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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Велика Британія (5331) МЗС (4020) НАТО (6205) росія (63552) Трасс Елізабет (172)

Наступні кроки після зустрічі НАТО-Росія матимуть критичне значення для безпеки в Європі, - глава МЗС Британії Трасс

Наступні кроки після зустрічі НАТО-Росія матимуть критичне значення для безпеки в Європі, - глава МЗС Британії Трасс

Подальші кроки після переговорів у рамках засідання Ради НАТО-Росія матимуть ключове значення для миру і безпеки в Європі.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, коментуючи результати засідання Ради НАТО-Росія, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, Британія та союзники дали зрозуміти Росії, що нарощування військової присутності на кордоні України та в окупованому Криму є неприйнятним.

Трасс наголосила, що її країна засуджує агресію і дестабілізаційну діяльність Росії.

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"Подальше військове вторгнення в Україну було б серйозною стратегічною помилкою та завдало б економіці Росії тяжких збитків, включно зі скоординованими санкціями. Затяжний конфлікт призведе до втрати життів і нашкодить громадам з обох сторін. Це реальність збройного конфлікту, як ми бачили раніше", - сказала глава британського МЗС.

Трасс зазначила, що Росія порушує зобов’язання своїми нещодавніми діями на кордонах України та в тимчасово окупованому Криму. Вона нагадала, що Велика Британія та союзники солідарні в підтримці суверенітету та територіальної цілісності України і протистоять загрозливій поведінці Кремля.

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"Наступні кроки матимуть критичне значення для миру та безпеки в Європі. Єдиний шлях уперед – деескалація з боку Росії та її участь у змістовних дискусіях", – підсумувала очільниця МЗС Британії.

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не поддавайтесь на шантаж страны гопников безпридельщиков! иначе сдадите раз свои позиции и УКРАИНУ с вас не слезут...будут давить и давить снова выдумывая под себя новые и новые требования от евросоюза! хватит сопли распускать уже и трепещать нато и всему евросоюзу перед гопотой кремлёвской, покажите что вы мощ,,что вы сильны ,вас много, вы богаты, вы технологичны, один за всех и все за одного! остановите пока не поздно ещё ********, иначе будет всем горе от сявоты рассейской....((
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13.01.2022 10:11 Відповісти
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13.01.2022 10:17 Відповісти
Коли злили всю Чехію весною 39го, то вся індутсрія і персонал Чехії почав працювати на фюрера. Непоганий джек-пот був. Танчики Pz38t, самоходки на їх базі (Hetzer) , артилерія (чудові 240мм гаубиці для штурму фортець а-ля Севастополь чи обстрілу Ленінграду), всіляка стрілецька зброя і інші ніштяки ,які чудово вбивали потім французів, поляків, британців і братні народи серусеру. Проводжу якби паралель
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13.01.2022 10:33 Відповісти
Выразили озабоченность(модный стиль 21 века.)
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13.01.2022 10:38 Відповісти
Глобально, на безопасность в Европе будет иметь олимпиада в Китае!
***** поедет договариваться с комуняками и индусами.
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13.01.2022 11:19 Відповісти
"Прозріли"? А ще з 2007 року "дзвіночок" був! Вже тоді по "сусалам" треба було давати, не було б агресії в Грузію і Україну.
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13.01.2022 11:37 Відповісти
 
 