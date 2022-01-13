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Зеленський (22399) нагорода (1233) розвідка (3804) петиція (311) ПВК Вагнер (1534) Бурба (82)

На сайті президента зареєстровано петицію про нагородження офіцерів, які готували спецоперацію щодо затримання "вагнерівців"

На сайті президента зареєстровано петицію про нагородження офіцерів, які готували спецоперацію щодо затримання

На офіційному сайті Офісу Президента в розділі "Петиції" зареєстровано петицію до глави держави "Про нагородження державними нагородами офіцерів, причетних до спецоперації з підготовки затримання злочинців з ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

Ініціатором петиції є Гліб Бабіч, який зареєстрував її 19 листопада минулого року. Наразі цю петицію підтримали трохи більше 11 тисяч осіб. Нагадаємо, для того, щоб президент її розглянув, необхідно 25 тисяч голосів.

"Підготовка спецоперації із затримання російських терористів із так званої ПВК "Вагнер" стала результатом блискучої роботи українських спецслужб, які довели вміння працювати на рівні найдосвідченіших розвідок світу. Високий професіоналізм українських офіцерів - яскравий приклад відданного служіння Батьківщині, приклад, який надихає наших воїнів, які щодня захищають Україну від російських окупантів. Також, це величезний внесок в загальну справу перемоги над агрессором, і збільшеня аворитету держави на міжнародної арені", - йдеться в тексті петиції.

"Ми, більш ніж 1000 учасників російсько-української війни, об'єднані в ГО "Республіка. Брати по Зброї" пишаємося професійним подвигом наших побратимів. Ми закликаємо президента України нагородити всіх причетних до планування і підготовки спецоперації, яка мала привести до затримання злочинців, які вбивали наших воїнів і мирних громадян на Донбасі у складі російсько-окупаційних військ - найвищими державними нагородами, зокрема, колишнього голову ГУР МОУ Василя Бурбу та першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького. Героїзм справжніх захисників України має бути гідно відзначений державою!", - йдеться далі. 

Підписати петицію можна за посиланням.

Читайте також: Всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили, - Бурба

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

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Топ коментарі
+15
Журналистам пора сделать МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ( не эмоциональную ) аналитику:
- сколько было петиций к президенту
- что он на каждую ответил И ПОЧЕМУ
- какие действия он предпринял или не предпринял И ПОЧЕМУ.
ДЕЛО ПОШЛО К ВЫБОРАМ - каждый промах ЗЕ будет вести его к проигрышу. Потому думать надо всем
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13.01.2022 12:06
+13
Щасс. Ця петиція не вписується в картинку, яку намалювали ермаки, безумні, а також напевно половина членов в жОПІ.
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13.01.2022 12:02
+8
А по моему должна быть петиция о наказании лиц причасных к срыву операции,так справедливее.
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13.01.2022 12:04
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Фамилия Зеленский там есть?
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13.01.2022 11:59 Відповісти
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13.01.2022 12:01 Відповісти
Щасс. Ця петиція не вписується в картинку, яку намалювали ермаки, безумні, а також напевно половина членов в жОПІ.
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13.01.2022 12:02 Відповісти
за два місяці 11000 людей тільки підтримали ?
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13.01.2022 12:02 Відповісти
А по моему должна быть петиция о наказании лиц причасных к срыву операции,так справедливее.
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13.01.2022 12:04 Відповісти
- так ми повернемося до питання :
- " а судьи кто ...?"
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13.01.2022 14:57 Відповісти
А за что? За позор?
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13.01.2022 12:06 Відповісти
Журналистам пора сделать МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ( не эмоциональную ) аналитику:
- сколько было петиций к президенту
- что он на каждую ответил И ПОЧЕМУ
- какие действия он предпринял или не предпринял И ПОЧЕМУ.
ДЕЛО ПОШЛО К ВЫБОРАМ - каждый промах ЗЕ будет вести его к проигрышу. Потому думать надо всем
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13.01.2022 12:06 Відповісти
Універсальна платформа журналістики великих даних ТЕКСТИ.орг тим і займається - https://texty.org.ua/articles/105330/vid-auriky-do-orkhana-pro-jaki-etnokulturni-spilnoty-v-********-svidchat-ridkisni-imena-novonarodzhenykh/?src=main https://texty.org.ua/articles/105330/vid-auriky-do-orkhana-pro-jaki-etnokulturni-spilnoty-v-********-svidchat-ridkisni-imena-novonarodzhenykh/?src=main

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13.01.2022 12:17 Відповісти
Наградить надо Ермака за вскрытую агентурную сеть фсб в опу
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13.01.2022 12:09 Відповісти
Зеля во всю уже страну сливают, а там петиции пишут, которые в Украине никто не читает.
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13.01.2022 12:14 Відповісти
Не читают , не анализируют, народ не просвещают , а потом удивляются 73%
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13.01.2022 12:22 Відповісти
а про таке відомо?

Тарас Кремень инициировал переименование города "Северодонецк" в "Сіверськодонецьк".

а "кацапствующие" проти
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13.01.2022 12:22 Відповісти
Прикольно, операции по словам Безмозглой и Дермака не было, а награжденные есть.
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13.01.2022 12:23 Відповісти
Хммм.....неплохо. Плевок ребе Зене....
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13.01.2022 12:25 Відповісти
Це тих "офіцерів", які на телеканалах розповідають, як вони це робили?
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13.01.2022 12:27 Відповісти
Давно уже пора "верховного ганокоманувача" наградить. Парой червончиков или более.
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13.01.2022 12:46 Відповісти
В Україні альбо 15-ка, альбо довічне.
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13.01.2022 12:54 Відповісти
ТодI довічне або більше.
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13.01.2022 13:51 Відповісти
для него такса установлена 2 тьісячи лет назад - ровно 30 кацапских руБля -
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13.01.2022 13:05 Відповісти
А сопутственно,о наказании выновных в срыве этой операции.
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13.01.2022 12:48 Відповісти
Все правильно, Путин Ермака наградил за вагнеровцев, а мы своих должны наградить 😁😁😁
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13.01.2022 13:02 Відповісти
Вообще то вагнеровцев задержали мы. Так что награды надо нам давать.
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13.01.2022 14:04 Відповісти
Если быть точным, вы сделали вид что задержали, а потом отпустили. Пуйло это зачтет))))
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13.01.2022 14:56 Відповісти
Так исходя из слов Бурбы, именно он и притормозил выполнение этой спецоперации.
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13.01.2022 13:04 Відповісти
а петиции о награждении тех мудаков кто эту операцию слил там нет ?
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13.01.2022 13:10 Відповісти
С таким же успехом эту петицию можно было бы адресовать }{уйлу.
А написали её его шестёрке.
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13.01.2022 13:37 Відповісти
..а в Украине нет Президента, остался только какой-то ссайт и лужи от него..
спасибА жлобам-мечтателям..(
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13.01.2022 14:05 Відповісти
 
 