Не потрібно пов'язувати "Північний потік - 2" з агресією РФ проти України, - глава Міноборони ФРН Ламбрехт
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт закликає не змішувати "Північний потік - 2" із конфліктом між Україною та РФ.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу RBB, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не повинні втягувати (Північний потік-2. - Ред.) у цей конфлікт", - сказав він.
"Ми повинні вирішити цей конфлікт, і ми повинні вирішити його в переговорах – це можливість, яка у нас є на даний момент, і ми повинні використовувати її, а не прив’язуватись до проєктів, які не мають відношення до цього конфлікту", - додала Ламбрехт.
Топ коментарі
+29 Олександр Полесов
показати весь коментар13.01.2022 10:58
+24 Виктор Ли a3db1a1b
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+23 Чайка Київ
показати весь коментар13.01.2022 11:02
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Будь ласка, зачекайте...
І мені абсолюто, по-барабану на те, як ви виглядаєте.
Штаб-квартира "СП-1" в г.Цуг/Швейцария.
Коли виникають подібні протиріччя то розумна людина (перед тим як писать коментар) перевіряє який варіант - правильний І лише потім "показує свій розум"
А що там "надряпав" черговий "писарчук Бутусова" - так це ще не "істина в останній інстанції"! Вони частенько "дурь" пишуть!
Оружие подконтрольно Министру обороны.
Традиція така, в Німеччині у міністрів.
А що стосується "зв'язків", то краще нехай пошукає зв'язок між бомбардуванням сирійських міст російською авіацією і появою мільйонів сирійських біженців на території Німеччини....
А ми то думаємо, що тільки у нас зараз ідіоти при владі...
Виявляється "говорящі задниці" не тільки у нас на міністерських посадах сидять!
Якби це стосувалося напряму самих німців,їх землі, дітей або родичів, якби ворог окупував їхню частину землі і вони більше не змогли спокійно та весело сидіти по "гаштєтам" та пити пиво з сосисками, тоді їхня "пісня" про північний потік-2 була б іншою.
Виключно США звільнили німців від страху перед рашкою і вони такі зараз сміливі.
Хочеться сказати , шановні громадяни німеччини, українці пам'ятають усе, жах війни, мільйони вбитих фашистами українців, сотні тисяч укріїнських дітей які були відправлені на примусові роботи до фашистської німеччини, таких як мій покійний батько та покійна рідна тітка !
Німці Вам цього мало?
Вам Ваше благополуччя зараз вашливіші?
Ганьба!!!
Кенінсберг москалям?
Думают закрылись от Путлера Украиной и Польшей и могут любовь мутить.
Наконец то человек гениалный ответ дал, почему Украина не в НАТе, походу сюда и Белорусь добавить надо. Это буферная зона выгодна и ЕС и РФ.
Один "Северный Поток-2" стоит всех санкций вместе взятых.
НО СКОРЕЕ НЕМЧУРА ПРОДАЖНАЯ НА ПОДОБИЕ ШРЕДЕРА!