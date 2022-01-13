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Інкубаційний період для "Омікрону" становить 3 доби, а ризик повторного зараження - 13%, - МОЗ

Інкубаційний період для

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про про особливості нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Як інформує Цензор.НЕТ, попередні результати наукових досліджені МОЗ опублікувало в Telegram.

Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби.

Також відбувається зсув захворюваності на штам "Омікрон" у більш молоду вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на штам "Дельта", був 38,3 роки, то на "Омікрон" – 30,8 роки.

Зокрема збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із "Дельтою" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – у понад 5 разів вище, 13%.

Також "Омікрон" у 2,9 раза більш інфекційний, ніж "Дельта".

"Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє "Омікрон". Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

Водночас ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для "Омікрону" є вполовину меншим, ніж для "Дельти". Лише в 0,6% хворих на "Омікрон" були госпіталізовані, порівняно з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

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І як не згадати класика:

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13.01.2022 11:52 Відповісти
Значить, госпіталізованих тяжко хворих і померлих порівняно з дельтою буде приблизно в 2,9*0,6/1,6*(1*+0,13-0,025)=1,2 рази (або на 20%) більше. А при дельті медсистема України вже захлиналася і пікова смертність перевищувала 8 сотень на добу.
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13.01.2022 12:00 Відповісти
Совсем исхудала фантазия на страшилки:

Новый штамм коронавирусной инфекции "Омикрон", который активно распространяется по всему миру, имеет пугающую особенность. По словам врача-иммунолога https://www.facebook.com/v.a.bolibok Владимира Болибока носитель нового варианта вируса способен заразить около 100 человек одновременно, чихнув один раз.
ща поновой будут втирать что живет на поверхности неделями и пр. дичь.
Антипед вон уже математикой занялся, кредиты видать отрабатывает пополной
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13.01.2022 12:07 Відповісти
Туй, не прибрехуй.
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13.01.2022 13:15 Відповісти
Антипед давай нагони волну, отожги так сказать
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13.01.2022 13:19 Відповісти
 
 