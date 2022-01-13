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Данілов (1259) олігарх (917) реєстр (800) РНБО (2242) Закон про олігархів (149)

Кандидатів в олігархи набагато більше 13-ти: технологічний майданчик для їхнього реєстру вже зроблений, - Данілов

Кандидатів в олігархи набагато більше 13-ти: технологічний майданчик для їхнього реєстру вже зроблений, - Данілов

Державна інформаційно-аналітична система СОТА дасть можливість відслідковувати майже всі процеси у державі, вона стане майданчиком для реєстру олігархів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні маємо одну з ключових речей, на яку мало хто звернув увагу, у нас існує інформаційно-аналітична система СОТА, яку ми дуже потужно на сьогоднішній день розгортаємо, яка дасть можливість відслідковувати майже всі процеси, які є в нашій державі. Ми вже почали працювати в цьому напрямі", - розповів він.

Закон про деолігархізацію запрацює у травні, але, за словами Данілова, у РНБО "вже на виході положення про реєстр" і "технологічний майданчик вже зроблений".

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"Це буде створення Реєстру на технологічному майданчику системи СОТА у вигляді окремого сервісу. У СОТА є три частини: є частина публічна, яка доступна для всього суспільства, там, де відкрита інформація. Є частина СОТА, де документи для службового користування, і є СОТА з грифом "таємно", - додав він.

На зауваження, що для 13 прізвищ олігархів особливих потужностей не потрібно, Данілов сказав, що "їх набагато більше", але ні кількість, ні імена не назвав: "Ви не володієте інформацією. Давайте в такий спосіб: цифра 13 мені зрозуміла, ви мене за язик не злапаєте, я вам можу розказати: їх набагато більше".

Секретар РНБО наголосив, що "аби дати остаточне тлумачення, треба пройти перевірку" за критеріями, які визначені законодавством. Влада відпрацьовує це питання – і не можна сказати, що буде в результаті.

"Олігархи будуть після того, як буде затверджене рішення Ради національної безпеки і оборони. Якщо ви кажете про кандидатів", – наголосив Данілов.

Він переконує, що "вибірковості ніякої не буде".

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На запитання про Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, як будуть доводити їхній вплив на медіа та політику, Данілов сказав, що у законі "все написано": якщо людина підпадатиме під три критерії – то її вважатимуть олігархом.

"Якщо нам щось незрозуміло… ми маємо звернутися у відповідні органи, які мають дати нам відповідні тлумачення", – додав секретар РНБО.

Як треба буде подавати звіт про контакти з олігархами Данілов не сказав, але він покладається на ЗМІ: "Є журналісти, вони зафіксують, що об’єкт А спілкувався з об’єктом Б. Ми розглянемо і скажемо: "а у вас такого немає звіту".

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Топ коментарі
+6
шапито-шоу тривае , выбрали шоумена - получили шоу
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13.01.2022 13:05
+4
У зоолога сегодня бенифис.Видно пере отдыхал на Мальдивах. Опять никакой угрозы на границах не видит,только НАТО и США видят и работают.Пока зеленая шобла на отдыхе на лыжах катается.
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13.01.2022 13:06
+3
Судя по настроениям сверху, олигархов 73% от пришедших. И их всех надо вздуть, шоб неповадно было.
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13.01.2022 13:01
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Судя по настроениям сверху, олигархов 73% от пришедших. И их всех надо вздуть, шоб неповадно было.
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13.01.2022 13:01 Відповісти
Тонкий однако юмор. 73% не поймёт его.
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13.01.2022 13:10 Відповісти
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13.01.2022 13:14 Відповісти
Журналисты газет и каналов, которые финансируются олигархами или напрямую получают деньги за джинсу будут писать о плохих олигархах.
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13.01.2022 13:01 Відповісти
Невже Зе і Беня очолюють список?
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13.01.2022 13:02 Відповісти
предлагаю петицию ЗАКОН О РЕЕСТРЕ БОМЖЕЙ БЕНЯ ПИНЧУК ЗЕЛЕНСКИЙ И ПРОЧАЯ БЕДНОТА И ГОПОТА... всех остальных списком реестром в Олигархи... это как Слуга Нариду... короче у Вовы Зеленского нашли способ удаления гланд через анальное отверстие
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13.01.2022 13:16 Відповісти
Шо вы таки тяните свои липкие и грязные ручонки к бессребренику, доброму самаритянину и практически святому человеку? И вообще его похоронят в Умани. Возле цадика.
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13.01.2022 13:24 Відповісти
Я б вже зараз пішов рити могилу...
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13.01.2022 13:25 Відповісти
не заперечую і бажано якнайшвидше, а ворони і "віночок" організують
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13.01.2022 13:33 Відповісти
Експрорпріація,націоналізація, конфікскація неправедно нажитого. Здається лише так світ бореться і супер-пупер злодюгами. Однак Зє йде своїм шляхом ...до граблів.
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13.01.2022 13:02 Відповісти
У нас есть антимонопольное законодательство, но в антимонопольных органах давно сидят люди тех самых олигархов, а антимонопольные комитеты это хлебные места.
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13.01.2022 13:04 Відповісти
Короче. У нас проблема не в инструментах. Проблема в отсутствии работающих механизмов. Когда решают что хорошо или плохо те, кто и близко должен к власти не подходить. Это касается политиков, чиновников, журналистов и прочих.
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13.01.2022 13:05 Відповісти
У нас проблема в честных людях, а точнее в их отсутствии
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13.01.2022 13:06 Відповісти
Честных людей достаточно. Но выбирают нечестные. Так и работает коррупция. Нечестный выбирает нечестного и окружает себя нечестными людьми.
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13.01.2022 13:07 Відповісти
Нет не достаточно. Коррупция в школах или больницах тотальная и повсеместная. Честные люди в Украине это редкость и зачастую это белые вороны, которых выживают из рабочих коллективов, особенно в бюджетной сфере
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13.01.2022 13:10 Відповісти
Прости, но это чушь. Люди везде одинаковые.
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13.01.2022 13:13 Відповісти
На самом деле это наглядно показано на примере власти Зеленского. Пришел Зеленский. Привел с собой там Ермака и Портнова. Портнов привел Татарова. Там еще кто-то привел Шевченка в Нацбанк и так далее. Татаров привел своих людей. Представляют ли они среднестатических людей в Украине? Нет. Просто каждый приводит свой круг общения, а это воры, бандиты и мошенники. Отсюда получается коррупционная власть.
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13.01.2022 13:16 Відповісти
И у нас в стране нет механизмов, чтобы не позволить это делать. Вот против Татарова и Ермака дела закрывают. Все скандалы с Шевченко тушаться джинсов и прочее. И в этом проблема. Нечестный человек приводит весь свой выводок во власть и они образуют клан нечестных людей.
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13.01.2022 13:17 Відповісти
Майдан та імпічмент.
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13.01.2022 13:23 Відповісти
Импичмент не работает, а Майдан слишком дорогое удовольствие и происходит редко. Механизм должен быть дешевый и быстрый. А не как с Януковичем, чьи выкрутасы терпели три года.
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13.01.2022 13:24 Відповісти
Без Майдана, этих не убрать. Эта власть намного страшнее януковоща
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13.01.2022 13:03 Відповісти
Для того , щоб зарегіструвати 13 чоловік , працює ввесь апарат України. А може було б зарегіструвати Бідних , знедолених Українців і домогтися полібшення умов життя.
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13.01.2022 13:04 Відповісти
шапито-шоу тривае , выбрали шоумена - получили шоу
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13.01.2022 13:05 Відповісти
У зоолога сегодня бенифис.Видно пере отдыхал на Мальдивах. Опять никакой угрозы на границах не видит,только НАТО и США видят и работают.Пока зеленая шобла на отдыхе на лыжах катается.
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13.01.2022 13:06 Відповісти
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13.01.2022 13:06 Відповісти
"Закон про деолігархізацію запрацює у травні" - навіть після того, як https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365061-venecijska-komisia-perenesla-rozglad-zakonoproektu-pro-oligarhiv-na-sicen-deputatka.html в лютому його розгромить Венеційська комісія у своєму експертному висновку ?
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13.01.2022 13:09 Відповісти
Якраз зараз Христина Шкудор та Світлана Кушнір на телеканалі Еспресо розбирають по кісточках оцей "закон"
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13.01.2022 13:12 Відповісти
Ребята иудеи строят счастливое будущее для украинцев , анекдот века …для себя , для своих соплеменников они строят счастливое будуще
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13.01.2022 13:17 Відповісти
Вся шобла шмарклі лише відволікає увагу від військових приготувань Путлера.
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13.01.2022 13:19 Відповісти
З такими темпами скоро кожен, хто зможе харчуватись без продуктових карток, буде записаний в олігархи.
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13.01.2022 13:19 Відповісти
Разница между олигархом и не олигархом легко видна. Вот, например, Юзик это олигарх, чья родня и он сам занимаются активно бизнесом после прихода Зеленского. Будет ли Юзик записан в олигархи?
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13.01.2022 13:20 Відповісти
Данилов радостно потирает руки. Как меняли прикид простые уличные гопстопники на малиновые пиджаки. Информация -вот золотое дно. Налоговая и банкиры снабжали инфой, определялся доход терпилы, а дальше изьятие денег шло по ситуации -или акции, или кредиты, или доли, или отжатие. Войны шли только между львами за обладание самками в прайде. Система, в которой существовал его прайд, рухнула в 1997 году. Другой лев оказался сильнее. Но пьянящий воздух лихоимства таки берет свое. Цифра - это главный инструмент изьятие денег у терпил. Уже нашли площадку для изьятия - это не ресторан или придорожное кафе и не вилла на Кипре. Это цифра и новые технологии. Сначала посчитали "авторитетных" конкурентов, шас посчитают доходы и "предьявят"не беспокойтесь и зачем такой пережиток как суд и еще что то от "соросовской демократии". Поняли что львы постарели, будут отвечать. А тут питерский сантехник возомнил себя львом, но тут вмешалась цифра-доплачивай. То ли еще будет ? Ой ой ой.
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13.01.2022 13:28 Відповісти
Журналист «4 канала» Остап Дроздов рассказал о новых «стандартах» свободы слова от Банковой

Недавно телеканал сменил владельца, им стал «слуга народа» Ковалев.



© depositphotos***********

Журналист «4 канала» Остап Дроздов рассказал, что https://zn.ua/POLITICS/kovalev-zajavljaet-chto-kupil-informatsionnyj-telekanal-dlja-investitsii.html новое руководство сразу же начало вмешиваться в редакционную политику и выдвинуло список «запрещенных» для освещения тем. В конце декабря владельцем канала стал народный депутат Алексей Ковалев («Слуга народа»).

«Я испытывал сугубо спортивный иронический интерес, сколько же продлится действие Меморандума о невмешательстве в редакционную политику. Сообщаю: 1 день. Ровно 1 день», - https://www.facebook.com/ostap.drozdov/posts/4651574491605073 пишет Дроздов в Facebook.


По словам журналиста, новые менеджеры планируют отказаться от проукраинского порядка в пользу продвижения нарративов «объединения».

«Со знанием дела сообщаю, что процесс блокировки всего категорически-украинского курируют те самые «медиа-менеджеры», которые недавно создавали холдинг для (Виктора) Медведчука и регионала (Вадима) Столара », - пишет он.

Дроздов также привел список тем, которые становятся табуированными. Под запрет попали все «чувствительные» для президента Владимира Зеленского темы, например, офшоры и «Вагнергейт», деятельность главы его Офиса и прочие. Разрешается исключительно нейтральная критика «всенародного лидера».

https://zn.ua/internal/vojna-za-denhi-bolshoho-stroitelstva-vtoroj-front.html Дорожная коррупция «Большого строительства» .
https://zn.ua/POLITICS/sap-otkryla-proizvodstvo-o-vozmozhnom-nezakonnom-obohashchenii-sluhi-naroda-klochka.html Обогащение властной элиты - журналисты неоднократно фиксировали появление у народных депутатов от партии власти элитной недвижимости и автомобилей. В декларации это имущество не попадает, как и предшественники, новые лица записывают его на родственников.
Все, что касается главы Офиса президента Андрея Ермака. Руководитель администрации президента позиционируется как «второе лицо в государстве», он выполняет задачи, на которые не имеет полномочий, в частности, https://zn.ua/POLITICS/ukrainskomu-desantu-vo-hlave-s-ermakom-otkazali-vo-vstrechakh-v-vashinhtone-znua.html занимается внешней политикой . В то же время, Ермака обвиняют в сотрудничестве с государством-агрессором, а его брат Денис проходил по https://zn.ua/POLITICS/sluga-leros-opublikoval-kompromat-na-brata-ermaka-glava-opu-otreagiroval-349476_.html делу о торговле государственными должностями .
https://zn.ua/POLITICS/v-ofise-prezidenta-ne-odin-krot-eks-razvedchik-chervinskij-.html «Вагнергейт» - срыв спецоперации с задержанием наемников российской ЧВК, причастных к преступлениям на Донбассе, который мог произойти из-за «утечки» информации из высших кабинетов власти.
https://zn.ua/POLITICS/dokumenty-podtverdili-poluchenie-strukturami-zelenskoho-40-mln-dollarov-ot-kolomojskoho-slidstvoinfo.html Офшорный скандал - согласно документам Pandora Papers, офшорные компании «Квартала 95» получили в 2012 году от структур олигарха Игоря Коломойского 40 млн долларов. Вероятно, эти средства были выведены из «Приватбанка».
Все, что касается олигарха Игоря Коломойского.
https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-protiv-ksu-venetsianskaja-komissija-vybrala-storonu.html Попытки Банковой взять под контроль Конституционный суд , назначив двух новых судей, хотя юридически свободных мест в суде нет. Международные эксперты отказались участвовать в незаконном «конкурсе», а без должного отбора судей будет подвешена легитимность ключевого органа.
https://zn.ua/macrolevel/skhemnaja-djuzhina-na-chem-hosudarstvo-terjalo-samye-bolshie-sredstva-v-2021-m.html Антимонопольный комитет . Один из сильнейших органов власти в судах отбивается от жалоб на злоупотребления энергомонополии Ахметова и перерасход бюджетных средств дорожным картелем. Вместо этого Ольга Пищанская продуцирует дела против ФЛП за тендерные заговоры по школьному питанию.
Категорическое табу на https://zn.ua/POLITICS/roman-sokha-vyshel-iz-fraktsii-sluha-naroda.html бывших «слуг народа», отколовшихся от Зе-команды .
Обязательно присутствие спикеров «Слуги народа» в каждой групповой программе.
Для русского языка - содействие и лояльность.
Отныне патриотическая риторика - это «услышать Донбасс» (дословно). Этот пункт, а также пункты 13 и 14, обращает на себя особое внимание, так как укладывается в контекст заявлений Зеленского и https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-hotov-hovorit-s-putinym-ermak-zajavil-chto-ukraina-hotova-vypolnjat-minskie-sohlashenija.html Ермака о «готовности выполнять минские соглашения» . Хотя их политическая часть https://zn.ua/international/trupnyj-jad-minska-tri-sposoba-izbezhat-kazni-ukrainy-kotoruju-zadumal-putin.html угрожает существованию Украины как государства .
Запрещено утверждать украинскую национальную память, говорить о деколонизации, декоммунизации, дерусификации и других гуманитарных ценностях, потому что они «разъединяют».
Позиция по отношению к России: президент Владимир Путин - враг, но россияне - «братский народ».
Черный пиар политических оппонентов, в первую очередь https://zn.ua/POLITICS/v-ohp-podpisali-arest-poroshenko-smi.html лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и https://zn.ua/POLITICS/vyborochnaja-deoliharkhizatsija-v-washington-times-raskritikovali-zelenskoho-za-vojnu-s-akhmetovym-na-fone-nekhvatki-enerhozapasov.html олигарха Рината Ахметова - приветствуется. «Оппозиционную платформу-За життя» трогать не стоит.
Все тезисные месседжи следует согласовывать с куратором.
Разворот риторики необходимо производить плавно, чтобы не бросалось в глаза зрителю.

«Вот так выглядит провластное СМИ», - резюмирует Дроздов, решивший уйти с канала.

ZN.UA также готово предоставить слово другой стороне - пану Алексею Ковалеву или его представителю.

Читайте также: https://zn.ua/POLITICS/sluhi-naroda-priznali-narushenie-v-rabote-obnovlennoho-telekanala-rada.html «Слуги народа» признали нарушение в работе обновленного телеканала «Рада» и заявили о цензуре

Напомним, народный депутат https://zn.ua/POLITICS/sluha-naroda-kovalev-kupil-4-kanal.html Алексей Ковалев купил «4 канал» , который оформил в качестве подарка от родителей. Согласно декларации, общая стоимость «подарка в неденежной форме» - 4,5 миллиона грн.

Ранее канал принадлежал бывшему народному депутату и журналисту Дмитрию Добродомову и его партнеру Андрею Мисикую.

Новый владелец канала заявил о невмешательстве в редакционную политику, для чего подписал соответствующее соглашение с коллективом. В то же время, покупка «4 канала» совпала с попытками Офиса президента увеличить количество лояль
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13.01.2022 13:29 Відповісти
А зелене лайно із своїми пасипаками, занесені до рєєстру?
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13.01.2022 14:12 Відповісти
В Україні чотири олігарха. Бєня, Ахметов, Фірташ, Пінчук. Крапка.
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13.01.2022 15:31 Відповісти
Увы, автократия набирает силу ....
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13.01.2022 16:26 Відповісти
 
 