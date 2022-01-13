У Кремлі порівняли можливі санкції США проти Путіна із розривом відносин
Введення санкцій проти президента Росії Володимира Путіна стало б надмірним заходом, який можна порівняти з розривом відносин.
Такий коментар дав представник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Прессекретар президента РФ зазначив, що в такому разі Росія робитиме те, що найкраще відповідає інтересам держави.
"Введення санкцій проти глави держави чи проти глави Росії ― це надмірний захід, який можна порівняти з розривом відносин. Що готова робити Росія? Росія завжди готова і завжди робитиме те, що найкраще відповідає інтересам нашої країни", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, раніше у конгресі США представили законопроект про нові санкції проти РФ. Також вони пропонують запровадити санкції щодо банківського сектору Росії та газопроводу "Північний потік-2".
Водночас демократи розглядають запровадження санкцій проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, глави МЗС Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генерального штабу Збройних Сил Валерія Герасимова, а також командувачів різних видів збройних сил.
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Прессекретар президента РФ зазначив, що в такому разі Росія робитиме те, що найкраще відповідає інтересам держави.
"Введення санкцій проти глави держави чи проти глави Росії ― це надмірний захід, який можна порівняти з розривом відносин. Що готова робити Росія? Росія завжди готова і завжди робитиме те, що найкраще відповідає інтересам нашої країни", - сказав Пєсков.
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