Фінляндія та Швеція дуже близькі до НАТО і можуть розраховувати на швидкий вступ до Альянсу, - Столтенберг
Фінляндія та Швеція у разі подання заявки на членство в НАТО зможуть швидко вступити до альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.
"Звісно, з багатьох сторін вони (Фінляндія та Швеція. - Ред.) дуже близькі до НАТО у всіх аспектах. У цьому контексті цей процес може відбутися дуже швидко, якщо вони вирішать подати заявку", - сказав Столтенберг, відповідаючи у четвер на запитання про те, наскільки швидко ці країни можуть прийняти до альянсу.
Столтенберг пояснив, що Фінляндія та Швеція є близькими партнерами альянсу, НАТО і ці країни ведуть спільні навчання і тренування. Крім того, за словами генсека, ці країни відповідають багатьом стандартам альянсу, а Гельсінкі й Стокгольм мають у своєму розпорядженні добре функціонуючі інститути у сфері оборони та безпеки.
Він додав, що гіпотетичний вступ Фінляндії та Швеції потребуватиме політичного рішення і в цих країнах, і з боку 30 держав-членів НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Ну как вам многоходовочка Уйла?
Сколько ему НАТО заплатило за такую молниеносную агитацию финов и шведов?
Украина тоже 30 лет была "нейтральной" и нас "все устраивало"...
Т е те страны которые не в фокусе рахи.
Украине вечная морковка чтоли?
Чекаємо на "срання кірпічами" в Кремлі От тільки у Фінляндії нема "біженців" з Близького Сходу і Африки - нема кому "жовті жилети" роздавать
Фінам і Шведам, дорога відкрита хоч завтра.
як тільки захочуть.
а чому їм да, а нам ні?
а тому що у них нема клованів у владі, а у нає ВСІ!!!!!
"Всупереч позиції Росії, Фінляндія наполягає на своєму праві вступити до НАТО"
У щорічному зверненні до громадян премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін наголосила, що країна може подати заявку на вступ до НАТО незалежно від бажань Росії.
https://babel.ua/news/74890-vsuperech-poziciji-rosiji-finlyandiya-napolyagaye-na-svoyemu-pravi-vstupiti-do-nato
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Хто-хто, а Фінляндія зможе стати сильним кулаком в НАТО. Добра буде компанія для Польщі
Працює Олена Білозерська
Є видео.
Взяли би вже, проблем давно би поменшало.