Аграрії у 2021 році підняли ціни на продукти на 40%, доходи населення зросли на 3% , - глава ради НБУ
За даними МВФ, в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на 1 жителя залишається найнижчою в Європі, говорить Данилишин.
У 2021 році доходи українців зросли лише на 3%, а купівельна спроможність є найнижчою в Європі, при цьому ціни на ключові продукти харчування збільшились на 20-40%. Про це написав Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.
"Зростання світових цін на окремі сировинні сільськогосподарські товари вплинуло на вартість продуктів харчування у споживчому кошику українців. Зокрема, вартість цукру за рік зросла на 28%, соняшникової олії – 39%, яєць – 19%, хліба – 19%. Ціни реалізації сільськогосподарських товаровиробників в середньому за 2021 р. зросли на 40%", – написав Данилишин.
В той же час, він звернув увагу, що економічне відновлення відбувається в Україні дуже повільно, і за підсумками року зростання ВВП становитиме лише 3,2%, що є нижчим, ніж в сусідніх країнах Східної Європи. Натомість річна інфляція в нашій країні склала 10%. При тому, що доходи українців зросли лише на 3%.
"Зростання реальних грошових доходів населення (заробітних плат, пенсій, інших грошових трансфертів) за 9 місяців 2021 р. становило лише 3% і не змогло компенсувати зростання витрат населення на товари та послуги першої необхідності. В результаті заощадження населення скоротилися на 88 млрд. грн (-2,4% ВВП). За даними МВФ в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на 1 жителя залишається найнижчою в Європі", – зазначив Данилишин.
Нагадаємо, за даними Держстату за підсумками 2021 року інфляція склала 10%, що вдвічі більше, ніж у 2020 році, і є найвищим показником з 2017 року.
Будь ласка, зачекайте...
заворушилися.
За даними Державної митної служби, зернових культур експортовано на $7,90 млрд, що на 60,75% або $2,99 млрд більше, аніж за аналогічний період 2020 року.
Олійних культур за цей період експортовано на $2,11 млрд, що на 40,43% або $610 млн більше, аніж за аналогічний період 2020 року.
Стоимость яиц в Украине бьет все рекорды и уже достигла 45 гривен за упаковку 10 штук. В Польше куриные яйца можно купить по 28 гривен, а в Испании - по 34 гривны.
ЗЕ-лю геть !
Україні потрібен Гетьман !
ЗЕ-ленский ?
Стоимость топлива, минеральных удобрений, средств защиты растений, качественных семян, оплата труда - все подешевело, а аграрии, редиски такие, взяли и задрали цены?! Отличная позиция. Давайте их всех посадим в тюрьму вместе с Порошенкой 17-го числа! Да и похер, что аграрка осталась единственным источником поступления валюты в страну. аграрка и заробитчане.
Оказалось, что в Украине, по сравнению с Польшей, Румынией, Францией и другими европейскими странами, самое дорогое подсолнечное масло - разница в цене составляет 26-30%.
при беззаботном наркоше, внучкЕ НКВДшника, совок, с руками по локоть в крови, становится всё ближе...
@_vodo_ley
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https://twitter.com/_vodo_ley/status/1481521987134570499 4 ч
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1) Іншого від Зеленої влади ніхто не очікував, крім їх фанатів- недоумків і манкуртів. Треба повністю усвідомити - Зелена влада є ставленниками Московії, агенти ФСБ! Україну ведуть до знищення, готують до приєднання з ОРДЛО на бажаннях Москви! Ситуація в економіці, енергетиці,
2) судовій владі і спецслужбах доведена до краю! Йде тотальне засилля влади, держорганів агентами Кремля, залишились лічені кроки, щоб процес став вже безповоротний! Але більшість цього не розуміє, зайнята своїми прблемами. Один день ми проснемось в іншій країні коли виправити
3) нічого не можна буде, і життя тут не буде, але кого це зараз хвилює. Вони не віддадуть владу, ніяких демократичних виборів вони не допустять, і йти вони не збираються!
І бачимо графік. 14 січня 2021 року ціна на пшеницю 9000 грн/т, 14 січня 2022 року року, ціна на пшеницю 9380 грн/т
Це саме та ціна, яку отримують аграрії за свою продукцію. І де тут зростання на 40% ?
Шановні журналісти при нагоді спитайте в уряду Зеленського ,що він реально зробив що б збільшити купівельну спроможність найбідніших у Європі!
Дело государства - обеспечить экономическую активность.
И уровень доходов.
чтоб мы трудились как волы, а ели-пили как синички.
Цены выросли на 40% а инфляция 10%.
Реальные доходы не выросли на 3%, а снизились на 7%.
С учетом роста цен, покупательная способность населения снизилась на 47%.
Уменьшить расходы на госаппарат правительство не хочет ?
Так не делайте вид, что "заботитесь" о людях.
Оце так, в світі пікові ціни на зерно і метал, в Україні рекордні врожаї, а ціни ростуть, українці все біднішають. Скільки не списуй усі проблеми на ковід, від якого постраждали тільки ресторани свого часу, а навіть тупі і упороті мали б відчути якесь на*во.
Це просто сором, мати одні з найбагатших земель і бути найбіднішою країною Європи.