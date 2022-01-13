СБУ проводить досудове розслідування за фактом роботи у Криму заводу компанії UBC Group і постачання обладнання в ОРДЛО. ДОКУМЕНТ
Служба безпеки України здійснює досудове розслідування щодо інформації про те, що завод з виробництва холодильного обладнання компанії UBC Group продовжує працювати в Криму та постачає продукцію зокрема на окуповані РФ території.
Про це СБУ повідомила у відповіді на звернення Цензор.НЕТ.
"За результатами розгляду повідомляємо, слідчими СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, у якому, у тому числі досліджуються обставини, викладені у Вашому листі", - йдеться у відповіді СБУ від 12 січня.
У запиті видання ішлося про звернення до СБУ народного депутат Ахтема Чийгоза, в якому він порушив вже оприлюднену раніше у ЗМІ інформацію щодо Красноперекопського заводу холодильного обладнання.
Нагадаємо, у грудні депутат Ахтем Чийгоз звернувся до СБУ щодо роботи Красноперекопського заводу холодильного обладнання, де українська фірма UBC group досі випускає продукцію та експортує її на окуповані території Донецької і Луганської областей та країни ЄС, а покупцями є всесвітньовідомі компанії: AblnBev, Heineken, SABMiller, Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever.
Для того, щоб обійти санкції Євросоюзу проти російських окупантів, "українські" ділки робили фіктивні документи про те, що товар виготовлений буцімто у Бєлгородській області.
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Переклеювання етикеток, "сліпота" і контрабанда: Як міжнародні компанії обходять "кримські санкції".
Будь ласка, зачекайте...
"Бізнесмен підтримує тісні контакти з відомими представниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 єврейської національності , наприклад, бізнесменом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Гаріком Корогодським. .. "
"даже".... Може "навіть"?
Вчи солов'їну.
А без запиту Чийгоза СБУ цього зробити не могла? Чим вони там займаються?