Стартувало засідання Ради ОБСЄ, на якому обговорять запропоновані Росією "гарантії безпеки"
У Відні розпочалося засідання Постійної ради ОБСЄ. Як очікується, на ньому російська сторона виступить зі своїми пропозиціями щодо так званих "гарантій безпеки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Засідання розпочалося із виступу міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, який представив пріоритети ОБСЄ під час свого головування в організації в 2022 році.
Зазначимо, на сьогоднішньому засіданні повинні розглянути російські пропозиції щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це буде останній з трьох раундів переговорів, до цього були зустрічі з США в Женеві і НАТО в Брюсселі.
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У двох світових війнах ХХ ст. Україна була поміж двома імперськими силами, які воювали за Євразію: германським світом та російським світом. Війна за Євразію - або стримування експансії Євразії - була ключовою геополітичною темою ХХ ст.
І германський, і російський світ першої половини ХХ ст. мріяли про континентальні імперії, які би могли протистояти морським імперіям Європи та Атлантики. Обидва світи, зрештою, здійснили найбільші злочини в Європі ХХ ст. Один із них, російський, мріє повернутися.
Але трагедія Росії полягає в тому, що світ змінився. І ключове протистояння ХХІ ст. - не за Євразію, а за Тихий океан. І не між германським світом та російським, а між Америкою та Китаєм.
РФ відчуває, що є зайвою в цьому новому світі. Вона звикла перетворювати інші країни на плацдарми воєн, і їй страшно відчувати, що вона сама може бути "плацдармом". Необов'язково гарячої війни - але точно війни цінностей. Війна між Америкою та Китаєм буде йти в головах і в технологіях. Це буде війна між свободою і порядком, індивідуалізмом і новим колективізмом.
РФ боїться цього світу, тому так хоче повернутися в свої "золоті часи". Її золоті часи - це Ялта. Коли вона перетворила пів Європи на свій "пояс безпеки". Але Ялта - це Сталін. І щоб відновити Ялту, треба воскресити Сталіна. Не як культ ютюб-блогерів, а реального Сталіна. З чистками, ГУЛАГами, розстрілами, Голодоморами, бідністю, відсутністю приватної власності, колгоспами і т.д. Цікаво, чи росіяни справді готові до цього.
Не знаю, що буде у 2022. Але те, що "геть від Москви" є як ніколи актуальним гаслом - має ставати очевидним для кожного українця - https://gazeta.ua/blog/56383/klyuchove-protistoyannya-hhi-stolittya-jde-mizh-amerikoyu-i-kitayem-rosiya-boyitsya
На карте далеко не все метастазы Московии. Есть еще Казахстан, КНДР, Иран, Хамас, Хезболла, Афганистан, ИГ, Венесуэла, Ливия, Судан, Армения, Беларусь, Мали, Куба etc
Сотни ультраправых и ультралевых группировок в Европе и Америке.
Прибавьте мировую сеть киберпреступников Москвы, армию раша фейкометов по всей планете, мировые наркотрафик и контрабанду, диверсантов и грушников-убийц по всему миру.
РФ - это ордынский бандустан, который Запад должен уничтожить раз и навсегда.
Ликвидировать РФ можно только через ее фрагментацию и парад суверенитетов, демилитаризацию экс-РФ, репарации, реституцию, помощь в обмен на углеводороды, трибунал над Кремлевской ОПГ и фашистским, человеконенавистническим, лживым руцкимирком.