УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3333 відвідувача онлайн
Новини
3 673 38
інфляція (821) ціни (3756) Устенко Олег (70)

"Якщо ризики будуть реалізовані, то інфляція вдарить по всьому населенню", - радник президента Устенко

Якщо в Україні будуть реалізовані ризики серйозної інфляції, це вдарить по всьому населенню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

"Якщо ризики будуть реалізовані, то інфляція вдарить по всьому населенню, але найбільший удар від інфляції відчують ті, хто має мінімальні доходи, в тому числі отримує соціальну допомогу і мінімальні заробітні плати", - повідомив він.

Разом з тим Устенко зазначив, що зараз влада розглядає різні варіанти підтримки населення в разі швидкого зростання цін на споживчі товари, проте жоден з них не стосується того досвіду, який використовувався за часів Радянського Союзу, адже тоді головною проблемою був дефіцит товарів, а зараз – тільки можливе різке зростання цін на них.

"Можливий варіант підтримки населення через пряме субсидування, як це зараз відбувається з комунальними послугами. Можливо, як допомога через канал системи "Дія". Можливо, через існуючу в США аналогічну систему "food stamps". Її неправильно трактують просто як "картки". Тому що це - не картки. Це даються кошти найбільш вразливим верствам населення, які можуть бути витрачені на придбання харчів. Зараз це все предмет обговорення", - пояснив він.

При цьому Устенко підкреслив, що будь-яка країна, з точки зору економічної політики, живе в межах бюджетних обмежень. Для того, щоб ефективно використовувати кошти платників податків треба концентрувати допомогу на тій групі населення, яка відноситься до найбільш вразливої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на продукти в цьому році зростуть ще на 10-20%, - радник президента Устенко

Нагадаємо, 12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі й на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.

Також 12 січня 2022 року Кабінет Міністрів України ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

Крім того, 11 січня 2022 року з'явилася інформація про те, що в офісі президента обговорюють можливість введення в Україні талонів на харчування.

Талони на харчі отримають громадяни з низьким доходом. Передбачається, що картки будуть існувати не тільки в паперовому вигляді, а й в електронному - в додатку "Дія".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні подорожчали всі продукти тваринного походження, алкоголь, бензин і майже всі овочі, - Держстат

Що можна буде купити на продуктові картки:

Продуктові картки діятимуть не на всі продукти, а тільки на "соціально значущі". До такого переліку належать:

  • гречка;
  • цукор;
  • макарони;
  • пшеничне борошно;
  • молоко пастеризоване 2,5%;
  • пшеничний батон;
  • хліб житньо-пшеничний;
  • курячі яйця;
  • м'ясо птиці;
  • вода мінеральна негазована;
  • масло вершкове 75,3%;
  • олія соняшникова.

Хто отримає талони на їжу:

Талони будуть призначатися для малозабезпечених верств населення. За різними підрахунками, на цей момент від 20% до 50% населення України потребують допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 2022 році можуть запровадити картки на продукти для незаможних верств населення, - радник президента Устенко

Комунальну субсидію в Україні отримують 2,5 мільйона домогосподарств. Тому можна очікувати, що і продуктові картки отримають мільйони українців.

У скільки введення продуктових талонів обійдеться Україні:

За оцінками експертів, введення продуктових талонів обійдеться 50 млрд гривень. Експерти припускають, що інші соціальні програми можливо доведеться урізати. Також є побоювання, що ініціатива найсильніше вдарить по працездатному населенню, яке є основним платником податків.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
весна прийде - венесуела буде
показати весь коментар
13.01.2022 11:55
+10
показати весь коментар
13.01.2022 12:03
+9
ви це зробили разом.
показати весь коментар
13.01.2022 11:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
весна прийде - венесуела буде
показати весь коментар
13.01.2022 11:55 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2022 12:03 Відповісти
Смотри, а то пена из жопы в унитазе не поместится!
показати весь коментар
13.01.2022 12:07 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2022 12:18 Відповісти
***МОЖЕТ ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ ВОРОВАТЬ ВЛАСТИ КЛОУНОВ ПОДОНКОВ МРАЗЕЙ АГЕНТОВ ПУТИНА --МИЛЛИАРДАМИ
***ПЕРЕСТАТЬ ДЕБИЛЬНОЙ "ФРИКЦИИ СЛУГ" В ЗРАДЕ ПРИНИМАТЬ ДУРНУВАТО ЗАШКВАРЕННО ТУПЫЕ ЗАКОНЫ
***ПЕРЕСТАТЬ КМУ ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ПОСТАНОВЫ ДЛЯ ИДИОТОВ
***ПЕРЕСТАТЬ ВЫДАВАТЬ ОЛИГАРХАМ ПРЕФЕРЕНЦИИ ИНДУЛЬГЕНЦИИ СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ ***МОЖЕТ НАДО ПОВЕСИТЬ И РАССТРЕЛЯТЬ
100 НАРДЕПОВ
2000 ДЕПУТАТОВ ВСЕХ МЕСТНЫХ УРОВНЕЙ
40 МЕСТНЫХ ГОЛОВ МЭРОВ
25 МИНИСТРОВ
ПАРУ ЗАМОВ ПРЕЗИДЕНТА
500 ПРОКУРРОВ
4000 СУДЕЙ ВСЕХ ЛАНОК
50.000 ПОЛИЦАЕВ
400 ГБР ВЦЕВ...
показати весь коментар
13.01.2022 12:58 Відповісти
Нее, такие "простые" решения не помогут, опять расстреляют не тех кого надо. Это трудный урок формирования сознания нации, ее гражданской ответственности, путь долгий и трудный, но другого нет. Есть еще пример крушений диктатур, по типу Казахской, или неизбежных крушений их в РФ и Беларуси, но там будет полный хаос.
показати весь коментар
13.01.2022 13:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z0oNEkNZvzE
показати весь коментар
13.01.2022 12:21 Відповісти
ви це зробили разом.
показати весь коментар
13.01.2022 11:55 Відповісти
кто же спровоцировал эту инфляцию?)
показати весь коментар
13.01.2022 11:55 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2022 12:04 Відповісти
А Украина вдарить по хлебалу тем кто это допустил и это будет не мирное стояние на Майдане ..
показати весь коментар
13.01.2022 11:56 Відповісти
Схаваю молча и рыпаться небудут, ибо всемнавсех уже насрать, никто дальше носа не смотрит.Это еще с фопами звоночки не прозвенели, с их рро и ведением остатков.В конечном итоге за все заплатит покупатель.
показати весь коментар
13.01.2022 12:13 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2022 12:03 Відповісти
Це ті, що трішки підстрижені Пєтєю, але дружно кинули його на виборах останніх? Та нічого, балансування тих, хто відтепер при владі поміж інфляцією, ковідом і "путін на порозі" закінчиться посадкою на довічне П. Порошенка! Вові подобається своя шкіра і роль президента держави! А інакше Ленка може щось і боляче притиснути!
показати весь коментар
13.01.2022 12:18 Відповісти
кстати это только начало
показати весь коментар
13.01.2022 12:07 Відповісти
дав Бог та ще й підкинув... скільки українська земля буде породжувати економістів типа усенко...
показати весь коментар
13.01.2022 12:11 Відповісти
"на цей момент від 20% до 50% населення України потребують допомоги. " За такі "досягнення і покращення" керівництво держави має бути віддане під суд. А за відсутності суду може бути самосуд. Це не народна держава, коли під час війни десяток олігархів за рік збагачуються на мільярди, а половина населення живе продуктовими картками. Не за таку державу люди стояли на Майданах. Не така держава нам потрібна. Злодії мають сидіти в тюрмі, а олігархат має зникнути в Україні, як клас.
показати весь коментар
13.01.2022 12:13 Відповісти
Ты все вокруг да около и все вроде-бы правильно! Янукович, Порошенко, Зеленский - вот мародеры народа Украины! И должны понести наказание по самим серьезным статьям УК Украины!
показати весь коментар
13.01.2022 12:21 Відповісти
туповатый ты кацапский бот, где вас, убогих, набирают....
показати весь коментар
13.01.2022 12:22 Відповісти
Ты, карточка перфорированная из тонкой резины сделанная , многократно использованная может попытаешся обьяснить мирному населению ЦН, почему я туповатый, почему кацапский, почему бот? Или ты, сопля путинская, считаешь. что эти красавцы осчастливили Украину своим президенством? Даже кровопускание из вены и клизма горячей серной кислотой не сделает из тебя человека!
показати весь коментар
13.01.2022 12:38 Відповісти
А ти за кого голосував в 2019??
показати весь коментар
13.01.2022 13:03 Відповісти
Спасибо ЗЕ за книги. Теперь все зубы на полку и читать книги о питании солнечной енергией.
показати весь коментар
13.01.2022 12:22 Відповісти
Мы давно уже хлебаем по уши олигархические задрочки, порождённые ещё в первую каденцию чучмы. И тогда писали кто знал политэкономию. Тут классика жанра буржуазной системы. Зажрались до отказа--попросту говоря. Вот сегодня на новостях *Гордона* Сапронов с Харькова заявил что мол пусть государство выкупит у него птицефабрику и стадо дойных коров и регулирует цену как хочет! Браво тварь! А ты продашь это по той цене---что купил???! Реально---только полная национализация и государственный капитализм как во Франции с 1945 по 1965гг при генерале. Или нам финансовый капец---вернее он уже давно. Пока не выберемся с трясины---а потом опять продать по аукциону все рентабельные производства. Тоже так делают и давно. Нового ничего. За 20 лет из страны выперли всё. Вернуть нельзя или очень долго и частями десятки лет. Тоже мировая практика. Читать надо было в школе Адама Смита а не * как зае=алась сталь* какого то психа с Шепетовки!
показати весь коментар
13.01.2022 12:34 Відповісти
А де ЗЕшобла візьме гроші на цю "ДОПОМОГУ"??? Докерувались "проФФесіонали".
показати весь коментар
13.01.2022 12:35 Відповісти
Талони будуть призначатися для малозабезпечених верств населення.

Ви забули слово ПОКИ вставити.
показати весь коментар
13.01.2022 12:36 Відповісти
Ці мерзоти майже повністю копіюють дії рашки.
показати весь коментар
13.01.2022 13:12 Відповісти
Ну, чё, ЗЕбилоиды, эпоха бедности подошла к концу?!
показати весь коментар
13.01.2022 12:45 Відповісти
Устенко супер экономист зешоблы,который консультирует уже почти 3 года нашего Зезедента - результаты видно всем,даже 73 процентным баранам.Дальше будет только хуже.Ждём когда эти процентные что нибудь сделают своими кумиру-шмаркле
показати весь коментар
13.01.2022 12:46 Відповісти
я дуже радий за зебілів
показати весь коментар
13.01.2022 13:05 Відповісти
Епохальне завершення епохи бідності !
Талон всіх порятує !
показати весь коментар
13.01.2022 13:08 Відповісти
Вони навіть не втрачають надію підняти собі рейтинг і на цьому.
показати весь коментар
13.01.2022 13:14 Відповісти
Є однин сценарій допомоги населенню ще до початку кризи та інфляції - згиньте нахєр смердючі «слуги»!
показати весь коментар
13.01.2022 13:13 Відповісти
от с.чари, надрукували купу нових грошей, які не підкріплені матеріально (економікою), а тепер розказують про інфляцію!

І чого ж це першим, що зробили у преЗедента, терміново міняли голову нацбанку...
показати весь коментар
13.01.2022 13:58 Відповісти
Я не довіряю тому, хто майже три роки знаходиться разом в одній команді з зе. Особливо економічним радникам - бо те що в Україні відбувається з економікою це повний пєсдць. Але цього штемпа треба запам'ятати, бо він суттєво вклався в те щоб Україна і далі залишалася на економічних задвірках світу. Проскріпція буде, обов'язково буде.
показати весь коментар
13.01.2022 14:17 Відповісти
Цей штемп прилаштував свого синочка у нардепи.
показати весь коментар
13.01.2022 17:07 Відповісти
Устенко!!А на хйя ты там сидишь в советниках президента!! Воруешь,как все ?? А не занимаешься своими конкретными обязанностями!!А пиз........деть в СМИ и Я могу не хуже тебя и твоего выкормыша!!
показати весь коментар
13.01.2022 14:26 Відповісти
 
 