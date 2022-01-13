Кличко - CNN: Путін прагне відбудувати Радянську імперію, а ми бачимо своє майбутнє у демократичній Європі
Україна обрала демократичне європейське майбутнє і тому Росія нарощує агресію.
Про це лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко заявив в інтерв’ю американському телеканалу "CNN", передає Цензор.НЕТ.
"У 2014 році Україна обрала європейський шлях розвитку. Росія і Путін не задоволені цим рішенням, бо його ідея – відбудувати Радянську імперію. Ми не хочемо повернення у Радянський союз. Ми бачимо своє майбутнє як демократична європейська країна. Це причина того, що відбувається", - заявив Кличко.
Він наголосив на тому, що українці, зокрема столична влада, готуються до всіх сценаріїв розвитку подій
"Ми стурбовані військовими силами на кордоні України. Ми не знаємо, чи Росія готується до вторгнення у нашу країну, чи це просто "гра м’язами" з боку РФ. Звісно, ми не знаємо планів, але готуємося до будь-якого сценарію", - пояснив лідер "УДАРу" глядачам зі США.
Напередодні Кличко заявив, що світ має пам’ятати, що безпека України – це гарантія його безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Може знайдеться там у ківіві місце у стаціонарі психіатричному?
Вірити таким яскравим імбецилам можуть тільки "брати по нещастю"!
1. вдарити противника з лівої.
2. вдарити противника з правої.
Тому прийдеться його спочатку трохи хлороформом приспати.
У мене підозра що проф. Преображенський продовжує кувати кадри для оргарнів влади і не тільки!
Если бы вам стоько раз клепали по голове, как ему, то и свое имя не вспомнили бы.
Як правило в пілоти таких непускають ,навіть у прибиральники аеропортів. А з сантехніка жеку такого дуже скоро виженуть.
А тут ківівляни вибирають собі такого в мери.
або
Як Леонід Плющ поставив совку діагноз "рашизм"
https://www.youtube.com/watch?v=EHK8njBfrl4&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
в воєнкомат на облік таких треба одразу ставити і в окопи на передок, для уразумєнія
Наприклад: https://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=62455935
Шавки зелені тявкають , а караван іде в потрібному напрямку , як сказав Кличко - CNN 👍🏼🙁