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У ВООЗ заявили, що коронавірус перебуває "на шляху до того, щоб стати ендемічним"

У ВООЗ заявили, що коронавірус перебуває

У ВООЗ заявили, що коронавірус може поступово перетворитися на ендемічну інфекцію. Тобто ту, що характерна для певної місцевості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила голова технічної групи ВООЗ Марія Ван Керкхове під час брифінгу.

"Цей вірус перебуває на шляху до того, щоб стати ендемічним. Це безперечно", - заявила вона.

За словами експерта, наразі пандемія коронавірусу "в самому розпалі".

"Зростає рівень захворюваності, а разом із ним і навантаження на системи охорони здоров'я країн. Але ми ще не дійшли до цієї стадії", - зазначила ван Керкхове.

Вона наголосила, що вірус часто мутує, тому передбачати розвиток пандемії складно. Зокрема, й через те, що різні країни борються з пандемією по-різному.

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"Тут немає такої передбачуваності, як із грипом та іншими типовими сезонними інфекціями. Можливо, ми прийдемо до цього, але поки що не прийшли", - резюмувала ван Керкхове.

Нагадаємо, у грудні минулого року глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус припустив, що 2022 рік може стати роком кінця пандемії коронавірусу.

Про те, що коронавірус, ймовірно, стане ендемічним, експерт організації Девід Хейман говорив ще в грудні 2020 року.
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Топ коментарі
+6
І щоб не платити ти колотимешся кожні дев'ять місяців?
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13.01.2022 09:38
+5
"Несите ваши денежки - Иначе быть беде!" (с)
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13.01.2022 08:57
+5
Ежели ты не понимаешь, что пандемия давно окончена - то тупой здесь только ты
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13.01.2022 09:40
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"Несите ваши денежки - Иначе быть беде!" (с)
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13.01.2022 08:57 Відповісти
Тупий антиваксер, як завжди, не зрозумів, що прочитав. Ендемічна інфекція це гарна новина.
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13.01.2022 09:23 Відповісти
Ежели ты не понимаешь, что пандемия давно окончена - то тупой здесь только ты
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13.01.2022 09:40 Відповісти
микола раньше всех вішел на работу смотрю, видать поиздержался на праздниках сильно раз так рано начал топить мИколка,ваши ж вроде с 20х начинают плотно работать, шозаспешка у тебя такая? ипотека?
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13.01.2022 09:45 Відповісти
Можна "обрадувать" наших "антиваксерів: у Канаді на розгляді законопроект який передбачає обкладення "антиваксерів" спеціальним податком (в переведенні на американські долари приблизно76 монет) Ці гроші будуть направлятися у медичну сферу і використовуваться для лікування стаціонарних хворих на КОВІД бо саме вони створюють найбільше проблем медикам і частіше всього саме у них важкий перебіг хвороби що потребує медичного стаціонару Якщо глянуть на це "ширше" то це - своєрідне "обов"язкове медичне страхування для груп ризику"
Думаю - і у нас до цього дійде! Ох і "вереск" піднімуть!!!
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13.01.2022 09:31 Відповісти
І щоб не платити ти колотимешся кожні дев'ять місяців?
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13.01.2022 09:38 Відповісти
Знаєш - на всі речі в житті можна дивиться з різних точок зору Наприклад , можна розвести велике вогнище перед вігвамом і гріться коло нього , спалюючи купу дров А можна побудувать теплий дім з піччю і витрачать дров набагато менше Так само і з вакцинуванням: краще вакцинуваться і перенести хворобу в легкій формі , ніж "ризикувать безсмертною душею" а потім витрачать купу грошей на ліки і кисневі концентратори з можливістю не вижить взагалі
Вибирай що для тебе краще!
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13.01.2022 09:54 Відповісти
Яка примітивна демагогія. Восени перехворів без усіляких вакцин, лише два дні температури 38 градусів. При цьому витративши лише 70 гривень на вітаміни. Так ти колотимешся кожні дев'ять місяців?
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13.01.2022 10:03 Відповісти
Я за тебе радий! Значить поки що маєш сильну імунну систему Однак скажи мені - звідки у нас така маса трупів кожен день? Чим ці люди завинили , що їм не повезло з імунітетом? Адже повальна більшість хворих в "ковідних" відділеннях і померлих від цієї хвороби - невакциновані! Тут такий "Порохобандерівець" ходить - сімейний лікар з Рівненщини Запитай його - він тебе "просвітить" Мій товариш навіть до вакцини не дожив - помер в березні То піди на кладовище , де хоронять тих, хто пішов у вас на поводу і не вакцинувався , і спробуй розказать їх родичам, як треба жить, щоб , навіть захворівши - не померти! Так вони там тебе і закопають!
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13.01.2022 10:21 Відповісти
Діалог передбачає відповіді на питання. Я задав одне питання двічі, та замість відповіді отримав дешеву демагогію, та купу питань і нікчемних порад котрі взагалі ніякого відношення до справи не мають. Якщо немає що відповісти, так би й написав відразу. Ходи здоровий, хай щастить.
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13.01.2022 10:38 Відповісти
Я не винуватий що ти - в міру свого розумового рівня , не здатен зрозуміть те, що я написав Про таких, як ти , розумна людина колись сказала: "Тупі , в глибині душі , впевнені , що тупі не вони , а ті , хто не можуть нормально їм все пояснить!"
Тому пояснюю простими словами для ТУПОГО: Так! Якщо буде існувать небезпека для мого здоров"я - я буду вакцинуваться у визначені медиками-спеціалістами терміни! А ти можеш "хоч на голові ходить" - мене це не цікавить!
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13.01.2022 11:03 Відповісти
не добре так маніпулювати, потрібно ж себе поважати хоча б трішки. Накидав якихось слів і "лівих" запитань, пару раз перейшов на особистість. Все, я крутий перець - задавив антивакцинатора. Слабенький ти в дискусії
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13.01.2022 22:43 Відповісти
Покажи СВОЮ силу в дискусії Я бачу лише твої два ніки - і більш нічого!
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13.01.2022 23:03 Відповісти
будеш цікавим - поговоримо. Поки що ти таким не є
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13.01.2022 23:47 Відповісти
Так я й не напрошуюсь Мені й без тебе є з ким спілкуваться Тим більше: спілкуваться з "двохаккаунтним" - все одно що спілкуваться з "двоєженцем" - не можна зрозуміть в якій "іпостасі" він тебе обманює!
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14.01.2022 07:29 Відповісти
тобто ти вирішив, що почавши принижувати опонента, ти станеш крутішим, досвідченішим, модерновішим (ets)? де ви, таких ображені і, головне, невпевнені в собі, виховуєтесь?

Головне, що нік собі патріотичний/гордий вибрав. Щоб раптом ніхто не подумав,що ти ниций?
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14.01.2022 12:13 Відповісти
Який у мене "нік" - моя власна справа (тим більше що я не тільки звідти родом але й два мої предки мають до цього прямий стосунок - один був "гайдамакою", а дядько моєї бабці загинув там в боях з більшовиками)
І я тебе не принижую - ти сам це зробив , "засвітивши" свої "ніки" І порівняння з "двоєженцем" - цілком логічне - бо ти пишучи під одним "ніком", підтримуєш сам себе, підписуючись іншим! А це якраз і є ОБМАНОМ і "лукавством"!!!
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14.01.2022 13:29 Відповісти
ти все ж нерозумний. нічого з мого написаного не зрозумів.
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14.01.2022 13:47 Відповісти
А що я з твого "набору слів" зрозуміть повинен був?
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14.01.2022 14:10 Відповісти
Берут там где есть что взять, у нас єто не прокатит, к весне 22го ты мягко говоря охренеешь от цен НА ВСЕ, тут уже будет не до штрафов, ибо банально на продукты будет нехватать (ща пекари и молочники еще +30% на хлеб и продукцию сделают и охренееют все прослойки). Вся канитель закончится к лету, и штрафы и прочая муть , ибо мир в глобальном продуктовом кризисе находится, тут уже не до ковидобесия.Китай жрет шо проклятый, арабы и индусы пытаються неотставать.
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13.01.2022 09:51 Відповісти
Що за "поток сознанія"? Я про вакцинування і податок за відмову від нього! (Петро Перший колись увів податок на бороди : не хочеш бороду брить? Плати!!!)
А ти тут "намолов сім мішків гречаної вовни і всі неповні!" Ти-б ще написав про загрозу астероїдних роїв з кілець Сатурна!
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13.01.2022 09:59 Відповісти
Раз вы настолько тупенький разжую - взять можно лишь там где есть запас, у нас уже даже не штрафуют по всем тем бредням которые были до этого ( а если и выпишут бумажку она в суде сыпется,более 80% дел ментов расыпаны, реестр вам в помощь). Денег реально уже нет, а вы приводите в пример страшилку с другой галактики, УзБагойДесь, то что на загнивающем западе норма - у нас не приживется ибо банально нет бабла на такие чудачества.Вы поди верите в уханьскую мышь и то что у нас 50% прокололось реально
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13.01.2022 10:06 Відповісти
Сонце моє! Ти можеш думать що-завгодно - навіть про те що я можу буть "інопланетянином" Однак я пояснив лише про те що в канадському парламенті розглядається питання оподаткування "антиваксерів"І пояснив причини такого рішення А свій "поток сознанія" збережи для себе
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13.01.2022 10:11 Відповісти
*******, пи...й потянуло, ты случаем не заднеприводный голубок, что солнц тут ищеш?
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13.01.2022 10:17 Відповісти
Почалося! Ти , "Сонце моє", випадково , не родич Мар"яни Безуглої? Та колись ляпнула на прес-конференції , щоб їй не задавали конкретних питань , бо вона надає перевагу "розмові взагалі" Я тобі кажу про конкретну річ , а ти мені тут починаєш "закидать наздогад буряків"!
А щодо "заднеприводного голубка" то я тобі відповім словами Фаїни Ранєвської: "Каждый волен распоряжаться своей жопой как ему заблагорассудится! Поэтому я свою поднимаю и ******ю!" Стосовно таких, як ти , фон Візін давно сказав: "Не мечите бисера перед свиниями - да не попрут они его ногами!"
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13.01.2022 10:32 Відповісти
ты теперь бот заднепривод можешь что хочешь теперь писать веры тебе нет
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13.01.2022 10:42 Відповісти
А я що - у тебе "віри" прошу? Я до тебе взагалі не звертався , а виклав на форум інформацію і свою думку стосовно неї І написав я її не для тебе, а для "думаючих людей" А ти з коментаря про вакцинацію від ковіду вже цілу "теорію" розвів стосовно мого власного життя і моєї сексуальної орієнтації (Може скажеш , що саме у мене було на сніданок?)Заперечить же по суті теми, що тут обговорюється , тобі нічим!
І можеш тут писать скільки хочеш про мої "предпочтєнія" - мене це не чіпає Таких "нульовок", як ти, я тут набачився сотні: "прибігаєте , спускаєте штани , серете і тікаєте І так до тих пір , поки адмін вас не деактивує А я продовжую свою справу!
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13.01.2022 10:53 Відповісти
я так понял ты с мИколой на смену заступил со страшилками тоже ипотека давит?
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13.01.2022 10:07 Відповісти
Тобто ти зараз тут Петра ставиш в приклад, афігеть
Може ще закони Яника скажеш,що на це можна дивитись з різної сторони)

І що це ви взяли за тенденцію ще по вакцинуванню людей ділити - ваксер чи антиваксер, що далі буде.
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13.01.2022 10:08 Відповісти
Дурню! Ти б хоч вчитався в мій коментар! Я не про Порошенка написав а про першого імператора Російської імперії! Чорт! Які ж ви "примітивні! "Спрацьовуєте" як собаки Павлова - не на текст, а на "ключові слова"
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13.01.2022 10:39 Відповісти
Сам ти дурний, я зрозумів що ти про кацапа Петра першого, я ж кажу знайшов с кого приклад брати
******* його адекватним?Або теперішню нашу владу такою вважаєшь?
Хоча, як пес тут глотку рвеш.
Цитатками видатних людей розкидаєшся
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13.01.2022 17:26 Відповісти
Повиправдовуйся! А до чого тоді тут попередник Порошенка - Янукович? Він-то "яким боком" тут? Кацапський недоумку! Ти хоч "Гугл-перекладач" поправ - "лапті" виглядають!
А щодо "цитаток" - так я маю право ними "розкидаться" бо багато знаю (на відміну від тебе - "неука")
І думки свої я маю право викласти Хочеш - виклади свої (Якщо розуму вистачить Бо можуть висміять - як я тебе вчора
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13.01.2022 17:38 Відповісти
Я перед тобою?!Ти хто мені такий?)
такий смішний)
і вчора дибіл ми не спілкувались)
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13.01.2022 19:50 Відповісти
Ясно Аргументів у тебе нема А в ракурсах "Сам ти дурак!" я не спілкуюсь Тому (і вивчи українську мову У гуглі мова технічна а не літературна!)
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13.01.2022 20:17 Відповісти
І як ти пишеш, що ти виклав тільки інформацію.
Так ні, ти там дуже яро виразив свою думку про людей, хто не хоче вакцинуватися.
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13.01.2022 17:30 Відповісти
Треба просто перестати фінансувати вооз. Цікаво що б тоді було б з вірусом. А то у гербарія 22й рік - це рік кінця пандемії, у цієї лярви передбачуваність "грипу та інших типових сезонних інфекцій".
А я-то, наївний, вважав, що грип - то вірус. А от голова технічної групи ВООЗ Марія Ван Сракен може передбачати наперед які штами інфекцій грипу будуть циркулювати. Це просто *******. Проффесіонали.
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13.01.2022 09:33 Відповісти
В Італії лікування невакцинованого пОцієнта коштує приблизно 20000-25000 євро за 15 діб. З 15 пацієнтів в інтенсивній терапії лише 3 вакциновані, інші нонвакси.
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14.01.2022 00:09 Відповісти
 
 