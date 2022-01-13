В разі повномасштабного вторгнення РФ Україні не вистачить наявних ПТРК, - військовий експерт Карбер
У разі повномасштабної війни з РФ Україні потрібно буде мати у своєму активі значно більше протитанкових керованих ракет - як вітчизняного виробництва, так і американських Javelin.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив американський військовий експерт у галузі оборони та нацбезпеки доктор Філіпп Карбер.
За його словами, тієї кількості пускових установок та ракет Javelin, що наразі мають ЗСУ, буде достатньо лише для стримування нинішньої лінії бойових дій.
"Для прикриття фронту у шість разів більшого, Україні знадобиться страшенно більше протитанкових керованих ракет, ніж у них є зараз або ж ми поставили", - зазначив експерт.
Водночас Картер додав, що американські ПТРК мають стати ефективною зброєю проти російської агресії.
"Зрозуміло, що свідчення того, що РФ встановила імпровізовані укриття для своїх танкових башт демонструє, що Javelin має як тактичний, так і стримуючий вплив, непропорційний невеликій кількості поставлених озброєнь", - пояснив він.
Водночас американські експерти наголошують, що Україна має й власні потужні ПТРК, які можуть ефективно боротися з російською загрозою.
Будь ласка, зачекайте...
Причина - відмова Міністерства оборони України від усіх замовлень
Но раз сказали А, говорите и Б:
- Что именно непоставили, недопоставили или задержали?
- По одному контракту или всем?
- Если по одному, то почему отказ произошел по всем?
- Почему именно отказ по контрактам, а не более законный механизм в виде штрафов, пени, судовых исков?
Ракеты ПВО, всех комплексов ЗРК , хранившихся на 65 Арсенале ракетного вооружения в количестве 2278 ед. Балаклея, Харьковской области 23 марта 2017 года самоуничтожились.
Полностью в подземных хранилищах!
Ракеты для установок " Град" 26 сентября 2017 года хранившихся на 48 Арсенале , Калиновка , Винница - 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. вагонов). Среди них ракеты системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». также самоуничтожились..
И далее по всему списку ракетно -артиллерийских баз и складов ЗСУ...
Главное , что лампасники сложили под видом " Секретно 00)) миллионы в
свои сейфы уничтоженных складов и арсеналов.
А сейчас закупаем за " Военный налог" Б/П в Польше, Чехии, Латвии и Эстонии.
Между прочим за валюту, взятую в кредит у МВФ под бешенные проценты.
Кто через 5- 10 лет отдавать будет...
Наши внуки и правнуки .
Фарисеи...
Якщо ж ще додати ВПС, то це ще додасть мінімум 15 мільярдів(це за 100 літаків f-16), та ще декілька на авіабомби та ракети.
Тобто, якщо прямо з цього року тільки на переозброєння почати витрачати 4 мільярди то за 10 років українське військо стане більш-менш ******* оснащеним(щонайменше краще ніж зараз). Тобто необхідно збільшити кошторис армії вдвічі.
Ви до мене написали перші.Я лише відповідаю.
Я педагоги математики подскажу вам как считать!!.....пока не поздно!
Считаете количество ************** техники( танки, бмп, бтр и т.д.) получаете общую сумму. Вот именно такое количество ракет ПТРК плюс 20 процев должно быть.....на подхвате!!...у расчетов. То, что будет на складах расчёт не входит, и является восполняемым запасом.
Это серьезное,....очень серьезное ....замечание....!!!
Давайте пригадаємо про заяви у ЗМІ напередодні 19-го, що Коломойський зустрічався з представниками ФСБ у Женеві, про що вони могли домовлятися, а и не про те що Зеленський саботує усю оборону як це робив Янукович?