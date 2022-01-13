УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11706 відвідувачів онлайн
Новини
387 12
МВС (3468) насилля (289)

Кількість заяв про домашнє насильство у 2021 році збільшилась на 56%, - МВС

Кількість заяв про домашнє насильство у 2021 році збільшилась на 56%, - МВС

У 2021 році до поліції про домашнє насильство заявили на 56% більше громадян, ніж у 2020 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Заступниця голови МВС Катерина Павліченко зазначила, що складено на 10% більше адмінпротоколів, винесено на 19% більше термінових заборонних приписів стосовно кривдників, на 11% збільшилася кількість кривдників, які перебувають на обліку.

"Традиційно, аналізуючи статистику, спостерігаємо зростання кількості звернень громадян та посилення реагування поліції", - повідомила вона, додавши, що домашнє насильство в Україні перестають замовчувати.

"Такі цифри свідчать, що громадяни, незалежно від статі, віку, соціального статусу тощо, визнають домашнє насильство проблемою і не бояться заявити про неї", - підсумували в МВС.

Також читайте: Жінка смертельно поранила чоловіка, який чіплявся до неї з ножем у Миколаївській області. Їй загрожує до 15 років ув’язнення, - Нацполіція. ФОТОрепортаж (оновлено)

Кількість заяв про домашнє насильство у 2021 році збільшилась на 56%, - МВС 01

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Дружина сказала чмо- значить чмо ))
показати весь коментар
13.01.2022 13:54
+3
Дружина ніжно до чоловіка:
-Ох, ти ж моє чмо....
Чоловік розлючено:
-Скільки разів казати - не чмо, а мачо!!!!!
показати весь коментар
13.01.2022 13:46
+2
показати весь коментар
13.01.2022 14:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба розводитись і не жити з уродами.
показати весь коментар
13.01.2022 13:34 Відповісти
Дружина ніжно до чоловіка:
-Ох, ти ж моє чмо....
Чоловік розлючено:
-Скільки разів казати - не чмо, а мачо!!!!!
показати весь коментар
13.01.2022 13:46 Відповісти
Дружина сказала чмо- значить чмо ))
показати весь коментар
13.01.2022 13:54 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2022 14:21 Відповісти
... - Сколько можно повторять: не сифилитик я, а филателист!
показати весь коментар
13.01.2022 14:35 Відповісти
Зё, візьми під особистий...
показати весь коментар
13.01.2022 13:35 Відповісти
А що на рахунок домашнього булінгу (цькування) від жінок. Адже це їх улюблена справа.
В законі про домашнє насильство нарівні повинне бути прописане і домашнє цькування. Саме тоді коли жінки відчують відповідальність за булінг в сім'ях зменшиться і насилля. Адже більшість випадків домашнього насилля це результат домашнього цькування.
показати весь коментар
13.01.2022 14:47 Відповісти
при Поросі такого не було, то все Зелене болото 😅
показати весь коментар
13.01.2022 14:47 Відповісти
Перестали замовчувати??? Чи просто стало деградувати суспільство? Соціологія показує, що як тільки суспільство стає жити гірше в матеріально-фінансовому плані, то воно стає жорстокішим та агресивнішим ... А На тлі зростання безробіття це і не дивно, бо люди не можуть справитись з проблемами і вирішують їх у крайній спосіб , зганяючи свою злість на близьких ...
показати весь коментар
13.01.2022 22:44 Відповісти
Багато жінок приховують домашнє насилля, таке не тільки у нас. У Великобританії проводили дослідження та з'ясували, що жертвами домашнього насильства здебільшого дружини поліцейських та військовослужбовців, які були на війні.

А мені деяких чоловіків теж шкода. Наприклад, одна «звєзда» Цензора десь у минулому році розповідала, що била свого колишнього чоловіка сковорідкою по голові. Тільки уявіть - сковорідкою та по голові! Ужос!
показати весь коментар
13.01.2022 23:59 Відповісти
І далі буде зростати.
Це ефективний засіб віджиму майна у чоловіків.
Для цього все і задумувалось.
показати весь коментар
14.01.2022 10:40 Відповісти
 
 