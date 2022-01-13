Аграрії у 2021 році підняли ціни на продукти на 40%, доходи населення зросли на 3% , - глава ради НБУ

За даними МВФ, в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на 1 жителя залишається найнижчою в Європі, говорить Данилишин.





У 2021 році доходи українців зросли лише на 3%, а купівельна спроможність є найнижчою в Європі, при цьому ціни на ключові продукти харчування збільшились на 20-40%. Про це написав Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.



"Зростання світових цін на окремі сировинні сільськогосподарські товари вплинуло на вартість продуктів харчування у споживчому кошику українців. Зокрема, вартість цукру за рік зросла на 28%, соняшникової олії – 39%, яєць – 19%, хліба – 19%. Ціни реалізації сільськогосподарських товаровиробників в середньому за 2021 р. зросли на 40%", – написав Данилишин.



В той же час, він звернув увагу, що економічне відновлення відбувається в Україні дуже повільно, і за підсумками року зростання ВВП становитиме лише 3,2%, що є нижчим, ніж в сусідніх країнах Східної Європи. Натомість річна інфляція в нашій країні склала 10%. При тому, що доходи українців зросли лише на 3%.



"Зростання реальних грошових доходів населення (заробітних плат, пенсій, інших грошових трансфертів) за 9 місяців 2021 р. становило лише 3% і не змогло компенсувати зростання витрат населення на товари та послуги першої необхідності. В результаті заощадження населення скоротилися на 88 млрд. грн (-2,4% ВВП). За даними МВФ в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на 1 жителя залишається найнижчою в Європі", – зазначив Данилишин.



Нагадаємо, за даними Держстату за підсумками 2021 року інфляція склала 10%, що вдвічі більше, ніж у 2020 році, і є найвищим показником з 2017 року.