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оборона (4686) зброя (7278) ракети (3925) Javelin (177)

В разі повномасштабного вторгнення РФ Україні не вистачить наявних ПТРК, - військовий експерт Карбер

В разі повномасштабного вторгнення РФ Україні не вистачить наявних ПТРК, - військовий експерт Карбер

У разі повномасштабної війни з РФ Україні потрібно буде мати у своєму активі значно більше протитанкових керованих ракет - як вітчизняного виробництва, так і американських Javelin.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив американський військовий експерт у галузі оборони та нацбезпеки доктор Філіпп Карбер.

За його словами, тієї кількості пускових установок та ракет Javelin, що наразі мають ЗСУ, буде достатньо лише для стримування нинішньої лінії бойових дій.

"Для прикриття фронту у шість разів більшого, Україні знадобиться страшенно більше протитанкових керованих ракет, ніж у них є зараз або ж ми поставили", - зазначив експерт.

Водночас Картер додав, що американські ПТРК мають стати ефективною зброєю проти російської агресії.

"Зрозуміло, що свідчення того, що РФ встановила імпровізовані укриття для своїх танкових башт демонструє, що Javelin має як тактичний, так і стримуючий вплив, непропорційний невеликій кількості поставлених озброєнь", - пояснив він.

Водночас американські експерти наголошують, що Україна має й власні потужні ПТРК, які можуть ефективно боротися з російською загрозою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американські сенатори пропонують постачати Україні озброєння, яке раніше планували використовувати в Афганістані

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Топ коментарі
+20
Ну да, скоро уже 3 года, как закупают шлак у криворожских меткомбинатов и метзаводов вместо ПТРК. Откуда им взяться если оборонный заказ эти уроды не просто провалили, а саботировали и похерили. От ПТРК в офшоры ни чего на Оман не перевести, как от шлака.
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13.01.2022 13:05
+8
https://defence-ua.com/news/golovnij_virobnik_novih_rls_v_ukrajini_nvk_iskra_prizupinjaje_svoju_robotu-5827.html Головний виробник нових РЛС в Україні НВК "Іскра" призупиняє свою роботу

Причина - відмова Міністерства оборони України від усіх замовлень
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13.01.2022 13:13
+6
Что вы такое пишите? Зоолог данилов ,пишет что Украина не готовится к войне с козлостаном! А вы все переживаете про какие то ракетные комплексы. Нелох на лыжах ,шобла на мальдивах.какие ракеты ?
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13.01.2022 13:09
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від джавелінів дуже допомагають захиститись "чорні поліетиленові мішки"
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13.01.2022 13:05 Відповісти
Ну да, скоро уже 3 года, как закупают шлак у криворожских меткомбинатов и метзаводов вместо ПТРК. Откуда им взяться если оборонный заказ эти уроды не просто провалили, а саботировали и похерили. От ПТРК в офшоры ни чего на Оман не перевести, как от шлака.
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13.01.2022 13:05 Відповісти
https://defence-ua.com/news/golovnij_virobnik_novih_rls_v_ukrajini_nvk_iskra_prizupinjaje_svoju_robotu-5827.html Головний виробник нових РЛС в Україні НВК "Іскра" призупиняє свою роботу

Причина - відмова Міністерства оборони України від усіх замовлень
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13.01.2022 13:13 Відповісти
После этого заявления, Минобороны решило устроить в НПК "Искры", проверку выполнения ими контрактов. Заметьте, не сначала проверили и выяснили что есть невыполнение, нарушение сроков и после этого отменили заказы, что логично... А наоборот: отменили, а когда это вылезло решили инициировать проверку (какие то нарушения найдется полюбому, на день задержали поставку - формальный повод найден)
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13.01.2022 13:19 Відповісти
не перевирайте. Искра не выполнила контракт. Остановили до выяснения всех отношений. У зрадофилов всегда заказчик в лице армии лишний, главное чтобы заводы деньги получали а доходит ли что-то до армии плевать
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13.01.2022 14:56 Відповісти
Вы представитель Минобороны или Искры что так утверждаете?!
Но раз сказали А, говорите и Б:
- Что именно непоставили, недопоставили или задержали?
- По одному контракту или всем?
- Если по одному, то почему отказ произошел по всем?
- Почему именно отказ по контрактам, а не более законный механизм в виде штрафов, пени, судовых исков?
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13.01.2022 15:17 Відповісти
А чего хватит...
Ракеты ПВО, всех комплексов ЗРК , хранившихся на 65 Арсенале ракетного вооружения в количестве 2278 ед. Балаклея, Харьковской области 23 марта 2017 года самоуничтожились.
Полностью в подземных хранилищах!
Ракеты для установок " Град" 26 сентября 2017 года хранившихся на 48 Арсенале , Калиновка , Винница - 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. вагонов). Среди них ракеты системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». также самоуничтожились..
И далее по всему списку ракетно -артиллерийских баз и складов ЗСУ...
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13.01.2022 14:42 Відповісти
То,что они "самоуничтожались" мы читали,только при чём тут фото Ермака?
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13.01.2022 18:38 Відповісти
Фото ни причем .
Главное , что лампасники сложили под видом " Секретно 00)) миллионы в
свои сейфы уничтоженных складов и арсеналов.

А сейчас закупаем за " Военный налог" Б/П в Польше, Чехии, Латвии и Эстонии.
Между прочим за валюту, взятую в кредит у МВФ под бешенные проценты.
Кто через 5- 10 лет отдавать будет...
Наши внуки и правнуки .
Фарисеи...
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13.01.2022 19:08 Відповісти
Тай багато чого не вистачить. В нас випускабться снаряди до реактивної артилерії наприклад? Замість виготовлення і закупки зброї, в нас хочуть людським ресурсом воювати. І тутешнім форумчанам це подобається, бо в совці, також планували м' ясом ворога звкидувати.
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13.01.2022 13:06 Відповісти
Як заявляв Користильов наразу Луч виконує 5 закордонних контрактів на Стугна П. Для ЗСУ НІБИТО йдуть випробовування Штурм С .
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13.01.2022 13:06 Відповісти
На 2022 год "Лучу" не заказан ни один ПТРК для ВСУ.
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13.01.2022 14:24 Відповісти
зеля дагаварицца.
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13.01.2022 13:08 Відповісти
Что вы такое пишите? Зоолог данилов ,пишет что Украина не готовится к войне с козлостаном! А вы все переживаете про какие то ракетные комплексы. Нелох на лыжах ,шобла на мальдивах.какие ракеты ?
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13.01.2022 13:09 Відповісти
Поэтому на 2022 год заявок на покупку ракет для "Стугн" не поступило.....
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13.01.2022 13:09 Відповісти
Нужна арта, много артиллерии, большой и маленькой, а также модернизация ЗРК, ПТУР конечно хорошо, но лучше не доходить до ситуации когда нужно его применять, то есть лобового боя. Алгоритм простой и его нам показали турки: разведка движения колон с БПЛА - арта на позиции - груз 200 в/на Ростов. Поэтому строительство завода по производству ударных БПЛА в Украине, которое началось это намного круче всех этих Джевелинов.
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13.01.2022 13:15 Відповісти
Потрібна різна техніка. І авіація і ракети і бронітехніка і ще повно всього. Україна кожен рік витрачає на армію понад 5 мільярдів доларів. Цих коштів має вистачити,на багато чого. Але чомусь їх не вистачає ні на що. Зарплати у військових низькі, а на призові взагалі майже раби безоштовні.
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13.01.2022 13:10 Відповісти
якщо чесно 5 мільярдів малувато. Для переозброєння тільки треба мінімум 20 мільярдів, тобто хоча б 2 щороку за 10 років. За ці гроші можна модернізувати танки, бетери, закупити транспорт, закупити міни, артснаряди, безпілотники, системи ППО.

Якщо ж ще додати ВПС, то це ще додасть мінімум 15 мільярдів(це за 100 літаків f-16), та ще декілька на авіабомби та ракети.

Тобто, якщо прямо з цього року тільки на переозброєння почати витрачати 4 мільярди то за 10 років українське військо стане більш-менш ******* оснащеним(щонайменше краще ніж зараз). Тобто необхідно збільшити кошторис армії вдвічі.
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13.01.2022 13:55 Відповісти
Так ніхто не думає по справжньому переозбробватись. Краше воювати людським ресурсом. 5 мільярдів це норм сума доя початку. Але я впевнени, що велика частина цієї суми осідвє по кишеннях окремих осіб.
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13.01.2022 14:55 Відповісти
Так, навіть ці скудні ресурси розкрадаються.
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13.01.2022 15:57 Відповісти
То навіщо фігня з теробороною? Це ж совок.
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13.01.2022 16:06 Відповісти
В совку не було тербатів, проте вони є наприклад в Естонії та Литві.
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13.01.2022 16:24 Відповісти
В совці брали на повторну підготовку,зараз хочуть також це все повернути.Нехай собі буде в Естонії.Ми не вони.В нас регулярної контрактної армії має вистачити на все.А тероборона нічого не дасть,при ракетних обстрілах.
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13.01.2022 16:29 Відповісти
В нашого ворога втричі більше мобілізаційних ресурсів а ракетні та бомбові удари не виграють війну.
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13.01.2022 17:50 Відповісти
Вони просто нанесуть величезних втрат.І деморалізують всю Україну.Це диванні воїни розповідають казочки.Зараз все таки маленький конфлікт,а не повномасштабна війна.Тому нам потрібна реальна техніка,бо в москалів техніки на порядок більше.
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13.01.2022 17:58 Відповісти
в нас оборонна війна, а це справа усіх українців. Може колись в космічному майбутньому в нас буде все необхідне, але нам треба відбиватися тут і зараз. І тому кожен українець має бути залучений до оборони держави.
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13.01.2022 18:16 Відповісти
Ну точно не всіх.Багатіїв не беруть у військо,проте вони впливають на країну,користуються усіма благами,керують Україною і тд.Ваші слова,це такі самі слова,як слова якогось ура і псевдо експерта з тв.Самі такі експерти не підуть воювати,але обдурюють людей.
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13.01.2022 18:23 Відповісти
серйозно, тоді по вашому не треба вчити оборонятися? У військовий час за такі призови виписують 9 грам у скроню.
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13.01.2022 19:54 Відповісти
Вже навипускалися совки.Мало вам було? І зараз не військовий час взагалі.Ви готові своїх звичайних громадян вбивати, а про багатіїв олігархів ви мовчите.
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13.01.2022 20:36 Відповісти
З цим всім молодь виїжджає з України.Вони не бачать тут перспективи.Зараз найбільше виїжджає.
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13.01.2022 18:26 Відповісти
немає адекватних реформ, тому і виїздять.
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13.01.2022 19:51 Відповісти
Має бути підготовлена армія.А не дурістю займатися.
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13.01.2022 20:30 Відповісти
Призовна армія це також дурість.Самі видавлюємо молодих,на потіху усіляким покидькам.
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13.01.2022 20:31 Відповісти
В оборонній війні, без союзників іншого варіанту не існує.
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13.01.2022 20:37 Відповісти
Маячня від брехливих телевізійних експертів,які завжди ******* Ізраїль в приклад показувати.
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13.01.2022 20:39 Відповісти
Та я зрозумів хід вашої думки. Пацихвістів та паникерів на дух не переношу. Не пишіть більше не цікаво. Я не відповідатиму більше
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13.01.2022 20:42 Відповісти
Я не пацифіст і не панікер.Такими методами ми будемо завжди в лайні.Я це кажу з 14 року.

Ви до мене написали перші.Я лише відповідаю.
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13.01.2022 20:47 Відповісти
В них ракет і бомб в десятки разів більше.І нові вони виготовляють.
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13.01.2022 18:00 Відповісти
Зато у нас есть книг на 9 млрд
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13.01.2022 13:12 Відповісти
Значит везите еще. И вообще - народ Украины просит о нахождении ваших военнослужащих на своей территории.
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13.01.2022 13:17 Відповісти
А хватит у казломородых экипажей,если к примеру 20% из повномаштабного вторжения спалить к ******???То что в засрашке металолома как у дурака махорки не обсуждается,а вот с "геройскими экипажами" вопрос!!!?
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13.01.2022 13:20 Відповісти
Да один только ***** своей харей распугает все танки.
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13.01.2022 13:22 Відповісти
Не успеет, в рашу свалит быстрее.
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13.01.2022 13:46 Відповісти
Могли бы и атомную подлодку предложить, одними Джавелинами не устоять, а вдруг не танками пойдут, а сразу с Урала ракетами накроют и не шо нибудь, а Киев, Львов. Или они думают полномасштабная война на лошадях будет, бурята с луками придут. А ПВО они не думают усилить?
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13.01.2022 13:22 Відповісти
Одними ракетами задачу не решить. Нужна и наземная операция. Ракеты способны нанести значительный урон инфраструктуре, но армию они не уничтожат.
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13.01.2022 13:29 Відповісти
Накроют, как ты говоришь, инфраструктуру и армия не нужна, вернее это не армия будет, пример есть, но печальный, происшедший не давно, не было четкого управления, связи, разведданных, получили Минск.
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13.01.2022 13:44 Відповісти
ця концепція була спростована ще під час другої світової, а потім добита в післявоєнних конфліктах. Без наземної операції перемоги не може бути.
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13.01.2022 13:58 Відповісти
Будет наземная по зачистке, я не спорю, но нас это не касается, не будет всего этого, им это не нужно. это проигрышный вариант. Просто нам надо осознавать, к масштабной войне мы не готовы, нужны колоссальные ресурсы, у нас нет никаких и даже не стараемся их иметь, все с молотка.
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13.01.2022 14:15 Відповісти
Не триндіть, пане. В 2014 наші віджимали міста з автоматами і гранатометами (Маріуполь) і здавали міста маючи арту, гради і урагани і протибатарейні радари (Дебальцево). Просто потрібна ВОЛЯ, і трохи зброї. І ніяких "стратегів" типу говнопорошка і його друга мужеложенка.
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13.01.2022 14:41 Відповісти
Ну, во всем ты прав, только одно но. Отжимали пока не повстречались с регулярными войсками и не ахти какими. Шо я не так написал? Шахтеры откопали в шахтах танки, грады и прочее, вот тут одной ВОЛИ и не хватило. Ну, так же было?
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13.01.2022 15:18 Відповісти
Але і в Маріуполі в ворога були тоді тільки автомати. А в Дебальце у ворга набагато було більше техніки. Самою волею воювати, буде втрат набагато більше, ніж у ворога. Має бути регулярна контрактна армія, яка забезпечена і озброєнна до зубів.
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13.01.2022 16:10 Відповісти
Кроме ПТРК есть и другие средства для поражения вражеской бронетехники: противотанковые орудия МТ-12, мины ТМ, РПГ, гранаты РКГ, наши танки с кумулятивными и подкалиберными снарядами, байрактары. Плюс к этому те ПТРК что есть.
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13.01.2022 13:25 Відповісти
Самое эффективное пт-средство все-ж ПТУР.МТ-12 прошлый век,врят ли ей удасться сделать 2-й-3-й выстрел.Минные поля можно "Змеем Горынычем" протралить.Все остальное только для ближнего боя .Действительный огонь из танковой пушки до 4000м,"Комбата",из нее, до 5000м,поэтому, только ПТУР способен на максимальной дальности поразить бт-технику.
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13.01.2022 16:26 Відповісти
Найди публикацию о бое капитана Козака из 51 брг. в августе 2014 года на трассе Иловайск - Кутейниково. Из замаскированной МТ-12 он со своими ребятами спалил три русских коробочки. Остальные бежали. А потом только делай выводы.
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14.01.2022 09:03 Відповісти
Танки москалів треба зустрічати ще на кордоні. Але не далі ніж 30 км. Під Києвом чи іншими містами танків противника не повинно бути. Тоді це - тероборона.
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13.01.2022 13:27 Відповісти
Експерт тупий і не розуміє, що для Кварталу-95 важливіші гарні дороги. Експерт не знає, наскільки було важко на гастролях їздити по тих ямах.
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13.01.2022 13:30 Відповісти
Кроватная панцирная сетка обчень помогает от "Джавелина". "Пиндосы" не дадут соврать.
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13.01.2022 13:44 Відповісти
На общее количество кацапских танков и у США ПТРК не найдется. Так что это всё-теория.
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13.01.2022 13:51 Відповісти
А ДБР від "ДНР" всі клінстрони познімало? Чи десь пропустили і ті ракети можуть збити рашистські літаки?
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13.01.2022 13:55 Відповісти
Немає сенсу у тисячах ракет, якщо вони будуть розбомблені, взірвані на складах або захоплені ворогом. Але і двісті-триста ракет, якщо вони опиняться в потрібний момент в потрібному місці можуть зіграти вирішальну роль у війні. Навіть сотня кацапських танків, спалених за день-два спричинять анальний ковід у всіх поголовно мехводів. Танки просто перестануть їздити.
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13.01.2022 14:33 Відповісти
Т.е....как и ожидалось.....с Зе -математикой есть серьезные проблемы.
Я педагоги математики подскажу вам как считать!!.....пока не поздно!
Считаете количество ************** техники( танки, бмп, бтр и т.д.) получаете общую сумму. Вот именно такое количество ракет ПТРК плюс 20 процев должно быть.....на подхвате!!...у расчетов. То, что будет на складах расчёт не входит, и является восполняемым запасом.
Это серьезное,....очень серьезное ....замечание....!!!
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13.01.2022 14:53 Відповісти
нужно срочно высадить 3 миллиарда вековых дубов сплошной полосой - и вражеские танки не пройдут
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13.01.2022 15:00 Відповісти
ПЗРК важнее...
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13.01.2022 15:54 Відповісти
все бабки ушли в асфальт фирмам бени
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13.01.2022 16:13 Відповісти
один выстрел минус танк и три фрага норм..
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13.01.2022 17:04 Відповісти
Як сказав ЗЕ міністр оборони поточного рекордного бюджету їм вистачить тільки щоб проїсти його, ні про які закупівлі не йдеться. Зате вартість ЗЕ фонтану в Умані зросла в два рази.
Давайте пригадаємо про заяви у ЗМІ напередодні 19-го, що Коломойський зустрічався з представниками ФСБ у Женеві, про що вони могли домовлятися, а и не про те що Зеленський саботує усю оборону як це робив Янукович?
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13.01.2022 21:23 Відповісти
Нема біди! Мобілізуємо та у бій пошлемо великих і жахливих Русіка Стефанчука, Юзіка Корявченкова і ще таких богатирів - вони московські танки голіруч рватимуть, а їхнім жовнірам мармизи пооб'їдають.
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14.01.2022 07:12 Відповісти
 
 