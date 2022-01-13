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Данілов (1259) Зеленський (22399) Казахстан (854)

10 січня у Зеленського відбулась розширена нарада щодо подій в Казахстані: були дані відповідні доручення, - Данілов

10 січня у Зеленського відбулась розширена нарада щодо подій в Казахстані: були дані відповідні доручення, - Данілов

В Офісі Президента України 10 січня мала місце нарада, на якій розглядали протести в Казахстані, які почалися 2 січня.

Про це заявив секертар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Те що для Казахстану і певної частини світу, як ви кажете є новою реальністю, для нас, це є буденною повсякденністю. Армія Росії фактично відкрито воює проти України вже сім років. Це тільки окремим особливо засліпленим російським газом західним політикам не видно триколори на російських танках в окупованому Криму або Донецьку. Так що для нас – це стара реальність до якої ми якраз готові, а от наскільки готові до такого повороту подій наші казахські та інші азіатські партнери покаже час. У той же час, звичайно, події в Казахстані, використання сил ОДКБ – новий фактор, який потребує уважного вивчення і відпрацювання дієвих механізмів реагування. 10 січня у президента якраз відбулась розширена більш ніж трьохгодина нарада керівників сектору безпеки і оборони, на якій розглядались події в Казахстані і були дані відповідні доручення. Володимир Олександрович більш ніж уважно відслідковує всю інформацію і приділяє цьому питанню значний час", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська громадськість виступила із заявою щодо російської інтервенції до Казахстану

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Топ коментарі
+28
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13.01.2022 13:19
+15
Будь ласка. Якраз з потрібною датою. 10.01.2022

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13.01.2022 13:34
+9
Віримо!
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13.01.2022 13:18
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13.01.2022 13:18 Відповісти
Та да?! 😁 Вони спецоперації по затримання Порошенка назвали "Сабитіямі в Казахстанє". Бо по Казахстан зараз говорити, то як про минулорічні ціни на олію. 😊
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13.01.2022 15:39 Відповісти
Леха! Кого ты лечишь????????????????????
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13.01.2022 13:19 Відповісти
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13.01.2022 13:19 Відповісти
Не думаю, що Зеленський буде до нього приходити. Це - збитий льотчик, який чкурнув з країни з переляку
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13.01.2022 14:22 Відповісти
а в понедельник шо там будет в методичках?)
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13.01.2022 14:32 Відповісти
Запитай в свого таваріща прпорщика
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13.01.2022 14:40 Відповісти
жиденько как то... на минималке?)
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13.01.2022 15:22 Відповісти
Втік, втік, до Брюсселю. https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbkhkd2syUnV4RlN0RmcyVDNya19PaUR1cVhqd3xBQ3Jtc0tuNjdpQ2o4XzF2YTktbXZNVVk0b29HREJGc0d6VjdrZzJ0NlptRFI1bndkT1JWeGYwRmlhYTIzQzdxNV92ZlBfMTBwMXFEb3Iyc2FqSGRka3gzc2JKUWM0UFdtcmc3cE5VZnhpbDk0bERuaDlpSnlZYw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100044276327179%2Fposts%2F475059763979897%2F%3Fd%3Dn https://www.facebook.com/100044276327...
Зебіли такі зебіли.
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13.01.2022 14:44 Відповісти
І наразі чкурнеш звідси , лапоть криворагульний 😡
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13.01.2022 14:46 Відповісти
І ти наразі ..
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13.01.2022 14:47 Відповісти
А я б пішов. На додачу на живого зелю подивитися.
Бо, хто зна, як йому станеться інакше
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13.01.2022 22:40 Відповісти
Шо, все проехались степями в буковель побухать?
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13.01.2022 13:21 Відповісти
Злякалися протестів зелебенські, тому і радились як будуть діяти в разі народного повстання!
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13.01.2022 13:21 Відповісти
Зе належить Бені , а не Штатам 😠
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13.01.2022 14:49 Відповісти
та шо там нарада , верховный сам , лично на турецком байрактаре посетил Казахстан о оценил ситуацию
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13.01.2022 13:22 Відповісти
И что за доручення,поднять налоги,переписать новую порцию путинских законов,добить малый бизнес и отдать газ фирташам ниже себестоимости?
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13.01.2022 13:23 Відповісти
Фоточку можна?
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13.01.2022 13:25 Відповісти
Або відосік шортс хочаб)
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13.01.2022 13:27 Відповісти
Ви не уявляєте як важко тримати розплющеними очі більше 3 сек.))
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13.01.2022 13:34 Відповісти
Будь ласка. Якраз з потрібною датою. 10.01.2022

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13.01.2022 13:34 Відповісти
оно на правой зивает
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13.01.2022 14:11 Відповісти
Согласен.(с))
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13.01.2022 13:33 Відповісти
Як тільки Казахстан визнає анексію РФ українського Криму це буде сигнал..
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13.01.2022 13:42 Відповісти
10 января Голобородька был в Карпатах...Туфтогоны блин...задрали вы...
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13.01.2022 13:47 Відповісти
Брешуть, брешуть і ще раз брешуть. На третьому році брехня вже не проходить від слова зовсім, навіть барани 73% знають, що їм брешуть, але барани розмовляти не можуть, вони тільки бекають. Для "зелених" 2022 рік є вирішальним. Цікаво чи в середині року їх зметуть, чи в кінці?
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13.01.2022 13:48 Відповісти
Бажано змести зелену шушеру на початку року , так як до кінця року,
від краіни залишаться рожки та ножки
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13.01.2022 14:52 Відповісти
Если население Украины будет вооруженно - и по закону каждый имеет право сражаться в случае внешней агрессии!!!! Будет намного легче!!!! Ну и в НАТО конечно!!!
Только чиновники - ****.....шие внутри - отлавливать каждый день!!!
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13.01.2022 13:49 Відповісти
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13.01.2022 13:52 Відповісти
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13.01.2022 13:53 Відповісти
Населення України розділилося на дві частини: одні за ЗЕ…, а інші вміють читати, писати та робити логічні висновки.
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13.01.2022 13:59 Відповісти
Так було завжди в світі , так як дурнів завжди більше ,
а розумні та думаючі громадяни , завжди в меншості 😠
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13.01.2022 14:55 Відповісти
Так, але ж не всюди дурні виходять з-під контролю! От в чому проблема.
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13.01.2022 14:57 Відповісти
Вовочка призадумался касательно произошедшим в Казахстане, а кто ему будет помогать в случае мирного протеста? Вот и дал задание изучить ОДКБ, как новый фактор.
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13.01.2022 14:06 Відповісти
выразили озабоченность или проявили интерес?
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13.01.2022 14:35 Відповісти
Пересрали, щоб їх так не ******* як в Казахстані.
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13.01.2022 15:59 Відповісти
 
 