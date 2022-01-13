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Sea Breeze-2022: до участі у навчаннях цьогоріч запросили понад 60 країн та міжнародних організацій

В Одесі пройшла початкова конференція з планування цьогорічного українсько-американського навчання "Сі-Бриз".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Участь у конференції взяли представники силових структур країн-учасниць, в тому числі офіцери Державної прикордонної служби України.

Sea Breeze-2022: до участі у навчаннях цьогоріч запросили понад 60 країн та міжнародних організацій 01
Фото: ДПСУ

Планується, що українські прикордонники під час навчань Sea Breeze-2022 тренуватимуться діяти і взаємодіяти з представниками інших складових сил безпеки України, країн НАТО та партнерів Альянсу у морській, авіаційній та сухопутній компонентах.

Зокрема бійці однієї з прикордонних комендатур швидкого реагування Південного регіонального управління та мобільного підрозділу "Дозор" будуть задіяні у протидесантних та антисаботажних заходах під час навчань.

Морська охорона цього року буде представлена 9-ма одиницями корабельно-катерного складу та відділами спеціальних дій всіх загонів Морської охорони ДПСУ.

Планується, що кораблі та катери Морської охорони у складі інтернаціональних та міжвідомчих тактичних груп здійснюватимуть контроль цивільного судноплавства, проводитимуть артилерійські стрільби, відпрацьовуватимуть дії в нападі та обороні, в тому числі протидиверсійну оборону корабля, заходи протиповітряної оборони. Учасники також братимуть участь у навчальних тренувальних операціях із рятування людей, пошуку судна-порушника та спільних оглядів з іноземними партнерами в рамках протидії незаконній міграції і ще до багатьох інших складових.

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До тренувань на річковій ділянці, а цього року це буде не Дунай, а Дніпро – планується залучити сили Ізмаїльського загону Морської охорони.

Спецпризначенці Морської охорони традиційно братимуть участь у водолазному та протидиверсійному компонентах, де відпрацьовуватимуть весь спектр підготовки, від висадки з гелікоптера до виявлення небезпечних підводних об’єктів, їх підняття та знешкодження.

Також зазначається, що кількість учасників і навчальних елементів Sea Breeze постійно зростає. Минулорічні навчання були наймасштабнішими за понад 20 років. У них брали участь 32 бойові кораблі, 40 літаків і п’ять тисяч особового складу з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів Альянсу. До участі у цьогорічному навчанні запрошення отримали більш ніж 60 країн та міжнародних організацій.
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Навчання пройдуть біля українського Криму як раніше?..Чого лізти в річку Дунай коли навчання називаються "морський вітер"?..
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13.01.2022 14:13 Відповісти
Нехило. 60. По одному эсминцу УРО типа "Арли Берк" и кирдык Параше в Черноморском регионе с 15 кратным перекрытием кирдыка. К сожалению не все страны из приглашенных имеют такие эсминцы.
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13.01.2022 14:21 Відповісти
Все это хорошо, в учениях все будут участвовать, а вот в защите реальной они отказывают нам. Вопрос, какой резон этих учений, если мы сами себя будем защищать.
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13.01.2022 14:34 Відповісти
навчання треба проводить в Маріуполі .
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13.01.2022 14:42 Відповісти
навчання треба проводить від Маріуполя до Азова й далі від Ростова по Дону та Волзі аж до Волгограду.
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13.01.2022 14:58 Відповісти
гарна ідея !
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13.01.2022 15:17 Відповісти
 
 