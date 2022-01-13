План Путіна щодо України доволі простий - він хоче знищити нас як державу і реконструювати радянську імперію, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав план президента Росії Володимира Путіна щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Давайте починати з самого початку. Який план у Путіна? Він доволі простий, ми про це публічно кажемо – це знищення нас як держави.

Вони анексували Крим. Далі вони окупували частину Донецької, Луганської області для того, щоб у нас була ця проблема і для того, щоб ми не звертали увагу на Крим", - сказав він.

Данілов зауважив, що зараз підходить час, коли вони прийняли рішення, що треба українське питання вже вирішувати.

"Ті Мінські угоди, які були підписані під дулом автомата – саме так це відбувалося – не можуть бути застосовані саме в тому вигляді, в якому вони є. Тому що наше суспільство це не сприйме, і це цілком зрозуміла річ. Має бути якийсь інший процес", - зазначив він.

Секретар РНБО також наголосив, що є чітке розуміння, що з 30 жовтня 2021 року є накручування всієї ситуації з усіх боків: "Сама кількість військ на кордонах для нас не є якоюсь новиною. Це практична річ, з якою ми живемо кожного дня, кожної хвилини. І тут немає якихось непередбачуваних речей".

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Данілов вважає, що у Путіна є план по реконструкції радянської імперії, а без участі України жодної імперії не відбудеться.

"Який план сьогодні у Путіна? Внутрішня дестабілізація в нашій країні. Якщо тільки відбудеться внутрішня дестабілізація, потім він буде мати можливість скористатися цією дестабілізацією для того, щоб зробити свою чорну справу. Крапка. Якщо не буде внутрішньої дестабілізації, буде набагато складніше виконувати ті завдання, які вони поставили перед собою.

Глобально, у Путіна є план по реконструкції радянської імперії, а без участі України жодної імперії не відбудеться, тобто вона може бути, але карликова (посміхається). Але перш ніж зазіхати на чужий огород, Росії треба розібратися із власними величезними проблемами і викликами.

Що ми бачимо на сьогоднішні день? Те, що стосується політичної дестабілізації саме за рахунок сил, афільованих з Російською Федерацією після закриття телеканалів, після певних наших превентивних процедур, зробити їм це складно.

Лишається інший напрямок. Це енергетика. Те, що відбувається з енергетикою в світі, це не тільки в нашій країні. Це досить багатогранна така проблема. Чому? Тому що тут і COVID, тут і Китай, тут і Тайвань, тут і Індія, тут дуже багато процесів", - повідомив секретар СНБО.