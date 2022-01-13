Фінляндія та Швеція дуже близькі до НАТО і можуть розраховувати на швидкий вступ до Альянсу, - Столтенберг

Фінляндія та Швеція у разі подання заявки на членство в НАТО зможуть швидко вступити до альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Звісно, з багатьох сторін вони (Фінляндія та Швеція. - Ред.) дуже близькі до НАТО у всіх аспектах. У цьому контексті цей процес може відбутися дуже швидко, якщо вони вирішать подати заявку", - сказав Столтенберг, відповідаючи у четвер на запитання про те, наскільки швидко ці країни можуть прийняти до альянсу.

Столтенберг пояснив, що Фінляндія та Швеція є близькими партнерами альянсу, НАТО і ці країни ведуть спільні навчання і тренування. Крім того, за словами генсека, ці країни відповідають багатьом стандартам альянсу, а Гельсінкі й Стокгольм мають у своєму розпорядженні добре функціонуючі інститути у сфері оборони та безпеки.

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Він додав, що гіпотетичний вступ Фінляндії та Швеції потребуватиме політичного рішення і в цих країнах, і з боку 30 держав-членів НАТО.