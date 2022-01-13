Росія не взяла на себе зобов'язань щодо деескалації на кордоні з Україною, - представниця США на перемовинах Шерман
Росія не взяла на себе зобов'язань щодо деескалації на українському кордоні після двох раундів дипломатичних переговорів, що відбулися цього тижня.
Про це заявила в середу заступниця держсекретаря США Венді Шерман, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
США визнали, що досі не зрозуміло, чи має Москва намір використовувати переговори як привід, аби заявити, що дипломатія не спрацювала.
Шерман сказала журналістам, що зустріч у форматі Ради Росія – НАТО в середу закінчилася "тверезим закликом союзників з НАТО до Росії" відповісти на можливості, які пропонує міжнародна спільнота для деескалації ситуації на кордоні з Україною, і обрати шлях дипломатії.
За її словами, США та їхні західні союзники поки що не знають, яку мету переслідує президент Росії Володимир Путін.
У своїх заявах російські офіційні особи припустили, що Москва може вдатися до воєнних дій, якщо політичні зусилля не увінчаються успіхом. Це попередження пролунало через день після того, як військові РФ провели навчання з бойовою стрільбою біля кордону.
"Коли сьогодні вранці повідомляють про навчання з бойовою стрільбою, то що це? - сказала Шерман, - Ідеться про вторгнення? Ідеться про залякування? Це спроба підривної діяльності? Я не знаю. Але це не сприяє досягненню дипломатичних рішень".
"Жодних зобов'язань щодо деескалації (з боку РФ, - ред.) не було й немає, - зазначила вона й додала: - Не було й заяви, що цього не буде".
Шерман припустила, що росіяни самі не знають, як збираються діяти після дипломатичних переговорів зі США та НАТО.
Вона сказала, що, на її думку, Путін розмістив війська на кордоні України, аби "тиснути на Європу та США, чинити тиск на євроатлантичні амбіції, щоб... залякати, примусити і сказати: "У мене є палички-виручалочки, які я можу внести в цю дискусію".
Засідання Ради Росія-НАТО, що відбулося в середу, було другим із трьох запланованих на цей тиждень. Делегація США на чолі з Шерман зустрілася з росіянами в понеділок у Женеві, а ОБСЄ проведе засідання з РФ у четвер у Відні.
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Это выглядит со стороны таким образом: человек пишет нейтральное, обычно не заявляя ничего конкретного, и тут начинается полив дерьмом. Я же не говорю про упоротых, которые пытаются кого либо там восхвалять. Дошло уже до того что если человек просто критикует правительство теперешнее то его называют зебилом, не узнав даже за кого он голосовал и сразу дегенераты налетают плюсиками оскорбления закидают. И боже упаси, не то что упрекнуть, а даже не похвалить "правильного кандидата", по их мнению нельзя. Это же тупо, нельзя быть такими сектантами, во всем есть плюсы и минусы, и обстановка постоянно меняется.
а насчет партнера - верно, но с оговоркой.
партнер перестает им быть после того, как нарушает правила игры.
только наличие западных правил игры делает москву сильной.
разрушив правила москва теряет экономический фундамент своей военной силы.
возможность купить за деньги - это одно из правил игры.
эти правила действуют в границах стран которые эти правила принимают.
если все доллары и евро, которые накопила москва перестанут быть для москвы средством международного платежа, то останутся только те акривы, которыми располагает москва в своей юрисдикции.
а это - рубли.
т.о. все, что можно купить за рубли и будет ресурсом москвы, а это только те товары, коротые москва производит на своей территории.
В мене останнє запитання: - юридичні гарантії у геополітиці для росії- це взаємна штука, чи як писав про її договороздатність Бісмарк? Бо ж України вже ж були дані росією "залізні ГАРАНТІЇ" миру і недоторканості .... як за Будапештським меморандумом, так і за "Великим договором" про дружбу... Де вони ?
Росія готова дати юридичні гарантії на нерозширення? А які? Гарантії на ненапади на сусідні країни та повернення вже окупованих нею територій? А чим вона може (здатна) їх підкрипити ?
або
Як Леонід Плющ поставив совку діагноз "рашизм"
https://www.youtube.com/watch?v=EHK8njBfrl4&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
Є три варіанти: 1) Україна знищує РФ, 2) рф знищує Україну, 3) Взаємне знищення
(інші колишнi радянські республіки теж у цій грі)
Если бы сильные мира сего хотели, то раша давно сидела бы как мышь под веником. Ибо раша без Запада и США - это просто газовая колонка. Склад древесины и полезных ископаемых.
А даже если бы и взяла. В кацапляндии очень любят подтираться заключёнными договорами. Они гораздо мягче чем кора берёзы.
Це стосується і Шерман, і Борреля, і Блінкена і Столтенберга і того ж Байдена .... ніхто не знає, про що вони там домовилися за спиною України і без України а потім передають нам та погладжують. Маємо опиратися лише на свою Націю, на свою Армію, на свою господарку. Всім на нас насрати. Думаю, що цього разу Україну здали конкретно по домовленості не лише з європейцями і Америкою але й і насамперед - з обдолбаними продажними клоунами з Банкової...
Ганьба.
разрушить все опоры и пролеты.
это существенно ослабит и деморализует козлин.