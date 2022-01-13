Китайський олігарх хотів придбати велику партію масок в Україні, так ми і дізнались про COVID-19, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як в Україні дізнались про COVID-19.

Про це він розповів виданню "УП", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вперше звернули увагу на певні події в кінці грудня 2019 року. Здається 23 грудня. В цей проміжок часу ми отримали перше повідомлення, що в місті Ухань щось відбувається. Тоді про це ніхто не знав, ніхто не говорив", - заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, його заступник з гуманітарних питань – Олексій Соловйов сказав Данілову, що це "дуже небезпечна річ". Тому Данілов доручив відслідковувати ситуацію.

"А потім, як воно поїхало-пішло, я вам передати не можу... Але можу розказати випадок, як наша система медична до цього була готова.

Про маски цікава історія: щоб ви розуміли, у нас була оперативна інформація стосовно того, що один з китайських, можна навіть назвати олігархів, телефонував до іншої багатої людини нашої країни і просив його, це було в січні місяці, про велику закупівлю масок.

Ми відразу на це відреагували, тому що розуміли, якщо китайці вже просять про допомогу, то це дуже в них серйозно", - продовжив Данілов.

Секретар РНБО розповів, що в лютому 2020 року провели нараду, де Віктору Ляшко (нині міністр охорони здоров'я. - Ред.) доручили відповідати за ситуацію з COVID-19.

Також читайте: План Путіна щодо України доволі простий - він хоче знищити нас як державу і реконструювати радянську імперію, - Данілов