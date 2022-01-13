Росія спричинила газову кризу в Європі, - директор Міжнародного енергетичного агентства Біроль
Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає збитків економіці Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Росія може збільшити поставки газу щонайменше на третину від нинішнього рівня, але вона тримає спотові продажі обмеженими, незважаючи на високі ціни", - заявив Біроль у коментарі журналістам.
За його словами, це еквівалентно 3 мільярдам кубометрів на місяць, або новій партії скрапленого газу, що прибуває щодня.
Європа бореться з енергетичною кризою, яка призвела до того, що ціни на газ та електроенергію побили кілька рекордів за останні місяці. Запаси газу на континенті нині найнижчі за більш ніж десятиліття, а два найхолодніших місяці року тільки почалися, пише видання.
"Через поведінку Росії на європейському газовому ринку існує сильна напруженість… Поточний дефіцит у сховищах в Європейському Союзі значною мірою пов’язаний з "Газпромом", - сказав Біроль.
За даними МЕА, поставки російського газу до Європи скоротилися на 25% у четвертому кварталі 2021 року у порівнянні з минулим роком і знизилися на 22% у порівнянні з допандемічним рівнем.
Москва обмежує поставки газу на континент, тоді як інші постачальники, такі як Норвегія, Алжир та Азербайджан, нарощують їх, сказав Біроль.
Будь ласка, зачекайте...
і знову паРаша винна. Та за 13 років від попередньої газової кризи з розумом і вашими грошима...
надежный
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На этой неделе ряд новостных лент сообщали о том, что импорт сжиженного природного газа в страны ЕС бьет двухлетние рекорды и лидером этих поставок стали США, компенсирующие нехватку российского ресурса.
Не так давно, в ноябре прошлого года, в статье «https://sprotyv.info/analitica/energeticheskij-shantazh-evropy-dlya-rossii-obernulsya-nulevym-kpd-i-sploshnymi-ubytkami Энергетический шантаж Европы для России обернулся нулевым КПД и сплошными убытками » я писал о том, что по объёмам поставок природного газа в ЕС российскую монополию в лице «Газпрома» уже потеснила Норвегия.
Напомню, что в ноябре экспорт российского газа в Европу составил 322 млн кубометров в сутки, в то время как Норвегия его нарастила до 331 млн кубометров.
Тогда я отмечал, что в стремлении продиктовать ЕС условия запуска трубопровода «Северный поток-2» Россия, устроив энергетический шантаж, сама же угодила в свою ловушку. Ведь она не только не продвинулась в вопросе ускорения запуска своего трубопровода и не только потеряла сотни миллионов долларов прибыли, которую бы могла получить от продаж природного газа в ЕС, но и стала стремительно терять давно застолблённые за собой участки рынка.
И вот, первые дни января 2022 года ознаменовались поставками СПГ в Европу в количестве 250 млн кубометров в сутки. Таким образом, в то время как Россия демонстрировала возможности по оперативной переброске 3 тысяч «миротворцев» в Казахстан, в рамках миссии ОДКБ, США показали, как они оперативно компенсируют нехватку российского газа.
Первые итоги оказались весьма красноречивыми, ведь цена на газ в Европе, на бирже ICE рухнула на 56%, опустившись ниже 1 000 долларов за 1 тыс кубометров, что за собой потянуло и падение цен на электроэнергию.
Таким образом, можно смело говорить, что диктаторская позиция России оказалась не просто в три раза убыточной для неё же самой, а более того - в кубе!
«Северный поток-2» - не запущен. Россия, стремясь заключать только долгосрочные контракты, упустила момент заработать на повышении цен на газ. Россия, критически сократив поставки газа, не только уменьшила свою прибыль от экспорта, но и освободила участки на рынке, которые тут же стали заполняться конкурентами. И самое главное - Россия показала всей Европе, что она и в самом деле использует энергетический аспект не как элемент экономики, а как инструмент геополитического давления и шантажа.
Именно последний фактор лишний раз убеждает европейские страны в том, что российскому газу следует искать замену и альтернативой ему вполне может и станет СПГ из США, которые оперативно пришли на помощь ЕС.
В свою очередь, согласно краткосрочным прогнозам, в ближайшие 2-3 года производство СПГ в мире станет избыточным. То есть, производиться его будет больше, чем будет реальная потребность. Речь идёт об объёмах более 450 млн тонн в сутки.
Что самое интересное, Россия на сегодняшний день не может похвастаться мощностями в производстве СПГ и тем же США она не конкурент. Между тем, именно по истечении 2-3 лет у России завершаются долгосрочные контракты на поставки газа в Европу и будут ли они продлеваться с учётом горького опыта европейцев в 2021-2022 и всего вышеизложенного - вопрос актуальный.
Вот и возникает вопрос, кому на самом деле Россия назло «отморозила уши»?
https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
Источник: https://sprotyv.info/analitica/energeticheskij-shantazh-evropy-sulit-rossii-porazhenie-v-kube Информационное сопротивление
високі ціни", - заявив Біроль у коментарі журналістам.
Джерело:
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Якщо не запускати ПП2, то газу стане більше