Кандидатів в олігархи набагато більше 13-ти: технологічний майданчик для їхнього реєстру вже зроблений, - Данілов
Державна інформаційно-аналітична система СОТА дасть можливість відслідковувати майже всі процеси у державі, вона стане майданчиком для реєстру олігархів.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Ми сьогодні маємо одну з ключових речей, на яку мало хто звернув увагу, у нас існує інформаційно-аналітична система СОТА, яку ми дуже потужно на сьогоднішній день розгортаємо, яка дасть можливість відслідковувати майже всі процеси, які є в нашій державі. Ми вже почали працювати в цьому напрямі", - розповів він.
Закон про деолігархізацію запрацює у травні, але, за словами Данілова, у РНБО "вже на виході положення про реєстр" і "технологічний майданчик вже зроблений".
"Це буде створення Реєстру на технологічному майданчику системи СОТА у вигляді окремого сервісу. У СОТА є три частини: є частина публічна, яка доступна для всього суспільства, там, де відкрита інформація. Є частина СОТА, де документи для службового користування, і є СОТА з грифом "таємно", - додав він.
На зауваження, що для 13 прізвищ олігархів особливих потужностей не потрібно, Данілов сказав, що "їх набагато більше", але ні кількість, ні імена не назвав: "Ви не володієте інформацією. Давайте в такий спосіб: цифра 13 мені зрозуміла, ви мене за язик не злапаєте, я вам можу розказати: їх набагато більше".
Секретар РНБО наголосив, що "аби дати остаточне тлумачення, треба пройти перевірку" за критеріями, які визначені законодавством. Влада відпрацьовує це питання – і не можна сказати, що буде в результаті.
"Олігархи будуть після того, як буде затверджене рішення Ради національної безпеки і оборони. Якщо ви кажете про кандидатів", – наголосив Данілов.
Він переконує, що "вибірковості ніякої не буде".
На запитання про Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, як будуть доводити їхній вплив на медіа та політику, Данілов сказав, що у законі "все написано": якщо людина підпадатиме під три критерії – то її вважатимуть олігархом.
"Якщо нам щось незрозуміло… ми маємо звернутися у відповідні органи, які мають дати нам відповідні тлумачення", – додав секретар РНБО.
Як треба буде подавати звіт про контакти з олігархами Данілов не сказав, але він покладається на ЗМІ: "Є журналісти, вони зафіксують, що об’єкт А спілкувався з об’єктом Б. Ми розглянемо і скажемо: "а у вас такого немає звіту".
Будь ласка, зачекайте...
Недавно телеканал сменил владельца, им стал «слуга народа» Ковалев.
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Журналист «4 канала» Остап Дроздов рассказал, что https://zn.ua/POLITICS/kovalev-zajavljaet-chto-kupil-informatsionnyj-telekanal-dlja-investitsii.html новое руководство сразу же начало вмешиваться в редакционную политику и выдвинуло список «запрещенных» для освещения тем. В конце декабря владельцем канала стал народный депутат Алексей Ковалев («Слуга народа»).
«Я испытывал сугубо спортивный иронический интерес, сколько же продлится действие Меморандума о невмешательстве в редакционную политику. Сообщаю: 1 день. Ровно 1 день», - https://www.facebook.com/ostap.drozdov/posts/4651574491605073 пишет Дроздов в Facebook.
По словам журналиста, новые менеджеры планируют отказаться от проукраинского порядка в пользу продвижения нарративов «объединения».
«Со знанием дела сообщаю, что процесс блокировки всего категорически-украинского курируют те самые «медиа-менеджеры», которые недавно создавали холдинг для (Виктора) Медведчука и регионала (Вадима) Столара », - пишет он.
Дроздов также привел список тем, которые становятся табуированными. Под запрет попали все «чувствительные» для президента Владимира Зеленского темы, например, офшоры и «Вагнергейт», деятельность главы его Офиса и прочие. Разрешается исключительно нейтральная критика «всенародного лидера».
https://zn.ua/internal/vojna-za-denhi-bolshoho-stroitelstva-vtoroj-front.html Дорожная коррупция «Большого строительства» .
https://zn.ua/POLITICS/sap-otkryla-proizvodstvo-o-vozmozhnom-nezakonnom-obohashchenii-sluhi-naroda-klochka.html Обогащение властной элиты - журналисты неоднократно фиксировали появление у народных депутатов от партии власти элитной недвижимости и автомобилей. В декларации это имущество не попадает, как и предшественники, новые лица записывают его на родственников.
Все, что касается главы Офиса президента Андрея Ермака. Руководитель администрации президента позиционируется как «второе лицо в государстве», он выполняет задачи, на которые не имеет полномочий, в частности, https://zn.ua/POLITICS/ukrainskomu-desantu-vo-hlave-s-ermakom-otkazali-vo-vstrechakh-v-vashinhtone-znua.html занимается внешней политикой . В то же время, Ермака обвиняют в сотрудничестве с государством-агрессором, а его брат Денис проходил по https://zn.ua/POLITICS/sluga-leros-opublikoval-kompromat-na-brata-ermaka-glava-opu-otreagiroval-349476_.html делу о торговле государственными должностями .
https://zn.ua/POLITICS/v-ofise-prezidenta-ne-odin-krot-eks-razvedchik-chervinskij-.html «Вагнергейт» - срыв спецоперации с задержанием наемников российской ЧВК, причастных к преступлениям на Донбассе, который мог произойти из-за «утечки» информации из высших кабинетов власти.
https://zn.ua/POLITICS/dokumenty-podtverdili-poluchenie-strukturami-zelenskoho-40-mln-dollarov-ot-kolomojskoho-slidstvoinfo.html Офшорный скандал - согласно документам Pandora Papers, офшорные компании «Квартала 95» получили в 2012 году от структур олигарха Игоря Коломойского 40 млн долларов. Вероятно, эти средства были выведены из «Приватбанка».
Все, что касается олигарха Игоря Коломойского.
https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-protiv-ksu-venetsianskaja-komissija-vybrala-storonu.html Попытки Банковой взять под контроль Конституционный суд , назначив двух новых судей, хотя юридически свободных мест в суде нет. Международные эксперты отказались участвовать в незаконном «конкурсе», а без должного отбора судей будет подвешена легитимность ключевого органа.
https://zn.ua/macrolevel/skhemnaja-djuzhina-na-chem-hosudarstvo-terjalo-samye-bolshie-sredstva-v-2021-m.html Антимонопольный комитет . Один из сильнейших органов власти в судах отбивается от жалоб на злоупотребления энергомонополии Ахметова и перерасход бюджетных средств дорожным картелем. Вместо этого Ольга Пищанская продуцирует дела против ФЛП за тендерные заговоры по школьному питанию.
Категорическое табу на https://zn.ua/POLITICS/roman-sokha-vyshel-iz-fraktsii-sluha-naroda.html бывших «слуг народа», отколовшихся от Зе-команды .
Обязательно присутствие спикеров «Слуги народа» в каждой групповой программе.
Для русского языка - содействие и лояльность.
Отныне патриотическая риторика - это «услышать Донбасс» (дословно). Этот пункт, а также пункты 13 и 14, обращает на себя особое внимание, так как укладывается в контекст заявлений Зеленского и https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-hotov-hovorit-s-putinym-ermak-zajavil-chto-ukraina-hotova-vypolnjat-minskie-sohlashenija.html Ермака о «готовности выполнять минские соглашения» . Хотя их политическая часть https://zn.ua/international/trupnyj-jad-minska-tri-sposoba-izbezhat-kazni-ukrainy-kotoruju-zadumal-putin.html угрожает существованию Украины как государства .
Запрещено утверждать украинскую национальную память, говорить о деколонизации, декоммунизации, дерусификации и других гуманитарных ценностях, потому что они «разъединяют».
Позиция по отношению к России: президент Владимир Путин - враг, но россияне - «братский народ».
Черный пиар политических оппонентов, в первую очередь https://zn.ua/POLITICS/v-ohp-podpisali-arest-poroshenko-smi.html лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и https://zn.ua/POLITICS/vyborochnaja-deoliharkhizatsija-v-washington-times-raskritikovali-zelenskoho-za-vojnu-s-akhmetovym-na-fone-nekhvatki-enerhozapasov.html олигарха Рината Ахметова - приветствуется. «Оппозиционную платформу-За життя» трогать не стоит.
Все тезисные месседжи следует согласовывать с куратором.
Разворот риторики необходимо производить плавно, чтобы не бросалось в глаза зрителю.
«Вот так выглядит провластное СМИ», - резюмирует Дроздов, решивший уйти с канала.
ZN.UA также готово предоставить слово другой стороне - пану Алексею Ковалеву или его представителю.
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Напомним, народный депутат https://zn.ua/POLITICS/sluha-naroda-kovalev-kupil-4-kanal.html Алексей Ковалев купил «4 канал» , который оформил в качестве подарка от родителей. Согласно декларации, общая стоимость «подарка в неденежной форме» - 4,5 миллиона грн.
Ранее канал принадлежал бывшему народному депутату и журналисту Дмитрию Добродомову и его партнеру Андрею Мисикую.
Новый владелец канала заявил о невмешательстве в редакционную политику, для чего подписал соответствующее соглашение с коллективом. В то же время, покупка «4 канала» совпала с попытками Офиса президента увеличить количество лояль