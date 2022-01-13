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Новини Війна
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НАТО (6205) перемовини (2715) росія (63556) США (20973) Боррель Жозеп (1074)

ЄС має намір взяти участь у перемовинах з РФ. Які б не були розбіжності, ми повинні говорити, - Боррель

ЄС має намір взяти участь у перемовинах з РФ. Які б не були розбіжності, ми повинні говорити, - Боррель

Росія намагається розколоти Захід та домовитися в українському питанні зі США та НАТО в обхід Євросоюзу.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель в інтерв'ю газеті Ouest-France, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Але у мене є впевненість, що Сполучені Штати не гратимуть у цю гру. Американський держсекретар Ентоні Блінкен мені дуже ясно сказав, що нічого не обговорюватиметься або погоджуватиметься без участі європейців. Якщо будуть переговори, ми візьмемо в них участь", - заявив голова дипломатії ЄС.

За його словами, Росія хоче відновити ту архітектуру європейської безпеки, яка була після Гельсінських угод 1975 року.

"Але світ уже не той, що був у радянську еру. Москва ставить попередні умови. Неприйнятно, коли вам заявляють: "От мої умови, і якщо ви не згодні, у нас є солдати на українському кордоні...", - упевнений Боррель.

Читайте також: Цього тижня ЄС напрацює єдину позицію щодо діалогу з Росією стосовно безпеки в Європі, - Боррель

При цьому він сказав: "Які б не були наші розбіжності, ми повинні говорити. За це дипломатам платять зарплату!"

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Топ коментарі
+6
А може зразу по яйцях?))
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13.01.2022 10:40
+5
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13.01.2022 10:43
+5
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13.01.2022 11:38
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А може зразу по яйцях?))
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13.01.2022 10:40 Відповісти
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13.01.2022 10:43 Відповісти
Только так. А то опять эти озабоченные будут заглядывать в глаза *****.
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13.01.2022 11:12 Відповісти
Росіяни будуть морозитись поки свого не добьються . ну може і так , - говорити пока не замерзнуть на кордоні .Куда б вони не полізли , кругом Облом і розруха.
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13.01.2022 10:44 Відповісти
Ну це завжди так,не відразу ж бить в морду!
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13.01.2022 10:59 Відповісти
нехай почитає, це вже було в історії Європи

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-05-29-4.htm

Никаких сепаратных действий!

Полный революционный порядок в стране!

Война кулакам!

Сим и только сим, товарищи рабочие и голодающие крестьяне, вы победите голод и пойдете к другим победам по пути к социализму.

Все другие пути ведут к усилению голода и гибели Революции.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Вл. Ульянов (Ленин).
Народные комиссары: Цюрупа. Луначарский. Чичерин.
Шляпников. Петровский. Ландер. Винокуров. Гуковский.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
В. Бонч-Бруевич.
Секретарь Совета Н. Горбуно
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13.01.2022 11:00 Відповісти
ЄС та НАТО треба діяти рішуче. Не нахабно, як ...йло. А рішуче. І перше це заявити про свою участь у перемовинах у Мінську, та у будь-яких розмовах з рФ. Свідок повинен бути, і суддя. Незалежний. Бо "дипломати" ...йла починають вже .... матюкатись. А це треба фіксувати і доносити всьому світу. Україна - зацікавлена сторона. Тому надія на треті особи.
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13.01.2022 11:10 Відповісти
Ну почему он похож на Азарова ? Пахло европейское.
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13.01.2022 11:28 Відповісти
тю, та ви тільки те й робите
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13.01.2022 11:32 Відповісти
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13.01.2022 11:38 Відповісти
це отой кіт, котрий всих в ріт?
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13.01.2022 11:42 Відповісти
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13.01.2022 11:49 Відповісти
Спецпредставитель Евросоюза по международным делам Жозеп Боррель и российский Лавров. Гопник беседует с интеллигентом. Кто гопник, видно невооружённым взглядом...

Борель, треба робити висновки: з ********* ні про що розмовляти

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13.01.2022 11:39 Відповісти
"При этом он сказал: "Какие бы ни были наши разногласия, мы должны говорить. За это дипломатам платят зарплату!" Источник:

Ух ты, а я то думала, что дипломатам (как, впрочем, и иным работникам) платят за достижение желаемого результата работы, а оказывается, дипломатам платят просто за киздеж.
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13.01.2022 11:52 Відповісти
Головний ЛОХ Європейського союзу
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13.01.2022 11:52 Відповісти
Золотые слова!

"Но мир уже не тот, что был в советскую эру. Москва ставит предварительные условия. Неприемлемо, когда вам заявляют: "Вот мои условия, и если вы не согласны, у нас есть солдаты на украинской границе...", - уверен Боррель. Источник:
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13.01.2022 11:57 Відповісти
С больным нужно говорить.
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13.01.2022 12:07 Відповісти
Раша витратила не менше десятків мільярдів доларів на підкуп корумпованих європейських еліт, щоб ті нас в НАТО не пускали,
а тут американці одним кроком все переграли.
І що тепер?

Зверніть увагу, як Борель заметушився, що типу без ЄС переговори ведуть…😏
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13.01.2022 13:36 Відповісти
 
 