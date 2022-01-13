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СБУ проводить досудове розслідування за фактом роботи у Криму заводу компанії UBC Group і постачання обладнання в ОРДЛО. ДОКУМЕНТ

СБУ проводить досудове розслідування за фактом роботи у Криму заводу компанії UBC Group і постачання обладнання в ОРДЛО. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України здійснює досудове розслідування щодо інформації про те, що завод з виробництва холодильного обладнання компанії UBC Group продовжує працювати в Криму та постачає продукцію зокрема на окуповані РФ території.

Про це СБУ повідомила у відповіді на звернення Цензор.НЕТ.

"За результатами розгляду повідомляємо, слідчими СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, у якому, у тому числі досліджуються обставини, викладені у Вашому листі", - йдеться у відповіді СБУ від 12 січня.

У запиті видання ішлося про звернення до СБУ народного депутат Ахтема Чийгоза, в якому він порушив вже оприлюднену раніше у ЗМІ інформацію щодо Красноперекопського заводу холодильного обладнання.

СБУ проводить досудове розслідування за фактом роботи у Криму заводу компанії UBC Group і постачання обладнання в ОРДЛО 01

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Нагадаємо, у грудні депутат Ахтем Чийгоз звернувся до СБУ щодо роботи Красноперекопського заводу холодильного обладнання, де українська фірма UBC group досі випускає продукцію та експортує її на окуповані території Донецької і Луганської областей та країни ЄС, а покупцями є всесвітньовідомі компанії: AblnBev, Heineken, SABMiller, Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever.

Для того, щоб обійти санкції Євросоюзу проти російських окупантів, "українські" ділки робили фіктивні документи про те, що товар виготовлений буцімто у Бєлгородській області.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Переклеювання етикеток, "сліпота" і контрабанда: Як міжнародні компанії обходять "кримські санкції".
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Топ коментарі
+1
UBC Group українська компанія.
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13.01.2022 11:34
+1
Хотілось подивитись Завершення цієї Справи , а то замнуть уже через день , чи розслідувати будуть Роками .Прецендентів більш чим.
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13.01.2022 11:35
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Прикольные у нас "друзья" .
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13.01.2022 11:30 Відповісти
UBC Group українська компанія.
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13.01.2022 11:34 Відповісти
Значит не очень .
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13.01.2022 11:38 Відповісти
Не "очень" українська?
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13.01.2022 11:48 Відповісти
Про президента компанії UBC Group Гуменного з Вікіпедії:

"Бізнесмен підтримує тісні контакти з відомими представниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 єврейської національності , наприклад, бізнесменом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Гаріком Корогодським. .. "
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13.01.2022 11:50 Відповісти
Зате власник на сторінках Forbes Україна.
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13.01.2022 11:34 Відповісти
Хотілось подивитись Завершення цієї Справи , а то замнуть уже через день , чи розслідувати будуть Роками .Прецендентів більш чим.
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13.01.2022 11:35 Відповісти
"більш ніж"
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13.01.2022 11:40 Відповісти
"прецедентів"
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13.01.2022 11:41 Відповісти
Коли у Ватній Голові нічого не поміщається , - Він бере ручку з червоною Пастою , даже після маніпуляцій сірої речовини не добавляється.
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13.01.2022 11:50 Відповісти
Не можна ж так ганьбитися.
"даже".... Може "навіть"?
Вчи солов'їну.
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13.01.2022 11:55 Відповісти
У медалі як Прийнято дві сторони. Ніхто не звертає Увагу на третю , - з чого вона зроблена.З Сталі чи з Дерева. На мій погляд Внутрішня складова , більш Вагоміша , чим поверхнева. Ви плаваєте на поверхні, а для того щоб побачити , що там у Низу , - Потрібно спуститись . А те що плаває не може спуститись і зазирнути що там, а бере руками і робить висновки , що воно Смирдить підносячи кожному.
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13.01.2022 12:18 Відповісти
Холодильное оборудование?
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13.01.2022 11:39 Відповісти
"...У запиті видання ішлося про звернення до СБУ народного депутат Ахтема Чийгоза, в якому він порушив вже оприлюднену раніше у ЗМІ інформацію щодо Красноперекопського заводу холодильного обладнання..."

А без запиту Чийгоза СБУ цього зробити не могла? Чим вони там займаються?
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13.01.2022 19:37 Відповісти
 
 