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Росію турбує, що Україна дедалі ближче підходить до Заходу та поглиблює стосунки з НАТО та ЄС, - Вершбоу

Росію турбує, що Україна дедалі ближче підходить до Заходу та поглиблює стосунки з НАТО та ЄС, - Вершбоу

Росія навмисно загострює ситуацію навколо України, щоб грати на страхах Заходу перед війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-2016 роках Александр Вершбоу під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму.

"Росія поспішає через те, що вони знають, що їхня політика щодо України зазнала поразки, і вони переживають, що Україна дедалі ближче підходить до Заходу, вона поглиблює свої стосунки з НАТО, з Євросоюзом", - зазначив він.

"Йдеться навіть про потенційне членство в майбутньому. І це, звичайно, їх примушує фабрикувати кризи, їх винаходити, їх спричиняти. Тому що певним чином вони втрачають основу для підкорення України", - додав Вершбоу.

За його словами, росіяни вимагають зупинити розширення НАТО нібито через те, що у них є проблеми з безпекою.

"Історія показує, що це не так. І, звичайно, це одна з причин, чому вони поспішають", - сказав ексзаступник Генерального секретаря НАТО.

"Крім того, вони хочуть скористатися страхом, боязню Заходу перед війною. Вони таким чином постійно загострюють цю ситуацію, цю риторику щодо війни, щоби заважати НАТО ухвалювати зважені рішення", - підсумував  Вершбоу.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постійною боротьбою проти НАТО, України та США Путін насправді бореться за свою владу в Росії, – Яценюк

Автор: 
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Топ коментарі
+15
Роіся тисне на так звану українську владу. Дивіться за клованськими ручками. Цей зрадник себе ще не раз проявить.
Порошенка саме тому і пресують, бо він їздить світом і провадить політику Україна в НАТО.
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13.01.2022 09:15
+12
От мені подобаються такі люди як ви-мало того що кинули країну, втікли від призову, так щей обрали зеленського президентом. А тепер сидить такий у багатій державі і розповідає як нам жити.
Не відволікайтесь від польського унітазу, шановний !
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13.01.2022 09:47
+7
Порошенко може їздити собі хоч в Гондурас, він ніхто і не має жодних повноважень представляти країну, і всі його "зустрічі" це вирішення особистих політичних проблем. Жодна офіційна владна особа з ним не зустрічалася і не буде по тій же причині - він не представляє країну.
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13.01.2022 09:23
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Роіся тисне на так звану українську владу. Дивіться за клованськими ручками. Цей зрадник себе ще не раз проявить.
Порошенка саме тому і пресують, бо він їздить світом і провадить політику Україна в НАТО.
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13.01.2022 09:15 Відповісти
Порошенко може їздити собі хоч в Гондурас, він ніхто і не має жодних повноважень представляти країну, і всі його "зустрічі" це вирішення особистих політичних проблем. Жодна офіційна владна особа з ним не зустрічалася і не буде по тій же причині - він не представляє країну.
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13.01.2022 09:23 Відповісти
От мені подобаються такі люди як ви-мало того що кинули країну, втікли від призову, так щей обрали зеленського президентом. А тепер сидить такий у багатій державі і розповідає як нам жити.
Не відволікайтесь від польського унітазу, шановний !
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13.01.2022 09:47 Відповісти
пиши по теме!
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13.01.2022 09:50 Відповісти
А то ЩО ?
Ну спробуй, цуцику
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13.01.2022 13:01 Відповісти
по перше - я не призовного віку і покинув країну ще за довго до 2014 року

по друге - в першому турі я не голосував ні за Зеленського ні за Порошенка, так що це колективана відповідальність тих хто вивів їх обох до другого туру.

по третє - я не розповідаю як вам жити, і це моя справа де я сиджу, я досі є громадянином України і маю такіж права як і ви, і до речі як міліони українців за кордоном підтримую укр економіку переказами, так що ваш натяк що раз ви знаходитесь на території України - це ще не ознака того що ви зробили для неї більше ніж інші.
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13.01.2022 10:44 Відповісти
к сожалению, именно тут у Вас нет никаких прав.
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13.01.2022 10:52 Відповісти
То ви вже поляк ? Ото і не лізьте в українські справи.
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13.01.2022 13:00 Відповісти
да у него Польша...это где то в Мухосранке в тайге за Уралом...********...
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13.01.2022 11:24 Відповісти
"Жодна офіційна владна особа з ним не зустрічалася і не буде по тій же причині - він не представляє країну." - саме так про Зеленського.
Все інше - ваші мрії.
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13.01.2022 09:48 Відповісти
Пан скумбрії об'ївся?
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13.01.2022 09:51 Відповісти
Це дослівна цитата? Перечитай зелену методику ще раз. Там ще є, що Порошенко - с подвижник Медведчука і друг пуцина. Зча можливо у тебе стара методичка. 🤔 Тоді там є про те, що Порошенко вбив брата. Тож працюй краще.
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13.01.2022 10:17 Відповісти
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13.01.2022 10:45 Відповісти
Дурнику, він більше представляє країну, ніж уся так звана "офіційна влада" разом з зеленим блазнем.
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13.01.2022 12:04 Відповісти
порошенко вор и трус! его место в суде(им же "реформированном")!
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13.01.2022 09:48 Відповісти
Коли будеш стояти в черзі на карткову їжу, обов'язково напиши це собі на лоба! Кажуть, що таким добавку безкоштовну відсиплють)))
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13.01.2022 09:53 Відповісти
Интересно как он вылез в президенты в 2014г.? Его тогда никто и не знал.
Были кандидаты и "покруче"-
Тимошенко, Бойко, Маломуж(разведка),Гриценко....
Та взять хотя бы-Тягныбока, Яроша, Рабиновича.
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13.01.2022 10:16 Відповісти
Що, тільки тепер доходить наскільки Росія "глибоко стурбована"?
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13.01.2022 09:21 Відповісти
я вижу обратное - давление России вынудило Швецию и Финляндию заговорить о вступлении в НАТО.
доиграется Рашка.
хочу дожить до этого момента.
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13.01.2022 10:47 Відповісти
На таке загострення стосунків Путлер не пішов би, якби в нас бив інший президент. А оскільки у нас весь ВП - гніздо ФСБ на тілі України, то йому й карти до рук.
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13.01.2022 09:41 Відповісти
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13.01.2022 09:48 Відповісти
Мы не просто ближе к Западу, мы дальше от запоребрика. Могу сказать за себя: на референдуме в декабре 1991-го я не поддерживал независимость (считал, что все проблемы лучше решать в большой семье) и примерно до 2002-го года голосовал за коммунистов. Окончательно переломным для меня стал Майдан 2004-го, когда запоребрик активно поддерживал вфя, "победившего" через фальсификации.
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13.01.2022 09:49 Відповісти
Недарма волали на расєє і зелохи в Україні -" хто завгодно,аби не Порошенко!"
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13.01.2022 09:51 Відповісти
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13.01.2022 09:54 Відповісти
Ну нам-то что от этого, меня, на пример, беспокоит, почему до сих пор ***** не повезли на орудийном лафете вперед копытами и не замуровали в кремлевскую стену.
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13.01.2022 10:07 Відповісти
В этом мире "Всех все беспокоит"только.Что к врачу пришли чтоли? КРЕМЛЬ НЕРУССКИЙ БОИТСЯ,ЧТО ВСЕ ОБЬДИНЯТСЯ С ЕВРОПОЙ.И ТОГДА ПАДЕТ ВЛАСТЬ У НЕРУССКИХ ЗАХВАТЧИКОВ КРЕМЛЯ.НО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!
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13.01.2022 10:24 Відповісти
Ти диви! Який високоосвічений та вельми розумний панотець отой во колишній заступник Натівського війта Сашко Вершбоу! Аж лячно...
Нехай його моці Біг здоров'ячко насилає.
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13.01.2022 10:35 Відповісти
Психологія злодюги-чекіста доволі проста. Як у будь-якого гопника. Зробив очі квадратні, "мАргало видавлю". Злякались - піде далі. Почув у відповідь не вибачення, а нахабне "пАрєжу твою мать" - дає задній хід. Йти ва-банк ...йлу? Це вже буде коштувати для нього набагато більше. Тому дії НАТО та ЄС повинні бути простими: зброя для України (оборонна) і діалог з країнами-сусідками рФ про вступ у НАТО та посилення присутності спільних військ на їх територіях. Тобто, НАТО - до кордонів рФ. І чим ближче ( Нарва - Печори ), тим краще. Тримати у напрузі Шайгу, як ...йло тримає світ, це єдиний правильний шлях .... втихомирити звіра.
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13.01.2022 11:32 Відповісти
 
 