Лікування у горійському госпіталі ще більше підірвало моє здоров'я, - Саакашвілі
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив у четвер під час процесу у Тбіліському міському суді, що під час перебування у військовому шпиталі в Горі не отримав необхідного лікування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Іванішвілі (мільярдер Бідзіна Іванішвілі, колишній прем'єр-міністр Грузії. - Ред.) прийняв рішення вбити мене, тому що лікування, яке я отримав у горійському госпіталі, ще більше підірвало моє здоров'я. На жаль, у Грузії неможливо отримати повноцінного лікування", - сказав Саакашвілі.
Він повідомив, що декілька провідних світових медиків хочуть прибути до Грузії для його огляду, але їх не пускає чинна влада.
Топ коментарі
+12 Старый зольдат
показати весь коментар13.01.2022 13:08
+7 Oljik
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показати весь коментар13.01.2022 13:16
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Узнали некоторые новости о гражданине Украины и все еще главе исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаиле Саакашвили. Все указывает, что Саакашвили в Грузии сядет, и сядет надолго. Соединенные Штаты Америки просить Грузию о снисхождении и подключать иные свои возможности совершенно не планируют и не хотят.
Вообще, всесторонняя поддержка Саакашвили со стороны США, это громкий миф, который наиболее активно поддерживал сам Саакашвили. Правда же такова, что никакой поддержки Госдепартамента США Саакашвили не имел с момент своей отставки с поста президента Грузии. А на самом деле, еще раньше. Выходки Саакашвили (в т ч те, за которые его сейчас судят) симпатии Госдепа к президенту Грузии охладили еще тогда. Именно поэтому в Вашингтоне целиком равнодушно отнеслись к отставке господина Саакашвили и сразу включились в работу с новым правительством. Вся вежливость США по отношению к Саакашвили ограничилась тем, что ему позволили уехать из Грузии и обосноваться в Европе.
В украинской эпопее Саакашвили «руки Вашингтона» не было вообще. Весь его период в украинской политике, это была лично его самодеятельность. Единственное, что обеспечивало хотя бы видимость лояльности Госдепа, это была близость Саакашвили у шабунистам, которым крайне благоволила экс-посол США Мэри Йованович. Ныне те времена позади, несмотря на смену власти, в Вашингтоне деятельность Йованович и ее грантовых миньонов оценивают крайне неоднозначно.
Больше скажу, Слава Богу избавились.