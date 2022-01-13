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Росія спричинила газову кризу в Європі, - директор Міжнародного енергетичного агентства Біроль

Росія спричинила газову кризу в Європі, - директор Міжнародного енергетичного агентства Біроль

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає збитків економіці Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Росія може збільшити поставки газу щонайменше на третину від нинішнього рівня, але вона тримає спотові продажі обмеженими, незважаючи на високі ціни", - заявив Біроль у коментарі журналістам.

За його словами, це еквівалентно 3 мільярдам кубометрів на місяць, або новій партії скрапленого газу, що прибуває щодня.

Європа бореться з енергетичною кризою, яка призвела до того, що ціни на газ та електроенергію побили кілька рекордів за останні місяці. Запаси газу на континенті нині найнижчі за більш ніж десятиліття, а два найхолодніших місяці року тільки почалися, пише видання.

"Через поведінку Росії на європейському газовому ринку існує сильна напруженість… Поточний дефіцит у сховищах в Європейському Союзі значною мірою пов’язаний з "Газпромом", - сказав Біроль.

За даними МЕА, поставки російського газу до Європи скоротилися на 25% у четвертому кварталі 2021 року у порівнянні з минулим роком і знизилися на 22% у порівнянні з допандемічним рівнем.

Читайте також: Російська поведінка на європейському ринку спричинила зростання цін на енергоресурси, - міністр енергетики Швеції Фарманбар

Москва обмежує поставки газу на континент, тоді як інші постачальники, такі як Норвегія, Алжир та Азербайджан, нарощують їх, сказав Біроль.

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Топ коментарі
+10
А вы на что рассчитывали? Х***ло же вам каждый день не скрывая говорит что хочет развалить и уничтожить Европу. Или вы уши затыкаете когда он говорит?
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13.01.2022 11:17
+7
даешь северный поток 3
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13.01.2022 11:13
+6
https://site.ua/alexander.kovalenko/energeticeskii-santaz-evropy-sulit-rossii-porazenie-v-kube-i08zv1o Энергетический шантаж Европы сулит России поражение в кубе


На этой неделе ряд новостных лент сообщали о том, что импорт сжиженного природного газа в страны ЕС бьет двухлетние рекорды и лидером этих поставок стали США, компенсирующие нехватку российского ресурса.



Не так давно, в ноябре прошлого года, в статье «https://sprotyv.info/analitica/energeticheskij-shantazh-evropy-dlya-rossii-obernulsya-nulevym-kpd-i-sploshnymi-ubytkami Энергетический шантаж Европы для России обернулся нулевым КПД и сплошными убытками » я писал о том, что по объёмам поставок природного газа в ЕС российскую монополию в лице «Газпрома» уже потеснила Норвегия.



Напомню, что в ноябре экспорт российского газа в Европу составил 322 млн кубометров в сутки, в то время как Норвегия его нарастила до 331 млн кубометров.

Тогда я отмечал, что в стремлении продиктовать ЕС условия запуска трубопровода «Северный поток-2» Россия, устроив энергетический шантаж, сама же угодила в свою ловушку. Ведь она не только не продвинулась в вопросе ускорения запуска своего трубопровода и не только потеряла сотни миллионов долларов прибыли, которую бы могла получить от продаж природного газа в ЕС, но и стала стремительно терять давно застолблённые за собой участки рынка.



И вот, первые дни января 2022 года ознаменовались поставками СПГ в Европу в количестве 250 млн кубометров в сутки. Таким образом, в то время как Россия демонстрировала возможности по оперативной переброске 3 тысяч «миротворцев» в Казахстан, в рамках миссии ОДКБ, США показали, как они оперативно компенсируют нехватку российского газа.



Первые итоги оказались весьма красноречивыми, ведь цена на газ в Европе, на бирже ICE рухнула на 56%, опустившись ниже 1 000 долларов за 1 тыс кубометров, что за собой потянуло и падение цен на электроэнергию.



Таким образом, можно смело говорить, что диктаторская позиция России оказалась не просто в три раза убыточной для неё же самой, а более того - в кубе!



«Северный поток-2» - не запущен. Россия, стремясь заключать только долгосрочные контракты, упустила момент заработать на повышении цен на газ. Россия, критически сократив поставки газа, не только уменьшила свою прибыль от экспорта, но и освободила участки на рынке, которые тут же стали заполняться конкурентами. И самое главное - Россия показала всей Европе, что она и в самом деле использует энергетический аспект не как элемент экономики, а как инструмент геополитического давления и шантажа.



Именно последний фактор лишний раз убеждает европейские страны в том, что российскому газу следует искать замену и альтернативой ему вполне может и станет СПГ из США, которые оперативно пришли на помощь ЕС.



В свою очередь, согласно краткосрочным прогнозам, в ближайшие 2-3 года производство СПГ в мире станет избыточным. То есть, производиться его будет больше, чем будет реальная потребность. Речь идёт об объёмах более 450 млн тонн в сутки.



Что самое интересное, Россия на сегодняшний день не может похвастаться мощностями в производстве СПГ и тем же США она не конкурент. Между тем, именно по истечении 2-3 лет у России завершаются долгосрочные контракты на поставки газа в Европу и будут ли они продлеваться с учётом горького опыта европейцев в 2021-2022 и всего вышеизложенного - вопрос актуальный.



Вот и возникает вопрос, кому на самом деле Россия назло «отморозила уши»?

https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко

Источник: https://sprotyv.info/analitica/energeticheskij-shantazh-evropy-sulit-rossii-porazhenie-v-kube Информационное сопротивление
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13.01.2022 11:31
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а то
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13.01.2022 11:07 Відповісти
Головне,що 2009 рік Європу нічого не навчив. Померзла трішки Європа і забулася.
і знову паРаша винна. Та за 13 років від попередньої газової кризи з розумом і вашими грошима...
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13.01.2022 11:12 Відповісти
Никто не ограничивает поставок газа кроме РФ, все пользуются моментом высоких цен. РФ в это время качает газ в свои ПСГ которые заполнены почти полностью, нонсенс...
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13.01.2022 11:51 Відповісти
Путин фэрштейн:

надежный торговый партнер гопник Европы

Ja, ja, naturlich
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13.01.2022 13:28 Відповісти
даешь северный поток 3
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13.01.2022 11:13 Відповісти
В Европі криза через росію, а в Україні - через українців, які готові повбивати один одного через "не ті політичні погляди".
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13.01.2022 11:13 Відповісти
ви і в повсякденному житті з головою в сварці , чи тільки коли на мокшанські роботи вилазите ?
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13.01.2022 11:18 Відповісти
не, сначала поубиваем VPNы
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13.01.2022 11:18 Відповісти
Якщо світ не може разом побороти енергетичний шантаж ...йла, то це вже не світ. Це - одинаки з ЄС та НАТО, які через "чорний хід до московського воєнторгу" вирішують свої виборчі амбіції.
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13.01.2022 11:13 Відповісти
Дмитрий Чекалкин

Єдиний син у матері..
В зоні проведення ООС загинув дніпрянин Ілля Супрун. Воїн разом з побратимом загинули 10 січня - чоловіки підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Іллі тепер назавжди 23... Допомогти Ніні Супрун:
Картка 4731219645596051 Супрун Ніна Володимирівна
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13.01.2022 11:15 Відповісти
+
скинув
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13.01.2022 11:42 Відповісти
Та ви Що , ми це вам говоримо з 14 року , тільки дойшло коли зіткнулись особисто , а коли убивали Українців , були озабочення і заборона на оборонну Зброю.Американці більш прогресивні .
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13.01.2022 11:16 Відповісти
А вы на что рассчитывали? Х***ло же вам каждый день не скрывая говорит что хочет развалить и уничтожить Европу. Или вы уши затыкаете когда он говорит?
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13.01.2022 11:17 Відповісти
Сами напросились . Мозги от лени и денег деградировали .
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13.01.2022 11:20 Відповісти
Неужели, вы же там толерасты все купленные кацапами
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13.01.2022 11:26 Відповісти
От вам і "зелена енергетика", самі залізли у залежність до *****, за що він вам аплодує стоячи.
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13.01.2022 11:26 Відповісти
США сейчас только и спасает Европу, своими поставками в 3 раза больше Грязьпрома перекрывает дефицит. Катар дает больше Китаю, ну а в Норвегии ТОЖЕ подвержены болезни "зеленая енергетика", сокращая добычу нефти и газа.
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13.01.2022 11:37 Відповісти
https://site.ua/alexander.kovalenko/energeticeskii-santaz-evropy-sulit-rossii-porazenie-v-kube-i08zv1o Энергетический шантаж Европы сулит России поражение в кубе


На этой неделе ряд новостных лент сообщали о том, что импорт сжиженного природного газа в страны ЕС бьет двухлетние рекорды и лидером этих поставок стали США, компенсирующие нехватку российского ресурса.



Не так давно, в ноябре прошлого года, в статье «https://sprotyv.info/analitica/energeticheskij-shantazh-evropy-dlya-rossii-obernulsya-nulevym-kpd-i-sploshnymi-ubytkami Энергетический шантаж Европы для России обернулся нулевым КПД и сплошными убытками » я писал о том, что по объёмам поставок природного газа в ЕС российскую монополию в лице «Газпрома» уже потеснила Норвегия.



Напомню, что в ноябре экспорт российского газа в Европу составил 322 млн кубометров в сутки, в то время как Норвегия его нарастила до 331 млн кубометров.

Тогда я отмечал, что в стремлении продиктовать ЕС условия запуска трубопровода «Северный поток-2» Россия, устроив энергетический шантаж, сама же угодила в свою ловушку. Ведь она не только не продвинулась в вопросе ускорения запуска своего трубопровода и не только потеряла сотни миллионов долларов прибыли, которую бы могла получить от продаж природного газа в ЕС, но и стала стремительно терять давно застолблённые за собой участки рынка.



И вот, первые дни января 2022 года ознаменовались поставками СПГ в Европу в количестве 250 млн кубометров в сутки. Таким образом, в то время как Россия демонстрировала возможности по оперативной переброске 3 тысяч «миротворцев» в Казахстан, в рамках миссии ОДКБ, США показали, как они оперативно компенсируют нехватку российского газа.



Первые итоги оказались весьма красноречивыми, ведь цена на газ в Европе, на бирже ICE рухнула на 56%, опустившись ниже 1 000 долларов за 1 тыс кубометров, что за собой потянуло и падение цен на электроэнергию.



Таким образом, можно смело говорить, что диктаторская позиция России оказалась не просто в три раза убыточной для неё же самой, а более того - в кубе!



«Северный поток-2» - не запущен. Россия, стремясь заключать только долгосрочные контракты, упустила момент заработать на повышении цен на газ. Россия, критически сократив поставки газа, не только уменьшила свою прибыль от экспорта, но и освободила участки на рынке, которые тут же стали заполняться конкурентами. И самое главное - Россия показала всей Европе, что она и в самом деле использует энергетический аспект не как элемент экономики, а как инструмент геополитического давления и шантажа.



Именно последний фактор лишний раз убеждает европейские страны в том, что российскому газу следует искать замену и альтернативой ему вполне может и станет СПГ из США, которые оперативно пришли на помощь ЕС.



В свою очередь, согласно краткосрочным прогнозам, в ближайшие 2-3 года производство СПГ в мире станет избыточным. То есть, производиться его будет больше, чем будет реальная потребность. Речь идёт об объёмах более 450 млн тонн в сутки.



Что самое интересное, Россия на сегодняшний день не может похвастаться мощностями в производстве СПГ и тем же США она не конкурент. Между тем, именно по истечении 2-3 лет у России завершаются долгосрочные контракты на поставки газа в Европу и будут ли они продлеваться с учётом горького опыта европейцев в 2021-2022 и всего вышеизложенного - вопрос актуальный.



Вот и возникает вопрос, кому на самом деле Россия назло «отморозила уши»?

https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко

Источник: https://sprotyv.info/analitica/energeticheskij-shantazh-evropy-sulit-rossii-porazhenie-v-kube Информационное сопротивление
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13.01.2022 11:31 Відповісти
Щодо Азії, то на перше місце в світі по поставках LNG вийшла Австралія? fyukjcfrcb hekznm
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13.01.2022 11:44 Відповісти
А фиг его знает. Времена меняются...
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13.01.2022 12:20 Відповісти
ай, расіся! знать, она сільна, что визвала крізіс в Європє!
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13.01.2022 11:39 Відповісти
цікаво, а це вже використання газопостачання як зброї, чи ще ні?!
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13.01.2022 11:43 Відповісти
Це як у нас з "торгівлею на крові", вроді і нізяя, а вроді і можна коли дуже хочеться...
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13.01.2022 11:57 Відповісти
Следующий ход, это обвал цен, до полного прекращения добычи дорогого сланцевого Американского газа.
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13.01.2022 11:44 Відповісти
Звісно, зарад 3 відсотків ВВП США нехай здохне 80 відсотків москалів, для США експорт нафти і газу то копійки.
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13.01.2022 11:46 Відповісти
садо-мазо какое-то... упорно ходить в магазин, хозяин которого тебя постоянно обвешивает, обплевывает и материт... и не скрывает, что с удовольствием отвешивал бы и люлей...
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13.01.2022 11:48 Відповісти
евреи у власти это беда
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13.01.2022 11:52 Відповісти
Європа сама спричинила цю кризу, коли погодилась на "Сєвєрний поток - 2", тепер отримує дивіденди
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13.01.2022 11:56 Відповісти
Во, бл............ , что хотит то и делает. Откажитесь на ......................... от этого вонючего газа, мы же отказались. Вас шо заставляют его покупать? Или боитесь, что Путин нападэ? Переходите на дрова, я то выживаю на них, а вы чем хуже.
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13.01.2022 11:57 Відповісти
Ну и кто им виноват? Их же не раз предупреждали что лапотные их кинут.
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13.01.2022 12:22 Відповісти
"Росія може збільшити поставки газу щонайменше на третину від нинішнього рівня, але вона тримає спотові продажі обмеженими, незважаючи на
високі ціни", - заявив Біроль у коментарі журналістам.
Джерело:
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Якщо не запускати ПП2, то газу стане більше
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13.01.2022 12:24 Відповісти
Нада просто спричинити фінансову кризу на Русні
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13.01.2022 13:25 Відповісти
 
 