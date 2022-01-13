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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кличко (3477) путін (23312) росія (63556) США (20973) CNN (118)

Кличко - CNN: Путін прагне відбудувати Радянську імперію, а ми бачимо своє майбутнє у демократичній Європі

Кличко - CNN: Путін прагне відбудувати Радянську імперію, а ми бачимо своє майбутнє у демократичній Європі

Україна обрала демократичне європейське майбутнє і тому Росія нарощує агресію.

Про це лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко заявив в інтерв’ю американському телеканалу "CNN", передає Цензор.НЕТ.

"У 2014 році Україна обрала європейський шлях розвитку. Росія і Путін не задоволені цим рішенням, бо його ідея – відбудувати Радянську імперію. Ми не хочемо повернення у Радянський союз. Ми бачимо своє майбутнє як демократична європейська країна. Це причина того, що відбувається", - заявив Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не має права диктувати свої умови спільноті демократичних країн та визначати зовнішню політику суверенних держав, - Кличко

Він наголосив на тому, що українці, зокрема столична влада, готуються до всіх сценаріїв розвитку подій

"Ми стурбовані військовими силами на кордоні України. Ми не знаємо, чи Росія готується до вторгнення у нашу країну, чи це просто "гра м’язами" з боку РФ. Звісно, ми не знаємо планів, але готуємося до будь-якого сценарію", - пояснив лідер "УДАРу" глядачам зі США.

Напередодні Кличко заявив, що світ має пам’ятати, що безпека України – це гарантія його безпеки.

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Топ коментарі
+18
Сдрисни под шконку ху@ловская шавка .
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13.01.2022 11:43
+10
Ну оговорился человек, с кем не бывает.
Если бы вам стоько раз клепали по голове, как ему, то и свое имя не вспомнили бы.
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13.01.2022 11:41
+8
йося, не гони на нашего педалика - не ты его выбирал и не тебе его обсуждать. мы с ним сами разберемся...а стационар у нас есть и не один - если очень нужно, то устроим
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13.01.2022 11:41
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"Кличко - CNN: Путін прагне відбудувати Радянську імперію, а ми бачимо своє майбутнє у демократичній Європі"- великий "провидець" котрому вдалося заглянути у 2222 рік і привітати ківівлян!
Може знайдеться там у ківіві місце у стаціонарі психіатричному?
Вірити таким яскравим імбецилам можуть тільки "брати по нещастю"!
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13.01.2022 11:38 Відповісти
йося, не гони на нашего педалика - не ты его выбирал и не тебе его обсуждать. мы с ним сами разберемся...а стационар у нас есть и не один - если очень нужно, то устроим
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13.01.2022 11:41 Відповісти
Ви там льоню космонавта ще не пристроїли ,а пєдалік хоч тупий але дві думки одночасно можуть вживатися в його черепку.
1. вдарити противника з лівої.
2. вдарити противника з правої.
Тому прийдеться його спочатку трохи хлороформом приспати.
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13.01.2022 13:17 Відповісти
йося, Виталик може и не мастер слова, но зато мастерски может стряхнуть пыль с ушей таким имбецилам как ты
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13.01.2022 14:33 Відповісти
Я підозрівав ,щобокс і мордобой в ківєвє рахують на рівні з шахматами!
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13.01.2022 14:53 Відповісти
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13.01.2022 22:59 Відповісти
Ага ,виявляється ватнікі тепер пишуть українською ,а щирі українці на язигє!
У мене підозра що проф. Преображенський продовжує кувати кадри для оргарнів влади і не тільки!
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14.01.2022 07:25 Відповісти
Ну оговорился человек, с кем не бывает.
Если бы вам стоько раз клепали по голове, как ему, то и свое имя не вспомнили бы.
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13.01.2022 11:41 Відповісти
Справа в тому що він хронічно меле хєрню.
Як правило в пілоти таких непускають ,навіть у прибиральники аеропортів. А з сантехніка жеку такого дуже скоро виженуть.
А тут ківівляни вибирають собі такого в мери.
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13.01.2022 13:20 Відповісти
Так пойди ты в мэры, мы тебя выберем.
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13.01.2022 14:16 Відповісти
У мене прізвище некошерне, тому у вас нічого не вийде.
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13.01.2022 14:19 Відповісти
Сдрисни под шконку ху@ловская шавка .
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13.01.2022 11:43 Відповісти
Ти там на зоні своїм зеленим чи свиночолим паханам команди роздавай!
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13.01.2022 13:22 Відповісти
откуда дерьмом повеяло? неужели очередной ************ персонаж рюб за комментарий зарабатывает?
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13.01.2022 12:54 Відповісти
Це в твому "сознанії" фекалії рушили до ануса по прямій кишці.
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13.01.2022 13:24 Відповісти
сиди в спаме, ******* немытая
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13.01.2022 13:31 Відповісти
Давай сідай на унітаз , бо "сознаніє" почне вухами лізти! Вже з рота почало.
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13.01.2022 13:47 Відповісти
Називати російське радянським є латентною русофілією.
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13.01.2022 11:38 Відповісти
Із пекла Ігрені: каральна психіатрія по-совєцкі
або
Як Леонід Плющ поставив совку діагноз "рашизм"

https://www.youtube.com/watch?v=EHK8njBfrl4&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
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13.01.2022 12:06 Відповісти
Не будьте до Віталіка надт суворим. 😊Він є дитям саме радянського минулого. Його батьків до націоналістів віднести важко. Батька точно можна вважати інтернаціоналістом - поїздив по всьому союзу, будуч військовим. Та й Вітаоик народжений не в Україні. Тому я зі ще більшою повагою ставлюся до його трансформації в українського патріота. Адже цей шлях супроводжувався страшенно світоглядні ментальною ломкою. Як контраст приведу приклад Анатолія Тимощука уродженця Західної України. Той народився і зростав у самому осередді України, був україномовним, мав доступ до живих носіїв національної ідеї. А став ренегатом. Мало того, що вважав нормальним поїхати грати у пітерський "Зеніт", так ще й перебрався туди після закінчення кар'єри.
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13.01.2022 12:33 Відповісти
все "патриоты" типа кличко порошенко тягнибока и сотен других во всю пользовались благами СССР и получали самое лучшее образование в той стране их родители все родом из СССР и получили там высокие должности которые без СССР им не свитили б этинзон кличко, вальцман порошенко,Фронтман цегельский тягнибок ...... что бы им светило с такими предками в другой стране а не в СССР
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13.01.2022 13:00 Відповісти
Ну і.. ? А скільки мільйонів людей взагалі темношкірим народились? То що тепер? Взагалі, у чому суть вашого псту? Це люмпен-пролетарська заздрість?
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13.01.2022 13:04 Відповісти
бо ій ніц не світить) от вона і скаженіє)
в воєнкомат на облік таких треба одразу ставити і в окопи на передок, для уразумєнія
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13.01.2022 13:27 Відповісти
Та ні. Не можна. Фронт розвалить. Як у 1917-му.
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13.01.2022 13:41 Відповісти
якущо гнати таких на мінне поле, розміновувати, - не розвалиться фронт)
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13.01.2022 13:47 Відповісти
Ти вже видно погуляв, симптоми контузії!
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13.01.2022 13:58 Відповісти
Руська к@ рво , закрий пельку і не смерди тут лаптями 😡
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13.01.2022 13:12 Відповісти
русская?
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13.01.2022 14:06 Відповісти
"Не будьте до Віталіка надт суворим. 😊Він є дитям саме радянського минулого. Його батьків до націоналістів віднести важко."-https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:414618 етінзон його прізвище і націоналіст ,звичайно ж не український.
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13.01.2022 13:57 Відповісти
Все устали от пугалок . Просто дайте нормальным людям ствол . Это остановит рашу .
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13.01.2022 11:42 Відповісти
щоб отримати ствол, треба пройти навчання і стати на облік в тероборону.
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13.01.2022 12:27 Відповісти
Где и как ?
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13.01.2022 12:29 Відповісти
в мережі багато інформаціі на цю тему.
Наприклад: https://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=62455935
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13.01.2022 13:24 Відповісти
https://www.mil.gov.ua/rezervist/ https://www.mil.gov.ua/rezervist/

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13.01.2022 13:40 Відповісти
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13.01.2022 13:45 Відповісти
Надо провести бой ,ПУТИН ДЫРЯВОЕ ***** против ВООООООЛОДИМИР КЛИЧООООООООООО,и ВСЁ ....
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13.01.2022 11:46 Відповісти
бо Віталік його може взагалі вбити ...
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13.01.2022 12:02 Відповісти
Вталік зроби уйлу смертельний хук, тобі давно пора розім'ятися на кацяпах.
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13.01.2022 12:36 Відповісти
Віталік розмазав би цього вишкрабка так , що навіть місця мокрого не залишилось би
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13.01.2022 13:10 Відповісти
Правильно, именно "радянська імперія зла" заклинилась в башке кремоевского комуно-фашиста, уголовника путлера, а демократическая Европа десятилетия уступала гопнику из деликатности, шоб не вонял, а он это толковал по своему, как трусость, а надо было вежливо начистить рыло бесу.
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13.01.2022 12:08 Відповісти
В 2222 году? Пидалий Витальевичь
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13.01.2022 12:20 Відповісти
Кто дурачка выпустил в люди? 2222 год на дворе
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13.01.2022 12:28 Відповісти
А ты "умное" пуйло против него выпусти)
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13.01.2022 12:34 Відповісти
Володя, с уважением к тебе, вы там уже давно в демократическом, а вот мы в будущем. Будем ждать, как когда то ..................................., нельзя писать такое слово, тем более так и не дождались.
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13.01.2022 12:32 Відповісти
Але,свинособаки!вместо того,чтоб тут строчить, шо Виталя дурачек,выпускайте свое пуйло -пусть попробует ему возразить какой сейчас год )
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13.01.2022 12:37 Відповісти
То шо Виталя дурачек? Причём путин к Педалику?
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13.01.2022 12:51 Відповісти
Ну тебя ж корежит то,что Кличко про твое пуйло сказал )так что выпускайте своего марозматика против Кличко -хочу посмотреть куда ваш старый пердун улетит)))
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13.01.2022 13:01 Відповісти
Молодець Кличко! Все правильно!
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13.01.2022 12:43 Відповісти
Четко,ясно,адекватно,содержательно,кратко и без демагогических оборотов,это вам не клоун и не липецкий инвестор.
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13.01.2022 12:49 Відповісти
Ну я б не хвасталась, если бы у меня ,как у тебя,было конкретное мышление )
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13.01.2022 13:05 Відповісти
Прежде чем писать,включайте сознание.
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13.01.2022 13:09 Відповісти
А чим тобі не догодив Порох , що ти тут розкудахкався , як курка під час несіння ?😠
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13.01.2022 13:06 Відповісти
Этот сбитый летун путается у Виталика под ногами и засирает ему дорогу к президентству.
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13.01.2022 13:12 Відповісти
Ну ти і лошара , якщо так думаєш 😡
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13.01.2022 13:13 Відповісти
Лошара тот,кто разгромно проиграл выборы какому то клоуну без политического опыта и без достойной программы.
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13.01.2022 13:18 Відповісти
ага, мы бачимо вже европейський Київ.
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13.01.2022 12:50 Відповісти
На словах мы Европа, а на деле методы и результаты такие же как в рашке. Здесь уже не ностальгия ватников по совку, у нашей элиты абсолютно такие же шкурные интересы как у вороватой кацапской власти, только под европейскими лозунгами, ******** убогие.
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13.01.2022 12:52 Відповісти
Віталіку респект і повага від киян , які йому довірили місто , а все інше нас не цікавить %😠
Шавки зелені тявкають , а караван іде в потрібному напрямку , як сказав Кличко - CNN 👍🏼🙁
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13.01.2022 13:04 Відповісти
Кличко будет сильным и решительным Президентом !
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13.01.2022 13:05 Відповісти
 
 