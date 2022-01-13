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аграрії (1427) Данилишин (141) продукти (1067)

Аграрії у 2021 році підняли ціни на продукти на 40%, доходи населення зросли на 3% , - глава ради НБУ

Аграрії у 2021 році підняли ціни на продукти на 40%, доходи населення зросли на 3% , - глава ради НБУ

За даними МВФ, в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на 1 жителя залишається найнижчою в Європі, говорить Данилишин.



У 2021 році доходи українців зросли лише на 3%, а купівельна спроможність є найнижчою в Європі, при цьому ціни на ключові продукти харчування збільшились на 20-40%. Про це написав Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.

"Зростання світових цін на окремі сировинні сільськогосподарські товари вплинуло на вартість продуктів харчування у споживчому кошику українців. Зокрема, вартість цукру за рік зросла на 28%, соняшникової олії – 39%, яєць – 19%, хліба – 19%. Ціни реалізації сільськогосподарських товаровиробників в середньому за 2021 р. зросли на 40%", – написав Данилишин.

В той же час, він звернув увагу, що економічне відновлення відбувається в Україні дуже повільно, і за підсумками року зростання ВВП становитиме лише 3,2%, що є нижчим, ніж в сусідніх країнах Східної Європи. Натомість річна інфляція в нашій країні склала 10%. При тому, що доходи українців зросли лише на 3%.

"Зростання реальних грошових доходів населення (заробітних плат, пенсій, інших грошових трансфертів) за 9 місяців 2021 р. становило лише 3% і не змогло компенсувати зростання витрат населення на товари та послуги першої необхідності. В результаті заощадження населення скоротилися на 88 млрд. грн (-2,4% ВВП). За даними МВФ в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на 1 жителя залишається найнижчою в Європі", – зазначив Данилишин.

Нагадаємо, за даними Держстату за підсумками 2021 року інфляція склала 10%, що вдвічі більше, ніж у 2020 році, і є найвищим показником з 2017 року. 
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Топ коментарі
+18
Виноваты все, кроме зелёных бездарей у власти, конечно же!
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13.01.2022 13:41
+14
Я зразу казав - аграрії в усьому винні, після Порошенка, звичайно....
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13.01.2022 13:43
+8
Некогда было, оформляли на работу Левченко Машку.
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13.01.2022 13:44
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Его еще не уволили?
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13.01.2022 13:41 Відповісти
Некогда было, оформляли на работу Левченко Машку.
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13.01.2022 13:44 Відповісти
Виноваты все, кроме зелёных бездарей у власти, конечно же!
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13.01.2022 13:41 Відповісти
Звіздєц!!! І вже давно. Два роки спокійно спостерігали зєбуїни за аномальним ростом цін на олію,цукор, хліб і т.д. Дочекалися піку цін , а тепер роблять вигляд що вони

заворушилися.
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13.01.2022 13:51 Відповісти
радію за українських аграріїв !

За даними Державної митної служби, зернових культур експортовано на $7,90 млрд, що на 60,75% або $2,99 млрд більше, аніж за аналогічний період 2020 року.

Олійних культур за цей період експортовано на $2,11 млрд, що на 40,43% або $610 млн більше, аніж за аналогічний період 2020 року.

Стоимость яиц в Украине бьет все рекорды и уже достигла 45 гривен за упаковку 10 штук. В Польше куриные яйца можно купить по 28 гривен, а в Испании - по 34 гривны.

ЗЕ-лю геть !

Україні потрібен Гетьман !
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13.01.2022 14:12 Відповісти
Українцям потрібні мозги! Не питайте нащо.
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13.01.2022 14:19 Відповісти
На паштет?
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13.01.2022 14:28 Відповісти
сталин
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13.01.2022 22:25 Відповісти
Я зразу казав - аграрії в усьому винні, після Порошенка, звичайно....
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13.01.2022 13:43 Відповісти
он наверное хотел сказать, что если кто-то в стране стал богаче, то это уже "пабеда !"
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13.01.2022 13:44 Відповісти
хуже ведь не будет)
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13.01.2022 13:45 Відповісти
кто сказал ?
ЗЕ-ленский ?
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13.01.2022 14:13 Відповісти
Т.е. аграрии виноваты во всем?
Стоимость топлива, минеральных удобрений, средств защиты растений, качественных семян, оплата труда - все подешевело, а аграрии, редиски такие, взяли и задрали цены?! Отличная позиция. Давайте их всех посадим в тюрьму вместе с Порошенкой 17-го числа! Да и похер, что аграрка осталась единственным источником поступления валюты в страну. аграрка и заробитчане.
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13.01.2022 13:45 Відповісти
Самое дорогое в Европе: цены на подсолнечное масло в Украине бьют все рекорды

Оказалось, что в Украине, по сравнению с Польшей, Румынией, Францией и другими европейскими странами, самое дорогое подсолнечное масло - разница в цене составляет 26-30%.
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13.01.2022 14:16 Відповісти
Арифметика от ЗЕ. 40+3=43% роста всего!!!
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13.01.2022 13:45 Відповісти
обещали же 40% роста. немного наврали роста чего собственно, но то уже по г+г не расскажут
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13.01.2022 13:48 Відповісти
скоро в польшу, наряду с заробичанами, потянутся и толпы наріда с "колбасными турами". та і "борщовий набір" там буде дешевше.
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13.01.2022 13:46 Відповісти
уже давно дешевле
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13.01.2022 13:48 Відповісти
завтра его уволят
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13.01.2022 13:49 Відповісти
Кінець епохи бідності !
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13.01.2022 13:52 Відповісти
во как?! - оказывается во всём виноваты крестьяне-вредители, только не прикольные аниматоры йурысты-экономисты..
при беззаботном наркоше, внучкЕ НКВДшника, совок, с руками по локоть в крови, становится всё ближе...
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13.01.2022 13:56 Відповісти
лютий


@_vodo_ley

·
https://twitter.com/_vodo_ley/status/1481521987134570499 4 ч



В ответ
https://twitter.com/censor_net @censor_net

1) Іншого від Зеленої влади ніхто не очікував, крім їх фанатів- недоумків і манкуртів. Треба повністю усвідомити - Зелена влада є ставленниками Московії, агенти ФСБ! Україну ведуть до знищення, готують до приєднання з ОРДЛО на бажаннях Москви! Ситуація в економіці, енергетиці,
2) судовій владі і спецслужбах доведена до краю! Йде тотальне засилля влади, держорганів агентами Кремля, залишились лічені кроки, щоб процес став вже безповоротний! Але більшість цього не розуміє, зайнята своїми прблемами. Один день ми проснемось в іншій країні коли виправити
3) нічого не можна буде, і життя тут не буде, але кого це зараз хвилює. Вони не віддадуть владу, ніяких демократичних виборів вони не допустять, і йти вони не збираються!
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13.01.2022 13:57 Відповісти
Зато у нас Минималка выше )) Да? Пля, достижение ((
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13.01.2022 13:58 Відповісти
Зелену брехню дуже легко перевіряти. Заходим в історію цін на сайті Нібулон https://www.nibulon.com/data/zakupivlya-silgospprodukcii/istoriya-cin.html
І бачимо графік. 14 січня 2021 року ціна на пшеницю 9000 грн/т, 14 січня 2022 року року, ціна на пшеницю 9380 грн/т
Це саме та ціна, яку отримують аграрії за свою продукцію. І де тут зростання на 40% ?
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13.01.2022 13:59 Відповісти
14 января 2022 это в завтрашний день уже посмотрели?
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13.01.2022 14:03 Відповісти
Відкрий графік і сам побачиш. Очепятка. Дані за 12.01.
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13.01.2022 14:08 Відповісти
На графике экспортная цена пшеницы растет стабильно с 2015 года
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13.01.2022 14:16 Відповісти
там только зерновые.
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13.01.2022 22:20 Відповісти
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13.01.2022 14:01 Відповісти
це, щоб продовжити людям прекрасну мить прощання з епохою бідності
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13.01.2022 14:01 Відповісти
А Лєнка з окружної Кривого Рогу, говорила, що риба по 8 грн.... ПЗДЦ. Кому вірити?)))
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13.01.2022 14:06 Відповісти
Так подождите они ж инфляцию 10% нарисовали и сверхдоход бюджета. Как при инфляции в 40% на продукты у нас 10% общая, что так подешевело если продукты являются основными в потребительской корзине.
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13.01.2022 14:06 Відповісти
Аграрии все сдают в АТБ!!!! Попробуйте там поискать!!!!
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13.01.2022 14:08 Відповісти
2021 році підняли ціни на продукти на 40%, доходи населення зросли на 3% , - глава ради НБУ....... что вы пилядь нюхаете?
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13.01.2022 14:11 Відповісти
Клован в видосике всем сказал "дякую". Какие проблемы?
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13.01.2022 14:15 Відповісти
За даними МВФ, в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на 1 жителя залишається найнижчою в Європі...
Шановні журналісти при нагоді спитайте в уряду Зеленського ,що він реально зробив що б збільшити купівельну спроможність найбідніших у Європі!
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13.01.2022 14:15 Відповісти
Аграрии подняли потому что расходы на производства продуктов резко увеличилась,растут налоги,взятки,откаты,энергия,стоимость кредитов их доступность,а зеленые болваны про это тихо молчат.
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13.01.2022 14:20 Відповісти
Как там борщевой набор? Паприколу?
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13.01.2022 14:25 Відповісти
Та блин, это ему Порох бумажку вверх ногами подложил! На самом деле всё наоборот! Доходы выросли на 40%, а цены - на 3%!
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13.01.2022 14:27 Відповісти
Аграрии подняли цены - это их дело.
Дело государства - обеспечить экономическую активность.
И уровень доходов.
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13.01.2022 14:28 Відповісти
Вожди протёрли все углы, ища для нас ключи-отмычки,

чтоб мы трудились как волы, а ели-пили как синички.
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13.01.2022 14:30 Відповісти
Порох! Что ж ты делаешь? Остановись! Зелебобы из-за тебя никак не дождутся конца епохи бидности)))))
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13.01.2022 14:43 Відповісти
Странная арифметика у можновладцев.
Цены выросли на 40% а инфляция 10%.
Реальные доходы не выросли на 3%, а снизились на 7%.
С учетом роста цен, покупательная способность населения снизилась на 47%.
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13.01.2022 14:48 Відповісти
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13.01.2022 14:52 Відповісти
Часто до PIS закидають схильність до популістських дій. Але, порівняйте рівень цього рішення з введенням обмежь на ціни. Перше стимулює ринок, а друге його пригнічує. Та, головне, що мети досягає тільки перше.
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13.01.2022 21:32 Відповісти
Работать надо лучше. Брать пример с аграриев.
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13.01.2022 14:56 Відповісти
Отменить НДС на продукты правительство не хочет ?
Уменьшить расходы на госаппарат правительство не хочет ?
Так не делайте вид, что "заботитесь" о людях.
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13.01.2022 15:27 Відповісти
Почему никто не пишет что цены на аммиачную селитру за год выросли 6 тыс. грн. тонна до 25 тыс. грн. впрочем как и на другие удобрения... на 100% выросли цены на запчасти к технике, а виноваты одни аграрии..., если они не поднимут цены они не смогут засеять поля.
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13.01.2022 15:44 Відповісти
до зели я редко платил в магазе больше 300, а теперь редко когда меньше 500. результат налицо так сказать
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13.01.2022 15:56 Відповісти
и это при том что зелоха заливают деньгами в виде помощи и дешевых кредитов. но у него идея фикс чтобы два инвалида (туриста) доехали по асфальту до синевир, хотя как это окурит эту дорогу непонятно... хотя понятно что окружение и фирмочки бени на этом асфальте хорошо наварят
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13.01.2022 16:00 Відповісти
Цей зелений півень Данилишин сраку рвав, щоб на догоду зеДебілу прибрати Стельмаха, тепер юда за простий народ переживає.
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13.01.2022 16:03 Відповісти
Не переживайте, покапатєльна спроможність Зеленського, його слуг, і Коломоського з Ахметовим тільки космічно виросла.
Оце так, в світі пікові ціни на зерно і метал, в Україні рекордні врожаї, а ціни ростуть, українці все біднішають. Скільки не списуй усі проблеми на ковід, від якого постраждали тільки ресторани свого часу, а навіть тупі і упороті мали б відчути якесь на*во.

Це просто сором, мати одні з найбагатших земель і бути найбіднішою країною Європи.
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13.01.2022 21:00 Відповісти
Из цирковой мартышки такой же бизнесмен-руководитель, как из Петра пятого примадонна
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15.01.2022 11:57 Відповісти
 
 