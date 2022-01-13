За добу від COVID-19 у Києві померли 11 осіб, виявлено 997 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 997 хворих на коронавірус. 11 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"997 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 11 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8339 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 341 972", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 556 жінок віком від 18 до 96 років та 372 чоловіки віком від 18 до 85 років. А також 30 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 39 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 5 жінок від 62 до 83 років і 6 чоловіків від 61 до 83 років.

До лікарень столиці госпіталізували 46 хворих на коронавірус та 33 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 1868 людей. Загалом коронавірус подолали 323 652 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 155, у Дарницькому - 143 та в Солом‘янському районі - 133 випадки", – зазначив Кличко.