Китайський олігарх хотів придбати велику партію масок в Україні, так ми і дізнались про COVID-19, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як в Україні дізнались про COVID-19.
Про це він розповів виданню "УП", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вперше звернули увагу на певні події в кінці грудня 2019 року. Здається 23 грудня. В цей проміжок часу ми отримали перше повідомлення, що в місті Ухань щось відбувається. Тоді про це ніхто не знав, ніхто не говорив", - заявив Данілов.
За словами секретаря РНБО, його заступник з гуманітарних питань – Олексій Соловйов сказав Данілову, що це "дуже небезпечна річ". Тому Данілов доручив відслідковувати ситуацію.
"А потім, як воно поїхало-пішло, я вам передати не можу... Але можу розказати випадок, як наша система медична до цього була готова.
Про маски цікава історія: щоб ви розуміли, у нас була оперативна інформація стосовно того, що один з китайських, можна навіть назвати олігархів, телефонував до іншої багатої людини нашої країни і просив його, це було в січні місяці, про велику закупівлю масок.
Ми відразу на це відреагували, тому що розуміли, якщо китайці вже просять про допомогу, то це дуже в них серйозно", - продовжив Данілов.
Секретар РНБО розповів, що в лютому 2020 року провели нараду, де Віктору Ляшко (нині міністр охорони здоров'я. - Ред.) доручили відповідати за ситуацію з COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Шарамижники ви..
И будете за ето отвечать тоже. Очень скоро, надеюсь
крадуцкий - это мразь, даже не врач, которая лезет в дела медицины, гадя украинцам..
почему этот упырь крадуцкий - санитар, даже не врач - занимается вопросами медицины для миллионов граждан Украины?
Але ми це дізналися тоді, коли в Україні вже не було масок.
А потім ЗЄ-лідор зустрічав літаки с вантажем Епіцентра та піарився на них.
и плевать оно хотело, что Украина осталась без средств защиты..
в нормальной стране крадуцкий уже бы сидел, но голобородько таких преступников покрывает, значит зеленский, который бредит, что оно президент - соучастник преступления крадуцкого..