділити - ваксер чи антиваксер, що далі буде.
******* його адекватним?Або теперішню нашу владу такою вважаєшь?
Хоча, як пес тут глотку рвеш.
Цитатками видатних людей розкидаєшся
А щодо "цитаток" - так я маю право ними "розкидаться" бо багато знаю (на відміну від тебе - "неука")
І думки свої я маю право викласти Хочеш - виклади свої (Якщо розуму вистачить Бо можуть висміять - як я тебе вчора
такий смішний)
і вчора дибіл ми не спілкувались)
Так ні, ти там дуже яро виразив свою думку про людей, хто не хоче вакцинуватися.
А я-то, наївний, вважав, що грип - то вірус. А от голова технічної групи ВООЗ Марія Ван Сракен може передбачати наперед які штами інфекцій грипу будуть циркулювати. Це просто *******. Проффесіонали.