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Новини Санкції проти Росії
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У Кремлі порівняли можливі санкції США проти Путіна із розривом відносин

У Кремлі порівняли можливі санкції США проти Путіна із розривом відносин

Введення санкцій проти президента Росії Володимира Путіна стало б надмірним заходом, який можна порівняти з розривом відносин.

Такий коментар дав представник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Прессекретар президента РФ зазначив, що в такому разі Росія робитиме те, що найкраще відповідає інтересам держави. 

"Введення санкцій проти глави держави чи проти глави Росії ― це надмірний захід, який можна порівняти з розривом відносин. Що готова робити Росія? Росія завжди готова і завжди робитиме те, що найкраще відповідає інтересам нашої країни", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше у конгресі США представили законопроект про нові санкції проти РФ. Також вони пропонують запровадити санкції щодо банківського сектору Росії та газопроводу "Північний потік-2".

Водночас демократи розглядають запровадження санкцій проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, глави МЗС Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генерального штабу Збройних Сил Валерія Герасимова, а також командувачів різних видів збройних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі вторгнення РФ в Україну США запровадять санкції проти Путіна, - The Washington Post
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Топ коментарі
+24
Когда украинские депутаты введут визы со страной агрессором ?
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13.01.2022 12:37
+22
превентивная ассиметричная мера - самостоятельно разорвать ***** на половые тряпки. нет ***** - нет и санкций против него.
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13.01.2022 12:36
+16
Абідно балалаєчнікам, що вони ніяких санкцій не здатні ввести у відповідь. От така "сверхдержава"
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13.01.2022 12:39
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превентивная ассиметричная мера - самостоятельно разорвать ***** на половые тряпки. нет ***** - нет и санкций против него.
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13.01.2022 12:36 Відповісти
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13.01.2022 13:12 Відповісти
мені подобається, дайте дві.
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13.01.2022 14:04 Відповісти
ні чого вони вазелін передадуть , щоб дідусь не так страждав ...
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13.01.2022 12:37 Відповісти
А як інакше сприймати? Так воно і є. Хто з добропорядних громадян тусується з гопниками?
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13.01.2022 13:08 Відповісти
ой как испугали.. окурка назвали наконец то Х..лом... Пес смердющий песочный хлебало закрой Бог призовет твоего хозяина что ты будешь варнякать и главное где и кем подзаборная шавка кого вообще интересует твое мнение и мнение Параши вы давно вывели себя за скобки всех приличий и даже нецензурщины....все в мире ждут одного --когда вас сук накроет таки https://www.google.com/search?client=opera&hs=8p1&sxsrf=AOaemvJaN7iZs9xJ9morfY6lftKIjeMSMw:1642072251886&q=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjbjZPqy671AhUG_CoKHcNNCzYQkeECKAB6BAgBEDc Армагеддон
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13.01.2022 13:11 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/8/0/9/0/80908dc71b322e1e1749a28a2e43a58a/original.jpg

Прессекретар президента РФ зазначив, що в такому разі Росія робитиме те, що найкраще відповідає інтересам держави.

"Введення санкцій проти глави держави чи проти глави Росії ― це надмірний захід, який можна порівняти з розривом відносин. Що готова робити Росія? Росія завжди готова і завжди робитиме те, що найкраще відповідає інтересам нашої країни", - сказав Пєсков.
НІФіга.... ПУТІН З Піськовим відпрацьовуватимуть лише "задній хід"...
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13.01.2022 15:34 Відповісти
Когда украинские депутаты введут визы со страной агрессором ?
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13.01.2022 12:37 Відповісти
Когда Коломойский и Ахметов перестанут вести бизнес с Роисей.
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13.01.2022 12:38 Відповісти
Пора обоих на Гиляку 😀
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13.01.2022 12:40 Відповісти
а Пінчук? А Фірташ? Та, врешті, сам Зеленський - також має бізнес з бізнесінтересами на касапії!
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13.01.2022 13:17 Відповісти
Честно говооря, Пинчук и Фирташ на фоне Коломоя и Ахмета выглядят мешкими шалунами.
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13.01.2022 17:28 Відповісти
Когда депутаты будут украинцами.
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13.01.2022 14:15 Відповісти
А для чого Московії відносини ? Вона на самозабезпеченні. У лісі ягоди, гриби, ламачок є...
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13.01.2022 12:37 Відповісти
І туалета шукати не треба...
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13.01.2022 12:42 Відповісти
и вместо швабры любая ветка сойдет
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13.01.2022 13:30 Відповісти
Тю. А должны целовать в десна?

"1940 г. В Берлине приравняли помощь США Велкобритании к разрыву отношений с Германией".
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13.01.2022 12:37 Відповісти
Майже, повна аналогія.
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13.01.2022 12:45 Відповісти
Ось повна аналогія :
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13.01.2022 13:14 Відповісти
Дякую, дуже переконливе і яскраве порівняння. А, головне, документально підтверджене.
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13.01.2022 13:19 Відповісти
Письков , беги . Иначе тебя мумифицируют досрочно , как верного слугу .
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13.01.2022 12:38 Відповісти
УПС
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13.01.2022 12:38 Відповісти
Куда **** дело Назарбаева? ООН пора задать вопрос ????
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13.01.2022 12:39 Відповісти
А для чего ? Всем фиолетово .
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13.01.2022 12:40 Відповісти
Назарбаев двигался в сторону от России. Хотя бы таже латиница.
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13.01.2022 14:45 Відповісти
тут гораздо интереснее, куда дерьмак дел своего слугу?
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13.01.2022 12:43 Відповісти
Тут, на Цензорі, вже писали: "Паматросіл і бросіл".
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13.01.2022 12:48 Відповісти
Образився він і залишився на знак протесту на островах в океані. Він очікував, що НАТО і США підуть назустріч Пуйлу. Йому б тоді було зручніше Україну зливати, на кшталт він теж пішов на поступки.
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13.01.2022 12:50 Відповісти
так он теперь зелензон крузо?
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13.01.2022 13:31 Відповісти
Абідно балалаєчнікам, що вони ніяких санкцій не здатні ввести у відповідь. От така "сверхдержава"
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13.01.2022 12:39 Відповісти
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13.01.2022 13:20 Відповісти
СВОБОДУ порабощенным народам Сибири и тундры !!!
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13.01.2022 12:42 Відповісти
і крайнім народам сєвєра
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13.01.2022 12:51 Відповісти
А що робить дочка лаврова в США ???
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13.01.2022 12:42 Відповісти
шо, шо?? деньги крепостных прогуливает
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13.01.2022 12:49 Відповісти
https://novynarnia.com/2022/01/12/zhinka-snajper-na-donbasi/ Американські морпіхи досліджують архівне відео, як жінка-снайпер на Донбасі знищує бойовиків

Працює Олена Білозерська

Є видео.

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13.01.2022 12:43 Відповісти
останнє слово в назві статті лишнє
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13.01.2022 12:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YyitPXvojsw Нашему царю показали фигу
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13.01.2022 12:49 Відповісти
не знаю ким шановні, ті що в кремлі.
не довго залишилось, коли ввп склеє ласти.
скажіть цему діду, нехай проживе останні роки для себе та онуків.
з гроба, керувати СССРом, не зручно.
кришка гроба і два метри землі мішають.
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13.01.2022 12:49 Відповісти
вы фсьо врьоти
путен - очинь беден
у нево - токо старая шистёрка
и два драных пинджмака
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13.01.2022 12:51 Відповісти
В интересах твоей выгребной ямы-404, строить курятники! =) Плакали американские окорочка и ножки "Буша" ! =)
PS: Надеюсь с вазелином, проблем не возникнет...
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13.01.2022 12:51 Відповісти
https://novynarnia.com/2022/01/13/pryahin-vtik-nazad-v-ordlo/ Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" Пряхін втік назад в ОРДЛО


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13.01.2022 12:55 Відповісти
Обіцяючи розкрити особисті статки #уйла)) тим самим спричинили невдалі перемовини. Ой, що ж це робиться))
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13.01.2022 12:55 Відповісти
И все сразу сели и плачут.
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13.01.2022 13:02 Відповісти
вот была бы красота, чтобы ввели таекие санкции, обосрался бы путька
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13.01.2022 13:04 Відповісти
правильней было бы не владимир путин, а владимир ПУЦЫН
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13.01.2022 13:05 Відповісти
дебіли.....куйли приходять та дохнуть, а країни залишаютьься...
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13.01.2022 13:08 Відповісти
***** на бутылку.
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13.01.2022 13:08 Відповісти
Только представь себе. В твоём районе произошло извращённое преступление сексуального характера. Например бабушку изнасиловали, или ребёнка. В ходе расследования прочешут всех маньяков в твоём районе. А у тебя алиби нет. Допустим спал ты крепко и без свидетелей. Тебе же рёбра переломают добиваясь признания.
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13.01.2022 13:21 Відповісти
О чем это вообще?
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13.01.2022 13:54 Відповісти
Прессекретар президента РФ зазначив, що в такому разі Росія робитиме те, що найкраще відповідає інтересам держави. Джерело:
Заборонить Байдену і Борелю відпочивати у сонячному магадані,воркуті і на соловках а також подорож по великому кільцю московії.
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13.01.2022 13:11 Відповісти
Віддайте ***** на суд в Гаагу і буде всій росії щастя. А як віддасте Україні Крим, то і з вас санкції знімуть.
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13.01.2022 13:17 Відповісти
С гавнюком по плохому. С хорошими по хорошему.
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13.01.2022 13:18 Відповісти
Старий дегенерат вже тримаеться за стл, бо ноги не держать.
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13.01.2022 13:22 Відповісти
Если завтра дочка Лаврова купит билет до Москвы, захочет папу проведать. В Америке начнётся паника.
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13.01.2022 13:24 Відповісти
Ога, когда угроза санкций против пупина и окружения, они конечно вспомнили про страну) чтоб сохранить лицо.....
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13.01.2022 13:26 Відповісти
А мені більше подобається такий заголовок: У Кремлі порівняли можливі санкції США проти відносин із розривом Путіна.
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13.01.2022 13:43 Відповісти
Разрыва отношений с Россией не должно быть.У всех стран должны быть с Россией активно- сексуальные отношения. Ее все должны любить матушку сильно и долго , до самой смерти. Других отношений быть просто не может ни у кого. Этого видно она и хочет, старая извращенка.
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13.01.2022 13:45 Відповісти
Bloomberg: - Польша подписала с Саудовской Аравией долгосрочный контракт на поставки нефти.

Как отмечают аналитики Bloomberg Intelligence, эти сделки расширяют присутствие саудитов на европейском рынке в отрасли и усиливают их позиции в регионе, где традиционно доминировала российская нефть.
В частности, в 2020 году, по данным Минэнерго США, Польша была третьим крупнейшим клиентом РФ в Европе....
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13.01.2022 13:53 Відповісти
Интересам государства отвечает уничтожение наибольшей угрозы.
Путин и есть наибольшая угроза: прекратится воровство и вывоз казны.
Прекратится подстрекание к войне с соседями.
Прекратятся агрессивные действия по отношению к соседям.
Прекратятся и санкции.
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13.01.2022 14:08 Відповісти
то есть ПУТИН - ЭТО РОССИЯ, самодержавие подтверждено
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13.01.2022 14:45 Відповісти
не знаю... хорошо это или плохо бы было для мира и для нашей страны.... но я бы просто злорадствовал бы от души разрыву и холодной войне и железной занавеси...хотя бы какая то утеха моей измотанной душе немолодой и здоровью....((
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13.01.2022 15:06 Відповісти
Америка легко подгонит новые анекдоты про российский хайтек, про кремлёвских педофилов, про ********** в Думе, про блины на лопате, матерей, которые "ещё нарожают", про боевой дым космического крейсера "Отмирал Кузнецов" и многое другое.
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13.01.2022 15:34 Відповісти
Все что нужно для вашего продолжительного содеожания в колонии строгого режима вы уже сделали.
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13.01.2022 16:02 Відповісти
Краснозвездная, колорадоленточная , боярышникоупотребляющая, ихтамнетовская, кремлебашенная, обезбашенная страна ...-
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13.01.2022 18:40 Відповісти
О чем с ним говорить?
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13.01.2022 21:56 Відповісти
 
 