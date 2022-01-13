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Суд заарештував 100% акцій заводу "Більшовик" через підозру щодо заниження вартості під час його приватизації, - ДБР

Суд заарештував 100% акцій заводу

Державне бюро розслідувань розслідує кримінальне провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації Першого київського машинобудівного заводу 27 жовтня 2021 року (до 2018 року завод "Більшовик").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Це завдало економічних збитків державним інтересам", - йдеться у повідомленні.

Експертизою встановлено, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки.

Крім того, зазначається, що 11 січня 2022 року слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення, наклав арешт на 100 % статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження вказаного речового доказу.

"Досудове розслідування триває. Кримінальне провадження розпочато з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України", - інформують в ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інвестор вніс гроші за "Більшовик"

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Автор: 
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Топ коментарі
+11
А когда 95 квартал арестуют за уклонение от уплаты налогов при выводе средств в офшоры, воровство приватовских денег с коломойшей, корпоративчики за черный нал в россии? И т.д. и т.п.
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13.01.2022 09:56
+8
Почему сразу "гетьман"? Зеленский от Коломойского 40 млн долларов получил на офшор и молчит в тряпочку, вроде как и не надо налоги платить. Арахамия же сказап: Такое время, у всех были офшоры, у каждой бабушки. Осталось приобретение квартир по заниженной цене проверить с 1995 года, как они уже объявили.
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13.01.2022 10:09
+7
Занижена вартість - це гра слів. Хай краще цей завод зігниє ...тілики щоб недістався нікому. Оце і є суть зільоної влади.
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13.01.2022 09:54
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не видать нам развязки на Шулявке еще долго
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13.01.2022 09:54 Відповісти
ну правильно доки в Києві керує Віталік, а не якесь чмо від зебоб через КМДА, не бачити киянам добудови мостів та розв'язок.
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13.01.2022 11:07 Відповісти
Занижена вартість - це гра слів. Хай краще цей завод зігниє ...тілики щоб недістався нікому. Оце і є суть зільоної влади.
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13.01.2022 09:54 Відповісти
У вас все в Україні погано, все неправильно, поганий президент. Ви що, на путіна працюєте?
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13.01.2022 10:00 Відповісти
Там тільки вартість землі в рази більша за 1,5 млрд за які цей завод продали, не рахуючи унікальне обладнання яке нові власники просто на металолом здадуть.
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13.01.2022 10:25 Відповісти
в десятки разів )
старі савецькі станки не імеєщіє аналагав це унікальне обладнання ?
і так щоб та земля була реально дорогою на ній мало бути чисте поле, а так доведеться ще і хлам з території вивозити.
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13.01.2022 11:10 Відповісти
Даже старые советские станки могут быть уникальными. Делали станки, приспособления под спецзаказ. Востребованы они сейчас или нет мы не знаем.
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13.01.2022 12:08 Відповісти
Не тим людям дістався, переділ майна для своїх.
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13.01.2022 15:46 Відповісти
Махінацію з заводом "Лєнінська Кузня" товаріща Пєтра Алексеєвіча було б теж непогано розкрутити і заарештувати кого потрібно.
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13.01.2022 09:55 Відповісти
Может дворцы своего ***** посчитаешь,свинособака, или сцишь ?)
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13.01.2022 10:21 Відповісти
Це ти мені, соска? Я українець. Фільтруй базар.
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13.01.2022 10:31 Відповісти
ти такий українець ,як і твоє пуйло -тепер всякий свінопес ,в інеті,себе українцем уявляє)))
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13.01.2022 10:35 Відповісти
Не мучай сраку, пиши своєю рідною - російською Всрата патріотка.
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13.01.2022 10:48 Відповісти
Що ,кацарилий ,зашкварився ?та от вас,свинопсів,дерьмом несе за 1000чи км -так що не плакай )
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13.01.2022 10:51 Відповісти
Тобі краще розбиратися в смаках лайна
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13.01.2022 11:04 Відповісти
Да Кузня это фигня, там бы поднять материалы по приватизации кондитерской фабрики.
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13.01.2022 10:28 Відповісти
сраку твоей мамашки скорее подымут,поднимальщик)
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13.01.2022 10:37 Відповісти
Ой, если бы только кондитерка - это пол беды. А сколько сахарных заводов.
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13.01.2022 12:19 Відповісти
Типа педкий случай, все время завышали а тут занизили .
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13.01.2022 09:55 Відповісти
А когда 95 квартал арестуют за уклонение от уплаты налогов при выводе средств в офшоры, воровство приватовских денег с коломойшей, корпоративчики за черный нал в россии? И т.д. и т.п.
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13.01.2022 09:56 Відповісти
У нас наверное только индусы заплатили реальную цену за Криворожсталь.
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13.01.2022 09:57 Відповісти
Но и те деньги успешно разворовали. Когда за дело берутся «профессионалы», шансов дойти до людей у денег практически нет.
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13.01.2022 10:03 Відповісти
Офшори це "оптимізація податків" - це сказав президент Рошену в одному з інтерв'ю. Так що не треба лити воду на законну схему, якою користується сам гетьман України ))
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13.01.2022 10:03 Відповісти
Почему сразу "гетьман"? Зеленский от Коломойского 40 млн долларов получил на офшор и молчит в тряпочку, вроде как и не надо налоги платить. Арахамия же сказап: Такое время, у всех были офшоры, у каждой бабушки. Осталось приобретение квартир по заниженной цене проверить с 1995 года, как они уже объявили.
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13.01.2022 10:09 Відповісти
Так у бабушек и будут проверять, не у себя же.
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13.01.2022 11:27 Відповісти
Брехун!!! 😂 Посилання дай! І ще цікав, хто і кли тебе з бану випустив? Чи ти перелогінився? 🤔
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13.01.2022 10:22 Відповісти
Тримай, та не кукарікай так голосно

https://www.epravda.com.ua/news/2017/11/7/630910/

Я трохи помилився: це був не президент, а бізнес-партнер Avellum Partners, яка працювала з "рошен". Але шо це змінює? Це все ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКІВ з будь-якого боку.

Давай я тобі покажу конкретну фразу про це:

>>> Також, за словами юриста, ця структура у випадку продажу компанії не передбачає сплати податків на території України.

Більш того, вся ця схема передбачає менші податки, ніж в Україні. Це знають геть усі, але не ти
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13.01.2022 10:40 Відповісти
"- А може то і не вовк?
- А що то ходило? Таке сиве і мале, в хвостик, як шило?"
Чоловіче, тебе банять за брехню! На Цензорі не можна брехати, матюкатися і ображати інших. 😊 Ще раз: дай посилання на те, що саме Порошенко казав те, що ти йому приписуєш. По інші твої фантазії навіть не говорю. Бо ти вже забрехався, видавши власну фантазію за доконаний факт. 😂
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13.01.2022 10:50 Відповісти
Наведення прямих посилань це образа? Мда, з такими "патріотами" ми ще довго не переможемо ))
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13.01.2022 11:10 Відповісти
Прямих посилань? 🤔 А де тут Порошенко?
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13.01.2022 11:40 Відповісти
А хто взагалі говорив про порошенко? Президент "рошену" це зовсім не порошенко. Ти цього не знаєш? Хахахаха
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13.01.2022 11:44 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣 Що ж ти, фраєр, дав у зад?
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13.01.2022 11:46 Відповісти
Приведу мою цитату про порошенка, не балаболь.
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13.01.2022 11:49 Відповісти
То у тебе розпорядок такий? 5-та ранку і довбодятли!? 😂 Не думав, що у Німеччині зараз 5-та ранку. 😁 Ч'їх будєшь, казах?
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13.01.2022 11:55 Відповісти
А що ти взагалі можеш думати, коли невзмозі перевірити мою фразу про оптимізацію податків і про "рошен" Весь інтернет забитий посиланнями.
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13.01.2022 11:58 Відповісти
Кіко вас, казахів тут на гілці? 😲 І чому під різними прапорами? 😂 Тепер щодо оптимізації податків. Ти уважно прочитай незалежні джерела. 😊 Мене кацапський сегмент інтернету не цікавить. Тй, яким ваша методичка забита. 😊 І бачу, тебе вже банити почали? 😁 Не зли модера. 😊Перестань брехати!
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13.01.2022 12:05 Відповісти
Прямі посилання - URL. Ти з комп'ютером давно? Не володієш термілогією.
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13.01.2022 11:45 Відповісти
Я добре знаю, що метод тролів у випадку, коли їх ловлять на брехні - клеїти дурня, або грати вар'ята! 😂 Що таке пряме посилання, я знаю так сам, як і ти. Я тебе спитав не це. Я спитав, де у цьому посиланні пряма мова самого Порошенка. У тебе так само погано з розумінням української мови, як і з прапором? 🤔
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13.01.2022 11:52 Відповісти
Ось тобі ще про оптимізацію податків:

https://www.dw.com/uk/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B8/a-41252198

Факт залишаєтьс фактом: офшорна компанія сплачує МЕНШЕ податків. І Петро Алексеєвіч зробив це. І "Рошен" сплачував менше податків, тому що він в офшорі. Це не оптимізація податків, нє?
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13.01.2022 10:46 Відповісти
А тепер про податки. Ти - патологічний брехун. Бо чудово знаєш, скільки податків у держб'юджет заплатили фірми Порошенка, в тому числі і "Рошен". Це не єтажмницеб і інформація у відкритому доступі. 😊А для контрасту можеш порівняти, скільки податків заплатили фірми Зєлєнского. І навіть типу твого президента колишнього Трампа. 😁 Звичайно ж, ти можеш це дізнатися з нейтральних джерел. Але ти цінуєш одне джерел - зелену методичку. Розумію, робота така. Правда не годує. 🤔 Яке ти брехло птішне! 😂
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13.01.2022 11:45 Відповісти
Не корректное сравнение. Денежные портфели разного объема.
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13.01.2022 12:24 Відповісти
Та ти що? 😲 А тоді давай у процентному співвідношенні. Погодься, це буде коректно. 😊
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13.01.2022 12:34 Відповісти
Может приведешь пример с датой и желательно видео? От шморкли такое слышал, это да. Типа вы 73% лохи и не понимаете, 95 квартал это же другое.
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13.01.2022 11:26 Відповісти
Хмельницкий такой же аферист, как и все, дай ему волю, он весь печерский район застроит своими домами-уродами, благо, что уже выкупил десятки гектаров земли промпредприятий.
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13.01.2022 10:02 Відповісти
Главное - Татарова за махинации с застройщиками не посадить. Друзьям - все, врагам закон.
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13.01.2022 10:11 Відповісти
у нас не страна а колония запад при помощи наших алигархов выводит все средства в европу там и делятся с кем нужно.
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13.01.2022 10:13 Відповісти
Инвесторов и так немного а теперь станет еще меньше, кому охота попадать в такое.
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13.01.2022 10:26 Відповісти
Ви ПОРОХОБОТИ вже надоїли... Все вам не те... І всюди "зельона влада" щось не те робить...
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13.01.2022 10:35 Відповісти
ЗЕ влада, це перемога простого народу! Тільки з обранням по-справжньому народної влади, почали реально боротися з олігархами! І тільки тупі порохоботи цього не помічають!
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13.01.2022 10:52 Відповісти
Зря Иванов с Хмельницким туда влезли. И деньги заморожены, и эта зеленая тупорылая падаль теперь все мозги вынесет.
В этой стране нельзя связываться с государством.
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13.01.2022 10:42 Відповісти
Бл.дский цирк тут как тут! Передаем за проезд!
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13.01.2022 10:50 Відповісти
Я в этом и не сомневался. А откуда по вашему у дебилов и тупиц ,миллиарды ? )) Просто это сборище уголовников поделило безхозное после совка
между своими подельниками и родственниками и стали олигархами. Вот это и есть правда про их достижения. А непосильный труд и прочая лобода - это же сказки для совсем уже наивных.
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13.01.2022 10:54 Відповісти
Було б непогано перевірити статки і теперішніх і попередніх службовців фонду держмайна,бо в Україні АБСОЛЮТНО ВСЕ приватизовано по заниженій вартості.
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13.01.2022 10:57 Відповісти
У світлі останніх подій першою думкою було: "А коли це Порох встиг Большивика прикупити?".
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13.01.2022 11:24 Відповісти
https://www.google.com/maps/dir/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA+%D0%9D%D0%9F%D0%9F+%D0%9F%D0%B0%D0%BE,+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8,+49%2F2,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,+03680/@50.4527444,30.434465,16.5z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40d4cf4ee15a4505:0x764931d2170146fe!2m2!1d30.5234!2d50.4501!1m5!1m1!1s0x40d4cc3a7fc7a831:0xc950199f23c71966!2m2!1d30.4410629!2d50.4527435!3e0 https://www.google.com/maps/dir/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA+%D0%9D%D0%9F%D0%9F+%D0%9F%D0%B0%D0%BE,+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8,+49%2F2,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,+03680/@50.4527444,30.434465,16.5z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40d4cf4ee15a4505:0x764931d2170146fe!2m2!1d30.5234!2d50.4501!1m5!1m1!1s0x40d4cc3a7fc7a831:0xc950199f23c71966!2m2!1d30.4410629!2d50.4527435!3e0

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13.01.2022 11:35 Відповісти
 
 