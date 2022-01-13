Російська поведінка на європейському ринку спричинила зростання цін на енергоресурси, - міністр енергетики Швеції Фарманбар

Дії Росії на європейському енергетичному ринку - одна з причин, через яку шведи зіткнулися із сильним зростанням цін на енергію.

Про це заявив міністр енергетики Швеції Хашаяр Фарманбар,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Шведські споживачі не повинні настільки страждати через, серед іншого, російську поведінку на європейському ринку енергетики", - цитує в середу міністра агентство Bloomberg.

У повідомленні зазначається, що, на думку міністра, підхід Росії до постачання газу до Європи цієї зими став серйозним фактором, який вплинув на ціни на енергоресурси у грудні 2021 року.

Агентство зазначає, що влада Швеції виділила $664 млн на допомогу шведам, які зіткнулися з підвищенням цін на енергію. На таких заходах наполягала шведська опозиція. Крім того, раніше подібні кроки зробили в Норвегії.

Наприкінці минулого року в ЄС активно закликали Росію нарощувати постачання газу, щоб сприяти зниженню цін на цей енергоресурс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готова збільшувати постачання газу до Європи за умови укладання довгострокових контрактів, - Новак