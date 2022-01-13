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Латвія (1290) Литва (2263) НАТО (6205) Балтія (308) росія (63552) Естонія (1544) Каллас Кая (172)

Країни Балтії просять НАТО збільшити військову присутність на своїй території, - прем'єр Естонії Каллас

Країни Балтії просять НАТО збільшити військову присутність на своїй території, - прем'єр Естонії Каллас

Латвія, Литва та Естонія звернулися до НАТО з проханням збільшити військову присутність для стримування Росії.

Про це в інтерв'ю Reuters повідомила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми обговорюємо з нашими союзниками питання про збільшення їхньої присутності тут, щоб діяти як стримуючий фактор… Якщо ви подивитеся на карту, то країни Балтії – це півострів НАТО, і тому у нас є свої турботи", - сказала Каллас.

Агентство із посиланням на словами дипломата НАТО на умовах анонімності зазначає, що питання про додаткові розгортання в країнах Балтії можуть обговорити міністри оборони країн Альянсу на зустрічі у середині лютого.

Підрозділи НАТО були розгорнуті в Литві, Латвії, Естонії та Польщі після того, як Росія окупувала український Крим у 2014 році. Кожен з них налічує 1000 військовослужбовців.

Каллас зазначила, що можливе збільшення існуючих підрозділів. За її словами, Захід може вести конструктивні переговори з Москвою, але також повинен дати зрозуміти Кремлю, що якщо він загострить ситуацію в Україні, то заплатить високу ціну.

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"Я думаю, що ми не повинні потрапляти в пастку, обговорюючи те, що може зробити Захід, тому що Захід не зробив нічого поганого. Захід не створив військових груп для нападу на Росію", - сказала Каллас.

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Топ коментарі
+5
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13.01.2022 10:12
+4
***** не беспокоит "подлётное время" из Риги или Таллина? Только из Харькова?
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13.01.2022 10:00
+4
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13.01.2022 10:48
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Балтії Нато допоможе військами. а нам глибокою занепокоєністю та дюже туманними перспективами.
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13.01.2022 09:32 Відповісти
Мудрий нарид выбирает клоуна своим президентом, так о каком НАТО можно говорить?
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13.01.2022 09:40 Відповісти
А що роблять твої "господарі" для того щоб і нам допомагали? Керівництво країн - членів НАТО "криком кричать" про загрозу українським кордонам з боку російських військ , а твій "Блазень" з "блазенятами" з "відпочинків" ніяк вибраться не можуть А ти все "лайном поливаєш" Порошенка - людину яка дійсно думає про захист України і , потираючи руки, чекаєш - "Коли ж його "посодють?"
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13.01.2022 09:40 Відповісти
Порахуйвласні ізвіліни. І здивуєся, що їх так мало.
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13.01.2022 11:16 Відповісти
"Довганенко" - а "по суті" щось є? Якщо рівень розвитку не може осилить те, що я виклав - "розкладу по поличках":
1) Порошенко зупинив агресію РОсії і укріпив позиції України у світі? ТАК!
2) Біля кордонів України зосереджена маса російських військ Про це кажуть в НАТО і в ЕС А також Порошенко з "Європейською Солідарністю" - але не твій "Блазень" і його прихвостні! ТАК? ТАК!!!
3) Ти, "Блазень" з "блазенятами" і кацапи на Порошенка однаково "бочку котите"? ТАК!
Так хто повинен свої "ізвіліни" рахувать повинен?!
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13.01.2022 11:32 Відповісти
***** довыеживалось
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13.01.2022 09:59 Відповісти
***** не беспокоит "подлётное время" из Риги или Таллина? Только из Харькова?
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13.01.2022 10:00 Відповісти
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13.01.2022 10:12 Відповісти
А тем временем уже 2 года член тайной канцеллярии Кремля голова-ведро Калантарян(лошадь Лаврова) умышленно распространяет слухи,что якобы хочет уйти с поста.ХОРОШО ДУРЯТ НАРОД РОССИИ.
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13.01.2022 10:35 Відповісти
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13.01.2022 10:48 Відповісти
Белоруссию скушали, Казахстан скушали, Украину надкусили. По всему вытекает, что страны Балтии - следующие. Когда ***** решится (или Си даст ему такую команду) серьёзно, но аккуратно *********** с НАТО, то лучших кандидатов и не придумать.
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13.01.2022 12:29 Відповісти
 
 