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Ризик виникнення війни в регіоні ОБСЄ наразі вищий, ніж будь-коли за останні 30 років, - Рау

Ризик виникнення війни в регіоні ОБСЄ наразі вищий, ніж будь-коли за останні 30 років, - Рау

Ризик виникнення війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Про це заявив у четвер голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Здається, що ризик виникнення війни в регіоні ОБСЄ наразі вищий, ніж будь-коли за останні 30 років", - заявив Рау на відкритті засідання Постійної ради цієї організації.

"На сьогодні країни-члени стикаються з різними викликами миру та безпеці. Затяжні конфлікти, військове протистояння, радикалізація, тероризм разом із послабленням режиму контролю над озброєннями, наслідки пандемії COVID-19, а також порушення прав людини та основних свобод призводять до зростання невизначеності, непередбачуваності та посилення страху в наших суспільствах", - наголосив він.

Він заявив, що ОБСЄ, зі свого боку, необхідно зосередитись на зусиллях для вирішення проблем у сфері безпеки у Східній Європі, зокрема для мирного врегулювання конфлікту на сході України.

"Ми будемо відкриті до діалогу і готові представити ініціативи, спрямовані на досягнення взаєморозуміння та зниження напруги в регіоні ОБСЄ. (...) Ми хочемо приділити особливу увагу покращенню ситуації у сфері безпеки, сприяючи пошуку мирного вирішення регіональних конфліктів", - сказав Рау.

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"Нам потрібно сконцентруватися на мирному вирішенні конфлікту навколо України відповідно до Мінських домовленостей і поважаючи суверенітет, територіальну цілісність та єдність України", - зазначив він.

"Упродовж декількох тижнів ми стикаємося з можливістю великої військової ескалації у Східній Європі. До нас нещодавно дійшли вимоги щодо гарантій у сфері безпеки, які відносяться до важливої частини сфери ОБСЄ", - заявив Рау.

"Ми не байдужі до заперечень щодо безпеки, які озвучили країни-члени. (...) Я вірю, що ОБСЄ - вірна платформа для обговорення кожного аспекту всеосяжної безпеки", - наголосив він.

При цьому він зазначив, що ситуація з можливою військовою ескалацією в регіоні потребує "міжнародної оцінки та належної реакції".

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Топ коментарі
+6
Сами Октормили Путлера и паРашку заоблачными ценами на нефть и газ......Оно теперь набрало бабла и начинает торговаться с цивилизацией!
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13.01.2022 14:07
+3
А данілови, зепопандопали, дєрмаки і татарови кажуть, що все спокійно. Все йде по їх плану.
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13.01.2022 13:51
+3
Очередное блеяние ни о чем ниочемной конторки. Кто агрессор? На кого нападёт? Молчок. А то ещё кацапстан взнос не начислит. Тьфу.
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13.01.2022 14:10
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А данілови, зепопандопали, дєрмаки і татарови кажуть, що все спокійно. Все йде по їх плану.
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13.01.2022 13:51 Відповісти
Так може дійсно все йде по їх плану?
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13.01.2022 13:57 Відповісти
Если мордатый данилов говорит что все ок, то в чем проблема?
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13.01.2022 14:13 Відповісти
Тю, пригласите Хуга, он вам скажет что никаких рисков, обстрелов и оружия не видно
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13.01.2022 13:58 Відповісти
Борьба с карупцией и военные базы НАТО в Украине!!! И ВСЕ!!!! И НИКАКИХ ВОЙН!!!!
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13.01.2022 14:06 Відповісти
И ключ от квартиры, где деньги лежат
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13.01.2022 14:26 Відповісти
Сами Октормили Путлера и паРашку заоблачными ценами на нефть и газ......Оно теперь набрало бабла и начинает торговаться с цивилизацией!
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13.01.2022 14:07 Відповісти
Капитаны очевидность...... Без их слов это типа, не ясно?
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13.01.2022 14:10 Відповісти
Очередное блеяние ни о чем ниочемной конторки. Кто агрессор? На кого нападёт? Молчок. А то ещё кацапстан взнос не начислит. Тьфу.
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13.01.2022 14:10 Відповісти
уш нє слюшіллло-о-ось лі шшьто с яннннісо-о-ом?!
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13.01.2022 14:11 Відповісти
Зуби лікуєш?
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13.01.2022 14:15 Відповісти
пєт'я, гугл перекладач не завжди у пригоді?
ги
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13.01.2022 14:18 Відповісти
Зрозумів. Голову.
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13.01.2022 14:55 Відповісти
Хай Рау не констатую очевидний факт, а здасться запитанням, чому це сталося.
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13.01.2022 14:28 Відповісти
 
 