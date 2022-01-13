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Епідзонування України: вже три області в "помаранчевій" зоні, на Івано-Франківщині різко погіршилися епідпоказники, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: вже три області в

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 12 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 174. Найвищий рівень захворюваності у Києві (378), Івано-Франківській області (273) та Сумській області (260). Зазначимо, що станом на 11 січня захворюваність в Україні становила 164 випадки на 100 тис. населення.

Разом з тим, в Дніпропетровській області рівень захворюваності нижче епідпорога - 70 на 100 тис. населення.

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За даними за 12 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 26,3 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 22,1% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.

За даними МОЗ, показники у Києві та 21 області відповідають "жовтій" зоні карантину, в Івано-Франківській, Сумській та Херсонській областях - "помаранчевій". Зокрема, в Івано-Франківській області різко зріс рівень захворюваності (178 випадків на 100 тис. населення 9 січня, 218 - 11 січня, 273 - 12 січня; зростання на 53,4% за 4 дні) та коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування (14,4% 9 січня, 15,2% 10 січня, 16,9% 11 січня, 22,1% 12 січня; зростання на 53,5% за 4 дні).

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Епідзонування України: вже три області в помаранчевій зоні, на Івано-Франківщині різко погіршилися епідпоказники, - МОЗ 01

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Топ коментарі
+5
Привіт із Буковелей, чувакі й чувіхі!!!

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13.01.2022 09:06
+4
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13.01.2022 09:24
+3
Всё нормально, к вам же на Буковель нелох приезжал вот вспышка началась, это чмо куда не приедет везде беда сразу
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13.01.2022 08:59
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А бідоносець випадково не приїздив!?
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13.01.2022 08:50 Відповісти
Всё нормально, к вам же на Буковель нелох приезжал вот вспышка началась, это чмо куда не приедет везде беда сразу
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13.01.2022 08:59 Відповісти
Привіт із Буковелей, чувакі й чувіхі!!!

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13.01.2022 09:06 Відповісти
Все в Буковель...дружно...😀
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13.01.2022 09:06 Відповісти
аж дивно!
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13.01.2022 09:23 Відповісти
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13.01.2022 09:24 Відповісти
после крещения вообще поток пойдёт...идиотов то много в проруби искупаться сдуру(спьяну)
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13.01.2022 09:27 Відповісти
Типа хотят показать на Новый год и Рождество все бухали по улицам бродили и заразилися массово...
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13.01.2022 09:30 Відповісти
Волна пошла. Мы ее правда не видим, но она упорно нагнетается.
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13.01.2022 09:34 Відповісти
Улицы пустынны уже 20 дней,иногда кто то бежит за булкой хлеба или куском маяса Тигриного...в год Тигра мясо жрать надоть...
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13.01.2022 09:35 Відповісти
з 17 на 22...

це називається різко ...

дебіли ,блд.. ((
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13.01.2022 09:37 Відповісти
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13.01.2022 09:37 Відповісти
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13.01.2022 09:39 Відповісти
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13.01.2022 09:41 Відповісти
Под шумок удалят сертификаты и начнут бустерную колоть.
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13.01.2022 09:51 Відповісти
упыри, отстаньте от Украины со своим дурантином ..
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13.01.2022 11:12 Відповісти
 
 