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газ (10259) Європа (1563) росія (63552) Швеція (914)

Російська поведінка на європейському ринку спричинила зростання цін на енергоресурси, - міністр енергетики Швеції Фарманбар

Російська поведінка на європейському ринку спричинила зростання цін на енергоресурси, - міністр енергетики Швеції Фарманбар

Дії Росії на європейському енергетичному ринку - одна з причин, через яку шведи зіткнулися із сильним зростанням цін на енергію.

Про це заявив міністр енергетики Швеції Хашаяр Фарманбар,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Шведські споживачі не повинні настільки страждати через, серед іншого, російську поведінку на європейському ринку енергетики", - цитує в середу міністра агентство Bloomberg.

У повідомленні зазначається, що, на думку міністра, підхід Росії до постачання газу до Європи цієї зими став серйозним фактором, який вплинув на ціни на енергоресурси у грудні 2021 року.

Агентство зазначає, що влада Швеції виділила $664 млн на допомогу шведам, які зіткнулися з підвищенням цін на енергію. На таких заходах наполягала шведська опозиція. Крім того, раніше подібні кроки зробили в Норвегії.

Наприкінці минулого року в ЄС активно закликали Росію нарощувати постачання газу, щоб сприяти зниженню цін на цей енергоресурс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готова збільшувати постачання газу до Європи за умови укладання довгострокових контрактів, - Новак

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Топ коментарі
+6
От мудрєци і дбальщики про екологію. Закривають АЕС, відмовляються від ТЕС на вугіллі і дивуються що ціна на газ росте, а паРашенці не зівають і трішки стрижуть багату Європу.
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13.01.2022 10:27
+5
последняя строчка зачет
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13.01.2022 10:15
+2
Українські ціни зростають через підвищення цін на енергоносії, напевно, теж?
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13.01.2022 10:16
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13.01.2022 10:15 Відповісти
От мудрєци і дбальщики про екологію. Закривають АЕС, відмовляються від ТЕС на вугіллі і дивуються що ціна на газ росте, а паРашенці не зівають і трішки стрижуть багату Європу.
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13.01.2022 10:27 Відповісти
Українські ціни зростають через підвищення цін на енергоносії, напевно, теж?
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13.01.2022 10:16 Відповісти
та та, тут всі зебіли і вміють загуглити.

Інфляція:
Франція - 1.5%
Хорватія - 2%
Чехія - 2.8%
Танзанія - 3.6%
Гондурас - 4.7%
Україна - 9.5%
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13.01.2022 10:59 Відповісти
Так хто вам заваджає? Піzдуни шведські- у вас свій власний газ, от ви і тішитесь що можна всіх обдерти разом з ******!
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13.01.2022 10:18 Відповісти
Понять и простить, выразить озабоченность, обеспокоенность и т.д. и т.п. 😁
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13.01.2022 10:26 Відповісти
Слаба на голову. Шведи - це нація якихось пухнастих зайчиків, що живуть ілюзіями. Що значить два століття з лишнім нейтралітету. Купуй газ у Норвегії, купуй газ в Америки, переходь на атомну енергетику, але не звинувачуй Росію в енергетичній кризі. Якщо ти досі не спромоглася розробити стратегію енергетичної незалежності власної країни, то **** ти робиш на цій посаді? Вони досі не розуміють з ким мають справу, вони викликають огиду врешті решт. Карл 12 перевертається в гробу від таких потомків.
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13.01.2022 10:33 Відповісти
Гарячі шведські керівники аж тепер про щось здогадалися? 🤔 Пізно до них здорожчання дійло. Хоча в даному випадку це я заздрю. У людей таки були і запаси, і за старими цінами.
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13.01.2022 10:36 Відповісти
На спотовом рынке газа в Европе бабло косили почему то норвежцы и американцы,РАБссия осталась с голым Дуплом...
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13.01.2022 10:40 Відповісти
Наконец-то разгадка, кто манипулирует ценой на споте: норвежцы и американцы.
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13.01.2022 11:00 Відповісти
Та не,Быдло Мавзолейное бараны всегда впереди на дохлой лошади
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13.01.2022 11:06 Відповісти
Но ведь норвежцам и американцам выгодно поддерживать высокую цену. Так?
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13.01.2022 11:11 Відповісти
Та тышо, а кто же это сделал, не фрау Риббентроп ли часом
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13.01.2022 10:46 Відповісти
Миллер закрутил вентиль и ждал долгосрочных конктрактов,а их никто не предложил,только Венгрия 4 ярда кубиков заказала у ГрязьПрома...не густо... на румынской мове это означает Пролетеску шо фанера над Вашингьтоном...
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13.01.2022 10:49 Відповісти
Кушайтн не обляпайтесь расейский газок. Вы сами на него подсели, а вас ведь предупреждали, что газ из кацапии это оружие и троянский конь
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13.01.2022 10:54 Відповісти
Газовый шантаж Гопников Мавзолея пльохо закончился по факту,в Европе зима оказалась теплой как я и говорил в ноябре... а сейчас по факту зима закончилась...,а танкеры с СПГ закончат развал ГрязьПрома окончательно...
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13.01.2022 10:55 Відповісти
Правда. . Зима теплая, ветер есть, танкеры пришли. Газ стал дешевый. Сегодня по 850$. Нужно брать.

Интересно, по чем газ будет у потребителя в Украине, если спот 850$ + доставка + прибыль прослоек ?
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13.01.2022 11:07 Відповісти
Я так понял шо в Европе "месные" конторы накручивают цены на газ.
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13.01.2022 10:58 Відповісти
Три ведущие норвежские компании Eqinor,GASOOK и Statoil ASA,нарастили добычу газа в сутки почти 600 млн кубиков,Европе нужно 450-500 кубиков...

Всего разведанные газовые запасы Норвегии оцениваются в 47,7 триллионов кубических...
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13.01.2022 11:04 Відповісти
https://www.npd.no/en/facts/publications/reports2/the-shelf/the-shelf-in-2018/2-increasing-oil-and-gas-production-in-the-next-five-year-period/

Figure 2-4
Historical and forecast production 2010 - 2030

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13.01.2022 11:30 Відповісти
Норвегия сама предсказывает сокращение добычи газа.
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13.01.2022 11:34 Відповісти
у рашки всего 2% мирового ВВП. Когда она развалится, никто этого и не заметит. Тут об этом много раз писали. А тут какой то газпром мировые цены взвинтил. Бред. Рашка наоборот может цены обрушить, что бы добыча сланцевого газа стала не рентабельной. Это она может, если за копейки начнёт его продавать.
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13.01.2022 11:18 Відповісти
Россия своим трубным газом не может сильно влиять на мировую цену газа даже на понижение. Объем поставок слишком мал.

Россия только может попытаться конкурировать с ЖГ в Европе на понижение.
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13.01.2022 11:50 Відповісти
Вопрос: почему рыночек не порешал?
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13.01.2022 12:00 Відповісти
 
 