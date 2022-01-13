Кандидатів в олігархи набагато більше 13-ти: технологічний майданчик для їхнього реєстру вже зроблений, - Данілов

Державна інформаційно-аналітична система СОТА дасть можливість відслідковувати майже всі процеси у державі, вона стане майданчиком для реєстру олігархів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні маємо одну з ключових речей, на яку мало хто звернув увагу, у нас існує інформаційно-аналітична система СОТА, яку ми дуже потужно на сьогоднішній день розгортаємо, яка дасть можливість відслідковувати майже всі процеси, які є в нашій державі. Ми вже почали працювати в цьому напрямі", - розповів він.

Закон про деолігархізацію запрацює у травні, але, за словами Данілова, у РНБО "вже на виході положення про реєстр" і "технологічний майданчик вже зроблений".

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"Це буде створення Реєстру на технологічному майданчику системи СОТА у вигляді окремого сервісу. У СОТА є три частини: є частина публічна, яка доступна для всього суспільства, там, де відкрита інформація. Є частина СОТА, де документи для службового користування, і є СОТА з грифом "таємно", - додав він.

На зауваження, що для 13 прізвищ олігархів особливих потужностей не потрібно, Данілов сказав, що "їх набагато більше", але ні кількість, ні імена не назвав: "Ви не володієте інформацією. Давайте в такий спосіб: цифра 13 мені зрозуміла, ви мене за язик не злапаєте, я вам можу розказати: їх набагато більше".

Секретар РНБО наголосив, що "аби дати остаточне тлумачення, треба пройти перевірку" за критеріями, які визначені законодавством. Влада відпрацьовує це питання – і не можна сказати, що буде в результаті.

"Олігархи будуть після того, як буде затверджене рішення Ради національної безпеки і оборони. Якщо ви кажете про кандидатів", – наголосив Данілов.

Він переконує, що "вибірковості ніякої не буде".

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На запитання про Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, як будуть доводити їхній вплив на медіа та політику, Данілов сказав, що у законі "все написано": якщо людина підпадатиме під три критерії – то її вважатимуть олігархом.

"Якщо нам щось незрозуміло… ми маємо звернутися у відповідні органи, які мають дати нам відповідні тлумачення", – додав секретар РНБО.

Як треба буде подавати звіт про контакти з олігархами Данілов не сказав, але він покладається на ЗМІ: "Є журналісти, вони зафіксують, що об’єкт А спілкувався з об’єктом Б. Ми розглянемо і скажемо: "а у вас такого немає звіту".