УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3472 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
934 3
вакцина (4418) ВООЗ (769) Гебреєсус (166) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

90 країн світу не досягли мети у 40% вакцинованих проти COVID-19, - ВООЗ

90 країн світу не досягли мети у 40% вакцинованих проти COVID-19, - ВООЗ

36 країн вакцинували менше 10% свого населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"90 країн все ще не досягли цілі в 40%, а 36 з цих країн вакцинували менше 10% свого населення", - йдеться в повідомленні.

За словами Гебреєсуса, ВООЗ та інші партнери активно допомагають цим країнам подолати проблеми.

Також читайте: У ВООЗ заявили, що коронавірус перебуває "на шляху до того, щоб стати ендемічним"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зе-чемпіони на якому місці?
показати весь коментар
13.01.2022 13:16 Відповісти
Если отнять купленные сертификаты.. 30% ..
показати весь коментар
13.01.2022 13:32 Відповісти
когда президент страны - тупоголовый клоун, то непрекращающийся цирк, ведет страну исключительно к деградации. Рейтинг вакцинации - яркое тому подтверждение
показати весь коментар
13.01.2022 15:31 Відповісти
 
 