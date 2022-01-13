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Стартувало засідання Ради ОБСЄ, на якому обговорять запропоновані Росією "гарантії безпеки"

Стартувало засідання Ради ОБСЄ, на якому обговорять запропоновані Росією

У Відні розпочалося засідання Постійної ради ОБСЄ. Як очікується, на ньому російська сторона виступить зі своїми пропозиціями щодо так званих "гарантій безпеки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Засідання розпочалося із виступу міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, який представив пріоритети ОБСЄ під час свого головування в організації в 2022 році.

Зазначимо, на сьогоднішньому засіданні повинні розглянути російські пропозиції щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це буде останній з трьох раундів переговорів, до цього були зустрічі з США в Женеві і НАТО в Брюсселі.

Також читайте: Польща обіцяє домінування питань Донбасу і Криму під час свого головування в ОБСЄ

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Топ коментарі
+4
"расія - ето вообщє лішняя страна"

У двох світових війнах ХХ ст. Україна була поміж двома імперськими силами, які воювали за Євразію: германським світом та російським світом. Війна за Євразію - або стримування експансії Євразії - була ключовою геополітичною темою ХХ ст.

І германський, і російський світ першої половини ХХ ст. мріяли про континентальні імперії, які би могли протистояти морським імперіям Європи та Атлантики. Обидва світи, зрештою, здійснили найбільші злочини в Європі ХХ ст. Один із них, російський, мріє повернутися.

Але трагедія Росії полягає в тому, що світ змінився. І ключове протистояння ХХІ ст. - не за Євразію, а за Тихий океан. І не між германським світом та російським, а між Америкою та Китаєм.

РФ відчуває, що є зайвою в цьому новому світі. Вона звикла перетворювати інші країни на плацдарми воєн, і їй страшно відчувати, що вона сама може бути "плацдармом". Необов'язково гарячої війни - але точно війни цінностей. Війна між Америкою та Китаєм буде йти в головах і в технологіях. Це буде війна між свободою і порядком, індивідуалізмом і новим колективізмом.

РФ боїться цього світу, тому так хоче повернутися в свої "золоті часи". Її золоті часи - це Ялта. Коли вона перетворила пів Європи на свій "пояс безпеки". Але Ялта - це Сталін. І щоб відновити Ялту, треба воскресити Сталіна. Не як культ ютюб-блогерів, а реального Сталіна. З чистками, ГУЛАГами, розстрілами, Голодоморами, бідністю, відсутністю приватної власності, колгоспами і т.д. Цікаво, чи росіяни справді готові до цього.

Не знаю, що буде у 2022. Але те, що "геть від Москви" є як ніколи актуальним гаслом - має ставати очевидним для кожного українця - https://gazeta.ua/blog/56383/klyuchove-protistoyannya-hhi-stolittya-jde-mizh-amerikoyu-i-kitayem-rosiya-boyitsya

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13.01.2022 12:14
+2
https://oleg-leusenko.livejournal.com/14083453.html Саркома планеты
На карте далеко не все метастазы Московии. Есть еще Казахстан, КНДР, Иран, Хамас, Хезболла, Афганистан, ИГ, Венесуэла, Ливия, Судан, Армения, Беларусь, Мали, Куба etc
Сотни ультраправых и ультралевых группировок в Европе и Америке.
Прибавьте мировую сеть киберпреступников Москвы, армию раша фейкометов по всей планете, мировые наркотрафик и контрабанду, диверсантов и грушников-убийц по всему миру.
РФ - это ордынский бандустан, который Запад должен уничтожить раз и навсегда.
Ликвидировать РФ можно только через ее фрагментацию и парад суверенитетов, демилитаризацию экс-РФ, репарации, реституцию, помощь в обмен на углеводороды, трибунал над Кремлевской ОПГ и фашистским, человеконенавистническим, лживым руцкимирком.
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13.01.2022 12:28
+2
Еще раз поиграют своими дряблыми старческими мышцами,а все посмеются.Всевеликая сейчас только болтать умеет,один Карабах чего стоит
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13.01.2022 12:37
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"расія - ето вообщє лішняя страна"

У двох світових війнах ХХ ст. Україна була поміж двома імперськими силами, які воювали за Євразію: германським світом та російським світом. Війна за Євразію - або стримування експансії Євразії - була ключовою геополітичною темою ХХ ст.

І германський, і російський світ першої половини ХХ ст. мріяли про континентальні імперії, які би могли протистояти морським імперіям Європи та Атлантики. Обидва світи, зрештою, здійснили найбільші злочини в Європі ХХ ст. Один із них, російський, мріє повернутися.

Але трагедія Росії полягає в тому, що світ змінився. І ключове протистояння ХХІ ст. - не за Євразію, а за Тихий океан. І не між германським світом та російським, а між Америкою та Китаєм.

РФ відчуває, що є зайвою в цьому новому світі. Вона звикла перетворювати інші країни на плацдарми воєн, і їй страшно відчувати, що вона сама може бути "плацдармом". Необов'язково гарячої війни - але точно війни цінностей. Війна між Америкою та Китаєм буде йти в головах і в технологіях. Це буде війна між свободою і порядком, індивідуалізмом і новим колективізмом.

РФ боїться цього світу, тому так хоче повернутися в свої "золоті часи". Її золоті часи - це Ялта. Коли вона перетворила пів Європи на свій "пояс безпеки". Але Ялта - це Сталін. І щоб відновити Ялту, треба воскресити Сталіна. Не як культ ютюб-блогерів, а реального Сталіна. З чистками, ГУЛАГами, розстрілами, Голодоморами, бідністю, відсутністю приватної власності, колгоспами і т.д. Цікаво, чи росіяни справді готові до цього.

Не знаю, що буде у 2022. Але те, що "геть від Москви" є як ніколи актуальним гаслом - має ставати очевидним для кожного українця - https://gazeta.ua/blog/56383/klyuchove-protistoyannya-hhi-stolittya-jde-mizh-amerikoyu-i-kitayem-rosiya-boyitsya

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13.01.2022 12:14 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/14083453.html Саркома планеты
На карте далеко не все метастазы Московии. Есть еще Казахстан, КНДР, Иран, Хамас, Хезболла, Афганистан, ИГ, Венесуэла, Ливия, Судан, Армения, Беларусь, Мали, Куба etc
Сотни ультраправых и ультралевых группировок в Европе и Америке.
Прибавьте мировую сеть киберпреступников Москвы, армию раша фейкометов по всей планете, мировые наркотрафик и контрабанду, диверсантов и грушников-убийц по всему миру.
РФ - это ордынский бандустан, который Запад должен уничтожить раз и навсегда.
Ликвидировать РФ можно только через ее фрагментацию и парад суверенитетов, демилитаризацию экс-РФ, репарации, реституцию, помощь в обмен на углеводороды, трибунал над Кремлевской ОПГ и фашистским, человеконенавистническим, лживым руцкимирком.
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13.01.2022 12:28 Відповісти
шо там обсуждать, гарантированно разбомбить в конце концов тот намулявший уже всем воронеж и выбрать следующий для бомбардировки. тулу, например ))
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13.01.2022 12:32 Відповісти
не надо тулу. там пряники. лучше пензу. веселей в новостях читать будет
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13.01.2022 12:59 Відповісти
Еще раз поиграют своими дряблыми старческими мышцами,а все посмеются.Всевеликая сейчас только болтать умеет,один Карабах чего стоит
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13.01.2022 12:37 Відповісти
Прикольно. После захвата Польши Гитлер тоже давал гарантии безопасности Великобритании с предложением закончить войну. А великобританцы почему-то не повелись.
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13.01.2022 12:59 Відповісти
Когда расия может - она гадит. Раз не гадит - значит не может.
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13.01.2022 12:59 Відповісти
Смешно.. где рашка, а где безопастность.
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13.01.2022 13:10 Відповісти
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13.01.2022 13:27 Відповісти
 
 