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Данілов (1259) Зеленський (22389) РНБО (2242)

"Якщо ви вважаєте, що Зеленський сказав, і всі вишикувалися в ряд - це не так", - Данілов

Президент Володимир Зеленський як голова РНБО не може використовувати реєстр олігархів як політичний інструмент.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Це неможливо, тому що є 22 члени Ради національної безпеки і оборони і кожен зі своєю думкою, кожен зі своїм життєвим досвідом. Якщо ви вважаєте, що Володимир Олександрович сказав, і всі вишикувалися в ряд – це не так", - сказав він.

За словами секретаря РНБО, кожен має право сказати свою думку. 

"Володимир Олександрович головний, це так, адже він підписує укази. Але дискусія на РНБО триває, це колегіальний орган", - додав Данілов.

Також читайте: План Путіна щодо України доволі простий - він хоче знищити нас як державу і реконструювати радянську імперію, - Данілов

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Топ коментарі
+22


1. Забути про термін велике крадівництво (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути).
2. Забути про збагачення владної еліти.
3. Забути прізвище Єрмак.
4. Зеленський - всенародний лідер, тому критика або невинно-нейтральна, або ніяка.
5. Вагнерівці, офшорний скандал, Коломойський, антимонопольний комітет, конституційний суд - цих тем не існує.
6. Категоричне табу на колишніх слуг, які відкололися від зе-команди.
7. Обов'язкова присутність спікерів Слуг Народу в кожній груповій програмі.
8. Для російської мови - сприяння і лояльність.
9. Віднині патріотична риторика - це услишать Донбас (дослівно).
10. Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.
11. Позиція щодо Росії: Путін ворог, але рускій народ - братній.
12. Систематичне мочилово політичних опонентів (у першу чергу П'ятий і Ахметов). Стосовно ОПЗЖ - хай будуть.
13. Усі тезові меседжі узгоджувати з куратором.
14. Розворот риторики здійснювати плавно й нерізко, аби не було явно помітно (про це подбають "праффесіонали")", - написав Дроздов.
Джерело:
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13.01.2022 10:23
+20
Я так понимаю, что начались темники по отмыванию светлого образа преЗЕдента, так как авторитаризм начинает лезть со всех щелей...
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13.01.2022 10:18
+19
Ага.

То ж розказав би, як РНБО вводило персональні санкції навіть не переглянувши списки.

Прийшли, одностайно як в КПСС проголосували за списки, що принесли з ОПЗЄ, а потім виявилося, що списки не відповідають дійсності.
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13.01.2022 10:16
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Всіми їм глибоко плювати на інтереси Україну та народу. Плювати і на незаконне збагачення нуворишів. Єдине що їм потрібно- подовше протриматися при владі і побільше награбувати наших грошей.
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13.01.2022 10:15 Відповісти
Ты долбодятел!!!! Конченый Василь!
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13.01.2022 10:43 Відповісти
а что Воа Зеленский еще и разговаривать умеет ?????????? ??????
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13.01.2022 11:25 Відповісти
Все артисты и клоуны умеют!
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13.01.2022 11:52 Відповісти
"..."Якщо ви вважаєте, що Зеленський сказав, і всі вишикувалися в ряд - це не так"..." ... вони стають поодинці в колінноліктеву позицію. А це різні речі
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13.01.2022 10:15 Відповісти
Як поверне шия... А буде так, як скаже Єрмак, чи Коломойський... Бо ЗЕ - нуль без палички - маріонетка!
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13.01.2022 10:54 Відповісти
Если бы исполнялось все,что бредит зеленский,Украина уже бы видела единорогов на улицах городов.
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13.01.2022 10:15 Відповісти
Рожевих слонів і бегемотів що танцюють під Там-Там.
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13.01.2022 10:28 Відповісти
А мамка итвоя о чем думала , когда тебя с папкой замутили? Или тоже бредили?
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13.01.2022 10:44 Відповісти
Если уже нелоха и тебя недоразвитого бота зедебильного замутили,то простительно да же бомжам.
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13.01.2022 12:26 Відповісти
Главное ,что не так как тебя,по пьяни и через задний проход,нежеланный для всех ты наш элемент
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13.01.2022 15:06 Відповісти
Ага.

То ж розказав би, як РНБО вводило персональні санкції навіть не переглянувши списки.

Прийшли, одностайно як в КПСС проголосували за списки, що принесли з ОПЗЄ, а потім виявилося, що списки не відповідають дійсності.
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13.01.2022 10:16 Відповісти
Я так понимаю, что начались темники по отмыванию светлого образа преЗЕдента, так как авторитаризм начинает лезть со всех щелей...
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13.01.2022 10:18 Відповісти
Да они уже с 2019 года старательно превращают куколку в бабочку.)
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13.01.2022 10:43 Відповісти
Но стадия гусеницы не заканчивается...
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13.01.2022 10:45 Відповісти
Похоже можно только на глиста расчитывать,максимум
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14.01.2022 00:41 Відповісти
Из ушей дерьмо у тебя полезло!!!!
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13.01.2022 10:45 Відповісти
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13.01.2022 10:46 Відповісти
Не треба брехать.
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13.01.2022 10:23 Відповісти


1. Забути про термін велике крадівництво (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути).
2. Забути про збагачення владної еліти.
3. Забути прізвище Єрмак.
4. Зеленський - всенародний лідер, тому критика або невинно-нейтральна, або ніяка.
5. Вагнерівці, офшорний скандал, Коломойський, антимонопольний комітет, конституційний суд - цих тем не існує.
6. Категоричне табу на колишніх слуг, які відкололися від зе-команди.
7. Обов'язкова присутність спікерів Слуг Народу в кожній груповій програмі.
8. Для російської мови - сприяння і лояльність.
9. Віднині патріотична риторика - це услишать Донбас (дослівно).
10. Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.
11. Позиція щодо Росії: Путін ворог, але рускій народ - братній.
12. Систематичне мочилово політичних опонентів (у першу чергу П'ятий і Ахметов). Стосовно ОПЗЖ - хай будуть.
13. Усі тезові меседжі узгоджувати з куратором.
14. Розворот риторики здійснювати плавно й нерізко, аби не було явно помітно (про це подбають "праффесіонали")", - написав Дроздов.
Джерело:
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13.01.2022 10:23 Відповісти
Остап Дроздов не подвёл западенцев - кроет правду- матку по Зе слуг

«Як вони кажуть, «западенскої» української риторики не має бути в телевізорі. Прикриваючись ідеями «зшивання чогось-там з чимось», насправді узято курс на знищення будь-яких проявів гостро-українського ТБ. І заміни його на лагідно-малоросійське. І назвуть це "українським", як колись більшовики малювали нас дружелюбними котами леопольдами в шароварчиках.
Зі знанням справи повідомляю, що процес блокування всього категорично-українського курують ті самі «медіа-менеджери», які недавно створювали холдинг для Медведчука і регіонала Столара.»

а у меня с темы кто-то скушал картинку « шоб стоял у кожний хаті» с автоматом . Вот такую идеологическую картинку скушали и найти не могу
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13.01.2022 12:19 Відповісти
а от народ, котрий вибирає президента, думає, що саме так там все...
він наказав і всі виконують беззаперечно
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13.01.2022 10:24 Відповісти
Звичайно, не так. У ряд вистроюються, коли Єрмак скаже. 😊А коли скаже Зєлєнскій, то реакція різна - хтось смієтеся, хтось пальцем біля скроні крутить. 😊
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13.01.2022 10:25 Відповісти
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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13.01.2022 10:26 Відповісти
Харе сцать на зебилов ,бандюга
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13.01.2022 10:27 Відповісти
Да всем пох на этого торчка.
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13.01.2022 10:27 Відповісти
Торчок у тебя в штанах, дятел!
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13.01.2022 11:01 Відповісти
Завидуешь?
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13.01.2022 12:13 Відповісти
Ні… ви встаєте на коліна та лижете йому дупу…
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13.01.2022 10:27 Відповісти
Ляня - ты что ОНАН? или извращенец?
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13.01.2022 11:02 Відповісти
Зоофілія - це до любителів бєніної макаки...
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13.01.2022 11:35 Відповісти
онан это фишка зедебилов. Можешь у жирного спросить.
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13.01.2022 12:27 Відповісти
да мы так и не считаем . мы знаем что он дурачек и его ни кто не слушает
а вот если сказал Беня или Ермак тогда да . все ( включая и Зелю ) выстраиваются в ряд
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13.01.2022 10:30 Відповісти
Данилов знает, что Зеля не умеет считать проценты? Данилов про инфляцию знает?
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13.01.2022 10:31 Відповісти
Хронологія подій ставить все на своє місце , - Просто прослідкувати що сталось і куди задвинули тіх людей в яких була інша Думка.
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13.01.2022 10:31 Відповісти
Головний критерій набору кадрів у зелену команду - особиста лояльність до Зеленського. (с) О.Арестович.
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13.01.2022 10:34 Відповісти
Данілов чудово розуміє хто насправді рулить всім цим зеленим шоблом - це беня каломойша , а не якийсь там самодовольний злобний карлик 😠, для якого головне нюхнути і забутися 🙁
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13.01.2022 10:37 Відповісти
Верю Вашему опыту и мудрости Пан Данилов!
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13.01.2022 10:42 Відповісти
Ну ты и баран ,нашёл мудрого лугандонца Данилова
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13.01.2022 11:04 Відповісти
Баран был папка твой!!!! Еще и анальный!!!
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13.01.2022 11:08 Відповісти
Страшно извиняюсь,но вопрос напрашивается сам...кто ж тогда ваша мамка?)
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13.01.2022 11:41 Відповісти
как отличить человека от зедебила? Если пишет про анал и ж-пу ,значит 100% зебелоид.
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13.01.2022 12:29 Відповісти
тебя и отличать не надо!! Дебил!!!!
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13.01.2022 12:43 Відповісти
Ты недоразвитый дальше продолжай писать про любимые темы.
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13.01.2022 12:58 Відповісти
ОООО Договорились!! Сам Долбо....**, в я недоразвитый!!Ты урод в ж..пе ноги!!!!
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13.01.2022 13:45 Відповісти
Вот, вот тема у зедебилов одна,ж-па. Зебелоид...Ты хотел ,что то написать?
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13.01.2022 14:30 Відповісти
Как так то, они не слушаются найвеличнишого? Рассрелять
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13.01.2022 10:46 Відповісти
а каким боком это чмо? как скажет ермак, так и будет.
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13.01.2022 10:51 Відповісти
очень плохо, что у нас в стране руководствуются не Законом, а своим мнением и "опытом"... читай,- кумовством, порукой, личной выгодой и т.д.

Друзьям - всё, врагам - закон
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13.01.2022 10:52 Відповісти
пишем - зассал.. да, на конце "л"
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13.01.2022 11:01 Відповісти
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13.01.2022 11:07 Відповісти
Оно не управляет страной. оно нюхает, бухает. отдыхает. Беня заправляет всем с Ермаком и купоны стрижет.
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13.01.2022 11:07 Відповісти
Бо Бене безпечно тільки в Україні,і можливо,відносно безпечно на московії.
Для Моссада він не цікавий.США та Ізраель для нього закриті.
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13.01.2022 11:47 Відповісти
Ну то давно зрозуміло що Моніка Зєлінскі -служанку Єрмака ніхто не сприймає всерйоз.
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13.01.2022 11:09 Відповісти
это потому, что добрая половина не знает, что такое "ряд"
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13.01.2022 11:18 Відповісти
Та понятно, шо командует каломой, а не его назначенец.
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13.01.2022 11:24 Відповісти
"Якщо ви вважаєте, що Володимир Олександрович сказав, і всі вишикувалися в ряд - це не так ".
Дійсно. Післе всі дивляться на Ермака. Як що він схвально хитнув головою - тільки тоді вишикуються..
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13.01.2022 11:44 Відповісти
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13.01.2022 11:50 Відповісти
Якщо ви вважаєте, що Зеленський сказав, і всі вишикувалися в ряд - це не так". Звичайно що не так Ясно що фашист )(уйло і бандит-аферист коломийша наказав ЗЕбілу - капітулянту щоб той сказав вам. Ось тоді ви всі зелені виродки стрункими рядами поспішайте виконати наказане-сказане цими продажними Юдами, щоб воно не було і навіть якщо це вороже для України.
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13.01.2022 13:27 Відповісти
 
 