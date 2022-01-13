Суд заарештував 100% акцій заводу "Більшовик" через підозру щодо заниження вартості під час його приватизації, - ДБР
Державне бюро розслідувань розслідує кримінальне провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації Першого київського машинобудівного заводу 27 жовтня 2021 року (до 2018 року завод "Більшовик").
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Це завдало економічних збитків державним інтересам", - йдеться у повідомленні.
Експертизою встановлено, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки.
Крім того, зазначається, що 11 січня 2022 року слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення, наклав арешт на 100 % статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження вказаного речового доказу.
"Досудове розслідування триває. Кримінальне провадження розпочато з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України", - інформують в ДБР.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Будь ласка, зачекайте...
старі савецькі станки не імеєщіє аналагав це унікальне обладнання ?
і так щоб та земля була реально дорогою на ній мало бути чисте поле, а так доведеться ще і хлам з території вивозити.
https://www.epravda.com.ua/news/2017/11/7/630910/
Я трохи помилився: це був не президент, а бізнес-партнер Avellum Partners, яка працювала з "рошен". Але шо це змінює? Це все ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКІВ з будь-якого боку.
Давай я тобі покажу конкретну фразу про це:
>>> Також, за словами юриста, ця структура у випадку продажу компанії не передбачає сплати податків на території України.
Більш того, вся ця схема передбачає менші податки, ніж в Україні. Це знають геть усі, але не ти
- А що то ходило? Таке сиве і мале, в хвостик, як шило?"
Чоловіче, тебе банять за брехню! На Цензорі не можна брехати, матюкатися і ображати інших. 😊 Ще раз: дай посилання на те, що саме Порошенко казав те, що ти йому приписуєш. По інші твої фантазії навіть не говорю. Бо ти вже забрехався, видавши власну фантазію за доконаний факт. 😂
https://www.dw.com/uk/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B8/a-41252198
Факт залишаєтьс фактом: офшорна компанія сплачує МЕНШЕ податків. І Петро Алексеєвіч зробив це. І "Рошен" сплачував менше податків, тому що він в офшорі. Це не оптимізація податків, нє?
В этой стране нельзя связываться с государством.
между своими подельниками и родственниками и стали олигархами. Вот это и есть правда про их достижения. А непосильный труд и прочая лобода - это же сказки для совсем уже наивных.