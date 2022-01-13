90 країн світу не досягли мети у 40% вакцинованих проти COVID-19, - ВООЗ

36 країн вакцинували менше 10% свого населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"90 країн все ще не досягли цілі в 40%, а 36 з цих країн вакцинували менше 10% свого населення", - йдеться в повідомленні.

За словами Гебреєсуса, ВООЗ та інші партнери активно допомагають цим країнам подолати проблеми.

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