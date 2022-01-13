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НАТО (6205) Фінляндія (1233) Швеція (914) Столтенберг Єнс (1595)

Фінляндія та Швеція дуже близькі до НАТО і можуть розраховувати на швидкий вступ до Альянсу, - Столтенберг

Фінляндія та Швеція дуже близькі до НАТО і можуть розраховувати на швидкий вступ до Альянсу, - Столтенберг

Фінляндія та Швеція у разі подання заявки на членство в НАТО зможуть швидко вступити до альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Звісно, з багатьох сторін вони (Фінляндія та Швеція. - Ред.) дуже близькі до НАТО у всіх аспектах. У цьому контексті цей процес може відбутися дуже швидко, якщо вони вирішать подати заявку", - сказав Столтенберг, відповідаючи у четвер на запитання про те, наскільки швидко ці країни можуть прийняти до альянсу.

Столтенберг пояснив, що Фінляндія та Швеція є близькими партнерами альянсу, НАТО і ці країни ведуть спільні навчання і тренування. Крім того, за словами генсека, ці країни відповідають багатьом стандартам альянсу, а Гельсінкі й Стокгольм мають у своєму розпорядженні добре функціонуючі інститути у сфері оборони та безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про можливий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: Будь-яке розширення Альянсу - загроза для Росії

Він додав, що гіпотетичний вступ Фінляндії та Швеції потребуватиме політичного рішення і в цих країнах, і з боку 30 держав-членів НАТО.
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Топ коментарі
+13
Кацапы.
Ну как вам многоходовочка Уйла?
Сколько ему НАТО заплатило за такую молниеносную агитацию финов и шведов?
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13.01.2022 12:16
+12
Да-да.
Украина тоже 30 лет была "нейтральной" и нас "все устраивало"...
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13.01.2022 12:20
+8
в болгарии тоже много ваты. но они в нато.
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13.01.2022 12:18
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Кацапы.
Ну как вам многоходовочка Уйла?
Сколько ему НАТО заплатило за такую молниеносную агитацию финов и шведов?
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13.01.2022 12:16 Відповісти
шведы вряд ли на референдуме поддержат вступление в нато. они давно нейтральны и их все устраивает.
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13.01.2022 12:17 Відповісти
в болгарии тоже много ваты. но они в нато.
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13.01.2022 12:18 Відповісти
Да-да.
Украина тоже 30 лет была "нейтральной" и нас "все устраивало"...
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13.01.2022 12:20 Відповісти
соседство с бешеным медведем может устраивать только идиота
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13.01.2022 12:59 Відповісти
была. Украина не на кого не нападала
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13.01.2022 13:35 Відповісти
про який референдум ти розповідаєш ? США проводили референдум щоб вступити в альянс ? може Туреччина чи Канада ?
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13.01.2022 12:25 Відповісти
Поддержат, не переживай!
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13.01.2022 12:25 Відповісти
А Ливию кажись бомбили шведы тоже..
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13.01.2022 13:09 Відповісти
завязывай бухать, лапотник
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13.01.2022 13:35 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Интервенция_в_Ливии стыдно, товарищ!
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13.01.2022 13:39 Відповісти
стыдно давать линки на рашкованские ресурсы
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13.01.2022 13:45 Відповісти
причем тут ресурс?? это было не так давно, и все помнят. шведы бомбили Ливию..
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13.01.2022 14:04 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%ABUnified_Protector%C2%BB https://uk.wikipedia.org/wiki/Операція_«Unified_Protector» так легче?
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13.01.2022 14:10 Відповісти
завидую
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13.01.2022 12:16 Відповісти
ох и столтенберг.
Т е те страны которые не в фокусе рахи.
Украине вечная морковка чтоли?
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13.01.2022 12:17 Відповісти
А хто нам винуватий, як у нас шо не кум то брат чи сват пов'язвні з коцапами родинними зв'язками. куди не плюнь то крот чи коцапська консерва. Навіщо людям з Нато такий гемор, подумали?
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13.01.2022 12:29 Відповісти
как в Болгарии. Или Албании. Это отговорки.
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13.01.2022 12:35 Відповісти
та яка Болгарія нафік, хто там філька куркоров ахахаха. тут у вищому керівництві гівна запорєбрікового
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13.01.2022 12:40 Відповісти
Все можно обьяснить, раша движима деструктивными энергиями и находится в противофазе к странам запада, поэтому что бы они не делали, результат получается обратный...
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13.01.2022 12:23 Відповісти
Отлично . Ватный зверинец должен знать своё место .
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13.01.2022 12:23 Відповісти
Фіни - можливо й вступлять, але шведи - навряд чи.
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13.01.2022 12:24 Відповісти
А Швеція - не така вже й "суттєва" Головне - Фінляндія! На даний час вихід з Фінської затоки контролюється НАТО лише з одного боку - з берега Естонії Коли до контролю підключаться фінни то вихід з нього для росіян перетвориться на "Босфор" і НАТО буде контролювать рух їх кораблів не тільки в Чорноморському регіоні але й в районі Балтики
Чекаємо на "срання кірпічами" в Кремлі От тільки у Фінляндії нема "біженців" з Близького Сходу і Африки - нема кому "жовті жилети" роздавать
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13.01.2022 12:34 Відповісти
Маю надію, що фіни нарешті віддадуть данину героїчній памяті свої предків, які зупинили червону навалу у Зимовій війні, приєднаються до західної коаліції та повернуть свої землі, віроломно відторгнуті совєтами.
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13.01.2022 12:58 Відповісти
як все просто.
Фінам і Шведам, дорога відкрита хоч завтра.
як тільки захочуть.
а чому їм да, а нам ні?
а тому що у них нема клованів у владі, а у нає ВСІ!!!!!
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13.01.2022 12:24 Відповісти
вступят не вступят, но радостный вой параши по этому поводу обеспечен ))
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13.01.2022 12:25 Відповісти
медведчуківсько-зелена Верещучка не так давно розпиналась, що Україна не має бути членом НАТО, як і Фінляндія.

"Всупереч позиції Росії, Фінляндія наполягає на своєму праві вступити до НАТО"




У щорічному зверненні до громадян премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін наголосила, що країна може подати заявку на вступ до НАТО незалежно від бажань Росії.

https://babel.ua/news/74890-vsuperech-poziciji-rosiji-finlyandiya-napolyagaye-na-svoyemu-pravi-vstupiti-do-nato
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13.01.2022 12:25 Відповісти
Знову ******* засмутиться 😪
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13.01.2022 12:28 Відповісти
Агов, кацапи! Нумо калькулятори до рук! ******* час підльоту ракет
---
Хто-хто, а Фінляндія зможе стати сильним кулаком в НАТО. Добра буде компанія для Польщі
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13.01.2022 12:29 Відповісти
До Питера там 120 км.
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13.01.2022 12:35 Відповісти
По Інгерманландії вони бити не будуть. Це лише питання часу, коли С-Пб. з прилеглими територіями проголосить Інгерманландію
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13.01.2022 12:40 Відповісти
***** плешивое выдающийся геополитик и стратег чё...
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13.01.2022 12:30 Відповісти
Путін програв по всіх позиціях. А почав з того, що вирішив, що в Україні більшість підтримає РПЦ МП.
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13.01.2022 12:43 Відповісти
https://novynarnia.com/2022/01/12/zhinka-snajper-na-donbasi/ Американські морпіхи досліджують архівне відео, як жінка-снайпер на Донбасі знищує бойовиків

Працює Олена Білозерська

Є видео.

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13.01.2022 12:40 Відповісти
Ну все "подльотне время" скоротиться до секунди. Вже з катапульти можна буде ракети пускати
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13.01.2022 12:42 Відповісти
з рогозинского батута !
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13.01.2022 12:49 Відповісти
Да здравствует подлётное время "Котка - Санкт-Петербург" - 2 минуты !!!
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13.01.2022 12:46 Відповісти
А нас так не беруть...
Взяли би вже, проблем давно би поменшало.
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13.01.2022 13:12 Відповісти
Чим більше хутін вийожувається тим більше країн будуть готові до вступу до НАТО.
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13.01.2022 13:20 Відповісти
Швидкий вступ - це добре , але не ясно головне : двері нато відкриті чи закриті ? Це ключове питання викликає глибоке занепокоєння .
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13.01.2022 14:03 Відповісти
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13.01.2022 14:10 Відповісти
Це порушення прав людини
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13.01.2022 15:28 Відповісти
 
 