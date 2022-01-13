Російська поведінка на європейському ринку спричинила зростання цін на енергоресурси, - міністр енергетики Швеції Фарманбар
Дії Росії на європейському енергетичному ринку - одна з причин, через яку шведи зіткнулися із сильним зростанням цін на енергію.
Про це заявив міністр енергетики Швеції Хашаяр Фарманбар,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Шведські споживачі не повинні настільки страждати через, серед іншого, російську поведінку на європейському ринку енергетики", - цитує в середу міністра агентство Bloomberg.
У повідомленні зазначається, що, на думку міністра, підхід Росії до постачання газу до Європи цієї зими став серйозним фактором, який вплинув на ціни на енергоресурси у грудні 2021 року.
Агентство зазначає, що влада Швеції виділила $664 млн на допомогу шведам, які зіткнулися з підвищенням цін на енергію. На таких заходах наполягала шведська опозиція. Крім того, раніше подібні кроки зробили в Норвегії.
Наприкінці минулого року в ЄС активно закликали Росію нарощувати постачання газу, щоб сприяти зниженню цін на цей енергоресурс.
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