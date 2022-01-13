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Нафтогаз (4374) росія (63556) Північний потік (2446) Вітренко Юрій (631)

"Північний потік - 2" має бути на першому місці під час переговорів з РФ, - Вітренко

Відсутність питання "Північного потоку - 2" на порядку денному переговорів з Росією - це абсурд.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в коментарі CNBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Справді важко зрозуміти, як це питання може пройти непоміченим чи не мати жодних наслідків. Це те, що має бути на першому місці. Потрібно накласти санкції на "Північний потіку - 2", показати свою тверду позицію Путіну", - наголосив він.

"Я не кажу, що "Північний потік-2" - це єдине, що має бути на порядку денному, але це має бути першим лише для того, щоб показати, що Захід налаштований серйозно", - додав Вітренко.

Голова НАК зазначив, що у випадку вторгнення Росії в Україну потрібно буде запровадити санкції вже не проти другого, а проти першого "Північного потоку", який працює з 2011 року.

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Північний потік - 2 залишить Європу взагалі без газу.
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13.01.2022 13:24 Відповісти
Для того й будували Північні потоки.
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13.01.2022 13:25 Відповісти
Та просрали ви той пн-2, власне, пішли на ху#-2
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13.01.2022 13:25 Відповісти
Та ви взагалі нічого не рішаєте.
Ви ніхто там на заході.
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13.01.2022 13:26 Відповісти
 
 