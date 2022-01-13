Загроза реальна. Війська РФ "постійно практикують форму атаки з моря", - віцеадмірал ВМС Тарасов
Якщо Росія почне вторгнення в Україну з моря, Військово-морські сили дадуть відсіч будь-якій спробі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це британському телеканалу Sky News заявив заступник командувача ВМС віцеадмірал Андрій Тарасов.
"Хочете миру – готуйтеся до війни. З 2014 року ми зосередилися на відновленні морської піхоти та берегової артилерії. Сили, які у нас є на узбережжі, здатні відбити будь-який десант супротивника", – сказав Тарасов.
Віцеадмірал заявив, що російські війська "постійно практикують форму атаки з моря", зокрема в окупованому Криму.
"Рівень їхньої підготовки досить високий, і вони постійно практикують подібні дії на полігонах, у тому числі в Криму. Загроза реальна", – заявив Тарасов.
Заступник голови ВМС звинуватив російський флот і берегову охорону у все більш ворожій поведінці в Азовському морі: Росія постійно блокує українське судноплавство під виглядом військових навчань.
Нагадаємо, 18 липня 2020 року США схвалили продаж Україні до 16 бойових патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання на загальну суму $600 млн.
6 січня 2021 року Міноборони США замовило для України патрульні катери Mark VI – будівництво першої партії кораблів планувалося завершити до грудня 2022 року. 8 листопада два катери Island прибули до Одеси.
У 2022 році в Україну розпочнеться відправка американських патрульних катерів Mark VI, заявила посол України в США Маркарова.
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Але ж маемо саботажників на вищих постах- то лєдокол куплять то старі ракети для вертольотів які не літають...
Дерьмак об этом прекрасно знает и сделает всё, чтобы остров был сдан без боя.
воздушные десантирвоание нужны поля ровные и равноу даленные от линий ЛЭП явных перепадов горизонтально вертикального характера местности отсутствие оврагов горок холмов..такие места-- также заранее изучаются на предмет устанвки ШИЛОК станковых пулеметов РПГ и прочей легкой артиллерии основой удар бить десант в воздухе технику платформы и живую силу.. на земле минные поля колючку ежи колья обычные колья из деревьев палок мины ловушки чтобы поле для высадки было адом... и дымовая завеса.. огнеметы... десант в первые 5-15 минут это слабое звено в десантировании.. нанести удар в этот момент и считай десатная операция захлебнулась не начавшись.... поддержка с воздуха практически равна нулю при близком контакте огонь на меня можно и своих и так и будет положить быстрее используя ракетно бомбовое и пушечно крупнокалиберное оружие поддержки с воздуха... высадка десанта на город это явное самоубийство в годы войны была одна попытка и все закончилось крахом 80% состава погибло при десантировании так как ветер решил по своему подуть в ненужном для десанта направлении и скорости... элементарное быстрое задымление места посадки десанта есть успех и срыв десанта на 50%...как морского так и с воздуха...
Кадыровцев на Украину - мало будет, а русские смелые пока забыченные, а как по ***...у получат и кровь увидят, надолго не хватит!!!
Поэтому Медвечук, Бойко - или прямая атака на высшее руководство Украины!
Ваши действия???
Це брехня, бо ВМС, здатних протистояти ЧФ РФ у нас н е м а є. Щодо берегової оборони - то наша остання надія, але до чого тут цей адмірал? На його фізіономії читається печалька з нашими ВМС - піднімуть лапки, як у Керченські протоці і Криму, здадуться і здадуть і зброю, і плавзасоби без єдиного пострілу...