Не потрібно пов'язувати "Північний потік - 2" з агресією РФ проти України, - глава Міноборони ФРН Ламбрехт

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт закликає не змішувати "Північний потік - 2" із конфліктом між Україною та РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу RBB, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не повинні втягувати (Північний потік-2. - Ред.) у цей конфлікт", - сказав він.

"Ми повинні вирішити цей конфлікт, і ми повинні вирішити його в переговорах – це можливість, яка у нас є на даний момент, і ми повинні використовувати її, а не прив’язуватись до проєктів, які не мають відношення до цього конфлікту", - додала Ламбрехт.

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