ЄС має намір взяти участь у перемовинах з РФ. Які б не були розбіжності, ми повинні говорити, - Боррель
Росія намагається розколоти Захід та домовитися в українському питанні зі США та НАТО в обхід Євросоюзу.
Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель в інтерв'ю газеті Ouest-France, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Але у мене є впевненість, що Сполучені Штати не гратимуть у цю гру. Американський держсекретар Ентоні Блінкен мені дуже ясно сказав, що нічого не обговорюватиметься або погоджуватиметься без участі європейців. Якщо будуть переговори, ми візьмемо в них участь", - заявив голова дипломатії ЄС.
За його словами, Росія хоче відновити ту архітектуру європейської безпеки, яка була після Гельсінських угод 1975 року.
"Але світ уже не той, що був у радянську еру. Москва ставить попередні умови. Неприйнятно, коли вам заявляють: "От мої умови, і якщо ви не згодні, у нас є солдати на українському кордоні...", - упевнений Боррель.
При цьому він сказав: "Які б не були наші розбіжності, ми повинні говорити. За це дипломатам платять зарплату!"
Будь ласка, зачекайте...
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-05-29-4.htm
Никаких сепаратных действий!
Полный революционный порядок в стране!
Война кулакам!
Сим и только сим, товарищи рабочие и голодающие крестьяне, вы победите голод и пойдете к другим победам по пути к социализму.
Все другие пути ведут к усилению голода и гибели Революции.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Вл. Ульянов (Ленин).
Народные комиссары: Цюрупа. Луначарский. Чичерин.
Шляпников. Петровский. Ландер. Винокуров. Гуковский.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
В. Бонч-Бруевич.
Секретарь Совета Н. Горбуно
Борель, треба робити висновки: з ********* ні про що розмовляти
Ух ты, а я то думала, что дипломатам (как, впрочем, и иным работникам) платят за достижение желаемого результата работы, а оказывается, дипломатам платят просто за киздеж.
"Но мир уже не тот, что был в советскую эру. Москва ставит предварительные условия. Неприемлемо, когда вам заявляют: "Вот мои условия, и если вы не согласны, у нас есть солдаты на украинской границе...", - уверен Боррель. Источник:
а тут американці одним кроком все переграли.
І що тепер?
Зверніть увагу, як Борель заметушився, що типу без ЄС переговори ведуть…😏