Пєсков назвав умови для подальших переговорів із НАТО та США: "Не може бути процесу задля процесу"
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков за підсумками переговорів із США та НАТО заявив, що у Москви, Вашингтона та країн альянсу "зафіксовано розбіжності" з принципових питань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".
"Переговори були ініційовані для того, щоб отримати конкретні відповіді на поставлені принципові запитання. З цих важливих питань зафіксовані розбіжності. Це погано, це можна тільки зарахувати в мінус двох раундів, що відбулися", - йдеться в повідомленні.
Пєсков сказав, що Кремль не має "дефіциту політичної волі" до продовження переговорів зі США, однак зазначив, що з принципових питань не може бути "процесу задля процесу".
"Має бути конкретний результат, конкретна відповідь", - додав прессекретар президента країни-агресора.
Будь ласка, зачекайте...
Побачимо, як санкції вводять не тільки проти оточення хйла, а й проти самого хйла.
- Милый, пошли в постель !
- Не может быть секс ради секса....
П.С.
Сказать, что ты/РФ - импотент духу не хватает....
место рашки теперя у паРаши, роль - убогое азиопское деградирующее чмо, сырьевая
колония Китая, чего изволите-с, великий желтый Господин.
а Китай смотрит на пуйло, как на кусок говна))
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http://www.kasparov.ru/content/materials/201705/592C47A87F6C1.jpg
як би не примружував свої й без того вузькі очі пан китайський офіцер, в них прочитати :
"майбутнє рашки буде пічальне .... "
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Пора на пенсию, пока не макнули в унитаз.
Все только вздохнут и начнут разруливать то, что придурки наворотили.
Вам же ясно ответили - "Идите в жопу".