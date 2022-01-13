В разі повномасштабного вторгнення РФ Україні не вистачить наявних ПТРК, - військовий експерт Карбер

У разі повномасштабної війни з РФ Україні потрібно буде мати у своєму активі значно більше протитанкових керованих ракет - як вітчизняного виробництва, так і американських Javelin.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив американський військовий експерт у галузі оборони та нацбезпеки доктор Філіпп Карбер.

За його словами, тієї кількості пускових установок та ракет Javelin, що наразі мають ЗСУ, буде достатньо лише для стримування нинішньої лінії бойових дій.

"Для прикриття фронту у шість разів більшого, Україні знадобиться страшенно більше протитанкових керованих ракет, ніж у них є зараз або ж ми поставили", - зазначив експерт.

Водночас Картер додав, що американські ПТРК мають стати ефективною зброєю проти російської агресії.

"Зрозуміло, що свідчення того, що РФ встановила імпровізовані укриття для своїх танкових башт демонструє, що Javelin має як тактичний, так і стримуючий вплив, непропорційний невеликій кількості поставлених озброєнь", - пояснив він.

Водночас американські експерти наголошують, що Україна має й власні потужні ПТРК, які можуть ефективно боротися з російською загрозою.

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