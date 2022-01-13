План Путіна щодо України доволі простий - він хоче знищити нас як державу і реконструювати радянську імперію, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав план президента Росії Володимира Путіна щодо України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов розповів в інтерв'ю "Українській правді".
"Давайте починати з самого початку. Який план у Путіна? Він доволі простий, ми про це публічно кажемо – це знищення нас як держави.
Вони анексували Крим. Далі вони окупували частину Донецької, Луганської області для того, щоб у нас була ця проблема і для того, щоб ми не звертали увагу на Крим", - сказав він.
Данілов зауважив, що зараз підходить час, коли вони прийняли рішення, що треба українське питання вже вирішувати.
"Ті Мінські угоди, які були підписані під дулом автомата – саме так це відбувалося – не можуть бути застосовані саме в тому вигляді, в якому вони є. Тому що наше суспільство це не сприйме, і це цілком зрозуміла річ. Має бути якийсь інший процес", - зазначив він.
Секретар РНБО також наголосив, що є чітке розуміння, що з 30 жовтня 2021 року є накручування всієї ситуації з усіх боків: "Сама кількість військ на кордонах для нас не є якоюсь новиною. Це практична річ, з якою ми живемо кожного дня, кожної хвилини. І тут немає якихось непередбачуваних речей".
Данілов вважає, що у Путіна є план по реконструкції радянської імперії, а без участі України жодної імперії не відбудеться.
"Який план сьогодні у Путіна? Внутрішня дестабілізація в нашій країні. Якщо тільки відбудеться внутрішня дестабілізація, потім він буде мати можливість скористатися цією дестабілізацією для того, щоб зробити свою чорну справу. Крапка. Якщо не буде внутрішньої дестабілізації, буде набагато складніше виконувати ті завдання, які вони поставили перед собою.
Глобально, у Путіна є план по реконструкції радянської імперії, а без участі України жодної імперії не відбудеться, тобто вона може бути, але карликова (посміхається). Але перш ніж зазіхати на чужий огород, Росії треба розібратися із власними величезними проблемами і викликами.
Що ми бачимо на сьогоднішні день? Те, що стосується політичної дестабілізації саме за рахунок сил, афільованих з Російською Федерацією після закриття телеканалів, після певних наших превентивних процедур, зробити їм це складно.
Лишається інший напрямок. Це енергетика. Те, що відбувається з енергетикою в світі, це не тільки в нашій країні. Це досить багатогранна така проблема. Чому? Тому що тут і COVID, тут і Китай, тут і Тайвань, тут і Індія, тут дуже багато процесів", - повідомив секретар СНБО.
Будь ласка, зачекайте...
9. Віднині патріотична риторика - це услишать Донбас (дослівно).
10. Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.
11. Позиція щодо Росії: Путін ворог, але рускій народ - братній.
Джерело:
Всі пам'ятають "демократично" призначеного Юрка Луценко (зміна закону під "свого" пацанчека), призначення міністра МВС чорта авакова - та багатьох інших - без освіти та без профільного досвіду роботи. І про те, що порошенко президенствував за старою Конституцією 1996 року (яку повернув янукович саме для своєї зручності) і ніяк на намагався повернути нову Конституцію не забули? Теж демократичненько.
Одно и то же - и два раза? И темы , что только под мнением кацапья - считаются "котлами"? Ну канешна - и луганский, и донецкий= это канешна - "котлы" - -ты, ********, смешон, с первого твоего слова!
А как было в дебале - велком - повторим - 15 кацапов к одному Украинцу!
Так по факту, трепло - Одно и то же - и два раза? И темы , что только под мнением кацапья - считаются "котлами"? Ну канешна - и луганский, и донецкий= это канешна - "котлы" - -ты, ********, смешон, с первого твоего слова!
А как было в дебале - велком - повторим - 15 кацапов к одному Украинцу!
Нема шо сказать, чмо? Это война, и шлюхи типа тебя всегда любят ********** а за слова отвечать свои не любят
Тебе до аэропорта Донецка было 20 минут езды? с сепарской стороны?
*********** завалил бы ты свое хлебло со "еще 5 окружений, крупных"своими "" амкин стратег
Моя версия: набить себе карманы как можно плотнее. И ВСЁ. Больше их ничего не интересует.
К событиям в Казахстане. Скажу, на первый взгляд, парадоксальное: друзья, никакого повода Путину в принципе не надо. Это я в ответ на размышлизмы наших доморощенных аналитиков: мол, давайте не раскачивать лодку, протестов не устраивать, а то ведь царь-батюшка из соседней империи возбудится и использует это в качестве нового Глайвица. Снова введет войска, короче. И приводят эти «эксперты» пример Казахстана: не восстань там народ, было бы все хорошо. Никаких оккупационных войск. Правили бы себе Токаев с елбасы и горя бы не знали. Ну и народ жил бы как-то… Без внесудебных расправ и расстрелов. Тихо, мирно, спокойно. Стабильно!
Вот только все эти умозаключения опираются на ложный посыл: Путину-де для агрессии нужен какой-то повод, созданный кем-то другим. Нет, нет и еще раз нет! Давайте быть честными хотя бы с самими собой. Россия, действительно, поднимается с колен - в том смысле, что пытается всеми способами восстановить былую мощь и влияние, утраченные после распада СССР. Это самый главный, если не единственный, вектор их внешней политики на данный момент, причем с каждым успехом он становится все более определенным. Аппетит приходит во время еды.
Украину, Грузию, Беларусь, Казахстан и другие государства, возникшие (и восстановившиеся) на постсоветском пространстве, Москва рассматривает в качестве отложившихся территорий, управляемых местными царьками, которыми, как они считают, в свою очередь, верховодит коллективный Запад. Вашингтонский обком. Сорос. Сионские мудрецы. Рептилоиды. Да кто угодно! Главное - не Кремль.
Чтобы исправить случившееся тридцать лет назад, путинская Россия готова идти настолько далеко, насколько ей позволяет все тот же Запад (реальный). И в этой своей стратегии она весьма последовательна и, главное, активна. Поводы Москва создает сама. В Крыму они использовали в качестве такового приезд страшных биндеровцев, которых никто так и не увидел. Надо будет обосновать полномасштабное вторжение в Украину, с танковыми клиньями и бомбардировкой Киева - взорвут что-то в Донецке и найдут в воронке визитку Яроша. Надо будет аннексировать окончательно Беларусь - Лукашенко скоропостижно скончается, а какой-нибудь срочно назначенный и.о. президента из российских агентов влияния подпишет письмо о вводе в РБ «миротворцев» или инициирует референдум о «воссоединении». Благо, у них там есть уже союзное государство, даже насиловать конституцию особо не придется, разве что слегка и не очень больно.
Единственное, что может остановить российское руководство - реальная сила и готовность потенциальных жертв к сопротивлению. Готовность, как хорошо сказал бывший министр иностранных дел Польши, «ударить по яйцам». И ослабления этой готовности мы не должны допустить любой ценой. А поводы… Относительно поводов и причин еще в позапрошлом веке все написал российский публицист и баснописец Иван Крылов: «А виноват ты тем, что хочется мне кушать». Мы все должны понимать: России сейчас очень хочется кушать. Наша же задача - сделать так, чтобы русский империализм сдох с голоду!
Автор - Олег Константинов, главный редактор «Думской»
1. https://polka.d3.ru/profit-voiny-2242848/ профит войны
Я вот чего не понимаю. Потенциальная война, словно смог от торфянников висящая в московском небе. Если отвлечься от нее, как от простого шантажа и представить, что она действительно будет. ***** она нужна Путину и его деревянным солдатикам? Какой с нее профит?
Большую часть истории война была важным политическим инструментом и всегда велась ради какой-то выгоды. За земли, торговые пути, ресурсы колоний, рынки сбыта или влияния в виде возможности расположить базы и ракеты. Но мы сегодня живем в таком сложном, глобальном, переплетенном и технологичном мире, что прежние мотивы войны для серьезных, развитых стран утратили смысл. Риски и стоимость гораздо выше, чем потенциальная прибыль. Своих целей они добиваются иначе. И тотальная война ими рассматривается как крайнее зло, а не как способ решения политических и экономических задач. И в общественном сознании сегодня война - это ужас ужасный, а не повод дворянским отпрыскам геройствовать и пить шампанское. Поэтому и современные войны - это локальные кланово / гражданские, либо из-за застарелых территориальных / религиозных конфликтов в странах не первого мира, типа Карабаха и Кашмира, либо когда мировое сообщество или американцы, как мировой полицейский, окучивают каких-то бантустанцев, наивно полагая, что могут поднять их на ветку повыше.
Можно понять идеологическое противостояние советов и запада. Каждый продавал некий общественный проект, социализм или демократию. Но сегодня Китай важнейший экономический партнер США И ЕС. Все слишком связаны и делают деньги. И никто всерьез не думает, что Китай станет с ними воевать. Китай и с Индией из-за куска гор не станет. И с Вьетнамом из-за морского шельфа. И Тайвань скорее всего попытается присоединить, тупо покупая политическое влияние внутри. И дело не в ядерном оружии. Сильная армия развитой страны сегодня рассматривается, прежде всего как оборонительная мера, а не наступательная. И уж тем более невозможно представить, что Франция сцепится с Германией из-за Эльзаса и Лотарингии, Испания нападет на Марокко или Португалию, а Чили на Аргентину. Цена войны для развитых стран слишком высока.
Я читал безумный ультиматум Путина и, резюмируя, он сводится к «уходите, иначе я нападу на Украину». Понятно, что только в воспаленных мозгах и в головах у местной плесени существует версия реальности, в которой НАТО нападет на Россию, но допустим. НАТО ведь уже у границ, а современное оружие какого угодно базирования летает куда угодно. Что стратегически изменит даже вступление Украины в НАТО, кроме уязвления чьего-то эго?
Потрясающе, конечно, выглядит концепция, в которой Путин просто отказывает суверенным странам в субъектности. Все, кто не хочет быть с ним - пляшут под дудку вашингтонского обкома и получают оттуда прямые указы. Цивилизационный и политический выбор независимого от него общества просто не существует. Хотя им самим вертят какие-то региональные князьки. То агрофюрер, который тупо живет на его бабло, раз за разом крутит в кармане фигу, то новый елбасы, порешав за его счет свои престольные проблемки, просит покинуть территорию. При этом он убежден, что Канада, Германия, Литва или Украина с Австралией чихают по приказу белого дома. Потрясающе.
Но вернемся к профиту. Я учу дочь в сложных ситуациях задавать себе вопрос «что дальше» и вероятностно оценивать возможные сценарии развития.
Мы видим, что Путина шлют с его ультиматумом и НАТО никуда не денется. Что даже простая угроза с его стороны толкает прежде нейтральные страны в сторону блока. И вместо Украины, которую никто никуда не принимал, там быстро могут оказаться финны со шведами. А уж в случае войны, глядишь, еще и Австрия с Ирландией и Монголией попросятся.
Я так понимаю, в генеральских головах план войны выглядит как блестящий блицкриг. Зашли вышли, приключение на двадцать минут. Хммм…. Чот как-то не верится. Вероятнее, это будет кровавая, затяжная мясорубка. Но допустим. Представим, что Украину закидали ракетами, забомбили дронами, ворвались в Киев за две недели и посадили там ручного царька. И что дальше? Вот эти злые хохлы, у которых майдан - национальное хобби, смирятся, вскинут лапки, признают себя русскими и посыпят головы пеплом? Или на этой огромной территории начнется лютая партизанщина?
Ну, допустим. И что дальше? С России снимут санкции? Сертифицируют северный поток 2? Признают Крым? Отдадут Босфор? Потекут инвестиции? НАТО распадется от стыда? Восточная Европа станет покупать вместо Интела и БМВ Ладу, Эльбрус и «Домик в деревне»? Или все будет наоборот?
Сплошные же убытки и гробы. При этом территории у России завались, осваивать некому. Ресурсов - больше, чем у кого-либо, а в союзниках только усы, больные мозаичной шизофренией. В чем профит?
Наверное потому, что диктатор, годами не слышащий ничего, кроме лести и способный убивать или возносить людей по первому щелчку пальцев, считает себя чем-то вроде бога и обычной логике не подчиняется.
* * *
Тут вопрос уже давно не в экономике. Просто застенчивый ленинградский клерк волею судьбы вдруг за 20 лет превратился в самого богатого человека в мире и пожизненного безраздельного властителя 1/6 поверхности планеты. Ему от этого, естественно, сорвало башню и он стал мнить себя величайшим мировым политиком, стратегом и царем-батюшкой. И появилась у него цель - войти в историю. Но сложно быть царем-реформатором, куда проще и понятнее быть собирателем земель.
И тут вдруг ему не дают играть на равных в геополитику. Говорят, что нельзя объявлять регионы эксклюзивными зонами влияния и оккупировать суверенные государства как это делали его усатые кумиры из 20 века. Вот и бесится. От того и опасен, что им движут эмоции, а не логика и рациональный подход. Наглядный пример - аннексия Крыма.
https://polka.d3.ru/profit-voiny-2242848/?sorting=rating
Стоимость природного газа в Европе падает второй день подряд в связи с ростом поставок сжиженного природного газа (СПГ) американскими танкерами. Поставки из США начали вытеснять российский газ, сообщает Bloomberg.
В ближайшие две недели из США в Западную Европу будут доставлены 5,5 млрд кубометров СПГ. С начала года удалось поставить 3,5 млрд кубометров. Отмечается, что первый месяц 2022 года может стать рекордным месяцем для поставок американского газа. Об этом сообщает "Рамблер".
Забути про термін велике крадівництво (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути).
Забути про збагачення владної еліти.
Забути прізвище Єрмак.
Зеленський - всенародний лідер, тому критика або невинно-нейтральна, або ніяка.
Вагнерівці, офшорний скандал, Коломойський, антимонопольний комітет, конституційний суд - цих тем не існує.
Категоричне табу на колишніх слуг, які відкололися від зе-команди.
Обов'язкова присутність спікерів Слуг Народу в кожній груповій програмі.
Для російської мови - сприяння і лояльність.
Віднині патріотична риторика - це услишать Донбас (дослівно).
Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.
Позиція щодо Росії: Путін ворог, але рускій народ - братній.
Систематичне мочилово політичних опонентів (у першу чергу П'ятий і Ахметов). Стосовно ОПЗЖ - хай будуть.
Усі тезові меседжі узгоджувати з куратором.
Розворот риторики здійснювати плавно й нерізко, аби не було явно помітно (про це подбають "праффесіонали")", - написав Дроздов.
Джерело:
Или нам нужна база НАТО- и ВСЕ!!!!! Никаких жертв!!!!
'Секретарь СНБО также подчеркнул, что есть четкое понимание, что с 30 октября 2021 года есть накручивание всей ситуации со всех сторон: "Само количество войск на границах для нас не является новостью. Это практическая вещь, с которой мы живем каждый день, каждую минуту. И здесь нет каких-то непредсказуемых вещей"." Источник:
Это что же за магическое число такое, 30 октября 2021 года, что с этого числа началось "накручивание всей ситуации со всех сторон"?
Российский рупь гикнулся?
Санкции новые включили?
Нефть российскую перестали брать?
Что произошло в этот магический день, что суседи с востока с цепи сорвались и, ополоумев, пошли ва-банк?
Поиск в Гугле по 30 октября 2021 помимо вопросов населения "а можно ли в этот день какой-там Луны стричься?", также сообщает, что
"Во всех регионах России из-за сложной обстановки по коронавирусу 30 октября начал действовать режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября включительно. Цель данной меры - остановить распространение инфекции.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу."
https://iz.ru/1243073/2021-10-30/v-rossii-nachal-deistvovat-rezhim-nerabochikh-dnei
Вывод: в РФ 30 октября 2021 года деньги закончились/