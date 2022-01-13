На території заводу в Києві загорілася вантажівка: водій отримав численні опіки, - ДСНС

13 січня у Голосіївському районі Києва на території заводу загорілася вантажівка, постраждав водій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 13 січня о 00:27 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Пирогівський Шлях, 137, що у Голосіївському районі столиці.

Зазначається, що на місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце було встановлено, що на території одного зі столичних заводів, сталося загоряння у припаркованому вантажному автомобілі. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.

О 00:50 загоряння було локалізовано та о 00:57 - ліквідовано.

"В ході ліквідації було виявлено потерпілого з опіками обличчя, верхніх та нижніх кінцівок. Як пізніше стало відомо, це водій вантажівки, де виникла пожежа. Помітивши вогонь, він спершу викликав рятувальників і до їх прибуття намагався самостійно загасити вогонь. Постраждалого було передано медикам та згодом госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

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На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

Причину та обставини даної пожежі встановлюватимуть правоохоронці.