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Шостий пакет санкцій ЄС проти режиму Лукашенка можуть запровадити вже на початку весни, - Йозвяк

Шостий пакет санкцій ЄС проти режиму Лукашенка можуть запровадити вже на початку весни, - Йозвяк

Європейський Союз працює над шостим пакетом санкції проти режиму в Білорусі.

Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп. Санкції може бути затвреджено і введено в дію на початку весни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка.

Також читайте: ЄС готує санкції проти очільника ПВК "Вагнера" Уткіна та ще двох пов’язаних із групою людей, - ЗМІ

Автор: 
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Топ коментарі
+2
Вони якісь "садисти" .... шостий пакет санкцій.... а неможна щоб зразу з першого чи хочаб третього спрацювало... навіщо розтягувати?
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13.01.2022 11:22
+2
А який пакет санкцій для Білорусі готує Україна? (це питання українця)
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13.01.2022 11:23
+2
Психологія злодюги-чекіста доволі проста. Як у будь-якого гопника. Зробив очі квадратні, "мАргало видавлю". Злякались - піде далі. Почув у відповідь не вибачення, а нахабне "пАрєжу твою мать" - дає задній хід. Йти ва-банк ...йлу? Це вже буде коштувати для нього набагато більше. Тому дії НАТО та ЄС повинні бути простими: зброя для України (оборонна) і діалог з країнами-сусідками рФ про вступ у НАТО та посилення присутності спільних військ на їх територіях. Тобто, НАТО - до кордонів рФ. І чим ближче ( Нарва - Печори ), тим краще. Тримати у напрузі Шайгу, як ...йло тримає світ, це єдиний правильний шлях .... втихомирити звіра.
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13.01.2022 11:35
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Европа - старая ленивая черепаха .
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13.01.2022 11:21 Відповісти
Вони якісь "садисти" .... шостий пакет санкцій.... а неможна щоб зразу з першого чи хочаб третього спрацювало... навіщо розтягувати?
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13.01.2022 11:22 Відповісти
До 38 санкции - это предварительные ласки....
А потом они встанут в позу N 5...
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13.01.2022 11:30 Відповісти
А який пакет санкцій для Білорусі готує Україна? (це питання українця)
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13.01.2022 11:23 Відповісти
Санкції готує влада України. Якій політичній силі в теперішній Україні ти симпатизуєш?
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13.01.2022 11:29 Відповісти
Он уже в Германии.
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13.01.2022 11:31 Відповісти
И шо? Подействовало?
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13.01.2022 11:23 Відповісти
Даст іш фантастіш!
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13.01.2022 11:24 Відповісти
От тебя колбасит... Мгновенная телепортация ботвы.
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13.01.2022 11:29 Відповісти
Ключове в статті: "Робота ... все ще триває. Санкції може бути затвреджено..."
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13.01.2022 11:27 Відповісти
Психологія злодюги-чекіста доволі проста. Як у будь-якого гопника. Зробив очі квадратні, "мАргало видавлю". Злякались - піде далі. Почув у відповідь не вибачення, а нахабне "пАрєжу твою мать" - дає задній хід. Йти ва-банк ...йлу? Це вже буде коштувати для нього набагато більше. Тому дії НАТО та ЄС повинні бути простими: зброя для України (оборонна) і діалог з країнами-сусідками рФ про вступ у НАТО та посилення присутності спільних військ на їх територіях. Тобто, НАТО - до кордонів рФ. І чим ближче ( Нарва - Печори ), тим краще. Тримати у напрузі Шайгу, як ...йло тримає світ, це єдиний правильний шлях .... втихомирити звіра.
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13.01.2022 11:35 Відповісти
Казалосьбы санкции- инструмент давления,действиный и сильный, после первых максимум вторых должен наступать крах санкционируемого, а тут уже шестые, либо санкции фикции, либо те кто их сочиняет в долях
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13.01.2022 11:35 Відповісти
Литва заблокировав белорузкий калий в одиночку сделала больше чем вся Европа вместе взятая. Лука до сих пор в шоке и из норы не вылазит даже погавкать
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13.01.2022 12:28 Відповісти
 
 