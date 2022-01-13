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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1829) Саакашвілі Міхеіл (2153) лікування (604)

Лікування у горійському госпіталі ще більше підірвало моє здоров'я, - Саакашвілі

Лікування у горійському госпіталі ще більше підірвало моє здоров'я, - Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив у четвер під час процесу у Тбіліському міському суді, що під час перебування у військовому шпиталі в Горі не отримав необхідного лікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Іванішвілі (мільярдер Бідзіна Іванішвілі, колишній прем'єр-міністр Грузії. - Ред.) прийняв рішення вбити мене, тому що лікування, яке я отримав у горійському госпіталі, ще більше підірвало моє здоров'я. На жаль, у Грузії неможливо отримати повноцінного лікування", - сказав Саакашвілі.

Він повідомив, що декілька провідних світових медиків хочуть прибути до Грузії для його огляду, але їх не пускає чинна влада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мати Саакашвілі вимагає допустити до нього закордонних лікарів: погіршився стан здоров'я

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Топ коментарі
+12
Так нахрена и вообще от чего ты лечился, урод моральный с пропеллером? От наркомании и ожирения?
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13.01.2022 13:08
+7
Тому що лікували наслідки а не причини. Треба було призначити лікування у нарколога і психіатра.
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13.01.2022 13:14
+6
это брехло еще кто-то серьезно воспринимает? как там с его обращением к ЕС по поводу санкций против Грузии? кто-то как-то отреагировал, хоть формально?
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13.01.2022 13:16
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Так нахрена и вообще от чего ты лечился, урод моральный с пропеллером? От наркомании и ожирения?
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13.01.2022 13:08 Відповісти
Во-во. Сидел бы тихо в камере, уже б был здоровенький.
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13.01.2022 15:19 Відповісти
А то. Ломка давно прошла. Сиди, жри в медчасти натихоря и радуйся, что пока на общий режим не отправили. Так нет, надо попонтоваться.
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13.01.2022 15:22 Відповісти
Главное на Порошенко!!
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13.01.2022 13:10 Відповісти
Дуэль, только дуэль! Убийцы
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13.01.2022 13:13 Відповісти
Тому що лікували наслідки а не причини. Треба було призначити лікування у нарколога і психіатра.
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13.01.2022 13:14 Відповісти
это брехло еще кто-то серьезно воспринимает? как там с его обращением к ЕС по поводу санкций против Грузии? кто-то как-то отреагировал, хоть формально?
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13.01.2022 13:16 Відповісти
ясько, фас! ...что-то притихла боевая подруга карлсона после его поздравлений очередной незаконнорожденной
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13.01.2022 13:19 Відповісти
на канари падлюка хоче
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13.01.2022 13:37 Відповісти
Від великого до смішного один крок - сказав Наполеон і все таки цього кроку не зробив...А Саакашвілі не тільки зробив той самий крок,він побіг туди,в смішне,в клоунаду...Я теж думав - якої холєри він поперся на свою історічєскую,де йому вже був готовий вирок?..Єдине пояснення - прикдад України,де клоунів так *******,що обирають їх президентами...Але грузини як виявилось не впали ще настільки низько...Але...але...
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13.01.2022 13:57 Відповісти
Кому то пропите і наколоте чмо, цікаво? Поперлося з дурі у Грузію, разом із своєю повією. А тут така трагедія, Українця більше нама про що турбуватись
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13.01.2022 14:10 Відповісти
https://t.me/pecherhill/662 Печерский холм
Узнали некоторые новости о гражданине Украины и все еще главе исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаиле Саакашвили. Все указывает, что Саакашвили в Грузии сядет, и сядет надолго. Соединенные Штаты Америки просить Грузию о снисхождении и подключать иные свои возможности совершенно не планируют и не хотят.
Вообще, всесторонняя поддержка Саакашвили со стороны США, это громкий миф, который наиболее активно поддерживал сам Саакашвили. Правда же такова, что никакой поддержки Госдепартамента США Саакашвили не имел с момент своей отставки с поста президента Грузии. А на самом деле, еще раньше. Выходки Саакашвили (в т ч те, за которые его сейчас судят) симпатии Госдепа к президенту Грузии охладили еще тогда. Именно поэтому в Вашингтоне целиком равнодушно отнеслись к отставке господина Саакашвили и сразу включились в работу с новым правительством. Вся вежливость США по отношению к Саакашвили ограничилась тем, что ему позволили уехать из Грузии и обосноваться в Европе.
В украинской эпопее Саакашвили «руки Вашингтона» не было вообще. Весь его период в украинской политике, это была лично его самодеятельность. Единственное, что обеспечивало хотя бы видимость лояльности Госдепа, это была близость Саакашвили у шабунистам, которым крайне благоволила экс-посол США Мэри Йованович. Ныне те времена позади, несмотря на смену власти, в Вашингтоне деятельность Йованович и ее грантовых миньонов оценивают крайне неоднозначно.
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13.01.2022 14:16 Відповісти
Тюю. Так він мав вже місяць тому померти, це за висновками всіх лікарів які його сестиматично оглядають. А тут на тобі, живий та ще й знахабнілий😂😂😂. Та помирай вже. Джіґіт недороблений!
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13.01.2022 14:25 Відповісти
Вставте этому ****** пару клизм с КОКСОМ и ему сразу полегчает.
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13.01.2022 14:40 Відповісти
Ну и х.. с тобой. Не велика потеря.
Больше скажу, Слава Богу избавились.
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13.01.2022 15:00 Відповісти
Ну якщо усіх зеків відправляти на лікування за кордон, то навіщо тоді тюрми.
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13.01.2022 15:25 Відповісти
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13.01.2022 15:35 Відповісти
 
 