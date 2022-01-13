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НАТО (6206) Пєсков (1552) росія (63556) США (20973)

Пєсков назвав умови для подальших переговорів із НАТО та США: "Не може бути процесу задля процесу"

Пєсков назвав умови для подальших переговорів із НАТО та США:

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков за підсумками переговорів із США та НАТО заявив, що у Москви, Вашингтона та країн альянсу "зафіксовано розбіжності" з принципових питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".

"Переговори були ініційовані для того, щоб отримати конкретні відповіді на поставлені принципові запитання. З цих важливих питань зафіксовані розбіжності. Це погано, це можна тільки зарахувати в мінус двох раундів, що відбулися", - йдеться в повідомленні.

Пєсков сказав, що Кремль не має "дефіциту політичної волі" до продовження переговорів зі США, однак зазначив, що з принципових питань не може бути "процесу задля процесу".

"Має бути конкретний результат, конкретна відповідь", - додав прессекретар президента країни-агресора.

Читайте: Пєсков назвав невдалими перемовини РФ зі США та НАТО

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Топ коментарі
+23
Песков, когда там твоя дочь вернется из НАТОвской страны в россию жить?
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13.01.2022 13:57
+9
Пєсков нічого не вирішує, нічого тут цитувати блазня.
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13.01.2022 13:59
+9
Бачте кацапи, не злякалися вас американці і європейці. Прийдеться ще тягнути під кордони України атомні бомби і підводні човни і головне не прикривати їх брезентом, щоб всі бачили, що ви нападете і кричати, що є наміри дійти до Бердіну. Може хоч німці злякаються. Ось ще трішечки і тільки за погрози отримаєте ті санкції, які підготовлені в разі нападу. А в разі нападу, вас зутріть з землі ті народи, яких ви за декілька століть дастали і наступить вічний мир.
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13.01.2022 14:07
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Песков, когда там твоя дочь вернется из НАТОвской страны в россию жить?
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13.01.2022 13:57 Відповісти
Никогда, там она пользуется всеми благами цивилизации, а взамен тратит папкины деньги в пользу их экономики. Взаимная выгода.
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13.01.2022 14:11 Відповісти
СТЕСНЯЮСЬ СПРОСИТЬ А ЧЕМ КРОМЕ ПРОЦЕССА РАДИ ПРОЦЕССА ЗАНИМАЕТСЯ ВСЕ ВРЕМЯ РАШИНСКО ФАШИСТКО УКРАИНОФОБСКАЯ ПАРАША??!! не тем же самым пытаясюь надувать грозные щеки губки махать кулаками и Орать мы вам покажем...??!!!
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13.01.2022 14:41 Відповісти
Пєсков нічого не вирішує, нічого тут цитувати блазня.
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13.01.2022 13:59 Відповісти
Західний світ ще не задовбало, що гопота постійно ставить якісь умови?
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13.01.2022 14:01 Відповісти
Якими треба бути дебілами щоб ще й досі не розуміти що вас козлорилих послали на буй? Або прикидаєтесь що не зрозуміли?
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13.01.2022 14:04 Відповісти
Бачте кацапи, не злякалися вас американці і європейці. Прийдеться ще тягнути під кордони України атомні бомби і підводні човни і головне не прикривати їх брезентом, щоб всі бачили, що ви нападете і кричати, що є наміри дійти до Бердіну. Може хоч німці злякаються. Ось ще трішечки і тільки за погрози отримаєте ті санкції, які підготовлені в разі нападу. А в разі нападу, вас зутріть з землі ті народи, яких ви за декілька століть дастали і наступить вічний мир.
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13.01.2022 14:07 Відповісти
Без SWIFTу так без SWIFTу.
Побачимо, як санкції вводять не тільки проти оточення хйла, а й проти самого хйла.
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13.01.2022 14:09 Відповісти
Як на російській мові буде хуртовина?))
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13.01.2022 14:09 Відповісти
Представляю домашнюю сцену в семье писькова-навки:
- Милый, пошли в постель !
- Не может быть секс ради секса....
П.С.
Сказать, что ты/РФ - импотент духу не хватает....
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13.01.2022 14:09 Відповісти
А то може роССія просто кохає всім мізки?)))
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13.01.2022 14:15 Відповісти
сподіваюсь, він сам зрозумів, що сказав
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13.01.2022 14:16 Відповісти
Він ніколи цього не розуміє. Звуки з рота у нього це "процесс для процесса"
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13.01.2022 14:19 Відповісти
о, ********* уже жалостно повизгивают и просят войти в положение))

место рашки теперя у паРаши, роль - убогое азиопское деградирующее чмо, сырьевая

колония Китая, чего изволите-с, великий желтый Господин.

а Китай смотрит на пуйло, как на кусок говна))

https://cdnn1.inosmi.ru/images/24523/38/245233807.jpg

https://gdb.rferl.org/E311AA54-FADC-493D-9104-411A51214E05_w650_r0_s.jpg

http://www.kasparov.ru/content/materials/201705/592C47A87F6C1.jpg
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13.01.2022 14:16 Відповісти


як би не примружував свої й без того вузькі очі пан китайський офіцер, в них прочитати :

"майбутнє рашки буде пічальне .... "

.
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13.01.2022 14:35 Відповісти
А вот и ответ для свинособак🖕
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13.01.2022 14:16 Відповісти
переведя на нормальный язык,Песков сказал следующее,-"Вы дважды послали нас нах,а мы вам так верили..."
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13.01.2022 14:17 Відповісти
Йоршик заметно поседел.
Пора на пенсию, пока не макнули в унитаз.
Все только вздохнут и начнут разруливать то, что придурки наворотили.
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13.01.2022 14:20 Відповісти
А Минск ради Минска?
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13.01.2022 14:22 Відповісти
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13.01.2022 14:26 Відповісти
Піськов , коли в Абрамовича заберуть Челсі , найбільшу в світі яхту та Боинг , він перший виступить спонсором ліквідації ***** .
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13.01.2022 14:26 Відповісти
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13.01.2022 14:26 Відповісти
та и правильно...черные пластиковые мешки и гигиеничнее и дешевле.
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13.01.2022 14:35 Відповісти
Пластиковые неэкологично.
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13.01.2022 14:54 Відповісти
экологичнее,чем дубы на гробы переводить
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13.01.2022 15:40 Відповісти
Ну чому не може? Може!!! От пуцин колеться боксом задля процесу, бо боткс ні розуму йому не додає, ні років не знімає. 😊
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13.01.2022 14:26 Відповісти
т.е. если ответа устраивающего раху нет... то все переговоры - гофно и нежную раху не слышат...
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13.01.2022 14:27 Відповісти
Какие же вы убогие , хохлопитеки ! скоро вас будут мочить по полной
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13.01.2022 14:27 Відповісти
Вас также. И на вашей территории тоже. Это не сафари.
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13.01.2022 14:31 Відповісти
Вернись на бутылку, портянка мокшанская
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13.01.2022 14:31 Відповісти
убогие-значит у бога .а у куфайколяндии томаса нет
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13.01.2022 14:36 Відповісти
"Должен быть конкретный результат, конкретный ответ"

Вам же ясно ответили - "Идите в жопу".
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13.01.2022 14:29 Відповісти
"Ідіть у сраку" (с) - ото так буде правильно
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13.01.2022 14:42 Відповісти
Я написав мовою статті, в оригіналі воно звучало "Fuck you" (від американців).
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13.01.2022 17:37 Відповісти
Не рибак: рибалка, це - процес, а не заготівля риби. Неандерталець, коротше - з ким ми маємо справу
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13.01.2022 14:40 Відповісти
Какие они труднодогоняемые. Все еще надеются что их не послали накуй.
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13.01.2022 15:47 Відповісти
сами навязались на переговоры, причем в виде ультиматума не предлагая ничего взамен, а теперь удивляются что их послали. и вообще непонятно чего они так всполошились, для прочистки лохтората мол вон мы какие борзые, или что-то случилось о чем мы не знаем
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13.01.2022 15:52 Відповісти
Т.е. посыланий на... после первых условий ему показалось мало? Ой, письков, азартный ты, парамоша)))
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13.01.2022 16:08 Відповісти
Интересно чего они так разпсиховались. Может реально запланировано наступление. И недомерок топает ножками и кричит что хочет Украину срочно. 8 лет их все устраивало а тут как с цепи сорвались.
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13.01.2022 16:11 Відповісти
НАТО и США уже ответили. Куда уж конкретней может быть ответ?
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13.01.2022 19:47 Відповісти
 
 