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Данілов (1259) Китай (4349) РНБО (2242) Ухань (49) COVID-19 (19763) коронавірус (19920) маски (118)

Китайський олігарх хотів придбати велику партію масок в Україні, так ми і дізнались про COVID-19, - Данілов

Китайський олігарх хотів придбати велику партію масок в Україні, так ми і дізнались про COVID-19, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як в Україні дізнались про COVID-19.

Про це він розповів виданню "УП", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вперше звернули увагу на певні події в кінці грудня 2019 року. Здається 23 грудня. В цей проміжок часу ми отримали перше повідомлення, що в місті Ухань щось відбувається. Тоді про це ніхто не знав, ніхто не говорив", - заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, його заступник з гуманітарних питань – Олексій Соловйов сказав Данілову, що це "дуже небезпечна річ". Тому Данілов доручив відслідковувати ситуацію.

"А потім, як воно поїхало-пішло, я вам передати не можу... Але можу розказати випадок, як наша система медична до цього була готова.

Про маски цікава історія: щоб ви розуміли, у нас була оперативна інформація стосовно того, що один з китайських, можна навіть назвати олігархів, телефонував до іншої багатої людини нашої країни і просив його, це було в січні місяці, про велику закупівлю масок.

Ми відразу на це відреагували, тому що розуміли, якщо китайці вже просять про допомогу, то це дуже в них серйозно", - продовжив Данілов.

Секретар РНБО розповів, що в лютому 2020 року провели нараду, де Віктору Ляшко (нині міністр охорони здоров'я. - Ред.) доручили відповідати за ситуацію з COVID-19.

Також читайте: План Путіна щодо України доволі простий - він хоче знищити нас як державу і реконструювати радянську імперію, - Данілов

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Топ коментарі
+31
Не хотел приобрести...а таки приобрел...благодаря скоту радуцкому...
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13.01.2022 09:43
+30
А ми дізнались про ковід коли Радуцький продав увесь запас масок. Совпаденіє?)
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13.01.2022 09:46
+21
первым узнал крадуцкий и быстренько перепродал все маски из госрезерыва китаезам... а данилов типе не в теме
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13.01.2022 09:44
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І заробили на цьому грошей. Адже маски хтось і справді викупив.
Шарамижники ви..
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13.01.2022 09:43 Відповісти
Не хотел приобрести...а таки приобрел...благодаря скоту радуцкому...
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13.01.2022 09:43 Відповісти
Так і є, і це не дивує)МОЗ якраз навпроти Посольства КНР)
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13.01.2022 10:02 Відповісти
первым узнал крадуцкий и быстренько перепродал все маски из госрезерыва китаезам... а данилов типе не в теме
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13.01.2022 09:44 Відповісти
А ми дізнались про ковід коли Радуцький продав увесь запас масок. Совпаденіє?)
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13.01.2022 09:46 Відповісти
Все що бажали все і придбали. Наші можновладці весь державний запас продали.
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13.01.2022 09:46 Відповісти
А про Донбасс и Крым мы узнали когда поехали за баблом а нас послали.
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13.01.2022 09:46 Відповісти
Не тринди, Данилов. Вьі тупо, ублюдки, продали стратегический запас Китаю, а потом у него же и купили в три раза дороже.
И будете за ето отвечать тоже. Очень скоро, надеюсь
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13.01.2022 09:47 Відповісти
Тобто, РНБО взнає важливу, стратегічну, інформацію з пліток? Розвідки та аналітики в державі не існує?
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13.01.2022 09:48 Відповісти
Першим дізнався в Україні Радуцький.
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13.01.2022 09:49 Відповісти
Логічно було б з боку РНБО накласти санкції на Радуцького. Продаж стратегічного запасу масок хіба це не підрив безпеки України?
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13.01.2022 09:49 Відповісти
крадуцкий, эта шестерка массонов, которая украла тонны масок, оставив население без средств защиты, которая за принудительную вакцинацию ( шмурдизацию), которая за локдауны и дальнейшую нищету украинцев, именно оно - продавило в раде - донорство украинцев без согласия родственников, в стране, где не работают законы, и где крадуцкий запустил черный рынок органов украинцев.. всем понятно, что донор на момент изятия органов должен быть жив..
крадуцкий - это мразь, даже не врач, которая лезет в дела медицины, гадя украинцам..
почему этот упырь крадуцкий - санитар, даже не врач - занимается вопросами медицины для миллионов граждан Украины?
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13.01.2022 11:01 Відповісти
Стісняюсь спитати: а Зеленського теж у владу поставили масони чи якісь інші вільні каменярі?
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13.01.2022 11:29 Відповісти
это факт, что нормальные люди, патриоты Украины - не могут попасть по власть, их просто убирают, как с произошло с Черноволом..
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13.01.2022 12:02 Відповісти
А потом гереги решили навариться-так мы узнали что есть "эпицентр".
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13.01.2022 09:49 Відповісти
а самолет с масками встречал Зеля . так мы узнали что у нас есть какой то прэзэдэнт
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13.01.2022 09:54 Відповісти
кРадуцкий стырял и продал на десятки миллионов долларов.....РНБО санкции?
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13.01.2022 09:50 Відповісти
Ахахаха))))и эта бандюга из 90х тоже сцит зесрани в очи уже не хуже зекрысы
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13.01.2022 09:51 Відповісти
ну и естественно... этот олигарх все маски слил, а народу втюхивали остатки по 50 грн за штуку
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13.01.2022 09:55 Відповісти
Олигарх?? В Китае?? Ты дурачОк это серьезно??😀
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13.01.2022 09:57 Відповісти
Маски хотів купити китайський олігарх, але Зємудаки продали в Іспанію, бо іспанські вілли ближче до душі.
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13.01.2022 09:59 Відповісти
Что можно вынести из спича данилова - разведки/аналитики/прогнозирования развития ситуации/молнееносных решений - в стране нет, о проблемах и масках мы узнаем из слухов и продаже радуцким. И это говорит скбть секретарь рнбо в воюющей стране. Реально это п....ц.
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13.01.2022 10:01 Відповісти
А потом позвонила дама с собачкой и всем им всё стало ясно....
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13.01.2022 10:02 Відповісти
и конечно же этим олигархом нашим который продал маски оказался Коломойский
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13.01.2022 10:04 Відповісти
Оце і єоцінка РНБО ім. Зєлєнского при керівництві Данилова. А де ж моніторинг? Де розвідка? Це РНБО щось ще цікавить крім боротьби з Порошенком?
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13.01.2022 10:07 Відповісти
Велику партію масок ЗЄ-банда продала за кордон.

Але ми це дізналися тоді, коли в Україні вже не було масок.

А потім ЗЄ-лідор зустрічав літаки с вантажем Епіцентра та піарився на них.
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13.01.2022 10:12 Відповісти
настав час ох.у..их історій, як зелені рятували країну
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13.01.2022 10:15 Відповісти
Вы всйо врёте, маски украл Порошенко 😂
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13.01.2022 10:31 Відповісти
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13.01.2022 10:48 Відповісти
Вот про Ухань они знали типа а про инфляцию которую сейчас раздули - не знают! Тов. Данилов, тов. Шевченко из НБУ привет! И Зеленскому с его программами 3-5-85 и 5%. И наймите наконец репетитора по алгебре , хотя-бы одного на двоих!
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13.01.2022 10:38 Відповісти
Данилов - МУДРЫЙ!!!!! Спасибо что вы Есть!!!!!
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13.01.2022 11:06 Відповісти
упырь крадуцкий кинул на только украинцев, оставив страну без средств защиты, но и тех китайцев.. оно перепродало маски в европу, а навар положило себе в карман..
и плевать оно хотело, что Украина осталась без средств защиты..
в нормальной стране крадуцкий уже бы сидел, но голобородько таких преступников покрывает, значит зеленский, который бредит, что оно президент - соучастник преступления крадуцкого..
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13.01.2022 11:06 Відповісти
Ага, тогда и узнали о ковиде и тогда же продали все имеющиеся в Украине запасы средств защиты, масок и антисептиков . Как ни странно, но мы помним об этом и даже знаем кто этим занимался и на чьей совести тысячи умерших от короны. Так что, не обольщайтесь, наступит время и вы за все ответите.
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13.01.2022 12:55 Відповісти
Этот данилов такое же фэ и брехло какак и офшорный президент -дебил Зеленский!!
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13.01.2022 14:19 Відповісти
 
 