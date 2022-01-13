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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Німеччина (7088) росія (63556) Північний потік (2446) Ламбрехт (57)

Не потрібно пов'язувати "Північний потік - 2" з агресією РФ проти України, - глава Міноборони ФРН Ламбрехт

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт закликає не змішувати "Північний потік - 2" із конфліктом між Україною та РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу RBB, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не повинні втягувати (Північний потік-2. - Ред.) у цей конфлікт", - сказав він.

"Ми повинні вирішити цей конфлікт, і ми повинні вирішити його в переговорах – це можливість, яка у нас є на даний момент, і ми повинні використовувати її, а не прив’язуватись до проєктів, які не мають відношення до цього конфлікту", - додала Ламбрехт.

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Топ коментарі
+29
Немцам вообще рот бы не открывать, проститутки продажные
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13.01.2022 10:58
+24
Відмінність у тому що той потік будувався для того щоб можна було напасти на Україну не порушуючи угод з Європою,а німціпродажні тварини які допомогли ***** з пп-2 та ще й блокують постачання зброї з НАТО.
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13.01.2022 11:07
+23
Навіть використання української мови не приховають ваші мокшанські роги.
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13.01.2022 11:02
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13.01.2022 10:57 Відповісти
Навіть використання української мови не приховають ваші мокшанські роги.
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13.01.2022 11:02 Відповісти
Чи давно для тебе українці стали мокшанами? А може ти просто не знаєш, як виглядають українці? Скоріш за все так і є. Пиши ще, порегочемо.
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13.01.2022 11:19 Відповісти
Українці- захищають Батьківщину, а не мокшанські інтереси, як ви.
І мені абсолюто, по-барабану на те, як ви виглядаєте.
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13.01.2022 11:31 Відповісти
Давай детальніше: які мокшанські інтереси я захищаю? Чергова демагогія через відсутність аргументації!
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13.01.2022 11:48 Відповісти
Відмінність у тому що той потік будувався для того щоб можна було напасти на Україну не порушуючи угод з Європою,а німціпродажні тварини які допомогли ***** з пп-2 та ще й блокують постачання зброї з НАТО.
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13.01.2022 11:07 Відповісти
"Северный Поток-1" (55млрд.м3/год) действует з 2011г. а про него шо-то и не вспоминают.
Штаб-квартира "СП-1" в г.Цуг/Швейцария.
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13.01.2022 11:17 Відповісти
Якщо почати згадувати всі ваши кацапські дії проти всього світо тожиття не вистачить .Ви кацапи суцільне зло на планеті земля.
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13.01.2022 11:21 Відповісти
А якщо подивитися з точки зору економіки? Україна допомагає отримувати росії гроші. Нє?
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13.01.2022 11:20 Відповісти
В дупу собі подивись кацапчик-слабо?
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13.01.2022 11:23 Відповісти
********* уже напал на Германию а они поток строят?
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13.01.2022 11:12 Відповісти
Да кто б сомневался.
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13.01.2022 10:57 Відповісти
дії на тому напрямку проти потоку, то, як другий фронт у другій світовій
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13.01.2022 11:12 Відповісти
Немцам вообще рот бы не открывать, проститутки продажные
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13.01.2022 10:58 Відповісти
Scheiße mit russischem Geruch!
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13.01.2022 11:00 Відповісти
Перевожу для других - дерьмо с парашенским запахом
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13.01.2022 12:31 Відповісти
Мда, яйца в Германии походу были только у Гитлера, но он неправильно ими распорядился.
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13.01.2022 11:01 Відповісти
Фріци повністю вляглися під ***** ..((((
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13.01.2022 11:01 Відповісти
Гитлер в гробу уже на 3 космическую скорость переворотов вышел, готовится к выходу на дальнюю орбиту.
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13.01.2022 11:31 Відповісти
Ламбрехт має потенціал отримати місце в газпромі. Хороший хлопчик.Гут, зер гут.
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13.01.2022 11:01 Відповісти
Дівчинка
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13.01.2022 11:06 Відповісти
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу https://wtvbam.com/2022/01/13/dont-drag-nord-stream-2-into-conflict-over-ukraine-german-defmin-says/ RBB , передає . Джерело:
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13.01.2022 11:40 Відповісти
Хоч статтю прочитай уважно! Це жінка а не чоловік!
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13.01.2022 11:15 Відповісти
Эта немецкая свинья жинка?
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13.01.2022 11:29 Відповісти
ну разве что после операции по изменению пола...
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13.01.2022 11:30 Відповісти
Я цій особі в штани не заглядав! Однак юридично вона - жінка!
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13.01.2022 11:34 Відповісти
У статті її тричі названо "він".
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13.01.2022 11:35 Відповісти
Рахувать умієш? Вона там названа всього тричі з визначенням статі Третій раз - ОЦЕ: "Ми повинні вирішити цей конфлікт, і ми повинні вирішити його в переговорах - це можливість, яка у нас є на даний момент, і ми повинні використовувати її, а не прив'язуватись до проєктів, які не мають відношення до цього конфлікту", - додала Ламбрехт. Джерело:
Коли виникають подібні протиріччя то розумна людина (перед тим як писать коментар) перевіряє який варіант - правильний І лише потім "показує свій розум"
А що там "надряпав" черговий "писарчук Бутусова" - так це ще не "істина в останній інстанції"! Вони частенько "дурь" пишуть!
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13.01.2022 11:58 Відповісти
А чого зразу так ? запустять потік , а потім можна і бомбіть Українські труби і топтать танками. Німці при владі похоже на вихідців зі Штазі де і путін мав перепустку в цей орган і якась дивна між ними любов .
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13.01.2022 11:04 Відповісти
З таким міністром ще 1 крок до сумісного розподілу зон інтересів з кацапамі, як в 1939 наприклад... Практичний досвід є...
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13.01.2022 11:17 Відповісти
Даже коли міністр побіжить цілуватись і бить поклони на росію , - То він це не встигне зробити . Просто зійшлися дві системи і на нашй стороні Більшість і при тому Вражаюча.І коли нас за Вуха тянуть в Таежний союз, а вся мирова спільнота витягує нас з болота руського міра. До весни більшість запитань Розрішиться.
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13.01.2022 11:25 Відповісти
Ага конечно. бабло однако!!!!!
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13.01.2022 11:04 Відповісти
Північні потоки незабаром для ФРН стануть "притчею во язицях". ...йло немає жодного зв'язку з ФРН з відходом Меркель на "почесну" пенсію. Чекайте німці СЮРПРИЗІВ від ...йла !!! Вони будуть. НЕЗАБАРОМ. НЕОДМІННО !!!
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13.01.2022 11:05 Відповісти
а яке відношення міністр оборони має до газоводу?
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13.01.2022 11:07 Відповісти
СП-2, это оружие гибридной войны против Украины!
Оружие подконтрольно Министру обороны.
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13.01.2022 11:13 Відповісти
Акцій в нього подарункових трохи є....
Традиція така, в Німеччині у міністрів.
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13.01.2022 11:20 Відповісти
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13.01.2022 11:09 Відповісти
Не связывать оружие гибридной войны с жертвами?
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13.01.2022 11:11 Відповісти
Ламбрехт - це точно німецьке прізвище?
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13.01.2022 11:12 Відповісти
Фрау Шмеркель перед дембелем сделала Обсерон...,обещала Хмырю Путлеру запустить Северное дерьмо в 9 мая,ко дню паБЕДЫ РАБссии во 2 Мировой войне...,но беда в том что хасудаство РАБссия появилась на Свет Божий толко 12 июня 1990 года и во 2 Мировой участия не принимала...
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13.01.2022 11:12 Відповісти
Странный какой то военный - переговоры, заглянуть в глаза врагу, найти там понимание.
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13.01.2022 11:14 Відповісти
А що ви сподвались почути від німців.... Треба сомим боротись, а не чекати від допомоги від всяких попрошайок, які залежні від москалів...
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13.01.2022 11:18 Відповісти
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13.01.2022 11:18 Відповісти
Прямого зв'язку не має... Але й війна між Росією і Україною є гібридна , без "прямого зв'язку"....
А що стосується "зв'язків", то краще нехай пошукає зв'язок між бомбардуванням сирійських міст російською авіацією і появою мільйонів сирійських біженців на території Німеччини....
А ми то думаємо, що тільки у нас зараз ідіоти при владі...
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13.01.2022 11:20 Відповісти
что ни немец,то фашист...
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13.01.2022 11:20 Відповісти
Ось, така у бджілки срака.
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13.01.2022 11:21 Відповісти
А цій "дурі" ніхто не пояснив, що війни в Україні , Сірії та інших місцях ведуться Росією за політичне домінування в Європі шляхом її енергетичного шантажу (в тому числі і газового)? І СП-2 має до цього самий прямий стосунок!
Виявляється "говорящі задниці" не тільки у нас на міністерських посадах сидять!
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13.01.2022 11:22 Відповісти
Эти швабы хотят нас опять поиметь. Зря их америкосы защитили в 45м.
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13.01.2022 11:22 Відповісти
Німці нічого не бояться, все це вигадки про страх перед росіянами! Хитросракі-оце головна риса, моя хата з краю-я нічого не знаю!
Якби це стосувалося напряму самих німців,їх землі, дітей або родичів, якби ворог окупував їхню частину землі і вони більше не змогли спокійно та весело сидіти по "гаштєтам" та пити пиво з сосисками, тоді їхня "пісня" про північний потік-2 була б іншою.
Виключно США звільнили німців від страху перед рашкою і вони такі зараз сміливі.
Хочеться сказати , шановні громадяни німеччини, українці пам'ятають усе, жах війни, мільйони вбитих фашистами українців, сотні тисяч укріїнських дітей які були відправлені на примусові роботи до фашистської німеччини, таких як мій покійний батько та покійна рідна тітка !
Німці Вам цього мало?
Вам Ваше благополуччя зараз вашливіші?
Ганьба!!!
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13.01.2022 11:22 Відповісти
не сильно переживайте за евреевских..евреи у власти нашей это беда.. все выведеные деньжата из украины растворяются в европе и америке на счетах наших колонизаторовских.. евреи у власти нашей нэньки это беда...при посмощи наших алигаторовских каторые грабят наш народ и нашу страну . и существует европа.... они жируют ....
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13.01.2022 11:26 Відповісти
Ничего не меняется. Ламбрехт - достойная продолжательница политики старой комсомолки, фрау Риббентроп!

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13.01.2022 11:26 Відповісти
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13.01.2022 11:27 Відповісти
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13.01.2022 11:28 Відповісти
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13.01.2022 11:29 Відповісти
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13.01.2022 11:30 Відповісти
Чого можна чекати від німців, які подарували свій
Кенінсберг москалям?
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13.01.2022 11:27 Відповісти
А что вы хотели от потомков фашистов?фашик фашика видит с далека,и фриц ху.ла в беде не бросит.
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13.01.2022 11:27 Відповісти
на сьогодні ці питання будуть вирішувати США та НАТО про що говорять перемовини саме з США та НАТО та відсутність переговорів між РФ та ЕС. що має сенс про що Путіну говорити зі своїми найманими робітниками? частина ЕС політиків вже скоро будуть працювати на Газпром та інші РФ держ структури.
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13.01.2022 11:28 Відповісти
Не потрібно повязувати заяви німців з логікою адекватністю і розуміням добра і зла. У них залежність-газові наркомани.
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13.01.2022 11:31 Відповісти
видно шо ***** очень основательно засеял нефтегазовым баблом европейских политиков
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13.01.2022 11:32 Відповісти
Надо почаще бюргерам показывать фото ежегодного победобессия на паРашке, там где орки разрисовывают свои колесницы "На Берлин" и "Можем повторить".
Думают закрылись от Путлера Украиной и Польшей и могут любовь мутить.
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13.01.2022 11:33 Відповісти
Виталий Зализняк: " ...Думают закрылись от Путлера Украиной и Польшей и могут любовь мутить..."
Наконец то человек гениалный ответ дал, почему Украина не в НАТе, походу сюда и Белорусь добавить надо. Это буферная зона выгодна и ЕС и РФ.
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13.01.2022 12:59 Відповісти
В общем, запомним эту Меркель-2.
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13.01.2022 11:36 Відповісти
А вот это уже теплее - поближе к истине-то. А то раскудахтались: Санкции!! Санкции!!!
Один "Северный Поток-2" стоит всех санкций вместе взятых.
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13.01.2022 11:42 Відповісти
Ну, не хотят воевать за нас, ну, не хотят, только надо припугнуть или больше объяснять, что поток -2 нам не нужен и вы должны считаться с этим, мы же не какие то хухры - мухры, а центр Европы. Жаль не берут в Нато, а то мы бы показали, кто хозяин.
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13.01.2022 11:43 Відповісти
Не потрібно пов'язувати ніж, що стирчить із серця зі смертю людини.
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13.01.2022 11:46 Відповісти
Не дальновидно.Северный поток 2 это - одно из экономических оружий РФ,которое направлено против экономик других стран.И вначале оно сказывается на ближайших соседей и дальше проникает всё глубже и глубже.На сегодня крайне необходимо всем цивилизованным странам как можно дальше дистанцироваться от экономики РФ.Чтоб потом локти себе не кусать.Яркий тому пример политика Запада по отношению к Китаю за последнии 35лет.
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13.01.2022 11:46 Відповісти
Канешна не надо связывать! А то один глава минобороны ФРГ останется без газпромовской пенсии.
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13.01.2022 11:57 Відповісти
міністр оборони не повинен втручатися в геополітику, а готувати армію до захисту краіни
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13.01.2022 12:00 Відповісти
Прихильники пакту Меркель і путлєра. Німці, французи, італійці (керівництво цих країн) обожнював окурка і його політику і всіляко вставляють палки в колеса Україні на шляху до Європи і НАТО
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13.01.2022 12:18 Відповісти
Свинособаки каждого немца купили я не пойму?
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13.01.2022 12:28 Відповісти
Такой Германию назащищает...
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13.01.2022 12:39 Відповісти
И этот продался. И где же "честь мундира" у этого колбасника?
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13.01.2022 12:48 Відповісти
Масове запліднення німкень в 1945-му приносить свої плоди...
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13.01.2022 12:53 Відповісти
Деньги для немцев важнее чем Украина. Это давно понятно. Прагматичный подход. А Украину можно участливо по головке погладить и дать конфетку, что бы не плакала. Кто -то ждал другого?
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13.01.2022 12:56 Відповісти
Так может и Россию не стоит связывать с агрессией России?
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13.01.2022 12:57 Відповісти
А шо, в немецком федеральном округе Орды есть "министр обороны"? Только Кадырову можно иметь свою армию! Куда смотрит кремль? Нацики распоясались! Шоб не пришлось вводить войска, как в Казахстане.
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13.01.2022 13:16 Відповісти
ДУРАК!
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13.01.2022 13:51 Відповісти
Ця лицемірна риторика нагадує агітаційну підтримку партнерських військово-економічних відносин гітлерівської Німеччини з СРСР, до початку військової агресії в 1941 році.
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13.01.2022 13:53 Відповісти
ИЛИ ПОЛЕЗНЫЙ ИДИОТ?
НО СКОРЕЕ НЕМЧУРА ПРОДАЖНАЯ НА ПОДОБИЕ ШРЕДЕРА!
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13.01.2022 13:54 Відповісти
Это сама Россия связывает обычные торговые отношения с политическими целями создания "Российской империи" и роста своего влияния в мире.
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13.01.2022 16:08 Відповісти
Дать бы ему по голове
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13.01.2022 19:50 Відповісти
Так що заважає, нехай німці одягнуть броніки, поїдуть на лінію розмежування і в матюгальники домовляються.
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23.02.2022 07:24 Відповісти
 
 