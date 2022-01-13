Суд заарештував 100% акцій заводу "Більшовик" через підозру щодо заниження вартості під час його приватизації, - ДБР

Державне бюро розслідувань розслідує кримінальне провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації Першого київського машинобудівного заводу 27 жовтня 2021 року (до 2018 року завод "Більшовик").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Це завдало економічних збитків державним інтересам", - йдеться у повідомленні.

Експертизою встановлено, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки.

Крім того, зазначається, що 11 січня 2022 року слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення, наклав арешт на 100 % статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження вказаного речового доказу.

"Досудове розслідування триває. Кримінальне провадження розпочато з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України", - інформують в ДБР.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.